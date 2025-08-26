В сертифицированных Android-устройствах запретят установку приложений от незарегистрированных разработчиков

|
|3.238, Аноним (238), 12:51, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> ФИО, адрес проживания
Типичные поземельные крестьяне. Как жили в средневековье - так и остались там.
|
|2.10, Аноним (10), 09:42, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Гугл стал эпплом. Зло чистейшей пробы.
Сорян, но альтернативы только сродни десктопному линуксу - кривые васяносборки, где ты в гордом одиночестве будешь сношаться-нстраивать, без общечеловеческого софта для коммуникации.
Кроме корпораций никто юзабельные девайсы никогда не делел и не сделает. Поэтому кушаем, что дают.
|
|
|
|3.193, rshadow (ok), 11:54, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Пока альтернатива это сборки на основе AOSP. Без альтернатив будет когда код закроют.
|
|
|
|4.205, 88766 (?), 12:16, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Это именно, что пока. Почти все производители закрыли загрузчики, причём это не только инициатива брендов, но и давление властей - в Европе запретили продавать устройства с открытым загрузчиком.
|
|
|
|5.232, Аноним (232), 12:47, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Большая часть рынка это samsung. У samsung во многих моделей загрузчик открыт. Но есть нюанс, доступен по их проприетарному протоколу, и использовать можно или через неофициальный Heimdall который давно не обновляется и не все модели поддерживает. Или через слитый из самсунга Odin в котром хз что и как менялось и все ли ок с безопасностью. Однако формально открыт же, только отреверси протокол.
|
|
|
|6.244, Аноним (244), 12:56, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Год назад попадалась инфа, что сейчас всем сервисным центрам выдаётся каждому индивидуальный ключ, и каждый раз Odin аутентифицируется на серверах Samsung, получая одноразовый ключ для подписи заливаемой прошивки, а без подписи теперь ничего не заливается. Не знаю, правда это всё или нет, но возможно, что для новых устройств эта лавочка (с утекшим Odin) уже давно закрылась, а с Heimdall и подавно. Если так, то остаются только некоторые китайские "бренды".
|
|5.324, Аноним (324), 14:41, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я прогуглил В блогах пишут что https chrisoncrypto com blog f eu-bans-andro... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|7.338, Аноним (324), 15:00, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
В КНР нет в принципе частного бизнеса. Поэтому евросовок и стал КНР - подписывать ли прошивки и допускать ли разлочку - это операционная деятельность корпораций, и EU туда влез. КНР влезает в операционную деятельность - вот и EU влез.
А на Тайване ... там у многих фирм сборка идёт в КНР. То есть тайваньская элита и КНРская элита это по сути одна элита. Если завтра КНР заявит об аншлюсе, то тайваньская элита это поддержит.
Поэтому ... доверия тайваньской элите нет никакого, их компани тоже попадались и попадаются на бекдорах. Напр. D-Link - это вроде бы тайваньская компания ... но один из наиболее злостных бекдорщиков.
|
|7.343, Аноним (-), 15:05, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Спасибо! Познавательно. Значит действительно остаются только китайские ноунеймы (Nothing,
> Infinix и т.п.). Вот тут, как я понимаю, актуальный список: https://github.com/melontini/bootloader-unlock-wall-of-shame
Т.е самое днищенское дно?
Хотя что там делает Microsoft))?
Вообще классно как всякие бездари кричат "они делают плохо! они не спрашивают мнение васянов в интернетах!!!1"
|
|6.335, Аноним (324), 14:55, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Я не знаю, почему всякие параши в своих конституциях закрепляют целью вступления в EU. По-моему из EU надо выходить и все законы EU аннулировать.
|
|
|
|7.341, Аноним (-), 15:02, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> По-моему из EU надо выходить и все законы EU аннулировать.
Ну так выходите! ЕС это дело добровольное.
Вон бриты бекзитнулись на отличненько. Теперь временами жалеют)
Но самое смешное, что всякие венгии громко куракекают "надо выходить"... но не выходят))
|
|6.339, penetrator (?), 15:01, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
так там ничего нету про booеloader
ты не должен иметь возможность прошить радиомодуль левой прошивкой
разве не так написано?
|
|
|
|7.350, Аноним (-), 15:15, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> так там ничего нету про booеloader
> ты не должен иметь возможность прошить радиомодуль левой прошивкой
> разве не так написано?
А это не важно!
Главное чтобы белки истерички громко вопили об ущемлениях.
Я подобное слышал от водятлов, когда им запрещали китайский ксенов в свои корчи вкорячивать.
|
|
|
|
|
|9.381, Аноним (-), 15:42, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А почему А вот и ответ Потому что находились умники, которые его пихали везде ... большой текст свёрнут, показать
|
|7.362, Аноним (416), 15:24, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Там написано software , что есть более широкая категория, что если компания вып... большой текст свёрнут, показать
|
|3.229, Аноним (229), 12:46, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
На мобильном линуксе вполне себе есть общечеловеческий софт для коммуникации. Ту же десктопную телегу недавно адаптировали для мобильных экранов. Можно свайпать переключая экраны.
|
|
|
|
|
|4.28, Аноним (-), 10:01, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>> Вам нужна свобода ставить любого вредоноса?
> Да.
Ну тогда напишите свою ось и так разрешайте :)
|
|
|
|5.50, Аноним (50), 10:15, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>>> Вам нужна свобода ставить любого вредоноса?
>> Да.
> Ну тогда напишите свою ось и так разрешайте :)
Варианты разные есть. Можно попытаться законодательство поменять, или, в частности, в РФ привести законы в соотсветствие с конституцией.
Можно не пользоваться смартфонами.
|
|
|
|6.64, Аноним (-), 10:25, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Варианты разные есть.
Это прекрасно! А реалистичные есть :) ?
> Можно попытаться законодательство поменять
Можно попробовать. Вот в ЕС как-то получилось и с type-c, и с эплом.
> в РФ привести законы в соотсветствие с конституцией.
Ахаха! Спасибо чууувак, ты сделал мой день!
|
|
|
|7.134, Аноним (50), 11:07, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>> Варианты разные есть.
> Это прекрасно! А реалистичные есть :) ?
Все реалистичные, но сложность реализации разная. Я выбрал вариант с неиспользованием смартфона.
>> Можно попытаться законодательство поменять
> Можно попробовать. Вот в ЕС как-то получилось и с type-c, и с
> эплом.
Для меня ЕС - это полное дно. Все скатывается хуже некуда.
|
|4.43, Аноним (-), 10:11, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Ваше полное право.
Просто сделайте свой андроид.
Ну.. если у вас не лапки)
|
|
|
|
|
|6.226, Аноним (-), 12:43, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
На второй, кстати тоже Логично Право личной собственности это базовое право че... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|8.283, Аноним (-), 13:43, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ага, как и право на жизнь Да это соглашения в обществе Даже лет 100-200 назад ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|10.331, Аноним (-), 14:52, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Как это опровергает мое утверждение Кроме них вокруг ходили сотни и тысячи люде... большой текст свёрнут, показать
|
|4.85, Аноним (85), 10:35, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>> Вам нужна свобода ставить любого вредоноса?
> Да.
Сообщи об этом Гуглу - я уверен, они отнесуться с пониманием и откатят эти душащ е свободу политики.
|
|3.32, Аноним (50), 10:02, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Это частный случай. А в целом - нужна свобода.
А что, приобретенная собственность должна быть подконтрольна не владельцу, а кому-то левому?
|
|
|
|4.143, Аноним (85), 11:13, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> А что, приобретенная собственность должна быть подконтрольна не владельцу, а кому-то левому?
Ответ на этот и другие влпросы четко прописаны в EULA Андроида. Ты же его читал перед тем, как нажать "Приянть все"? Читал ведь?
|
|
|
|5.165, anonymous (??), 11:32, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
А что я могу не согласиться с EULA и мне откатят смартфон до заводских настроек и чистой безгугловой ОС?
Я хочу купить смартфон - физическое устройство. А с софтварным обеспечением уж как-нибудь сам разберусь. Почему эта штука работает с компьютерами, но не работает с телефонами?
Потому что майкрософт, компания добра, разбила монополию IBM на сочетание железо и софта. На любое железо стало можно ставить любой софт, если он технически совместим. Спасибо майкрософту за это. А вот гугл - компания зла, вернула тюрьму для пользователей обратно. Сначала притворилась добренькой и заманила пользователей в загон, а потом закрыла двери.
|
|
|
|6.189, Аноним (85), 11:51, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
EULA тебе показывают при перовм запуске смартфона Можешь не согласиться и получ... большой текст свёрнут, показать
|
|6.195, Аноним (-), 11:58, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А чего там должна быть безгугловая ОС Если производитель так решил - то это его... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|7.224, anonymous (??), 12:41, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> А я не хочу тебе его продавать.
> И заставить ты меня ну никак хе можешь, тк у тебя лапки)
ну в том и смысл антимонопольных органов, что у простых людей лапки, у корпораций лапищи, а монопольщиков - ружьё чтобы эти лапищи отстреливать.
ну и если мы не говорим о россии, то можно стать партию и политическое движение, которое будет отстаивать права покупателей
Или ты предпочтёшь покупать колбасу из сои, хлеб из дерева и молоко из кокоса? Ведь сейчас более менее съедобную пищу ты ешь только потому что государство нагнуло продавцов и обязало их соблюдать хотя бы минимальные стандарты качества и честно маркировать свою продукцию.
|
|
|
|8.241, Аноним (-), 12:53, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну так уже в какой-то европейской стране создали пиратскую партию Даже получи... большой текст свёрнут, показать
|
|6.198, Tron is Whistling (?), 12:05, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> А что я могу не согласиться с EULA и мне откатят смартфон до заводских настроек и чистой безгугловой ОС?
В теории можно попробовать такой режим. Удалят всю проприетарную фирмварь, вплоть до загрузчиков и радиомодуля. Дальше разбирайся, да :)
|
|3.86, X86 (ok), 10:35, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
да хоть вредоноса, а что? А еще мне нужна возможность установить приложение банка, даже если американский обком решил запретить банки моей страны.
|
|
|
|4.113, Аноним (85), 10:54, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> А еще мне нужна возможность установить приложение банка, даже если американский обком решил запретить банки моей страны
Ну так пользуйся операционкой своей страны, в чам проблема? Чего ты в американский Андроид лезешь?
|
|
|
|5.307, Аноним (307), 14:23, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>ты в американский Андроид
Получается, американцы присвоили себе достижение всего человечества?
|
|
|
|6.311, Аноним (-), 14:29, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>>ты в американский Андроид
> Получается, американцы присвоили себе достижение всего человечества?
А какие достижения всего человечества в андроиде?
Так-с, посмотрим.
Языки программирования разработаны в США.
Фирма Android Inc. создавшая его - из США.
Фирма купившая и развившая - внезапно тоже!
ps напоминает старую байку
|
|
|
|7.403, Аноним (394), 16:13, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>А какие достижения всего человечества в андроиде?
Вещи создают не корпорации, а люди. Во всем этом участвовали люди со всего земного шара.
|
|4.365, L10N (ok), 15:28, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Вам рассказать, как решается эта задача? У меня на айфоне стоят актуальные приложения 5 где-то российских банков :)
|
|3.101, Аноним (101), 10:43, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Нам нужен f-droid и возможно раз в тыщу лет кряк с 4pda.
Больше ничего не нужно.
|
|
|
|
|
|5.236, Аноним (101), 12:50, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Спасибо, помои не нужны даже если мне за них будут доплачивать.
|
|3.174, Аноним (174), 11:37, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Поддержка установки приложений из сторонних каталогов и из вручную загруженных apk-пакетов будет запрещена
А круто, только хотел купить Android, как раз из за этой функции.
|
|3.263, Разум (?), 13:21, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Если ты про то что из гугл плей не скачать вредоноса, то ты ошибаешься.
Ну и вот вторых есть team viewer для android в том же gplay, которым успешно пользуются мошенники. Что-то ваша несвобода дала трещину по больше той что в тихом океане.
|
|
|
|4.288, Аноним (-), 13:48, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Вероятности, мой друг, все дело в вероятностях.
Какой шанс скачать вредоноса в гугплее?
И какой шанс на 4pda и прочих помойках?
Вот то-то и оно.
> Ну и вот вторых есть team viewer для android в том же gplay,
> которым успешно пользуются мошенники.
Это всего лишь один из способов.
Но если в gplay запретят team viewer или сделают их по "спец. разрешению" - вы же взвоете опять.
|
|
|
|5.379, Аноним (50), 15:40, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Вероятности, мой друг, все дело в вероятностях.
> Какой шанс скачать вредоноса в гугплее?
> И какой шанс на 4pda и прочих помойках?
> Вот то-то и оно.
>> Ну и вот вторых есть team viewer для android в том же gplay,
>> которым успешно пользуются мошенники.
> Это всего лишь один из способов.
> Но если в gplay запретят team viewer или сделают их по "спец.
> разрешению" - вы же взвоете опять.
Здесь еще нужно определиться что считать вредоносным. Для меня любое ПО без исходников - вредонос.
|
|
|
|6.393, Аноним (-), 16:00, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Здесь еще нужно определиться что считать вредоносным.
Которое наносит вред, это же и так ясно
> Для меня любое ПО без исходников - вредонос.
Это твои проблемы.
Вот ХЗ библиотека была открыта - но вредноносна.
А в ядре 10 лет жил бекдор.
|
|4.364, L10N (ok), 15:27, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Я не говорил об абсолютной защищённости, но эра открытых магазинов на сертифицированных устройствах заканчивается. Google не хочется отвечать за дырявую инфраструктуру бай дизайн. При этом проблемы останутся, но их будет меньше.
|
|3.287, 12yoexpert (ok), 13:47, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Вам нужна свобода ставить любого вредоноса?
запрещают ставить любой софт, который не одобрил гугл, а не вредоносы
|
|3.337, Аноним (337), 14:58, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Вот например ридер манги Mihon это по вашему вредонос? Распространяется в виде APK или в F-Droid.
|
|
|
|4.348, Аноним (-), 15:14, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Вот например ридер манги Mihon это по вашему вредонос? Распространяется в виде APK или в F-Droid.
А библиотека ХЗ к разработке которой допустили левых разработчиков?
Ты же понимаешь, что примеров можно привести кучу?
Если разработчики Mihon посчитают нужным - они опубликуют в гугл плее.
Сообщество может даже скинуться копеечкой.
ps его предка Tachiyomi закрыли за пиратсво, может и этот закроют
|
|4.355, Аноним (-), 15:19, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А кто его знает Это надо код смотреть Когда в магазин что-то продает, он несет... большой текст свёрнут, показать
|
|4.370, L10N (ok), 15:30, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
А в связи с чем его Google не согласовывает, почему не пускает в свой магазин?
|
|2.42, Жироватт (ok), 10:10, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
А он когда-то им НЕ был?
ПРосто раньше было выгоднее играться в открытую-для-всех платформу. Сейчас же Сирожэ каждый день из Конгресса звонят люди с высшим конгрессменским - значит будет играться в закрытую-для-башапашнашти.
На самом деле только на одном этом, если грамотно исполнить, можно неплохо попиарить что-то вроде сейлфишей
|
|
|
|3.69, Аноним (69), 10:28, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
в аврорах вроде ж еще сильнее огорожено изначально. да и железа нет.
|
|2.248, Аноним (324), 13:01, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Всегда был.
BTW: don't be evil отменил до взлёта платформы Android.
|
|1.4, Аноним (4), 09:32, 26/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
разъясните, как это коснётся рустора и банковских приложений, которых повыкидывали из гугл плей?
|
|
|
|2.12, L10N (ok), 09:46, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Скорее всего, так же, как и Apple. С 1 сентября обязаны добавить. Ну, или согласиться, что добавят.
|
|
|
|
|
|4.178, Аноним (174), 11:40, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> А ВЖУХ сберовский для айпхоне уже удалили из стора
Тот самый момент когда у тебя в Сбере, спрашивают, а есть ли у тебя приложение, которое они не подсуетились, как то предоставить пользователям.
Ведь всегда прощще свалить все на Apple Store. Понятно санкции. Но ведь они, профессионалы.
|
|
|
|
|
|6.383, Аноним (50), 15:45, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>>ведь они, профессионалы
> Ха-ха
Не смейтесь над верующими. Это богохульство. :)
|
|5.327, Аноним (327), 14:48, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А как они подсуетятся то С эрл единственный вариант - клонировать тебе это прил... большой текст свёрнут, показать
|
|4.361, L10N (ok), 15:24, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Потому что это AppStore, производимый Apple. А RuStore - вне зоны ответственности Apple. Им нужно будет принять решение. 29% активных пользователей в России, от 36 до 45 млн в абсолютном выражении. Apple интересует только формальное соблюдение американских санкций и российского законодательства.
|
|2.13, pofigist (?), 09:46, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Я не знаю сертифицирован мой китаец или нет, но почему-то уверен что он забьет на сертификацию и эти правила.
|
|
|
|3.51, Аноним (51), 10:15, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Хуавей и вовсе свою сертификацию сделает и разрешит ставит только приложения лично от товарища Си.
|
|
|
|4.62, Жироватт (ok), 10:22, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Лучше уж от Си, чем от небинарных шатателей тарифных ставок и захватунов гренлайдий на байдарках
|
|
|
|
|
|6.172, Немайор (?), 11:37, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Так Китай про всякие свободы и демократии пургу и не гнал никогда. В отличие от гниющего сруба на холме :D
|
|6.417, Ценитель GPL рогаликов (?), 16:35, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Разве банить там для всех начали не из-за AIPAC и того, что молодежь массово начала видео в поддержку Палестины постить в тик-токах, на что им Китай дал полный зеленый свет, чтобы и палкой Запад потыкать и про концлагеря для уйгуров позабыли? Куда не сунься всезде политика по полной присутствует.
В РФ зачем запретили тик-ток? Чего бояться?
|
|3.160, пох. (?), 11:29, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
наивный китайский юнош. Как он на нее забьет, если без нее недоступен стор?
|
|
|
|
|
|5.457, Аноним (457), 17:24, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
В самом коде ведра будет запрет, и как сам сказал - №-но эшеллонные продавцы не почешуься что-то править чтобы не быть как все.
Так что ведра с 18-20 станет это дело почти полным клоном надкушенного яблока и будет печаль, может и фс закроют раз всем норм
|
|2.23, Bob (??), 09:59, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Почти у всех тех разрабов не то, что в гугле, а даже в аpple сертификаты есть.
Как и у мошенников, типа против которых вот это вот всё)
А вот пиратам, ретроградам и модерам - уже сложнее будет. Наверное - костыль через ADB смастерят.
|
|
|
|3.65, Жироватт (ok), 10:25, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Ты тут не гони, это не мошенники, у них крыша из сенаторских деток и внуков есть, которые на темке сидят.
|
|1.6, Аноним (6), 09:34, 26/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Исправляется модулем BetterKnownInstalled для KernelSU, в целом не такая большая проблема.
|
|
|
|2.20, onanim (?), 09:53, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
*а как ты установишь KernelSU с заблокированным загрузчиком?
мда чёт браузеру поплохело. линуксопроблемы, лол
|
|
|
|3.131, Аноним (6), 11:05, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Не буду покупать у вендора, что не уважает мои права. Мой Nothing Phone (2) отлично разблокируется одной командой.
|
|
|
|
|
|
|
|6.297, Аноним (133), 13:57, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Китаец Карл Пей работал в Oppo и является сооснователем OnePlus (всё вместе сейчас принадлежит китайской BBK).
Создал компанию Nothing (зарегистрированную в Лондоне), чтобы расширяться на рынок США и ЕС под видом независимой компании.
|
|4.239, Аноним (229), 12:51, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Мой Nothing Phone (2) отлично разблокируется одной командой.
После чего тов. Майор на досмотре коннектит к своему ноутбуку и ставит руткит, для этого ему даже загружаться в систему не нужно. А ты так ничего и не подозревая получаешь его назад и ходишь гуляешь со встроенным бэкдором.
|
|
|
|5.269, деанон (ok), 13:25, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Конечно, куда хуже чем встроенный бэкдор от дяди сэма - обновляемый и удалённо управляемый.
|
|5.460, Аноним (460), 17:33, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
У майора нет права подключать мои устройства к вредоносному дерьму, это нарушение моих прав. Собственно, как и пытки, например, что не мешает их применять.
Но после пересечения границы устройство сотрут полностью и перешьют в любой мастерской через JTAG, на всех чипах прошивки перешьют. А бекдор - он и так есть (как иначе железки работают?), и передаётся вендорам железок, чтобы потом быть перекупленным правительствами. Такая схема позволяет компаниям играть в отрицалово, переводя все стрелки на козлов отпущения. И в большинстве случаев у тебя есть возможность оставить телефон дома. Потом купишь/арендуешь телефон уже по месту прибытия.
|
|
|
|
|
|3.313, Аноним (313), 14:31, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
+ за первый же коммент
+++
как говорят в антырнетах: "В эту игру можно играть вдвоём" :-) Раньше англосаксы душили весь мир своими патентными рогатками, роялтями и лицензиями и не давали тому же Китаю развивать свои технологии
+++
|
|
|
|4.318, Аноним (133), 14:34, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Только вы прочитайте все комментарии, раз уж взялись за "cherry picking".
|
|4.322, Аноним (133), 14:40, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Вы кстати непонятно чему радуетесь, мы от этого только пострадаем. Или вы гражданин Китая?
|
|4.461, Аноним (460), 17:35, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Вы не понимаете реальность. Нет у игры правил. Какие правила сам заэнфорсишь - такие и будут.
|
|
|
|5.467, Аноним (-), 17:41, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Вы не понимаете реальность. Нет у игры правил. Какие правила сам заэнфорсишь - такие и будут.
А как же законы физики?
Ну т.е было бы классно вертеть на одном месте, например, гравитацию... Но пока не выходит даже управляемый термояд))
|
|1.8, Аноним (8), 09:41, 26/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
свободный андроид стал ещё свободнее, в отличие от корпорации яблока
|
|1.9, 1 (??), 09:42, 26/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Сначала они перестали пускать нас в AOSP, а теперь делают закрытую систему. Пусть уж тогда ядро линукс выбросят
|
|
|
|2.25, Аноним (25), 09:59, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
А вам никто ничего не должен. Создайте собственную операционку и делайте с ней что хотите. Или кушайте что дают. Молча.
|
|
|
|3.58, Аноним (50), 10:19, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> А вам никто ничего не должен. Создайте собственную операционку и делайте с
> ней что хотите. Или кушайте что дают. Молча.
С такой вашей логикой можно вообще законы отменить и сделать анархию. Никто никому ничего не должен ведь. Как вы предлагаете в таком раскладе выстраивать товарно-рыночные отношения между людьми? По принципу, как в 90-е?
|
|
|
|4.66, Аноним (-), 10:26, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А где тут анархия О_о Тут как раз нечто, на Орднунг похожее Есть проверенное... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|5.126, Аноним (50), 11:02, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Если вы не за анархию, то в таком случае разумно говорить о том, что каждый инди... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|6.152, Аноним (-), 11:19, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Свободен ли я писать в лифте или парковаться на газоне Правильно Я жгу траву и... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|7.181, Аноним (50), 11:42, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Путаете свободу и вседозволенность Читайте выше Я писал в моем комментарии И... большой текст свёрнут, показать
|
|7.459, Аноним (457), 17:30, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Ключевое слово "своим" иммуществом. А оно не его, оно "приобретённое" по лицензии где написано что можно а что нельзя. И этот запрет на установку стороннено туда впишут. И танцевать на вилах не выйдет.
|
|4.140, Аноним (85), 11:11, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Как вы предлагаете в таком раскладе выстраивать товарно-рыночные отношения между людьми? По принципу, как в 90-е?
Предлагаю вам и всем местным воинам начать таки читать EULA Андроида, прежде чем жмакать "Принять все". Поверьте, после того как вы сам лично подтвердите свое согласие с его пунктами - все вопросы и желание воевать против Гугла у вас сразу отпадут. Ну, или не подтвердите - и не будете пользоваться Андроидом.
А иначе это все просто цирк инфантилов.
|
|
|
|5.149, Аноним (50), 11:16, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вы уперлись в правила EULA, а я здесь пишу о более обширном понятии - свобода П... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|6.157, Аноним (-), 11:24, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Вы уперлись в правила EULA, а я здесь пишу о более обширном понятии - свобода.
Ага.
И у меня как у автора, есть абсолютное право написать такое лицензионное соглашение, какое он пожелает.
Вы можете его принять и пользоваться, или идти мимо.
> направлять в сторону индивидуальной свободы,
Ваша индивидуальная свобода, заканчивается там, где начинается моя свобода автора кода.
> которые позволяют составлять EULA, которые в отношении индивидов совершают насилие.
С "насилием" это вам к упорышам типа сторярова))
Никакого насилия тут нет "ты принимаешь и получаешь разрешение пользоваться" или "идешь на ХУРД и прочие свободные системы".
|
|6.159, Аноним (-), 11:27, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> которые в отношении индивидов совершают насилие.
Какое насилие в EULA?
Вы пытаетесь рассуждать про законы и при этом позволяете себе использовать термины в другом смысле, чем это используется в законах. У "насилия" есть довольно четкое определение. И ваши придумки - это только ваши придумки.
|
|6.218, Аноним (85), 12:34, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Вы уперлись в правила EULA, а я здесь пишу о более обширном понятии - свобода.
> лобированные корпорастами законы, которые позволяют составлять EULA, которые в отношении индивидов совершают насилие.
Твои свободы относительно девайса прописаны в EULA. Ты принял это EULA. Все. После этого твой инфантильный лицемерный бред уже никого не впечатлит, сори.
|
|
|
|7.249, Аноним (50), 13:03, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>> Вы уперлись в правила EULA, а я здесь пишу о более обширном понятии - свобода.
>> лобированные корпорастами законы, которые позволяют составлять EULA, которые в отношении индивидов совершают насилие.
> Твои свободы относительно девайса прописаны в EULA. Ты принял это EULA. Все.
> После этого твой инфантильный лицемерный бред уже никого не впечатлит, сори.
Раскрыл в переписке:
https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/137663.html#126
|
|7.261, paulus (ok), 13:20, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Твои свободы относительно девайса прописаны в EULA.
Таки да, но ваша юля вылазит только в девайсе с гаппсами их и касается, если что...
|
|5.256, Аноним (256), 13:14, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>Поверьте, после того как вы сам лично подтвердите свое согласие с его пунктами - все вопросы и желание воевать против Гугла у вас сразу отпадут. Ну, или не подтвердите - и не будете пользоваться Андроидом.
И пойдёте жить в лес. Только вот беда, лесов бесхозных не осталось.
|
|3.70, Аноним (85), 10:29, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> А вам никто ничего не должен. Создайте собственную операционку и делайте с ней что хотите. Или кушайте что дают. Молча.
Ты еще расскажи местным воинам о том, что и у Андроида, и у конкретного девайса есть EULA. Ведь воинам некогда его читать - воины нажимают "Принять все" и несуться воевать за свободу!
|
|
|
|4.144, Аноним (144), 11:13, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
А есть девайсы без EULA? Если не ограничивать корпов, то они бы и ЗоПП отменили, и ТК и много чего другого.
А так движемся на полном ходу в киберпанк. Скоро и компы будут идти с залоченным загрузчиком
|
|
|
|5.162, Аноним (-), 11:29, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> А есть девайсы без EULA? Если не ограничивать корпов, то они бы и ЗоПП отменили, и ТК и много чего другого.
А менее бредовый пример ты не смог придумать?
> А так движемся на полном ходу в киберпанк.
Ну так сами хотели, не?
Кто там надpaчивал на какиров с кибердеками, восхищался Нейромантом и тд?
> Скоро и компы будут идти с залоченным загрузчиком
Так оно с этого начиналось. Были программно-аппаратные комплексы.
Потом началась анархия и власть васянов, которые возомнили, что могут что-то требовать от создателей кода.
Сейчас ситуация исправляется.
|
|
|
|6.234, Аноним (144), 12:50, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В чем бредовость Корпы за счет бабла и контроля над рынком выкрычивают руки абс... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|7.250, Аноним (-), 13:04, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Пф, аргумент не очень, тк смена партий и курсов происходит постоянно и власть ко... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|8.292, Аноним (144), 13:51, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Мой поинт был, в том, сильное влияние одной группы не приводит ни к чему хорошем... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.299, Аноним (-), 14:10, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так влияние профсоюзов это хорошо или плохо Злые языки говорят, что они целый Д... большой текст свёрнут, показать
|
|2.253, Аноним (238), 13:12, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Пусть уж тогда ядро линукс выбросят
Не выбросят, а захватили уже. Сначала 20 лет писали всем миром, а потом: "Всем спасибо, идите в ... лес. Это наша корова". И у кода появилась "национальность".
|
|1.14, Аноним (14), 09:48, 26/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Как же классно! Неправда ли?
А чего не радуетесь, ведь железного занавеса нет, рыночек зарешал. Все по канонам.
Только что-то никто не рад. Почему? Как же так?
|
|
|
|2.24, Аноним (85), 09:59, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Только что-то никто не рад. Почему? Как же так?
Никто не рад? Извини, но правда в том, что 99% людей ничего и не заметят, потому что юзают общечеловеческий софт из Гугл Плея, а не ставят левые программы с васянских помоек.
|
|2.38, Аноним (-), 10:07, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Как же классно! Неправда ли?
Вообще-то правда.
> рыночек зарешал
Ну... рыночек таки порешал. Спрос на "свободные" васяноподелки так и не появился.
Пинфоны снимают с продаж, либрафоны все еще рассылают... м... т.е. обещают начать рассылать давно оплаченные девайсы.
> Только что-то никто не рад.
Почему не рады? Большая часть людей только обрадуются что их устройство стало безопаснее.
А кто-то расстроился? Сколько таких?
|
|1.29, A.Stahl (ok), 10:01, 26/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Жаль что все попытки создания телефонов с Линуксом разбились об невменяемые цены. Придётся жрать. Вариантов не видно.
|
|
|
|2.40, Аноним (40), 10:07, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Ну почему же? Есть радикальный вариант - перейти на кнопочный телефон.
|
|2.72, Аноним (85), 10:30, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Жаль что все попытки создания телефонов с Линуксом разбились об невменяемые цены.
Они разбились не об цены, а об отсутствия здравого смысла.
|
|
|
|3.148, Аноним (142), 11:16, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Есть подозрение, что иногда платят не только за хорошую работу, но и за плохую работу или, как вариант, за отсутствие работы.
|
|2.168, anonymous (??), 11:34, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
steam deck дешевле айфона, железо у него круче, софт сам поставишь какой удобен. Доступ в интернет - придётся wifi роутер покупать.
А вот дешевых смартфонов на линуксе, чтобы тупо звонить, книжку читать и интернет раздавать - не найдёшь.
|
|
|
|
|
|4.227, anonymous (??), 12:44, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
а ты посмотри на supported devices. Для простой звонилки они все дороги, а чтобы погамать - то опять же лучше сразу steam deck брать.
|
|
|
|
|
|+/–
|
Нет. Это чуть выше себестоимости железа. Оно очень даже актуальное сегодняшнему дню. Единственное - громоздок и тяжел, поэтому ждем FLX2 в конце года, может будет лучше.
|
|
|
|5.302, Аноним (-), 14:15, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Нет, это именно неадекватно дорого.
OnePlus Nord CE 2 5G
Тот же MediaTek Dimensity 900, больше оперативы на 2 гига, чуть меньше батарея (4500 vs 5000) при существенно меньших размерах 160vs171 и 73vs82mm.
Но стоит он намного меньше 500 баксов.
|
|
|
|6.342, Аноним (229), 15:03, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Все относительно Оригинальный Android-смартфон Gigaset GX6, который используетс... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|7.369, Аноним (-), 15:29, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Разница в 150 баксов во-первых, несущественна
Ну вообще-то это 27% цены. Не так уж несущественна))
> во-вторых для айтшника серьезной роли не играет.
Вот тут он сразу становится нишевым. А нишевый -> дорогой.
Плюс что мешало купить партию оригинальных Gigaset и просто перепрошить?
При этом они как фичу пишут запуск адроид приложух. Как будут там работать те же банковские аппы? Не хотелось бы заплатить, а потом оно откажется работать.
> А FLX1 - это уже для определившихся, тех кто решил что будет использовать Linux на
> смартфоне, но останавливало только дохлое железо существующих проектов.
Я его могу легко себе позволить, но не куплю. Не потому он дороже. А просто потому что это здоровенная лопата. Мне для из андроидов сложно выбрать трубку(((
|
|2.372, Аноним (416), 15:32, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Все телефоны на Android - это телефоны на линуксе. Вы наверное имели в виду контроллируемые пользователем телефоны. Они разбилсь не о цены, а как сказал "анон" выше - "об отсутствие здравого смысла": что Хозяевам (элите) наличие таких телефонов у населения вредит, а значит их будут всячески давить, в первую очередь институционально, через патенты и копирайты и владение заводами, но если обойдут - то с участием law enforcement, в плоть до физических устранений. Если враг не сдаётся - то его уничтожают, а прозводители user-controlled устройств - это именно враг существующей элиты.
|
|
|
|3.391, Аноним (-), 15:54, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ух, забористый у тебя бред Здравый смысл, это когда делается конкурентный девай... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|4.424, Аноним (416), 16:41, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Здравый смысл - это когда ты заранее понимаешь, что с позицией мы делаем устрой... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|5.429, Аноним (-), 16:47, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да-да, а если еще послушать в интернетах бред про заговоры, то проще и не начина... большой текст свёрнут, показать
|
|1.37, Сергей (??), 10:07, 26/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Не знаю как вы, а я на смартфоне пользуюсь только телефоном, смс-ками, камерой и картами, даже qr-код не сканирую, все остальное считаю нарушающим мою личную жизнь
|
|
|
|2.44, Аноним (50), 10:11, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Поддерживаю, но SIM в смартфоне не поддержу. Это серьезный риск по разным причинам. Wi-Fi можно, да. Например, продаются маршрутизаторы на одноплатниках со встроенным аккумулятором, линуксами на борту, разъемом SIM. На всем этом можно поднять смену IMEI и VPN, но лично я не тестил смену IMEI в РФ.
|
|2.81, Аноним (85), 10:33, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Не знаю как вы, а я на смартфоне пользуюсь только телефоном, смс-ками, камерой и картами, даже qr-код не сканирую, все остальное считаю нарушающим мою личную жизнь
А как же Линукс накатывать? А за свободу воевать? 😢 У настоящих воинов за свободу не может быть личной жизни - они ей жертвуют ради победы над проклятыми корпорациями, душащими простой люд! 😭
|
|
|
|3.98, Аноним (50), 10:43, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>> Не знаю как вы, а я на смартфоне пользуюсь только телефоном, смс-ками, камерой и картами, даже qr-код не сканирую, все остальное считаю нарушающим мою личную жизнь
> А как же Линукс накатывать? А за свободу воевать? 😢 У настоящих
> воинов за свободу не может быть личной жизни - они ей
> жертвуют ради победы над проклятыми корпорациями, душащими простой люд! 😭
Ирония засчитана, ага. Каждый сам решает в какой степени ему погружаться в борьбу за свободу с риском потерять свободу.
|
|3.376, Аноним (416), 15:37, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
За свободу не воюют в принципе. Когда начинается война, ты либо примыкаешь к крупняку, распрощавшись со свободой, становишься его собственностью, и этот крупняк получает стимул тебя не убивать, либо ты к крупняку не примыкаешь, и тогда тебя атакуют на уничтожение со всех сторон, причём успешно. За свободу нельзя воевать. За свободу можно только своевременно ретироваться, отдав этому крупняку всё нажитое непосильным трудом, и есть некоторый шанс, что они тогда скажут "ну его нафиг, с него взять больше нечего, пусть бежит".
|
|
|
|2.49, Аноним (-), 10:14, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Чем KDE Plasma Mobile не альтернатива?
А чем она альтернатива О_о?
> Без ржавчины, на QT,
Т.е. на дырявых плюсах?
Так себе аргумент... Вы так слона не продадите.
> куча приложух.
Какая куча? Мессенджеры есть? Банковские приложения есть?
|
|
|
|3.92, Аноним (85), 10:40, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>> куча приложух.
> Какая куча? Мессенджеры есть? Банковские приложения есть?
Так он и не говорил, что телефон ему нужен для коммуникации. 😂 Для них это еще одна игрушка для накатывания Линукса, а кроме мамы и мошеннников звонить им некому.
|
|2.273, Аноним (265), 13:30, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Осталось найти современный смартфон с полноценным линуксом, а не андройдом. Про postmarketOS не писать, самый свежий поддерживаемый им смартфон выпущен в 2021 году, так что пациент в предсмертных конвульсиях.
|
|
|
|
|
|3.76, Аноним (51), 10:31, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
В том все дело что делать тоже всем понятно покупать свободные устройство, на открытых прошивках. Только в каждой новости про альтернативные мобильные ОС тут в комментах визг что я могу купить телефон на 100 долларов дешевле на Андроиде. Плебес не может понять свобода стоит дороже 100 долларов.
|
|
|
|
|
|5.210, Аноним (210), 12:19, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да большой друг со шваброй всегда на чеку, но он всегда на чеку и не только с телефонами.
|
|5.214, Аноним (-), 12:24, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> "Полиция Каталонии уделяет особое внимание пользователям смартфонов Pixel
> Этого достаточно, чтобы вызвать общее подозрение."
Логично.
Представь, что ты припрешься в магазин в балаклаве велосипедиста?
Вроде ничего не нарушаешь, но подозрение уже вызвал.
А если ты ошибся дверью и зашел в банк?)
ps была древняя реклама, как раз с такой ситуацией
youtube.com/watch?v=6wzxg2Goz3I
|
|
|
|
|
|
|
|8.437, нейм (?), 16:59, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Можно было даже скачать на телефон приложение раздевающее, я ussd команду в како... текст свёрнут, показать
|
|4.275, деанон (ok), 13:33, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Только это все равно ничего не поменяет. Если свободные смартфоны наберут популярность тут же выпустят закон, который урежет эту свободу ради "защиты детей"
|
|4.293, Аноним (-), 13:54, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> В том все дело что делать тоже всем понятно покупать свободные устройство, на открытых прошивках.
А если они работают как кусок kal'а?
Тормозят, имеют ограничения по функционалу?
Или просто выглядят так, как будто дизайнер наpыгал на экран?
При этом железо там будет отстойное, а спросят за щв0б0дку нехилый прайс.
Возникает закономерный вопрос "а не обманываю ли меня?"
|
|2.386, myster (ok), 15:51, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Вот тебе и окно Овертона. А кто-то сразу знал что так будет.
Ничего не произошло по сути. Проверки по ключам и сертификатам есть у любой уважающей себя системы. Даже у пакетного менеджера pacman, время от времи приходится пакет 'archlinux-keyring' накатывать первым, чтобы другие пакеты прошли проверку. Так же и Google сделал. Но это не означает, что это будет вставлять сильные палки в колеса, они же пишут:
> "To be clear, developers will have the same freedom to distribute their apps directly to users through sideloading or to use any app store they prefer."
|
|1.54, Соль земли2 (?), 10:17, 26/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
В кустарных странах типа Бразилии, Индонезии итд это как раз бесмысленно. Если у человека нет мозгов не ставить мусор на телефон, то откуда у него мозги, чтобы купить защищённый телефон?
|
|
|
|2.60, Аноним (-), 10:22, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> чтобы купить защищённый телефон?
Так все телефоны станут защищенные.
Вот так просто по умолчанию. Как раз чтобы защитить людей, некомпетентных в этой сфере.
А если вы хотите ставить какой-то мусор из каких-то мусорных источников... тогда вам придется попотеть чтобы это сделать.
|
|
|
|3.71, Жироватт (ok), 10:29, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Бразилия, Индонезия - телефоны в этих регионах будут буквально сразу из коробки с magisk в системе, с модулями типа UnsignedAppsInstallEnabler, которые будут ставить в обход или тупо оверрайдить package installer по условию. И опцией для включения
Бгы.
|
|3.371, _kp (ok), 15:30, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Защищенный, это когда ключи у Вас.
А если квартира запирается только снаружи, кем то, и дверной глазок с наружи.. то квартира в общем то защищенная, только не хозяином, и не ради хозяина. :)
|
|2.91, Аноним (8), 10:38, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
благими намерениями вымощена дорога в ад. подумайте о детях, только сертифицированные гуглом разработчики не будут вредить детям!
|
|
|
|3.103, Аноним (50), 10:45, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> подумайте о детях
Когда это слышу или читаю, то сразу создается впечатление, что сейчас пойдет какая-то манипуляция. Причем здесь дети вообще? Врозлый ценее, чем ребенок. Ребенок - это заготовка, а взрослый - уже готовое звено.
|
|3.278, Фрол (?), 13:36, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> подумайте о детях
- вы что, не любите детей?
- кушать люблю, а так - нэт.
|
|
|
|
|
|5.399, Аноним (-), 16:07, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> - по-эпштейновски люблю.
Ой, да ладно вам.
Он явно был хороший человек, раз его такие великие личности как Столлман защищали)))
|
|2.96, Аноним (96), 10:42, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> В кустарных странах типа Бразилии, Индонезии
Сразу видно, что человек не путешествовал и судит о странах максимум по клюкве из фильмов.
|
|2.108, Аноним (-), 10:47, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Как раз осмысленно Бразилия - топ страна по нарушению прав потребителя Сингапу... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|3.119, Жироватт (ok), 10:59, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Не-бу-дет. Твёрдо и чётко.
Бхы х2. Когда я слышу эти слова, то сразу понимаю, что будет, причём с вероятностью в 100%.
|
|1.84, Аноним (-), 10:34, 26/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Надо переписать Право читать в формате киберреализма В стиле сауспарковской м... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|3.117, Аноним (-), 10:58, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>но рядом девочка убивает родителей за место в очереди на новый айфон
Не. Девочки из Дубаев сами с увечиями возвращаются. Там их этого, того. Калечат, но вроде пока дают компенсацию на пластику шрамов. Родители плачут горько.
>Энтузиасты развернули свой меш-левонет, пока рядом нейросетка не даёт установить приложение в отлупами "нетипичные пользовательские действия", а затем блокирует и вырубает смартфон "для защиты".
Одна девочка называла мальчика дауном за то, что он ставил линукс на кредитный комп в 80 килорублей.
>уходят в пустоту без соединения с кем либо
Ну почему, с нейросеткой.
|
|3.129, Аноним (-), 11:04, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Скучный дядя Столлман пользуется свободным ноутом
Не, ну это уже фантастика. Скорее у него будет ноут с виндой, как было в реальности.
> Энтузиасты развернули свой меш-левонет
И их на следующий день пакует ГРЧЦ за нарушение правил использования частот.
Нужно больше нуара и безысходности, как в "Бегущем по лезвию" (первом).
И чтобы ГГ говорили "мы выпустим свободны смартфон на свободном железе в следующем году", а он как в ENDGAM'е "Don't Give Me Hope"
|
|3.177, Аноним (-), 11:39, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Конечно Лучше обновлять писульки, а не код писать искусственную сложность эт... большой текст свёрнут, показать
|
|2.125, Аноним (100), 11:02, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Можно было также обойти средства контроля авторских прав, установив измененное ядро системы. Дан со временем узнал о свободных ядрах, даже целых свободных операционных системах, которые существовали на рубеже веков. Но они были не только незаконны, как отладчики — их нельзя было установить, даже если они у тебя были, если ты не знал пароля администратора для своего компьютера. А его ты не узнал бы ни от ФБР, ни от службы поддержки Microsoft. https://www.gnu.org/philosophy/right-to-read.ru.html
С майкрософтом ошибся и переоценил роль копирайта по сравнению с защитой детей. А, нет, до 2047 ещё много лет.
|
|1.89, унтер (?), 10:36, 26/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
ну наконец-то появился предлог сделать доступнее HarmonyOS, Аврору, LineageOS, Tizen, PlasmaMobile, PostmarketOS, AltMobile, SailfishOS.
Ждем с нетерпением.
|
|
|
|2.123, Аноним (85), 11:01, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> ну наконец-то появился предлог сделать доступнее HarmonyOS, Аврору, LineageOS, Tizen, PlasmaMobile, PostmarketOS, AltMobile, SailfishOS.
Ну, да, теперь дело за малым: уговорить производителей накатывать эти поделия на свои девайсы. 😂
|
|
|
|3.163, Ценитель GPL рогаликов (?), 11:29, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Ну, да, теперь дело за малым: уговорить производителей накатывать эти поделия на свои девайсы. 😂
Еще уклониться от установки Маха, Яндекса и Вконтакта, чтобы молодежь от этого козлятника не разбегалась, тогда и о продажах в РФ можно подумать.
|
|3.164, Ценитель GPL рогаликов (?), 11:31, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Ну, да, теперь дело за малым: уговорить производителей накатывать эти поделия на свои девайсы. 😂
Еще уклониться от установки Маха, Яндекса и Вконтакта, иначе молодежь от этого козлятника вся разбежится, тогда и о продажах в РФ можно подумать.
|
|2.127, Аноним (-), 11:03, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>Аврору, AltMobile
Вот в этих будет стоять в корне неудаляемый макс, а реклама будет всё та же - а посмотрите что гугл сделал.
|
|2.146, ИмяХ (ok), 11:14, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>>Ждем
Надо не просто ждать, а сильно ждать. Тогда победим этих корпорастов.
|
|2.243, Аноним (229), 12:56, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> SailfishOS
Проприетарь. По остальным платформам уже высказались выше.
|
|1.116, Аноним (116), 10:58, 26/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Это кафкианско-оруэлловский абсурд. Чудище-юдище Гугл так беспокоится о своей прибыли, что гонит свободные независимые приложения, которые не следят и не насилуют пользователя рекламой, – прочь.
А не монопольная ли это тема? Может быть пора разделить Гугл на 10-12 независимых компаний?
Аккурат сегодня, загружая из F-Droid Organic Maps, Thunderbird, ProtonVPN, VLC, AntennaPod, и пр., и пр. задумался – как же хорошо скачать нечто полнофункциональное, толково сделанное, без рекламного ада и урезанных функций.
|
|
|
|2.128, Аноним (85), 11:04, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Это кафкианско-оруэлловский абсурд. Чудище-юдище Гугл
Абсурд - это принять, не читая, Андроидный EULA и после этого вопить, как душат твои свободы. 🤦
|
|
|
|3.151, Аноним (116), 11:18, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Где ты услышал вопли? У меня нет в тексте восклицательных знаков, многоточий и прочей ерунды.
|
|3.340, Аноним (340), 15:02, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
То есть если про то, как душат свободы прочитать прямо в EULA - это изменит факт удушения свободы? Ты ещё расскажи, что никто не заставляет учителей работать учителями и если они хотели денег, то надо было идти в бизнес.
|
|
|
|4.353, Аноним (-), 15:17, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> То есть если про то, как душат свободы прочитать прямо в EULA - это изменит факт удушения свободы?
"Удушение свободы"... Нужно больше пафоса!!!
> Ты ещё расскажи, что никто не заставляет учителей работать учителями и если они хотели денег, то надо было идти в бизнес.
Ты не сравнивай образование на мои налоги и частную фирму которая производит продукт, не первой необходимости.
|
|2.156, Аноним (-), 11:23, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> и не насилуют пользователя рекламой
Столяров, перелогиньтесь!
> А не монопольная ли это тема?
Кроме гугла есть еще Samsung Galaxy Store, Amazon Appstore, Xiaomi GetApps, OPPO App Market, VIVO App Store, Yandex.Store. Не говоря про всякие Huawei AppGallery и Tencent MyApp. Где ты тут монополию увидел?
|
|
|
|
|
|4.197, Аноним (-), 12:04, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Так из них всех тоже надо ставить только подписанное Google.
О да, из Яндекса, Huawei и Tencent. Самому не смешно?
Ты вообще читаешь сообщения перед тем как отвечать?
|
|
|
|5.315, Аноним (315), 14:32, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Ну так вы новость читайте целиком, прежде чем писать комментарии. Речь о том, что Гугл запретит установку приложений из любых источников, если пакет не подписан сертифицированным разработчиком.
|
|
|
|6.330, Аноним (-), 14:51, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Вы читайте новость целиком.
"Сертификация позволяет производителям использовать сервис Play Protect и подтверждает, что все поставляемые в платформе сервисы Google, включая интеграцию с каталогом Play Store"
Если в хуавейфоне нет и отродясь не было сервисов Google и Play Store, то что он им запрещать будет?
|
|2.182, Аноним (-), 11:43, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> что гонит свободные независимые приложения, которые не следят и не насилуют
> пользователя рекламой, – прочь.
Приведите примеры решений суда, что реклама это насилие.
Ну или не употребляйте настолько упоротые сравнения, они выглядят как лозунги из психушки.
> Аккурат сегодня, загружая из F-Droid Organic Maps, Thunderbird, ProtonVPN, VLC, AntennaPod, и пр., и пр. задумался – как же хорошо скачать нечто полнофункциональное, толково сделанное, без рекламного ада и урезанных функций.
Ну так сделайте свою систему и там устанавливайте правила.
Какое у вас есть право заставлять авторов кода подчиняться вам?
Не насилие ли это над бедной и уязвимой корпорацией?!!
|
|
|
|
|
|4.328, Аноним (-), 14:49, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Вы сидите на проценте от Гугла?
Нет, непосредственно гугл мне не платит. Но я там публикуюсь, как и в аппсторе.
Мне пользователи через него платят. И я очень доволен тем, каким распространенным стал андроид.
> Может быть – с другой планеты?
А ине кажется что с другой планеты вы...
|
|4.332, Аноним (-), 14:54, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Вы сидите на проценте от Гугла? Может быть – с другой планеты?
А по делу есть что сказать?
Чел начал заливать что "реклама это насилие".
Я попросил закон или решение суда.
Ты мне начинаешь втирать что-то про проценты гугла.
|
|3.345, Аноним (340), 15:07, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Приведите примеры решений суда, что реклама это насилие.
Зачем тебе решение суда, ты сам думать не умеешь? Насилие - это всё, к чему тебя принуждают без твоего на это согласия. Если ты не хочешь видеть рекламу, но тебе её изо всех щелей суют в глаза, то это - по определению насилие. В суд он собрался, лол.
|
|
|
|4.395, Аноним (-), 16:04, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Насилие - это всё, к чему тебя принуждают без твоего на это согласия.
Ты с налогами соглашался?
Может с законами?
А с конституцией?
Или тебе сразу в роддоме свидетельство о рождении выдали и подписали на это все автоматом?
Получается ЭтО фСЁ нАСиЛИЕ!!!!!1111
Тебе даже имя дали не спрашивая)) И манкой с комочками кормили.
Так что завязывай этот бред про насилие. У него есть определение:
"Насилие - физическое или психическое воздействие одного человека на другого, нарушающее гарантированное конституцией РФ право граждан на личную неприкосновенность."
Источник: Большой юридический словарь
В конституции РФ прописано твое право не смотреть рекламу?
Что, нет? Ну так иди на хурд тогда. Задолбали сочинятели терминов.
|
|
|
|2.147, Аноним (-), 11:15, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Для Emacs нужно сделать исключение.
Как некий honeypot.
И как только юзер будет ставить емакс - нужно отправлять сообщение в ближайшее отделение полиции "индивидум с серьезными психическими отклонениями, может быть опасен для общества".
|
|
|
|
|
|3.158, Аноним (141), 11:26, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Так ты мозжечком пошевели, попробуй подумать зачем это сделали. Даю подсказку: беспило...
|
|3.264, Аноним (238), 13:21, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> реальность
Реальность была куда раньше... Намного раньше: 2001 год, рейс SBI1812 из Тель-Авива.
|
|2.186, Аноним (186), 11:47, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
А давай тогда всех мобилизуем! Включая женщин, детей, инвалидов... Враги круглом - некому нельзя доверять!!
Нужно вообще отключить электричество и перестать продавать продукты, потому что ими могут воспользоваться злые враги!!
|
|
|
|3.309, Аноним (324), 14:25, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Не вообще всё жизненно необходимое - только после принесения присяги режиму, подтверждённой сдачей всевозможной биометрии. Не нравится - можешь не выполнять правила и просто подохнуть. А кто предлагает альтернативу - того просто уничтожают: госбезопасность подразумевает контроль, контроль подразумевает монополию на то, что заставит всех прогнуться. И это не фантазия - а именно так все режимы и работают. А особенно явно это видно в зонах боевых действий, например на/в секторе Газа.
|
|1.150, зомбированный (?), 11:18, 26/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Новость хорошая, кто в бронепоезде - от этого все только выигрывают, теперь пиратские пересборки или пиратские копии апк не установишь, но если апк скачан был от официального разработчика, то установить можно как прежде. Почему в комментах нытьё - тут типа куча распространителей вредоносного ПО сидит???
|
|
|
|2.167, Жироватт (ok), 11:33, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> но если апк скачан был от официального разработчика...
...и этот разработчик из правильной группы стран...
...и поддерживает все эти радужные current thing...
...и не был отменен в твиттере за неправильные мысли...
...и по первому звонку вшил отправку данных в ЦРУ...
...и потому этот разрабочтчик помечен в базе гугла как "доверенный",
> то установить можно как прежде
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|6.231, anonymous (??), 12:46, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
ну примерно как российский народ. Никогда не пользовался свободой слова, не собирается, и другим не даст.
|
|3.187, Аноним (-), 11:47, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> ...и этот разработчик из правильной группы стран...
ну так пусть "неправильные" страны сами пишут код.
чего они вдруг вражеским пользуются?
> ...и поддерживает все эти радужные current thing...
фашиков мало где любят, а они как раз с запрета радужных вещей начинали
> ...и не был отменен в твиттере за неправильные мысли...
типа как сообщество плюнуло в бородатого защитника любителей LOLей?
> ...и по первому звонку вшил отправку данных в ЦРУ...
если он в здравом уме вшил отправку в китай, рф или сев.корею, то зачем брать в стор такую радость?
> ...и потому этот разрабочтчик помечен в базе гугла как "доверенный",
все именно так, спасибо за понимание.
вы долго паразитировали на кодах западного мира, теперь придется потрудиться.
|
|
|
|4.215, Аноним (307), 12:26, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>ну так пусть "неправильные" страны сами пишут код.
Это, собственно, и происходит сейчас. Только вот ведь парадокс, тормозом развития человечества оказались так называемые "свободные страны", а не диктаторские режимы по типу Северной Кореи.
|
|
|
|5.216, Аноним (-), 12:31, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Это, собственно, и происходит сейчас.
Ого! Вот это новость!
А можно посмотреть на опенсорсную ОС из ирана или рф?
> Только вот ведь парадокс, тормозом развития человечества оказались так называемые "свободные страны", а не диктаторские режимы по типу Северной Кореи.
Ээээ, возможно это звучит не очень вежливо, но "чувак ты бредишь!".
Посмотри сколько СПО пишется на западе, а сколько в тotalитарных помойках.
Просто заканчиваеся эра коммуняцкого СПО в котором потребялди получали больше прав чем авторы. Вот и все.
|
|
|
|6.326, деанон (ok), 14:48, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
СПО пишется всем миром, если ты не знал, а результаты труда размещаются в амерской юрисдикции
|
|
|
|7.404, Аноним (-), 16:15, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> СПО пишется всем миром, если ты не знал
Угу. А сколько спо пишется в США и ЕС, а сколько в Иран, Северной Корее и прочих помойках?
> результаты труда размещаются в амерской юрисдикции
И это происходит не просто так. А потому что США и ЕС уважают и защищают авторское право.
В отличие от некоторых стран, не будем показывать пальцем, для которых лицензия GPL ничтожна и можно просто сделать цап-царап.
|
|5.217, зомбированный (?), 12:32, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Естесно, развитие человечества вообще протекает без участия Северной Кореи, она вообще как-бы не существует для всего человечества...
|
|2.185, Аноним (8), 11:46, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
если бы гугл нес юридическую/финансовую ответственность перед пользователем за то, что пропустил вредоносный код через гугл плей (хотя бы вернул доллар или сколько там отчислений за андроид из стоимости телефона), но ответственности и компенсаций нет
|
|
|
|3.220, Аноним (-), 12:35, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> если бы гугл нес юридическую/финансовую ответственность перед пользователем за то
С чего бы он должен был?
Государству и фин учреждениям достаточно того, что они и так делают.
За такую ответственность нужно платить. Причем очень-очень много.
Пользователь платить не хочет. Ну раз не хочет, то и не получает.
|
|2.251, Аноним (256), 13:08, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>Почему в комментах нытьё - тут типа куча распространителей вредоносного ПО сидит???
Потому, что нужного софта в гугл плее крайне мало, и приходится его ставить из кучи разных мест: QooApp, F-Droid, какой то софт вообще отдельными apk файлами, частично из AppGalerry, россиянам дополнительно из Rustore, и это всё без учёта пиратства.
|
|2.310, Аноним (324), 14:28, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Любое ПО, существование которого не приносит Гегмону больше пользы, чем вреда (с учётом будущих перспектив и future discountingа) - оно конкурирует с Гегемоном, значит приносит ему вред, значит это вредоносное ПО. Поэтому алгоритм принятия решений тут простой:
1. рассчитать пользу и вред.
2. избавиться от того, что вред приносит.
Так всё живое работает, просто в меру своих возможностей.
|
|1.173, Аноним (173), 11:37, 26/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Сначала гугл огораживает хром от расширений типа uBlock, теперь очередь за AdGuard, Vanced, NewPipe и прочими на Андроид.
|
|
|
|2.209, Аноним (307), 12:19, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Будет ещё один повод не покупать американских вендоров, только всего. Уверен, на всяких сяоми всё будет работать как и раньше.
|
|
|
|
|
|4.419, Аноним (307), 16:37, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Не покупал, потому что чистый андроид был лучше, чем то, что предлагают китайцы. Но, оказывается, есть куда расти.
|
|2.360, myster (ok), 15:22, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Прощай, рустор, лол.
Ну Рустор просто будет подписывать загруженные APK своим сертификатом, полученным от Google. Так же можно будет? Думаю, да. У сертификатов есть типы Intermidiate, RootCA, и End-entity / Leaf. Если Google сделает такую систему, то RuStore сможет с помощью своего Intermidiate сертификата выдавать отдельным разработчикам сертификаты разработчика для своего магазина и программа установленная через RuStore будет удовлетворять и Google и RuStore одновременно. Google примерно об этом же и пишет:
> To be clear, developers will have the same freedom to distribute their apps directly to users through sideloading or to use any app store they prefer.
|
|
|
|3.430, нах. (?), 16:48, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Так же можно будет?
нет.
Такой сертификат никакому рустору не выдадут. А начнет подписывать чужие пакеты массово - заблочат и выданный для самого приложения рустора.
> Google примерно об этом же и пишет:
у тебя плохо с английским. Гугль пишет очередную геббельсовщину. Да, девелоперы зарегистрированные с паспортом и пропиской - смогут и дальше гордо не выкладывать свои приложения в гуглостор.
А незарегистрированные - не смогут вообще никуда.
|
|
|
|4.431, Аноним (-), 16:51, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Ну так правильно.
Люди из гордых стран, противостоящих всему миру, не должны пользоваться западными технологиями!
Вернемся к корням! Лапти и метание кизяка наше всё!
А если без шуток - есть паспорт?
Соучастник, пока не доказал обратное.
|
|
|
|5.448, нах. (?), 17:12, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Что-то мне подсказывает, что еще через пару поколений этот "весь мир" станет арабской помойкой.
И те достижения цивилизации, которыми он так хвастается - _наследие_, которое уже не может быть воспроизведено нынешним "всем миром". А значит - рассыплется рано или поздно.
|
|1.207, Аноним (256), 12:18, 26/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Сколько раз тут EULA упоминали. Когда я с EULA соглашался, там такой ерунды не было.
|
|
|
|2.211, Аноним (-), 12:20, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Сколько раз тут EULA упоминали. Когда я с EULA соглашался, там такой ерунды не было.
А в нем было "мы можем обновлять условия пользования со своей стороны"?
Если да, то какие претензии)))
Сам подписал же.
|
|
|
|
|
|4.230, Аноним (-), 12:46, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Я подпись не ставил, это вообще не мой телефон
Раз не твой, то какие вообще претензии?
Если ты пользуешься чужим - то владелец все сам и подписал.
|
|3.223, Аноним (256), 12:39, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>А в нем было "мы можем обновлять условия пользования со своей стороны"?
Покажите мне договор, где этого нет. Давайте. Только не надо предлагать жить в лесу как альтернативу.
>Если да, то какие претензии)))
Развитие андроида происходило и на мои деньги тоже. Пусть гугл вернёт мне(и другим людям) деньги за устройства на андроиде. И пусть поделится долей рынка. Вот так, сразу, скукожится до доли огрызков, а то и сильнее.
|
|
|
|4.233, Аноним (-), 12:47, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Пусть гугл вернёт мне(и другим людям) деньги за устройства на андроиде
Вы устройства, за которые платили, получили? Получили.
За что-то еще платили? Нет.
Вот и всё, какие еще могут быть претензии?
|
|
|
|5.245, Аноним (256), 12:59, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>Вы устройства, за которые платили, получили?
У вас двоемыслие. Выше вы писали:
>> Я хочу купить смартфон - физическое устройство.
>А я не хочу тебе его продавать.
Продаеётся не железо само по себе, а железо в связке с софтом.
>За что-то еще платили? Нет.
За возможность устанавливать произвольный софт, взаимодействовать с произвольными данными, а не только с DRM.
>Вот и всё, какие еще могут быть претензии?
Претензии, очевидно, к оправданию запрета на установку софта. Начни гугл продавать устройства такие же огороженные как и огрызок, и компании предоставляющей свободную установку было бы легко нагнуть как огрызок, так и гугл, доля айфонов не даст соврать.
|
|
|
|6.252, Аноним (-), 13:10, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да, продается По тем правилам которое прописывают в EULA Вы же ее читали А гд... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|7.285, Аноним (256), 13:44, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
По каким правилам Андроиды покупать нельзя, там условия могут быть изменены в б... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|2.228, Аноним (-), 12:45, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Как не вовремя pinephone загнулся. Кто ещё есть на рынке, кроме librem?
Это тот, который уже 3 года рассылают?
Или уже всем отправили)?
Впрочем я их не осуждаю. Если ты решил зарабатывать на немамонтах, то любые варианты хороши.
|
|
|
|3.237, Аноним (256), 12:51, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>Это тот, который уже 3 года рассылают?
Это которой из них? И вы забыли приложить ссылку на доказательства.
>Если ты решил зарабатывать на немамонтах
А вы себя к кому относите? Или вы предложите жить в лесу?
|
|
|
|3.358, myster (ok), 15:20, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> РосаФон. Если найдете
Не удивлюсь, если они пошли по стопам Huawei и и своей системе выпилили получение админки (root). Такой смартфон и даром не нужен.
|
|2.268, Аноним (238), 13:25, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
во времена кончины Нокии так же было :) Как же вовремя нокия согласилась отдаться микрософту перед выходом на сцену ведра и яблока!
|
|
|
|3.303, Аноним (133), 14:18, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Так они просто продали подразделение телефонов, сама Nokia живее всех живых.
|
|
|
|4.323, Аноним (307), 14:41, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Но это не отменяет того факта, что мобильная нокия загнулась из-за эффективного американского управления.
|
|
|
|5.336, Аноним (-), 14:55, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Но это не отменяет того факта, что мобильная нокия загнулась из-за эффективного
> американского управления.
Нокиа уже была дохлой.
Они проcpaли все полимеры задолго до продажи мелкомягким.
Тут я бы им поставил плюсик, что они умудрились продать паршивый актив)
|
|2.298, Аноним (324), 13:57, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Да загнётся всё, что противостоит Новому Мировому Порядку Князя Мира Сего. Не позволят/допустят ему взлететь.
|
|2.354, myster (ok), 15:17, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> pinephone загнулся.
И не загнулся бы. Это кара за то что pinephone выпустили прошивку, которая запретила "недружественным странам" использовать сотовые вышки, на уровне драйвера модема. Они таким образом окирпичили кучу девайсов в России. Вот тебе и свободный смартфон.
|
|
|
|3.380, Аноним (174), 15:42, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Они таким образом окирпичили кучу девайсов в России. Вот тебе и свободный смартфон.
Linux, свободная симтема.
Хочет, кирпичит девайсы.
А причем здесь, Тыыы)
|
|
|
|4.389, myster (ok), 15:53, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Linux, свободная симтема.
> Хочет, кирпичит девайсы.
окирпичила девайсы контора обновившая драйвер для модема. А Linux не причем.
|
|2.402, 12yoexpert (ok), 16:11, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
загнулся только второй pinephone, первый всё ещё продаётся
из актуальных многообещающих линукс-фонов скоро выйдет фурри-фон: The FuriPhone FLX1, сейчас на предзаказах, 550 баксов
к сожалению, медиатек, но плюс один конкурент pine64 и долбанутым purism - это всегда хорошо, плюс там хоть какой-то намёк на производительное железо
была ещё куча девайсов от planet computers, но ни про них, ни про заявленные линуксы под них особо ничего не слышно
|
|
|
|3.407, Аноним (-), 16:19, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> из актуальных многообещающих
Так актуальных или многообещающих))?
Это слегка разные вещи) Я бы даже сказал - противоположные.
> к сожалению, медиатек,
Т.е китайские закрытые блобы.
В рф я себе такой не возьму, тк у нас с товарищами дружба.
Лучше уже брать из страны потенциального противника, меньше шансов на сотрудничество.
|
|
|
|4.411, 12yoexpert (ok), 16:23, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Так актуальных или многообещающих))?
актуальных многообещающих, читай внимательнее
> Т.е китайские закрытые блобы.
я так и написал
> В рф я
вообще пофиг, что у тебя там в рф
|
|4.462, нейм (?), 17:35, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> меньше шансов на сотрудничество.
не хочу расстраивать, но там "где надо", сотрудничество и не прекращалось
|
|
|
|2.349, myster (ok), 15:15, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> А так, Android - платформа свободная. Истинно свободная! ;)
Это не свобода, когда в большинстве случаев, чтобы получить админку на своём же устройстве тебе присидать с бубном нужно.
|
|1.344, Аноним (344), 15:06, 26/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Ну борьба с рустором и другими неофициальными поделиями - это понятно. Но достанется так же и F-Droid. И это плохо. У меня сейчас NoPhoneSpam стоит из F-Droid. Сейчас со всем этим навязыванием MAX подумывал вернуться на Jabber. А там лучший клиент - это Conversations. Так вот он в Goщgle Play почему-то платный, хотя в F-Driod есть бесплатная версия. Вот сейчас если припрет, придется его ставить.
Я в общем то Android то и выбрал из за такой свободы. Что есть способ удалить, что тебе не надо, и поставить, что тебе надо. iPhone по сравнению с ним - это дорогая игрушка, на которую можно просто любваться.
|
|
|
|2.347, myster (ok), 15:10, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Я думаю, что F-Droid найдут способ, например зарегают общий акк разработчика, который будет подписывать все загруженные к ним APK-ахи.
|
|
|
|3.418, нах. (?), 16:36, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
ага, и через день его забанят. Или ты думал - зачем гуглю понадобилось посчитать всех разработчиков с предъявлением паспорта и прописки?
|
|2.356, Аноним (-), 15:20, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Ну борьба с рустором и другими неофициальными поделиями - это понятно. Но достанется так же и F-Droid. И это плохо.
Вот мне этих фанатичных ди№№№в вообще не жалко.
Когда они начали писать "это програма не совсем свободная" используя свои понятия...
> Так вот он в Goщgle Play почему-то платный, хотя в F-Driod есть бесплатная версия. Вот сейчас если припрет, придется его ставить.
Т.е поддержать разработчика деньгами ты не хочешь?
Стыдно, стыдно должно быть.
> Я в общем то Android то и выбрал из за такой свободы.
Судя по предыдущим ремаркам - из-за дешевезны)
|
|
|
|+/–
|
А как я их поддержу без турецкой банковской карты то? Или я что то не понимаю? Я знаю, что сейчас существуют всякие способы платить в обход санкций, но я что то не хочу в это влезать.
Лучше бы написали бы инструкцию, что делать хейтерам MAXа. Всякие домохозяйки конечно прогнуться, но мне как компьютерщику обломно, что мои фотки потом будет разглядывать весь даркнет. Jabber ок или шило на мыло? Читал, что OMEMO давно взломали. Как там со звонками? Слышал, что есть трудности. Matrix лучше? Какие клиенты под него есть? Желательно свободные и чтобы под винду, линукс и андройд. И еще желательно, чтобы были в гугл плэй. Я так понимаю, что авторы свободного софта зачастую сами становятся заложниками своей "свободы" и просто не хотят выкладывать свои поделия в гугл плэй.
|
|1.346, myster (ok), 15:08, 26/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> Поддержка установки приложений из сторонних каталогов и из вручную загруженных apk-пакетов будет запрещена, если они созданы разработчиками, не зарегистрировавшим пакеты в Google и не подтвердившими свои персональные данные.
Я правильно понимаю, что будет галка "Allow Unknown Developers" в настройках такая же, как сейчас с "Unknown Sources" ?
Если они сделают жесче, то это будет слишком жестко. Придётся всем только кастомы использоать, где я надеюсь это недоразумение уберут.
> В качестве причины введения ограничений называется желание усложнить распространение вредоносных приложений с использованием мошеннических схем, предлагающих загрузить и установить apk-пакет в обход каталога Google Play Store. По статистике Google через сторонние источники распространяется в 50 раз больше вредоносных программ для Android, чем фиксируется в Google Play Store.
"Благими намерениями вымощена дорога в ад". А потом там будет фильтрация приложений, которые например, агитируют голосовать за Трампа и против ЛГБТ или БЛМ. Или кто-то посмел создать приложение с неправильной информацией про COVID-19
|
|
|
|2.390, Аноним (256), 15:53, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>Я правильно понимаю, что будет галка "Allow Unknown Developers" в настройках такая же, как сейчас с "Unknown Sources" ?
Зачем вы додумываете? Второй манифест в хроме уже отключили.
|
|1.351, anonymous (??), 15:16, 26/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Все кто аппелирует к EULA как-то забывает что вся эта хрень с авторскими правами - добрая воля общества и потребителей. Которое соглашается с тем, что не будет копировать то, что скопировать вообще-то легче легкого, чтобы поддержать автора. Но если автор будет упарываться по закрытости и слежке за пользователями, то зачем его поддерживать?
Тут сам бог велел забыть про авторские права и курочить авторские блобы.
Бог воровство не одобряет, а копирование есть собственный труд. Взял книжку, переписал, добавил в храмовую библиотеку, чтобы передать знания следующим поколениям. Божьи люди веками этим занимались. Так что бог одобряет копирование.
|
|
|
|2.366, Аноним (-), 15:28, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Неужели Потребятели создать ничего не могут Их мнение мало кого волнует Слежк... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|3.388, Аноним (256), 15:53, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>Потребятели создать ничего не могут.
Рекомендую посмореть на майнкрафт. Удивительно, но мододелы мало того, что наполняют довольно пустую игру(особенно до недавнего времени) контентом, так они ещё и оптимизируют её. Просто удивительно, что платная игра настолько плохо оптимизирована, что нуждается в фанатской доработке напильником. Остальные контрпримеры рекомендую найти самостоятельно.
|
|
|
|4.396, Аноним (-), 16:04, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Рекомендую посмореть на майнкрафт. Удивительно, но мододелы мало того, что наполняют довольно пустую игру(особенно до недавнего времени) контентом, так они ещё и оптимизируют её.
Пф, ты не сравнивай разработку движка и того что может мододел сделать на его базе.
> Просто удивительно, что платная игра настолько плохо оптимизирована, что нуждается в фанатской доработке напильником.
Возможно автор просто не хотел ее оптимизировать?
Ну типа "100500 блоков хватит всем, а то что модеры пытаются прилепить еще 100500 тысяч - это их проблемы"?
> Остальные контрпримеры рекомендую найти самостоятельно.
А это было контрпример? Слабенький.
До майнкрафта Сообщесво™ не создавало ничего подобного.
И даже с появлением "свободных" клонов, они все равно остались на уровне дна.
|
|
|
|5.455, Аноним (256), 17:23, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Какого движка Minecraft это буквально корабль Тесея И меняют этот движок по ра... большой текст свёрнут, показать
|
|1.401, Ценитель GPL рогаликов (?), 16:11, 26/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Вообще, похоже на то, что на планете решили капитально смартфонами занятся, чтобы полностью ручной раб, он же гражданин, не имел даже малейшей возможности получить доступ к инакомыслию и вольнодумству.
Без смартфона вполне можно обойтись. Кнопочные теперь имеют больше преимуществ и они просто удобные.
|
|
|
|2.414, нах. (?), 16:31, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Без смартфона вполне можно обойтись. Кнопочные теперь имеют больше преимуществ и они
> просто удобные.
"настоящие" кнопочные не производятся уже нигде кроме барака где-то на китайской свалке, из местных ресурсов.
В бабушкофонах - тот же самый ведроид. То что ты его не видишь - так это потому что тебе его и не показали.
Причем бабушкофоны не умеющие в volte - в большинстве стран уже не работают.
|
|
|
|3.456, Ценитель GPL рогаликов (?), 17:24, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> "настоящие" кнопочные не производятся уже нигде кроме барака где-то на китайской свалке, из местных ресурсов.
Ты давно в интернет-магазинах искал именно кнопочный телефон? В РФ они все из Китая, наверное такой чей-то хитрозадый план был. Мне бы хватило и классического Philips Xenium с месяцем в режиме ожидания на одной зарядке. Что-то такое китайцы делают. Кроме того есть для экстремальных условий интересные телефоны.
> В бабушкофонах - тот же самый ведроид. То что ты его не видишь - так это потому что тебе его и не показали.
Бабушкофоны это и есть самые нишевые кнопочные телефоны с огромными кнопками по цене тысяча за штуку, какой-там еще андроид?
> Причем бабушкофоны не умеющие в volte - в большинстве стран уже не работают.
Так их задача, как и кнопочных только звонки + смс. Для всего остального есть другая техника.
|
|3.458, Ценитель GPL рогаликов (?), 17:30, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Даже скажу больше. С таким мобильным интернетом какой сейчас в РФ вообще от смартфона толку 0. Операторы отвечают "пользуйтесь домашним wifi". Кто знает сколько лет это еще продлится?
|
|
|
|4.465, Аноним (-), 17:39, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Даже скажу больше. С таким мобильным интернетом какой сейчас в РФ вообще от смартфона толку 0.
Наверное что-то случилось (c)
> Операторы отвечают "пользуйтесь домашним wifi".
А что им отвечать? Типа они эту заварушку начинали?
> Кто знает сколько лет это еще продлится?
Пока народу не надоест.
А т.к он у нас весьма людоедский - то возможно еще долго.
И даже если украинцы проиграют, то рядом есть польша, прибалты и еще куча земель которые было бы неплохо отобрать.
Но 86% довольны, а кто мы такие чтобы указывать демократическому большинству))
|
|
|
|5.469, Аноним (469), 17:42, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>Наверное что-то случилось (c)
царь понаставил губернаторами дебилов, а сам нихрена не понимает.
|
|1.425, Аноним (425), 16:42, 26/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Сколько шума! А всего-то проблем: покупайте российские смартфоны из отечественного харда и софта. И не будет нам страшен Гугол. На элементной базе "Добрыня Никитич" и ОС "Маруся". (сарказм).
|