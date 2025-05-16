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Google добавит в Android режим расширенной защиты

16.05.2025 09:52

Компания Google объявила о включении в состав будущего выпуска Android 16 дополнительных возможностей для обеспечения защиты устройства. В настройках платформы появится режим "Advanced Protection", позволяющий включить набор опциональных механизмов защиты, усиливающих безопасность при наличии рисков компрометации устройства или совершения целевых атак на пользователя. Режим охватывает как ранее доступные опции, так и новые возможности, такие как автоматическая перезагрузка смартфона после 3 дней неактивности, защита от проведения атак через USB и резервное копирование логов для аудита в случае взлома.

Режим Advanced Protection охватывает следующие механизмы защиты:

  • Защита на случай кражи, конфискации и получения физического доступа атакующего к устройству.
    • Перезагрузка устройства, если экран не был разблокирован более 3 дней. В случае попадания устройства в другие руки автоматическая перезагрузка переведёт расшифрованные разделы с пользовательскими данными в исходное нерасшифрованное состояние, что защитит от атак по анализу содержимого памяти и эксплуатации уязвимостей в механизме блокировки экрана.
    • Защита от совершения атак или слива данных через подключение устройства по USB. При заблокированном экране возможности USB-порта для новых подключений ограничиваются только зарядкой, а передача данных блокируется.
    • Автоматическая блокировка устройства при определении признаков кражи или при длительном нахождении в offline.
  • Анализ инцидентов.
    • Резервное копирование системных логов в облаке Google. Резервная копия логов сохраняется с использованием сквозного шифрования и доступна только пользователю устройства. В случае компрометации или взлома устройства предложенная возможность упростит проведение криминалистического анализа и не позволит атакующему замести свои следы через чистку логов на устройстве.
  • Защита от уязвимостей в приложениях и установки вредоносных приложений.
    • Задействование аппаратного механизма защиты MemTag (MTE, Memory Tagging Extension), присутствующего в чипах на базе архитектуры ARMv8.5-A. Технология MemTag даёт возможность привязать теги к областям в памяти и организовать проверку корректности использования указателей для блокирования эксплуатации уязвимостей, вызванных обращением к уже освобождённым блокам памяти, переполнением буфера и обращением до инициализации.
    • Включение Google Play Protect для проверки приложений на предмет вредоносного кода и навязываемой функциональности.
    • Блокировка установки неизвестных приложений. Допускается загрузка только программ из официальных каталогов приложений, изначально предустановленных на устройстве.
  • Защита от установки небезопасных сетевых соединений.
    • Блокирование подключения к 2G-сетям сотовой связи.
    • Отключение автоматического переподключения к незащищённым Wi-Fi сетям, использующим WEP или OWE, а также доступным без пароля.
  • Защита при работе с небезопасными сайтами.
    • Отключение JIT-оптимизаторов в JavaScript-движке V8, что повышает безопасность работы с потенциально опасными web-приложениями за счёт уменьшения возможных векторов для совершения атаки.
    • Включение Android Safe Browsing для блокирования обращения к сайтам, на которых зафиксирована вредоносная активность.
    • Использование только HTTPS в Chrome.
  • Фильтрация от спама и мошеннических сообщений.
    • Включение в приложении Google Messages режимов Spam Protection и Scam Protection для отбрасывания нежелательных сообщений.
    • Защита от перенаправления на вредоносные и фишинговые сайты. Вывод отдельного предупреждения в случае поступления сообщений от неизвестных пользователей, содержащих ссылки.
  • Блокирование рекламных звонков.
    • Идентификация по Caller ID нежелательных вызовов, используя поддерживаемую силами Google базу телефонных номеров спамеров.
    • Автоматическая проверка входящих звонков на спам, используя AI-ассистент.
    • Вывод предупреждений при выявлении признаков мошенничества в результате анализа телефонного разговора в режиме реального времени.


  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: Google ограничил полномочия Android-приложения Nextcloud
  3. OpenNews: В Android появится опция для автоматической перезагрузки после 3 дней неактивности
  4. OpenNews: Google переходит к разработке Android за закрытыми дверями с открытием кода после релизов
  5. OpenNews: Vulkan стал официальным графическим API платформы Android. Третий бета-выпуск Android 16
  6. OpenNews: В обновлении Android 15 для устройств Google Pixel добавлен Linux-терминал
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63244-android
Ключевые слова: android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:04, 16/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Блокировка установки неизвестных приложений. Допускается загрузка только программ из официальных каталогов приложений, изначально предустановленных на устройстве.

    А вот это уже весьма вредно.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:12, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А вот это уже весьма вредно.

    Так это все опционалыно и отключаемо.

     
     
  • 3.11, жявамэн (ok), 10:19, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    кто тебе сказал что отключаемо лол
     
     
  • 4.21, Аноним (5), 10:37, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Скриншоты, лол. 🤦

    Или ты новость не читал, а сразу в комментарии рванул?

     
     
  • 5.28, Аноним (28), 10:47, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скриншоты, лол

    Выглядит как приложение с Vpn.
    С переключениемм защита on/off.

    А это точно защита без подписки.

     
  • 2.10, Аноним (-), 10:17, 16/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.12, Аноним (-), 10:19, 16/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.16, Аноним (28), 10:27, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А вот это уже весьма вредно.

    Так защита от тебя.
    Чтобы ты не мог скачивать .apk приложения.

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:07, 16/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Защита по умолчанию от фонящих в сеть приложений будет? Дадут ли редактировать hosts?
     
     
  • 2.3, Аноним (5), 10:10, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Защита по умолчанию от фонящих в сеть приложений будет?

    В Андроиде это давным давно можно запрещать на уровне отдельных приложений.

     
     
  • 3.7, Аноним (-), 10:14, 16/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:14, 16/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Защита от совершении атак или слива данных через подключение устройства по USB. При заблокированном экране возможности USB-порта для новых подключений ограничиваются только зарядкой, а передача данных блокируется.

    Для этого было достаточно поставить usbguard/usbauth.

     
  • 1.9, Аноним (8), 10:17, 16/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В общем:
    1. полное залочивание платформы
    2. под соусом "безопасности"

    Видимо обход SafetyNet с целью скрейпинга ютьюба Гуглаг достал.

     
     
  • 2.14, жявамэн (ok), 10:21, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    гуглорабам норм

    продолжат верещать что иос огороден а их ночной горшок нет

     
     
  • 3.19, sena (ok), 10:35, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > продолжат верещать что иос огороден а их ночной горшок нет

    Раньше так и было, это было справедливо. Конечно исходники всё ещё открыты почти ко всему, но от этого не легче.

     
  • 2.31, Аноним (28), 10:54, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > скрейпинга ютьюба Гуглаг достал.

    А разве вы на зоне знаете такие слова как, скрейпинг.
    Это что то на жаргоне да.

     

  • 1.13, жявамэн (ok), 10:20, 16/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    велком ту клаб бади

    чем теперь этот ваш ведроид от иос-а отличается бгг

     
  • 1.17, DragonX256 (ok), 10:33, 16/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если не пропадёт возможность отключать Wi-Fi/Bluetooth/радиомодуль в целом на заблокированном экране - вся эта "защита" катится в одно место...
     
  • 1.18, безразницы (?), 10:34, 16/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Блокирование подключения к 2G-сетям сотовой связи.

    Хм. А это то зачем?

     
     
  • 2.23, maximnik0 (?), 10:39, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У 2g есть древний баг.Так и не исправленный.Возможно подменить сотовую станцию,т.к цифровой  сертификат  со стороны сотовой станции не требовалось по стандарту.
     
  • 2.24, Аноним (24), 10:41, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >зачем?

    https://security.googleblog.com/2024/08/keeping-your-android-device-safe-from.

     

  • 1.20, Аноним (20), 10:36, 16/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже сделают в андроиде блокировку незнакомых входящих номеров? Нет, опция "Блокировать незнакомые номера" не работает. Она тупо не работает, и микрозаймщики продолжают названивать, предлагая 15 тыщ рублей до зарплаты.
     
     
  • 2.27, Аноним (1), 10:46, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть вариант включить режим "не беспокоить" с опцией, чтобы незнакомые номера звонили беззвучно. Получается, что звонки не беспокоят, узнаю о них лишь когда сам посмотрю уведомления.
     
     
  • 3.29, Аноним (28), 10:49, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть опция от блокировки спам звонков, от самих операторов.
    Которые таки и названивают со спам звонками.

    Ну как с антивирусами.
    Сами создают вирусы для пк.

     

  • 1.22, anonymous (??), 10:38, 16/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самая большая угроза для андроида - это сам гугол.
     
  • 1.25, darkshvein (ok), 10:41, 16/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пфф, будто в самом плей маркете весь код проверен на трояны
     
  • 1.26, Аноним (26), 10:44, 16/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Андроид не нужен ни в каком виде, её ни в коем случае нельзя было допускать до ядра линукс.
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 10:54, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Альтернативы?
     

  • 1.30, Аноним (30), 10:53, 16/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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