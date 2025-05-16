Google добавит в Android режим расширенной защиты

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|1.1, Аноним (1), 10:04, 16/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Блокировка установки неизвестных приложений. Допускается загрузка только программ из официальных каталогов приложений, изначально предустановленных на устройстве.
А вот это уже весьма вредно.
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|2.5, Аноним (5), 10:12, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А вот это уже весьма вредно.
Так это все опционалыно и отключаемо.
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|4.21, Аноним (5), 10:37, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Скриншоты, лол. 🤦
Или ты новость не читал, а сразу в комментарии рванул?
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|5.28, Аноним (28), 10:47, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Скриншоты, лол
Выглядит как приложение с Vpn.
С переключениемм защита on/off.
А это точно защита без подписки.
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|2.16, Аноним (28), 10:27, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А вот это уже весьма вредно.
Так защита от тебя.
Чтобы ты не мог скачивать .apk приложения.
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|1.2, Аноним (2), 10:07, 16/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Защита по умолчанию от фонящих в сеть приложений будет? Дадут ли редактировать hosts?
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|2.3, Аноним (5), 10:10, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Защита по умолчанию от фонящих в сеть приложений будет?
В Андроиде это давным давно можно запрещать на уровне отдельных приложений.
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|1.8, Аноним (8), 10:14, 16/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Защита от совершении атак или слива данных через подключение устройства по USB. При заблокированном экране возможности USB-порта для новых подключений ограничиваются только зарядкой, а передача данных блокируется.
Для этого было достаточно поставить usbguard/usbauth.
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|1.9, Аноним (8), 10:17, 16/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В общем:
1. полное залочивание платформы
2. под соусом "безопасности"
Видимо обход SafetyNet с целью скрейпинга ютьюба Гуглаг достал.
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|2.14, жявамэн (ok), 10:21, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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гуглорабам норм
продолжат верещать что иос огороден а их ночной горшок нет
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|3.19, sena (ok), 10:35, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> продолжат верещать что иос огороден а их ночной горшок нет
Раньше так и было, это было справедливо. Конечно исходники всё ещё открыты почти ко всему, но от этого не легче.
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|2.31, Аноним (28), 10:54, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> скрейпинга ютьюба Гуглаг достал.
А разве вы на зоне знаете такие слова как, скрейпинг.
Это что то на жаргоне да.
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|1.17, DragonX256 (ok), 10:33, 16/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если не пропадёт возможность отключать Wi-Fi/Bluetooth/радиомодуль в целом на заблокированном экране - вся эта "защита" катится в одно место...
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|2.23, maximnik0 (?), 10:39, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У 2g есть древний баг.Так и не исправленный.Возможно подменить сотовую станцию,т.к цифровой сертификат со стороны сотовой станции не требовалось по стандарту.
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|1.20, Аноним (20), 10:36, 16/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда уже сделают в андроиде блокировку незнакомых входящих номеров? Нет, опция "Блокировать незнакомые номера" не работает. Она тупо не работает, и микрозаймщики продолжают названивать, предлагая 15 тыщ рублей до зарплаты.
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|2.27, Аноним (1), 10:46, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть вариант включить режим "не беспокоить" с опцией, чтобы незнакомые номера звонили беззвучно. Получается, что звонки не беспокоят, узнаю о них лишь когда сам посмотрю уведомления.
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|3.29, Аноним (28), 10:49, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть опция от блокировки спам звонков, от самих операторов.
Которые таки и названивают со спам звонками.
Ну как с антивирусами.
Сами создают вирусы для пк.
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|1.26, Аноним (26), 10:44, 16/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Андроид не нужен ни в каком виде, её ни в коем случае нельзя было допускать до ядра линукс.
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