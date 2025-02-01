Google развивает в Android 16 возможность запуска графических Linux-приложений

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|2.6, Аноним (6), 11:02, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Хромбуки хотят на андроид перевести, и чтобы они не потеряли хоть какие-то десктопные фичи, в андроид срочно впиливают поддержку линуксовых приложений
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|3.7, mnnoee (?), 11:04, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В хромбуках уже же есть прослойка дроида, причем не через виртуалку имбовая и рабочая
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|4.8, Аноним (8), 11:19, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Хотят сделать ровно наоборот - не держать андроид + отдельную хромос с поддержкой андроида, а чтобы везде была одна ос. Везде был андроид, с поддержкой линукс приложений.
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|4.37, Аноним (37), 12:46, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хромая Ось даже уже самому гуглу кажется не совсем здравой идеей (все запускать в браузере).
То ли хромой браузер теперь сам по себе жрет как не в себя, то ли еще какие проблемы с поддержкой двух проектов, вместо одного.
А адроид с треем уже давно есть в сторонних сборках, и на смартфонах и у Хуавея и у самсунга.
Плюс АОСП как ОСь пилит сторонняя контора у гугла на него патчатся лишь свои вендорлок изменения, а хромось приходится пилить самим.
Сокращение издержек, когда для буков и смартфонов будет одна ось + упрощается поддержка инфраструктуры для единой "экологической ниши" (как у Эпол).
И да, у меня хуавеевский планшет на много дюймов, до сих пор называет себя телефоном.
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|2.46, Аноним (46), 13:08, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На лопате дают скоту подачку, чтобы меньше был стимцул рутовать. Видимо грядёт полный запрет разлочки загрузчика. Очень нужен DRM для YouTube, пойми. Контент не гугловский - зато DRM - гугловский.
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|1.3, Аноним (3), 10:54, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А я запускал полноценный линукс на телефонах во времена Android 4.3 а они только сейчас смогли.
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|3.30, AlexYeCu_not_logged (?), 12:30, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>что значит "полноценный линукс" ? bash? kde?
Да.
На самом деле речь о LinuxDeploy, скорее всего. В нём была возможность устанаваливать linux-окружение из предлагаемого набора дистрибутивов. К установленному Линуксу можно было подключиться по ssh и/или вывести картинку графической сессии через Xserver-xdl или vnc. Ядро использовалось хостовое, что обеспечивало приемлимую производительность, однако и все ограничения, связанные с покоцанностью Андроидового ядра тоже были в наличии. На счёт KDE не скажу, а вот xfce4/lxde/lxqt/IceWm — вполне шустро бегали. Довольно интересная и удобная штука, жаль, что развитие прекращено.
Из ограничений помню тормоза в 24bit цвете на планшете 2013 года (16bit — норм), и, что интересно, проблемы с выводом звука, т.к. огрызок, заменяющий Андроид устройством звуковую карту сами Андроидом был и занят. Хотя, могу и ошибаться: alsamixer к ней таки цеплялся. Попытка впихнуть внутри линукса PA с выводом звука через SimplePlayer на Андроид-устройстве успехом не увенчалась. Ну и не любой софт было удобно использовать на 1920x1200 7-дюймовом, к примеру, экране — с подбором dpi и размера шрифтов была та ещё морока.
В настоящее время LinuxDeploy не обновляется, выбор дистров доступных заморожен где-то во временах Debian Buster.
Были и более простые аналоги, но в функционале и удобстве они серьёзно уступали.
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|2.9, tm (?), 11:20, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот не понимаю зачем они это сделали: есть NDK, сделали бы на базе него SDK, и дальше бы пошло-поехало. Как минимум, избавились бы от NPE.
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|4.29, tm (?), 12:29, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тоже гуманитарий, но предпочитаю компилируемые языки.
И получается, Гугел подложил свинью всем айтишникам, с заботой о гуманитариях.
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|3.22, Аноним (22), 12:08, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В мире мибилок на Андроиде фрагментация устройств чудовищная по железу. Удачи писать в таких условиях универсальный софт на компилируемых языках, который должен(!) запускаться и нормально работать у всех.
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|4.28, tm (?), 12:24, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. Linux-ядро в девайсах с этим не справляется, а java-прослойка смогла? Сомнителльно.
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|4.32, Аноним (32), 12:31, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Удивительно, но в debian для arm обычно нет инсталлятора. И как следствие не факт, что ядро будет само обновляться.
Но вот весь остальной софт одним большим деревом идёт для arm (ну и для aarch64). И почти весь софт (за исключением сильно специфичных вещей) работает без проблем на любом девайсе без перекомпиляции.
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|1.5, mnnoee (?), 11:01, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Наконец-то имбища на андроиды, правда, что-то подсказывает, это не будет популярным. Но если там есть ускорение графики, то етить-колотить, это будет самое великолепное. Правда лишь одно упоминание crosvm бросает в дрожь. Было бы лучше, если это было какое-нибудь linux-um, но виртуалка тоже неплохо.
Самое главное это ускорение графики, я на это лишь молюсь, ибо из видео ниче не понятно, если честно...
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|2.13, Аноним (13), 11:28, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Что значит не будет? Линукс в лице андроида полностью и безоговорочно вытеснит Винду. Даже не напрягаясь. Винда не может ничего предложить для арм процессоров, а Линукс на арм процессорах работает даже лучше чем на х86. Линукс полностью захватил рынок телефонов, умных телевизоров, умных часов, суперкомпьютеров, серверов. На очереди настольные компьютеры. Мы прямо сейчас живём в мире победившего линукса. Как бы там не возмущались адепты швинды.
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|3.35, AlexYeCu_not_logged (?), 12:36, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Линукс полностью захватил рынок… …умных телевизоров
Как обладатель «умного телевизора» (на самом деле, это самый тупой смарт ТВ из всех возможных, не в последнюю очередь за тупость и был выбран) под управлением Линукса (не Андроида, Тайзена, ВебОС и т.д., а именно какой-то там сборки Линукса для встроек) ответственно заявляю, что для пользователя толку от этой самой линуксовости в ТВ практически нет: всё надёжно залочено, перекрыто и тивоизировано. Ну, разве что, ext4-флэшки читаются, да только зачем они нужны при наличии ethernet и wi-fi?
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|3.41, AlexYeCu_not_logged (?), 12:57, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Мы прямо сейчас живём в мире победившего линукса.
Мы явно живём в разных мирах.
На серверах и суперкомпьютерах — тут понятно.Хотя, если первыми я таки пользуюсь, и менякак минимум заботят надёжность и безопасность (да и доля техническая в том и другом ничто в сравнении с долей административной), то от вторых, в лучшем случае, получаю какие-то результаты работы. И что там крутится внутри мне, по большому счёту, не интересно.
Андроид — толку от его линуксовости? Ну т.е. да, можно на рутованом (вопросы уже на это этапе) устройстве запускать какой-нибудь cli-софт для роутеров и можно запустить Линукс-окружение на Андроид-хосте (нынче уже не всё так хорошо, замечу). Захотел ext4 флэшку через otg воткнуть? Лови проблемы. Частично решаемые,но разражающие. С FAT32, NTFS и даже exFAT всё куда проще. Захотел nfs примонтировать? Лови ещё приключений, как надоест — смотри в сторону Samba. И чего тут линуксовго?
Линукс во всяких там ТВ и ТВ-приставках — опять же толку от линуксовости при отсутствии открытости практически нет. Ок, иногда нет проблем с ext4, иногда — с NFS. Редко.
Роутеры? Да вообще плевать, что там внутри, всё общение через web-интерфейс, и, иногда, ssh. У меня был роутер на vxworks, был на Linux — как для пользователя разницы ноль. Если только это не что-то самовпиленное вроде OpenWRT.
Десктопы? Я как раз считаю, что долю свободных никсов во всяких там статистиках очень сильно занижают. Но она в любом случае в разы ниже Виндовой в большинстве стран. Так что какой-то глобальной победы я и тут не наблюдаю.
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|4.48, Аноним (13), 13:15, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там где Линукс глючит винда вообще не работает и не используется. Десктоп сам по себе устаревшая единица используется только с узкой профессиональной сфере. Поставить туда Андрея при нужном маркетинге легчайшая задача. Как и завоевать долю рынка. Сейчас просто гугл спустя с горы и покроет всё стадо.
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|3.51, Аноним324 (ok), 13:31, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А этот линукс с нами в одной комнате? Просто Андроид не линукс, твёрдо и чётко. Самые популярные умные часы в мире на watchOS который ответвление IOS. Про суперкомпы вообще смешно слушать, как за неимением аргументов в пользу линукса всегда приплетают суперкомпы, ты хоть в глаза его хоть раз видел, ты умеешь програмировать под многопроцесорные системы, ты биолог, физик, флюидчик, почему суперкомпы должны быть упомянуты, и серваки точно так же, у тебя дома сервер стоит или как?
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|4.53, Аноним (13), 13:38, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Андроид 100% рафинированный и самый типичный линукс из всех какие есть. Все остальное твои виндузятнические бредни.
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|2.38, Аноним (37), 12:53, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты ведь в курсе, за счет чего делается ускорение графики в андроиде, и почему в линуксах с этим все так плохо? (драйвера).
Нужны человекочасы, что бы написать рабочие драйвера под конкретное мобильное устройство. И если в случае со смартфонами тут цепочка к производителей уже отлажена, то под линукс - ой.
На память приходят лишь убунта с их тач операционкой под конкретный мобильник, или еще парочка постмаркетос, тоже работающая но очень определенных мобилах.
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|3.47, mnnoee (?), 13:11, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Увы в курсе насчёт этих проектах. Обычно для дроида это всякие прослойки. В случае ubuntu touch это банальный halium, который юзает libhybris. Имба? Да. Если гугл такое сделает это будет на высоте. Так же это делает sailfish ещё.
PMOS это другая вселенная, я с этим проектом работал. Ускорение на большинстве смартфонах софтверное, тот же llvmpipe. Если повезёт, может драйвера попадутся, как на sdm845.
Следовательно, если сделают гугл по уму, т.к. они идут на унификацию, то на каждом современном смартфоне, который поддерживает A16 будет полноценное ускорение графики.
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|4.49, Аноним (13), 13:18, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У Гугла есть все чтобы уйти от желания производителей закрыть драйвера и привязать к ядру, чтобы другие их не скопировали и унификацией. Тем более сейчас уже понятно как оно должно быть. После многих лет проб и ошибок.
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|5.50, mnnoee (?), 13:23, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Gki,gsi, что дальше? Почему же они унификацию делают? Проб и ошибок?
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|6.54, Аноним (13), 13:40, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Например проба перо с фуксией. Попробовали сделать свою ОС не полетело. Вернулись на ядро решили его пилить просто сделать более лучше.
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|1.11, Аноним (-), 11:27, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Из присутствующих ограничений, отмечено отсутствие поддержки звука.
И в принципе любых устройств.
Я могу сказать, зачем это сделано - для того, чтобы понявшие всю убогость и зашоренность ведроида не развивали постмаркетос. И заодно это ещё один удар по иксам - ну чтобы никто не задумывался на вечных libx11 с motif на скорую руку лабать страшные, но работающие (в том числе с пробросом по сети) графические приложения и переучивался каждый год на курсах редхата под новую версию GTK с Qt.
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|2.34, Аноним (32), 12:36, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гугл сильно выпендрился с ALSA и с BlueZ. Просто написав свои велосипеды. В сетевую подсистему он не сильно залез, хотя там тоже пара зондов стоит вида "сеть недоступна", хотя по факту всё уже поднялось и пакеты ходят. Но какой-то java-сервис об этом ещё не в курсе.
Остальное относительно стандартно.
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|1.12, xsignal (ok), 11:28, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Надо было сразу на базе GNU/Linux всё делать, а не изобретать свой огороженный java-велосипед, тогда была бы корпорация добра.
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|2.14, Аноним (13), 11:29, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Уже было в Maemo. Майкрософт так испугался что переплатив купил Maemo и всю Нокию.
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|2.33, Аноним (33), 12:32, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Парадокс в том, что тогда Android не взлетела бы, разработчики так массово не подтянулись бы писать приложения. И спустя пару лет возможно проект похоронили бы. С другой стороны тогда место Android-а возможно занял бы Windows Phone. Ну или Nokia свой тогдашний MeeGo не забросила бы.
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|1.15, Аноним (15), 11:35, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вендокапец перенесли из-за встраивания линуха, теперь флаг смерти замелькал перед самим линухом.
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|1.16, 12yoexpert (ok), 11:40, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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чего только не сделают всякие гуглы и майкрософты, лишь бы не дать поставить полноценный линукс
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|1.26, Аноним (25), 12:21, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всё ещё непонятно как сделана виртуализация, насколько это всё тормозит и не ждёт ли его участь Linux on DeX. Так то если бы там полноценный энвайрмент можно было крутить, да без проблем с клавиатурными биндингами, да по type-c подкинуть монитор/клаву/мышь, я бы первый их пиксель побежал покупать (гнусмас задолбал всё портить)
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|4.42, Аноним (37), 12:58, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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подключи клавиатуру и проверь.
здесь свободная страна - никто тебе ничего не должен.
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|2.45, AlexYeCu_not_logged (?), 13:04, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ещё лет 15 и под андроид даже IDE появится, например vim
С разморозкой. Нативный VimTouch ещё лет 12 назад написан, правда с тех пор уже был заброшен, ибо никому особо не был нужен — разработкой из под Андроида заниматься то ещё извращение.
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|1.43, BrainFucker (ok), 13:02, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Боюсь Гугл опять поиграет и выкинет. Эту фичу наверняка просто кто-то из сотрудников по фану запилил и убедил руководство выкатить. К следующей версии руководство решит что фича преимуществ не даёт, поддержка того не стоит и выкинет.
Да и не знаю чего такого десктопного там запускать, я бы предпочёл наоборот андроидовские приложения запускать на десктопе. Текущие всякие waydroid как-то так себе.
Хотя... Если сделают нормальный андроид для десктопа, можно будет выкинуть все эти гномы с кедами и пользоваться андромдом с возможностью запуска десктопных приложух.
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|2.55, Аноним (13), 13:42, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гугл выкидывает только то что плохо работает. Так что все правильно делают. Если бы андроид не взлетел его бы тоже выкинули бы уже 10 раз.
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|3.56, BrainFucker (ok), 13:46, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это тоже к этому относится: не даёт преимуществ = плохо работает. Фичи добавляют чтобы добавить преимуществ над конкурирующими продуктами. Если пользователей новая фича не заинтересовала, значит она не работает, тратить на неё ресурсы смысла нет.
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