Google развивает в Android 16 возможность запуска графических Linux-приложений

2.13 , Аноним ( 13 ), 11:28, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +13 + / – Что значит не будет? Линукс в лице андроида полностью и безоговорочно вытеснит Винду. Даже не напрягаясь. Винда не может ничего предложить для арм процессоров, а Линукс на арм процессорах работает даже лучше чем на х86. Линукс полностью захватил рынок телефонов, умных телевизоров, умных часов, суперкомпьютеров, серверов. На очереди настольные компьютеры. Мы прямо сейчас живём в мире победившего линукса. Как бы там не возмущались адепты швинды.

3.35 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 12:36, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Линукс полностью захватил рынок… …умных телевизоров Как обладатель «умного телевизора» (на самом деле, это самый тупой смарт ТВ из всех возможных, не в последнюю очередь за тупость и был выбран) под управлением Линукса (не Андроида, Тайзена, ВебОС и т.д., а именно какой-то там сборки Линукса для встроек) ответственно заявляю, что для пользователя толку от этой самой линуксовости в ТВ практически нет: всё надёжно залочено, перекрыто и тивоизировано. Ну, разве что, ext4-флэшки читаются, да только зачем они нужны при наличии ethernet и wi-fi?

3.41 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 12:57, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Мы прямо сейчас живём в мире победившего линукса. Мы явно живём в разных мирах.

На серверах и суперкомпьютерах — тут понятно.Хотя, если первыми я таки пользуюсь, и менякак минимум заботят надёжность и безопасность (да и доля техническая в том и другом ничто в сравнении с долей административной), то от вторых, в лучшем случае, получаю какие-то результаты работы. И что там крутится внутри мне, по большому счёту, не интересно.

Андроид — толку от его линуксовости? Ну т.е. да, можно на рутованом (вопросы уже на это этапе) устройстве запускать какой-нибудь cli-софт для роутеров и можно запустить Линукс-окружение на Андроид-хосте (нынче уже не всё так хорошо, замечу). Захотел ext4 флэшку через otg воткнуть? Лови проблемы. Частично решаемые,но разражающие. С FAT32, NTFS и даже exFAT всё куда проще. Захотел nfs примонтировать? Лови ещё приключений, как надоест — смотри в сторону Samba. И чего тут линуксовго?

Линукс во всяких там ТВ и ТВ-приставках — опять же толку от линуксовости при отсутствии открытости практически нет. Ок, иногда нет проблем с ext4, иногда — с NFS. Редко.

Роутеры? Да вообще плевать, что там внутри, всё общение через web-интерфейс, и, иногда, ssh. У меня был роутер на vxworks, был на Linux — как для пользователя разницы ноль. Если только это не что-то самовпиленное вроде OpenWRT.

Десктопы? Я как раз считаю, что долю свободных никсов во всяких там статистиках очень сильно занижают. Но она в любом случае в разы ниже Виндовой в большинстве стран. Так что какой-то глобальной победы я и тут не наблюдаю.

4.48 , Аноним ( 13 ), 13:15, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Там где Линукс глючит винда вообще не работает и не используется. Десктоп сам по себе устаревшая единица используется только с узкой профессиональной сфере. Поставить туда Андрея при нужном маркетинге легчайшая задача. Как и завоевать долю рынка. Сейчас просто гугл спустя с горы и покроет всё стадо.

3.51 , Аноним324 ( ok ), 13:31, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А этот линукс с нами в одной комнате? Просто Андроид не линукс, твёрдо и чётко. Самые популярные умные часы в мире на watchOS который ответвление IOS. Про суперкомпы вообще смешно слушать, как за неимением аргументов в пользу линукса всегда приплетают суперкомпы, ты хоть в глаза его хоть раз видел, ты умеешь програмировать под многопроцесорные системы, ты биолог, физик, флюидчик, почему суперкомпы должны быть упомянуты, и серваки точно так же, у тебя дома сервер стоит или как?

4.53 , Аноним ( 13 ), 13:38, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Андроид 100% рафинированный и самый типичный линукс из всех какие есть. Все остальное твои виндузятнические бредни.

2.38 , Аноним ( 37 ), 12:53, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ты ведь в курсе, за счет чего делается ускорение графики в андроиде, и почему в линуксах с этим все так плохо? (драйвера).

Нужны человекочасы, что бы написать рабочие драйвера под конкретное мобильное устройство. И если в случае со смартфонами тут цепочка к производителей уже отлажена, то под линукс - ой.

На память приходят лишь убунта с их тач операционкой под конкретный мобильник, или еще парочка постмаркетос, тоже работающая но очень определенных мобилах.

3.47 , mnnoee ( ? ), 13:11, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Увы в курсе насчёт этих проектах. Обычно для дроида это всякие прослойки. В случае ubuntu touch это банальный halium, который юзает libhybris. Имба? Да. Если гугл такое сделает это будет на высоте. Так же это делает sailfish ещё.

PMOS это другая вселенная, я с этим проектом работал. Ускорение на большинстве смартфонах софтверное, тот же llvmpipe. Если повезёт, может драйвера попадутся, как на sdm845. Следовательно, если сделают гугл по уму, т.к. они идут на унификацию, то на каждом современном смартфоне, который поддерживает A16 будет полноценное ускорение графики.

4.49 , Аноним ( 13 ), 13:18, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У Гугла есть все чтобы уйти от желания производителей закрыть драйвера и привязать к ядру, чтобы другие их не скопировали и унификацией. Тем более сейчас уже понятно как оно должно быть. После многих лет проб и ошибок.

5.50 , mnnoee ( ? ), 13:23, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Gki,gsi, что дальше? Почему же они унификацию делают? Проб и ошибок?

6.54 , Аноним ( 13 ), 13:40, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Например проба перо с фуксией. Попробовали сделать свою ОС не полетело. Вернулись на ядро решили его пилить просто сделать более лучше.

