В сертифицированных Android-устройствах запретят установку приложений от незарегистрированных разработчиков

2.154 , Аноним ( 116 ), 11:21, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Лукавый Гугл, лукавый ты.

2.166 , Аноним ( 307 ), 11:32, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно подумать, гугол никогда не отзывал подписи у разработчиков.

2.167 , Жироватт ( ok ), 11:33, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > но если апк скачан был от официального разработчика... ...и этот разработчик из правильной группы стран...

...и поддерживает все эти радужные current thing...

...и не был отменен в твиттере за неправильные мысли...

...и по первому звонку вшил отправку данных в ЦРУ...

...и потому этот разрабочтчик помечен в базе гугла как "доверенный",

> то установить можно как прежде 3.175 , зомбированный ( ? ), 11:39, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а ну, назови хотя бы 1-3 Полезных приложения, которых нету в гугол маркете?

4.196 , anonymous ( ?? ), 12:00, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – trifa

5.213 , зомбированный ( ? ), 12:22, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – никогда не пользовался и не собираюсь - так шо как-нибудь обойдёмся и без trifa

6.231 , anonymous ( ?? ), 12:46, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – ну примерно как российский народ. Никогда не пользовался свободой слова, не собирается, и другим не даст.

3.187 , Аноним ( - ), 11:47, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > ...и этот разработчик из правильной группы стран... ну так пусть "неправильные" страны сами пишут код.

чего они вдруг вражеским пользуются? > ...и поддерживает все эти радужные current thing... фашиков мало где любят, а они как раз с запрета радужных вещей начинали > ...и не был отменен в твиттере за неправильные мысли... типа как сообщество плюнуло в бородатого защитника любителей LOLей? > ...и по первому звонку вшил отправку данных в ЦРУ... если он в здравом уме вшил отправку в китай, рф или сев.корею, то зачем брать в стор такую радость? > ...и потому этот разрабочтчик помечен в базе гугла как "доверенный", все именно так, спасибо за понимание.

вы долго паразитировали на кодах западного мира, теперь придется потрудиться.

4.215 , Аноним ( 307 ), 12:26, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >ну так пусть "неправильные" страны сами пишут код. Это, собственно, и происходит сейчас. Только вот ведь парадокс, тормозом развития человечества оказались так называемые "свободные страны", а не диктаторские режимы по типу Северной Кореи.

5.216 , Аноним ( - ), 12:31, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это, собственно, и происходит сейчас. Ого! Вот это новость!

А можно посмотреть на опенсорсную ОС из ирана или рф? > Только вот ведь парадокс, тормозом развития человечества оказались так называемые "свободные страны", а не диктаторские режимы по типу Северной Кореи. Ээээ, возможно это звучит не очень вежливо, но "чувак ты бредишь!".

Посмотри сколько СПО пишется на западе, а сколько в тotalитарных помойках. Просто заканчиваеся эра коммуняцкого СПО в котором потребялди получали больше прав чем авторы. Вот и все.

6.326 , деанон ( ok ), 14:48, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – СПО пишется всем миром, если ты не знал, а результаты труда размещаются в амерской юрисдикции

7.404 , Аноним ( - ), 16:15, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > СПО пишется всем миром, если ты не знал Угу. А сколько спо пишется в США и ЕС, а сколько в Иран, Северной Корее и прочих помойках? > результаты труда размещаются в амерской юрисдикции И это происходит не просто так. А потому что США и ЕС уважают и защищают авторское право.

В отличие от некоторых стран, не будем показывать пальцем, для которых лицензия GPL ничтожна и можно просто сделать цап-царап.

7.436 , Аноним ( 133 ), 16:58, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >По размеру вклада в открытые проекты с большим отрывом лидируют разработчики из США https://opennet.ru/62166-github

5.217 , зомбированный ( ? ), 12:32, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Естесно, развитие человечества вообще протекает без участия Северной Кореи, она вообще как-бы не существует для всего человечества...

3.317 , Аноним ( 315 ), 14:33, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – current thing давно уже не радужные, обновитесь

2.185 , Аноним ( 8 ), 11:46, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – если бы гугл нес юридическую/финансовую ответственность перед пользователем за то, что пропустил вредоносный код через гугл плей (хотя бы вернул доллар или сколько там отчислений за андроид из стоимости телефона), но ответственности и компенсаций нет

3.220 , Аноним ( - ), 12:35, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > если бы гугл нес юридическую/финансовую ответственность перед пользователем за то С чего бы он должен был?

Государству и фин учреждениям достаточно того, что они и так делают. За такую ответственность нужно платить. Причем очень-очень много.

Пользователь платить не хочет. Ну раз не хочет, то и не получает.

2.251 , Аноним ( 256 ), 13:08, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Почему в комментах нытьё - тут типа куча распространителей вредоносного ПО сидит??? Потому, что нужного софта в гугл плее крайне мало, и приходится его ставить из кучи разных мест: QooApp, F-Droid, какой то софт вообще отдельными apk файлами, частично из AppGalerry, россиянам дополнительно из Rustore, и это всё без учёта пиратства.

2.310 , Аноним ( 324 ), 14:28, 26/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Любое ПО, существование которого не приносит Гегмону больше пользы, чем вреда (с учётом будущих перспектив и future discountingа) - оно конкурирует с Гегемоном, значит приносит ему вред, значит это вредоносное ПО. Поэтому алгоритм принятия решений тут простой: 1. рассчитать пользу и вред.

2. избавиться от того, что вред приносит. Так всё живое работает, просто в меру своих возможностей.

