Угроза существованию F-Droid после введения регистрации разработчиков Android-приложений

|1.2, Аноним (2), 14:03, 30/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Это всё, конечно, красиво и даже справедливо, но, на секунду, встанем на место г... большой текст свёрнут, показать
|3.5, Аноним (2), 14:10, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>то андроид бы и не взлетел
При должном пиаре и умелом маркетинге может и взлетел бы. Но может и нет.
Но речь не про это, всё же, а про то, что наказывать гугл за то, что урезает возможности, при этом игнорируя вопрос эппла, которые всегда делал то же самое - так себе подход, если говорить про надзорные органы (юзеров подписать-то петицию попросить можно, не вопрос, только толку).
Тут скорее надо в столманщину ударяться и требовать от всех вендоров каких-либо разрешений, типа как right to repair, но с софтом.
|4.7, Bob (??), 14:22, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> может и взлетел бы. Но может и нет
Был бы у бабушки ..., это был бы дедушка)
> игнорируя вопрос эппла
уже нагнули и жарят по полной. Пока именно в ЕС и отдельных странах. Но схема похожа на Microsoft и роль IE в Windows.
>требовать от всех вендоров
ограничение не от вендоров, а от Гугла - на девайсы с сертификацией оного, с гугл сервисами
|4.36, Аноним (36), 15:13, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Да, здесь юзвери больше виноваты. Им по барабану что там и как - главное чтобы было красиво, чтоб можно было попонтоваться айфончиком. Им комфортно, их вполне устраивает тюрьма Эппл, а чем спрашивается Гугл хуже? В данной ситуации достучаться до законодателей способны только разработчики и мелкий/средний бизнес.
|4.41, Аноним (4), 15:17, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> при этом игнорируя вопрос эппла, которые всегда делал то же самое
так вы правильно сказали, что эппл был окуклен с самого начала. Просто гугол дал людям возможность, а теперь ее отбирает и это вызывает негативную реакцию, а эппл изначально такого не позволял и его выбрали те, кого устраивал такой расклад. Если бы гугол изначально был вторым эпплом, то не факт, что его выбирали бы
Разрешений от эппла требовать можно, но это не должно быть от имени пользователей андроида
|4.51, Аноним (51), 15:34, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
С одной стороны да, но есть жирный нюанс Apple свою продукцию никогда не выкат... большой текст свёрнут, показать
|5.70, Аноним (36), 16:03, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>А с гуглом же обратная ситуация, он изначально козырял открытостью, чем и заманил множество последователей как среди обычных пользователей, так прежде всего и разработчиков. И это была одна из основных его киллерфич. И да, сейчас, со стороны гугла, когда он наработал огроменную базу пользователей, большей части которых пофиг на открытость, выглядит как кидок тех, из-за которых android поднялся.
Совершенно верно. И вообще становится непонятно - а как в таких условиях можно получить определённые гарантии работоспособности независимо разработанных программных продуктов, когда лёгким движением американской руки любой выданный сертификат перманентно заносится в чёрный список.
|2.37, нейм (?), 15:16, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Это всё, конечно, красиво и даже справедливо, но, на секунду, встанем на место гугля - а почему надзорные и антимонопольные органы должны прижучить гугл при его попытке окуклиться,
Надзорные органы как раз прогибают эпол на раскуклиться, почему гугл считает что может в этот момент занять обратную позицию?
|3.45, Анониматор (?), 15:26, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Сколько лет-то прошло с запуска ios и андроида? Я только вижу ясную возможность, что любой может начать как хочет и творить что хочет, и лет 10 может среагируют надщорные органы (сначала ЕС конечно), но к тому времени ты уже богат, влиятелен и можешь либо игнорить, либо забрать свои заработанные миллиарды и свалить в закат.
|3.57, Аноним (36), 15:41, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Большие деньги, лобби, коррупция. Сложно будет их прогнуть. Самое смешное и парадоксальное, что ненавистный Майкрософт со своей виндой на фоне Гугла и Эппла, уже выглядит чуть ли не как оплот свободы. Неподписанные бинарники самому создавать, запускать и распространять - никто не запрещает. Более того, недавно даже начали бесплатно подписывать софт разработчиков (code signing для MSIX).
|2.44, Аноним (51), 15:23, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А почему желание окукливания гугла должно волновать тех, кого гугл годами замани... большой текст свёрнут, показать
|1.3, IdeaFix (ok), 14:05, 30/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Помню, автор одной не большой утилитки, которой я пользовался, очень сильно батхёртил от того что ему для ф-дроида приходится дополнительно чистить программу от гугл аналитики и чего-то еще, не то чтобы обязательного, но дефлотного на тот момент в мире простых андроид разработчиков. В итоге на ф-дродид он таки забил, типа обещали анархию, а не дали даже свободы - только диктатуру анархивстов :)
|2.6, анархисттоталитарист (?), 14:18, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Помимо f-droid существуют ещё магазины. Да и f-droid поддерживает добавление сторонних репозиториев.
И никто не запрещал дистрибутить пакеты напрямую, а не через магазин.
|3.16, IdeaFix (ok), 14:36, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Помимо f-droid существуют ещё магазины. Да и f-droid поддерживает добавление сторонних
> репозиториев.
> И никто не запрещал дистрибутить пакеты напрямую, а не через магазин.
Тем не менее, для мелкого разраба, который в общем своё фото может постить в википедию в статью "Энтузиаст" и его не забанят, взаимодействие с ф-дроидом оказалось потным, излишне бюрократизированным и в общем не интересным. У него и так то максимум сотня тысяч скачиваний в плеймаркете (это прикладная техническая утилитка, не три в ряд), ну было бы еще 100 (штук) из ф-дроида...
|4.30, Аноним (30), 15:02, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>взаимодействие с ф-дроидом оказалось потным, излишне бюрократизированным и в общем не интересным
И? Теперь ему будет лучше, когда f-droid перестанет работать?
|5.50, IdeaFix (ok), 15:34, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>>взаимодействие с ф-дроидом оказалось потным, излишне бюрократизированным и в общем не интересным
> И? Теперь ему будет лучше, когда f-droid перестанет работать?
Да ему как и всем в общем пофиг на этот стартап.
|3.42, Омоним (?), 15:18, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Толку-то от сторонних магазинов, если на Андроид на мобиле установить можно будет ТОЛЬКО зарегистрированное приложение? Андроид физически не даст установить стороннее приложение, если оно не зарегистрировано и не от «верифицированных разработчиков». Хоть ты что делай.
А учитывая, что овердохрена производителей мобил сертифицируют свои мобилы в Гугле, то фиг ты найдёшь несертифицированную мобилу, на которой стоит Андроид, который позволит на себя установить незарегистрированное приложений от неверифицированных разработчиков.
|4.82, Аноним (82), 16:50, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> несертифицированную мобилу, на которой стоит Андроид
Хуавей передает привет. Гугл борется с китайскими форками Андроида и защищает свою поляну.
|2.10, Bob (??), 14:27, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
"не большой" - слитно
гугл аналитика и прочий мусор на к-кой у мелкой утилитки на дроиде?
не нужно произвол со свободой путать. Это как шаверма у Ашота, он туда настрочил камшота, а F-Droid и говорит: вы это, батенька, в Google Play с таким идите. Там контингент обсосный, как раз, ещё и чавкать будут)
|3.14, IdeaFix (ok), 14:33, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> гугл аналитика и прочий мусор на к-кой у мелкой утилитки на дроиде?
Ну, для плеймаркета код отслеживания обязателен, а для ф-дроида он обязательно должен отсутствовать. А уж зачем - это не ко мне вопрос.
> не нужно произвол со свободой путать. Это как шаверма у Ашота, он
> туда настрочил камшота, а F-Droid и говорит: вы это, батенька, в
> Google Play с таким идите. Там контингент обсосный, как раз, ещё
> и чавкать будут)
Именно поэтому ф-дроид умер, а теперь и вовсе иЗчезнет, роЗвоплотится и згинет в бэздне... а ваш опыт с шавермой и Ашотом тут оффтопик.
|2.60, Аноним (51), 15:45, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Звучит как котоламповая история, если честно Чтобы попасть в репы для F-Droid д... большой текст свёрнут, показать
|3.63, Аноним (30), 15:54, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>Так нет же, прекрасно можно добавлять в любой стор/репу, просто надо их полиси пройти.
Ага, всего лишь навсего пройти модерацию гугла. Только это - самый важный и сложный шаг, поскольку отказать в прохождении могут по любому поводу, в том числе и по стране проживания.
|1.8, Аноним (-), 14:23, 30/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
О, закономерный конец для F***-дроида.
Чуваки думали что они самые умные, создавали тyпыe правила типа "если у вас есть аналитика, то мы вас не пустим".
> каталог сам собирает пакеты из исходного кода и не может регистрировать их от имени разработчиков. Собирая пакеты самостоятельно F-Droid выступает гарантом, что пакет собран из кода, предложенного в официальном репозитории.
Кому больше веры, автору проекта или каким-то васянам?
Где гарантия что они чего-то не добавляют?
|2.12, Bob (??), 14:31, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Так и пошёл ты со своей аналитикой к гуглу)
Автор проекта, пихающий аналитику в мелкую опенсорщину? А ты с ним в душе после треньки за мылом нагнёшься?)
А где гарантия, что это у тебя не вскукарек со стороны отхожего места?)
|3.48, Аноним (-), 15:31, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Так и пошёл ты со своей аналитикой к гуглу)
Ну так я и пошел)
В итоге там все отлично качется, а шизофреники-паранойики наяривают просьбы "а почему нет в фдроиле".
> Автор проекта, пихающий аналитику в мелкую опенсорщину?
Проект без телеметрии это "мне поxep как оно там работает".
> А ты с ним в душе после треньки за мылом нагнёшься?)
Почему у фанатиков СПО какие-то gay-ско ауешные аналогии?
Я думал вы больше по несовершеннолетним, как ваш кумир.
> А где гарантия, что это у тебя не вскукарек со стороны отхожего места?)
На форуме анонов?
Но вижу что ты человек разбирающий как кукакекать.
Поверю тебе на слово.
|4.65, Аноним (30), 15:55, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>В итоге там все отлично качется, а шизофреники-паранойики наяривают просьбы "а почему нет в фдроиле".
Если вам так лень этим заниматься, то просто опубликуйте свой код, другие соберут за вас.
|2.20, Аноним (20), 14:40, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Да чхать кто там с кем конкурирует. Может они в "компашкие на двоих разводят" мир?
|1.15, зомбированный (?), 14:35, 30/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
а как зарабатывает F-Droid, на какие бабосы он живёт? Если F-Droid не зарабатывает на этих приложениях то нафига он такой нужон? Лично я ни одного приложения с F-Droid не скачал и не установил - так шо обойдёмся и без F-Droid !!!
|2.22, Аноним (20), 14:45, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
А как Вы проводите свободное время? Я ничего от Вашего свободного времени не имею. Так, что можете двигать в том же направление, куда Вы послали F-Droid.
|2.68, Commet (?), 16:01, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Некоторые проекты, например OsmAnd, выкладывают в F-Droid полную версию, а в Play Store за такую же нужно заплатить(OsmAnd~ = OsmAnd+, Fossify Apps(https://www.fossify.org/apps/) и другие)
То что ты ничего не ставил это просто зиро, ты ничто и звать тебя «никак», а тысячи людей пользуются
Другое дело, что так как F-Droid собирает все приложения сам, то и регистрация разработчика нужна одного единственного по имени «F-Droid», нет тут никакой проблемы. Не захочет нынешняя команда это сделать кто-нибудь форкнет и все будет дальше работать
|3.83, Аноним (82), 16:54, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> регистрация разработчика нужна одного единственного по имени «F-Droid», нет тут никакой проблемы
Проблема риска компроментации аккаунта когда подпишут какуюто *варь.
|3.85, Abyss777 (?), 17:10, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Честно купил OsmAnd+ для поддержки разработчиков, но в 22 году он перестал обновляться по прихоти Гугла. Еще и некоторые другие купленные приложения. Переставил их с F-Droid.
Вот где свобода.
|4.89, soarin (ok), 17:54, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> по прихоти Гугла
по прихоти авторов приложения.
В Apple Store тоже стало недоступно в РФ
|3.93, Онаим (?), 18:08, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Этот псевдо-"разработчик" будет гуглем просто тут же нахрен и зобанен.
|1.21, Nicho (ok), 14:45, 30/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Иногда думаешь, почему Linux массово нет на телефонах, и почему нет новой Windows Mobile
|1.24, IMBird (ok), 14:46, 30/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
И будет у гугла как у мс с дровами – только с официальными подписями, верифицированными WHQL (или кто там был), в результате чего разработка дров стала уделом избранных, постепенно деградирующих и уже не знающих, как правильно делать рабочие штуки.
Какой-нибудь хуавей просто на это забьёт (потому что благодаря кое-кому не может выпускать "сертифицированные андроид-смартфоны") и в итоге станет ещё интереснее (на этой половине шарика, где оператор не присылает тебе штраф за скачивание торрента уж точно) и им проще будет перетащить пользователей уже на свои растущие не-андроид решения.
Отлично же.
|4.35, IMBird (ok), 15:09, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Скорее их там официально не было, а поскольку Россию они включают в Европу, но модераторы не парясь убрали.
Сейчас проверил — ВТБ есть.
Последняя EMUI и Harmony 3 – APK спокойно ставятся, заблокированный загрузчик этому не мешает.
|5.91, soarin (ok), 17:57, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Скорее их там официально не было
Были официально.
Huawei перестраховались, и убрали на всякий случай из поиска. Было дело.
По прямой ссылке открывалось.
|5.92, mshewzov (ok), 17:59, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Сейчас проверил — ВТБ есть
Альфа-Банк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ПСБ, МТС - все подсанкционные банки есть в AppGallery. Да и сама Huawei официально в РФ присутствует. Приложения банка Открытие нет, потому что теперь он присоединился к ВТБ.
|2.28, Аноним (30), 14:58, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>Какой-нибудь хуавей просто на это забьёт
На каком основании вы это ожидаете? Хуавей уже залочил загрузчик, и подобный подход гугла - для них манна небесная. Ибо можно точно так же залочить и у себя.
>и им проще будет перетащить пользователей уже на свои растущие не-андроид решения.
А зачем им кого-то перетаскивать? Они и так хорошо живут. Тем более, что ни с гуглом ни эплом конкурировать они не в состоянии.
|1.25, кукпоп (?), 14:50, 30/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Скорее всего альтернативные прошивки запилят свой маркет на базе F-Droid.
Главное чтоб из пикселей не убрали возможность заблочить загрузчик со сторонней прошивкой, так как это единственный телефон, где это можно сделать.
|1.26, ryoken (ok), 14:53, 30/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Без F-Droid-а совсем туго будет, хотя бы на уровне поиска нужного. (Не так чтоб много лично я использую, но рыться по всему Инету (или там какому, не к ночи будь помянут, apkmirror-у) будет сложнее).
|1.34, Аноним (34), 15:07, 30/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Андроид всегда был закрытой экосистемой, поддерживая вообще залочку загрузчиков, с недавних пор ещё и разрабатываясь за закрытыми дверями. Пусть становится только хуже, это даже хорошо, будет больше спроса на открытые альтернативы. Не понимаю только как они могут это сделать юридически, если даже яблочников заставили поддержать альтернативные магазины.
|2.43, Аноним (43), 15:20, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Так сторонние магазины не запрещают . Повышают требования к разработчикам , которые не захотят возиться и разбегутся из "альтернатив" .
|3.54, 12yoexpert (ok), 15:36, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
ну то есть запрещают сторонние репозитории
после минента гуглу они уже не сторонние
|3.67, Аноним (34), 15:57, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Так сторонние магазины не запрещают . Повышают требования к разработчикам , которые не захотят возиться и разбегутся из "альтернатив" .
Если повышают требования к разработчикам сторонних магазинов, значит запрещают сторонние магазины.
И с чего бы им разбежаться, если в родном магазине требовния такие же? Разве что разбежаться вообще из экосистемы.
|2.46, Аноним (46), 15:27, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>Пусть становится только хуже, это даже хорошо, будет больше спроса на открытые альтернативы.
Какие альтернативы у смартфонов на Андроид? Смартфоны от Эппл и кнопочные телефоны? Но это так себе замена, Эппл совсем закрыт, а кнопочная звонилка как не крути, но на замену не походит. Альтернатив свободных нет и не будет.
|3.71, Аноним (34), 16:07, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Да любые - хоть поделки на линуксах за 10x ценник, хоть васянские проекты где кишки кнопочной звонилки прикручиваются к нормальному экрану и процессору - то что получается и звонить может, и позволяет свой софт писать на нормальных компилируемых языках, безо всяких левых студий и магазинов.
|4.81, Аноним (30), 16:37, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>Да любые - хоть поделки на линуксах за 10x ценник
Ну уж нет. Librem 5 стоит $799, это при том, что он не держит батарею в простое. Уже за такую стоимость имеет смысл искать альтернативу. А теперь увеличте цену в 10 раз.
>хоть васянские проекты где кишки кнопочной звонилки прикручиваются к нормальному экрану и процессору
Которые совершенно не масштабируются. Ну изготовил энтузиаст одно устройство, а хотя-бы десять - он потянет?
|1.39, Аноним (39), 15:17, 30/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Помницца тут писали, шо, мол, ничего с этим фдроидом не будет, всего то ключик сделают и будут им все свои пакеты подписывать.
Ну да, большие монополисты так и идут на попятную, ага. И государства законы свои с каждым годом все мягче делают, да.
Не будет уже как раньше, гугл только будет закручивать гайки, вот эпл же также себя ведут, еще с самого начала, и ничего, на своем примарном рынке(сша) они лидеры(там буквально какого прохожего не возьми, у всех айфоны), ну а чем гугл хуже?
Скоро вообще разницы не будет, шильдики разные, ну интерфейс чуть другой, а в остальном тоже самое.
|1.40, Аноним (51), 15:17, 30/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
"Компания Google оправдывает введение ограничений желанием усложнить распространение вредоносных приложений с использованием мошеннических схем, предлагающих загрузить и установить apk-пакет в обход каталога Google Play Store"
Ну конечно, всё ради безопасности детей, против мошенников конечно же, а не потому что открытость и возможность иметь неподконтрольную гуглу альтернативу пользователям уже как кость в горле у гугла стоит.
Это же каким-то чудесным образом очистит от зловредов и сам гуглостор...
Не, вынипанимаити, это же другое!
|1.49, corvuscor (ok), 15:32, 30/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Что-то даже никто не чешется на предмет того, что подобный фортель от гугла автоматически умножает на ноль не только F-droid, но и многие другие альтернативные способы доставки приложений.
Как минимум все российские банки, вероятно, пойдут лесом.
|2.52, 12yoexpert (ok), 15:35, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Как минимум все российские банки, вероятно, пойдут лесом.
и на этом плюсы заканчиваются
|2.61, Аноним (30), 15:47, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>Как минимум все российские банки, вероятно, пойдут лесом.
И внезапно, у появляется смысл производить российские телефоны. Хотя уже сейчас есть как минимум AQphone M11.
|2.58, Аноним (30), 15:43, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Ага, и где такие телефоны? Я не говорю про ближайший магазин, но хотя-бы с возможностью нормального заказа, и без переплаты в несколько раз?
|1.55, Аноним (55), 15:36, 30/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
всегда было интересно, магазину гугла доверять значит нельзя, так, а почему каким-то левым чувакам из F-Droid можно? откуда мне знать что они с софтом перед сборкой ничего такого не делают?
|2.59, Аноним (30), 15:44, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Не доверяй. Данное обновление запрещает ставить любой софт, даже собранный вами самолично, до тех пор, пока гугл вам не разрешит.
|1.66, Аноним (66), 15:56, 30/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
>Введение регистрации Android-приложений не позволит F-Droid продолжить свою работу
Они нас что шантажируют своим закрытием? Что значит "не позволит F-Droid продолжить свою работу"? Каталог может прекрасно работать, это гуглагохлам не сможет с ним работать, а старые телефоны с LineageOS - смогут.
|2.76, кукпоп (?), 16:21, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
и тут же разобьется об жестокую реальность, так как lineageos насыщен багами. Заявляю как в прошлом активный пользователь. Купил себе пиксель и перебрался в на графенос.
|2.77, Аноним (77), 16:22, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Если бы ещё она, хотя бы, на 80% устойств могла быть установлена.
|3.80, Кошкажена (?), 16:30, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Если бы ещё она, хотя бы, на 80% устойств могла быть установлена.
Чувствую, что скоро популярность остальных 20% устройств взлетит до небес.
|1.75, Аноним (75), 16:17, 30/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Пишу с телефона, на котором стоит и регулярно обновляется lineageos. Работает отзывчевее и быстрее оригинальной прошивки, которая кстати уже 5 лет не обновлялась.
Вообще не вижу смысла в вендоровской прошивке, это все равно что использовать новый ноут с предустановленной виндой.
|2.90, Аноним (90), 17:57, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>Как на смарт установить эту lineageos ?
Наверно также как раньше под ГНУ/Линь искали подходящее железо, просто кое-кто обленился.
Необязательно lineageos, смарты с AppGallery из коробки имеют сервис APK Pure и не заблоченную установку пакетов. Кому надо - тот купит и будет пользоваться, кто хочет ныть - будет ныть.
|2.87, Аноним (87), 17:44, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
СГА уже 200+ лет практикуют безумные законы, не похоже, что им мешает.
|