Google предоставит энтузиастам ограниченную неверифицируемую регистрацию Android-приложений

03.10.2025 10:29

После негативной реакции сообщества на введение в сертифицированных сборках Android обязательной регистрации разработчиков и приложений, представители Google раскрыли некоторые дополнительные подробности предстоящих изменений. За регистрацию разработчика будет взиматься плата в 25 долларов, но для персонального использования, студентов и энтузиастов будет предоставлен бесплатный вариант учётной записи, позволяющий устанавливать свои приложения на ограниченном числе устройств и не требующий удостоверения личности.

Предложенный бесплатный вариант может применяться без прохождения верификации разработчика, но он малопригоден для массового распространения приложений и не решает проблем, озвученных проектом F-Droid, так как требует регистрации в Android Developer Console каждого устройства, на которое приложение может быть установлено. По задумке Google подобное ограничение не позволит злоумышленникам злоупотреблять бесплатной неверифицированной учётной записью.

Перед установкой стороннего приложения пользователь должен будет определить уникальный идентификатор своего устройства и передать его разработчику приложения, зарегистрированному в Google как студент или энтузиаст. После этого разработчик должен добавить идентификатор устройства через интерфейс Android Developer Console и таким способом авторизировать возможность установки своей программы на конкретном устройстве.

Из дополнительных проблем, которые могут возникнуть у пользователей при установке программ после введения обязательной верификации разработчиков упоминается необходимость наличия доступа в интернет для выполнения проверок во время установки приложения. При первой установке приложения платформа Android будет отправлять запрос к новому системному сервису Android Developer Verifier, обращающемуся к внешнему серверу Google для проверки прохождения верификации разработчиком приложения, заверившим пакет своей цифровой подписью.

Для наиболее популярных приложений Android Developer Verifier будет поддерживать хранимый на устройстве кэш идентификаторов, позволяющий в отдельных случаях обойтись без внешней проверки. Google также работает над реализацией возможности для каталогов приложений, позволяющей обойтись без дополнительных внешних проверок - каталоги смогут использовать токены предварительной аутентификации (pre-auth token), при помощи которых можно будет установить связанные с ними приложения.

Поддержка прямой установки любых приложений при помощи утилиты "adb" (Android Debug Bridge) сохранится, но такая установка требует подключения устройства к внешнему компьютеру и включения режима разработчика. Введение верификации не коснётся процессов тестирования, отладки и запуска приложений, разрабатываемых в среде Android Studio, в которой для взаимодействия с устройствами используется "adb". Также будет сделано исключения для корпоративных приложений, установка которых осуществляется при помощи инструментов централизованного управления.

Верифицированные учётные записи разработчиков, уличённых в распространении вредоносных изменений, будут ограничиваться, а все связанные с ними приложения блокироваться для установки на устройствах пользователей. Блокировка будет применяться не только к авторам вредоносного ПО, но и к разработчикам, вовлечённым в его распространение обманным путём, например, после захвата учётной записи через фишинг.

В обсуждении представители Google признали, что в некоторых случаях, например, при распространении программ для диссидентов, авторы приложений хотят сохранить анонимность. Для защиты интересов подобных категорий разработчиков Google обещает публично не разглашать персональные данные (обещание не касается раскрытия данных в ответ на запросы правоохранительных органов).

Также упоминается проблема с дублирование имён приложений - в разных каталогах разные приложения могут иметь одинаковые имена пакетов, но после введения верификации допускаются только уникальные имена. Для решения данной проблемы решено оставлять неизменным имя пакета, имеющего большее число установок. Автору менее популярного приложения придётся переименовать пакет.

Не рассмотренной остаётся невозможность установки и регистрации приложений, которые каталог F-Droid своими силами собирает из исходного кода и упаковывает в пакеты, заверенные своей цифровой подписью, а не подписью фактического разработчика. F-Droid не может регистрировать сторонние приложения от своего имени, так как это обозначало бы захват идентификаторов и присвоение исключительных прав на распространение чужих программ, а также привело бы к появлению дубликатов имён программ, распространяемых авторами через другие каталоги.

Компоненты для верификации приложений будут предложены в обновлении Android 16 QPR2, которое будет доведено до пользователей в декабре. Для пользователей уже выпущенных версий Android изменение будет реализовано через обновление компонента Google Play Protect. Возможность прохождения верификации всех разработчиков приложений будет предоставлена в марте 2026 года. В сентябре 2026 года проверка станет обязательной в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. В 2027 году практика запрета программ от неверифицированных разработчиков постепенно начнёт применяться и в других странах.

Для верификации разработчик должен зарегистрироваться в сервисе Android Developer Console, если он до этого не зарегистрирован в Google Play, и предоставить такие данные, как ФИО, адрес проживания, email, телефонный номер и фото документа, удостоверяющего личность. Для ограниченных учётных записей студентов и энтузиастов предоставление удостоверяющего документа не требуется. Для организаций требуется подтверждение сайта и предоставление международного идентификатора юридических лиц (DUNS).

После регистрации разработчик должен добавить свои приложения и подтвердить, что он является их автором, предоставив полные имена пакетов и ключи для цифровых подписей. Для предотвращения присвоения авторства над уже существующими чужими пакетами, разработчик должен продемонстрировать возможность формирования цифровых подписей тем же ключом, что был использован для заверения существующих приложений.



Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 11:16, 03/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > За регистрацию разработчика будет взиматься плата в 25 долларов, но для персонального использования, студентов и энтузиастов будет предоставлен бесплатный вариант учётной записи, позволяющий устанавливать свои приложения на ограниченном числе устройств и не требующий удостоверения личности.
    > на ограниченном числе устройств

    Так а смысл? Это буквально ничего не меняет.

     
     
  • 2.5, windows10 (ok), 11:24, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Так а смысл? Это буквально ничего не меняет.

    Конечно же меняет.

    Сейчас ты можешь поставить любое приложение через локальный apk-файл. В том числе свой, если ты погромист.

    После - ты уже не сможешь ставить приложения через локальные apk-файлы, а только через Google Play.

    Но выложить свое приложение в Google Play ты просто так не сможешь. Либо $25 + фото голым на фоне паспорта, либо без этого всего, но тогда твою программу смогут установить например три устройства.

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 11:34, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Но выложить свое приложение в Google Play ты просто так не сможешь.

    Так в Google Play и сейчас ты просто так выложить не сможешь, как минимум взнос надо. При этом, если не пользуешься, у тебя просто аккаунт разработчика отобрать могут.

     
  • 3.21, Хехмда (?), 11:46, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >Конечно же меняет.

    Не меняет относительно прошлой политики подписей. F-droid как не мог работать так и не может.

     
  • 2.40, Аноним (40), 12:38, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> не требующий удостоверения личности.
    > Так а смысл? Это буквально ничего не меняет.

    Тебе черным по белому написано "не требующий удостоверения личности". Ничего не меняет, да...

     

  • 1.3, Баффет (?), 11:19, 03/10/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +5 +/
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:21, 03/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Даже у хуавея такой дичи нет.
     
     
  • 2.8, windows10 (ok), 11:27, 03/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 2.34, Аноним (34), 12:23, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё просто не успели.
    1. Хуавей блокирует загрузик, пользователь больше не может поставить что-то своё
    Huawei прекращает предоставление средств для разблокировки загрузчика Android-устройств - https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48674
    2. Хуавей отказывается от андроида
    Huawei будет использовать собственную ОС Harmony для смартфонов - https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53692
    3. Huawei собирается отделить Harmony OS от Android, на которой та основывается. Зачем китайской компании это делать? - https://habr.com/ru/companies/ru_mts/articles/775094/
    >Если сейчас у пользователей есть возможность устанавливать на телефоны с Harmony OS файлы приложений Android с расширением APK, то в Harmony OS Next останется лишь поддержка файлов HAP.
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:27, 03/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Google то, Goolge сё. Лучше покажите нам того конкретного манагера, который принял это решение. Привыкли прятаться за обезличенным логотипом.
     
     
  • 2.9, Голдер и Рита (?), 11:28, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что ты ему сделаешь? Он в другой стране 😹
     
     
  • 3.12, Аноним (6), 11:29, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не я, но любой адекватный работодатель должен будет его мигом добавить в черные списки HR.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 11:36, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Ктож его посадит , он же памятник ." Не трудно догодаться что принимавшие решение сами являются работодателями .
     
     
  • 5.22, Аноним (6), 11:46, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничто не вечно под луной.
     
  • 4.17, Злой анон (?), 11:41, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без шуток, "за чёрные списки HR" нужно привлекать, с реальными сроками.
     
     
  • 5.20, Аноним (6), 11:45, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рассказывай, чего натворить-то успел?
     
  • 2.32, Аноним (32), 12:16, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это политика правящего класса с начала царя гороха. Плебеи не должны принимать самостоятельные решения, в крайнем случае через уполномоченное лицо.
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:27, 03/10/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     

  • 1.13, Голдер и Рита (?), 11:33, 03/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно найти способ обойти эти ограничения. Есть какие-то мысли? 🤔
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:44, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верификация возможна из кеша, без доступа к сети.
    А так lineage и иже с ним могут сделать верификацию опциональной
     
  • 2.24, Хехмда (?), 11:51, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использовать не сертифицированную гуглом прошивку. Покупать устройство исходя из наличии этой прошивки. Это полное решение проблемы подписей.

    https://wiki.lineageos.org/devices/

     
     
  • 3.31, Andrey (??), 12:15, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сравни сколько выпущенных усройств было доступно к разблокировке загрузчика в 2022, 2023, 2024 - уверен ты точно увидишь закономерность.
     
     
  • 4.35, Аноним (34), 12:25, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно голосовать деньгами.
     
  • 2.41, Аноним (40), 12:41, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нужно найти способ обойти эти ограничения. Есть какие-то мысли? 🤔

    Как тебе мысль "читать новость не пятой точкой"? Написано же:

    "Поддержка прямой установки любых приложений при помощи утилиты "adb" (Android Debug Bridge) сохранится"

     

  • 1.16, Аноним (-), 11:40, 03/10/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.18, Аноним (18), 11:44, 03/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Локально adb с самого же ведра нельзя вызвать?
    Подключиться дебаг консолью самому к себе и так ставить приложения - оформить это в инсталятор apk файлов (дичь, но вдруг)
     
     
  • 2.25, doesnm2 (?), 11:54, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно через Shizuku и Wireless Debugging такое провернуть. Из fdroid клиентов такое умеет droidify
     

  • 1.23, _kp (ok), 11:49, 03/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Довести до ума Wine и виртуалки, и забить на ужасы импотентной ОС.
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 12:15, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что ты планируешь в wine запускать?
     

  • 1.26, Аноним (26), 11:55, 03/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    всё, забывайте про свои андройды и привыкайте к новому зонду от хармониос

     
     
  • 2.29, Аноним (30), 12:14, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что ты собираешься в wine запускать?
     

  • 1.27, Аноним (27), 11:55, 03/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    2500 надо взимать за тот шлак, который там публикуется
     
  • 1.28, нах. (?), 12:12, 03/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для защиты интересов подобных категорий разработчиков Google обещает публично не разглашать персональные данные (обещание не касается раскрытия данных в ответ на запросы правоохранительных органов).

    Ха-ха-ха! То есть ровно тем от кого и надо в первую очередь прятаться.

    (ну ладно, хоть милостиво разрешено ставить через adb. Сберпанки ликуют и добавляют новую телеметрию. А ты, васян из "подобной категории", теперь попрдлишься с КАЖДЫМ с-ка обновлением.)

     
  • 1.33, Andrey (??), 12:19, 03/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тренд очевиден!
    1. запретить разблокировку загрузчика у всех новых телефонах
    2. под любым предлогом запретить установку несертефицированых приложений
    3. проверять размер носа, черепа и т.д. штангель-циркулем и выдавать сертификат нужным людям

    Диктат меньшинства что это? Запамятовал...

     
     
  • 2.36, Аноним (32), 12:28, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    4. запретить посещать сайты с неправильными сертификатами.
    ...
    N. запретить любое передвижение без сертификата хозяина.
     
     
  • 3.39, Аноним (34), 12:34, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >N. запретить любое передвижение без сертификата хозяина.

    Уже. Вы можете перемещаться только в пределах действия паспорта. Отказаться от одного паспорта вы можете только в том случае, если у вас есть второй. Если же вам второй почему-то не хотят выдавать, то всё, вы застряли.

     
  • 2.38, Аноним (34), 12:31, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Диктат меньшинства что это?

    Да какая разница - меньшинства или большинства? Какое вам дело до того, угнетает вас 49% или 51%? Или может быть, если вместо 51% вас будет угнетать 99.9999999% вам от этого легче станет? Большинству установка из сторонних источников не нужна, они с лёгкостью от неё откажутся. А если сказать, что через сторонние источники ставят вирусы, или что-то противозаконное, то они не просто откажутся, они потребуют запретить это на законодательном уровне.

     

  • 1.37, Шарп (ok), 12:30, 03/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь, евросовок их вздрючит. Хоть какая-то польза от этих бюрократов будет.
     
  • 1.42, Аноним (42), 12:42, 03/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что, кто-то серьёзно хочет вкладываться в разработку под гуглофоны?
     

