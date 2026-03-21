Опубликован легковесный дистрибутив antiX 26

21.03.2026 23:23 (MSK)

Представлен легковесный Live-дистрибутив AntiX 26, построенный на пакетной базе Debian и нацеленный на установку на устаревшее оборудование. Выпуск основан на пакетной базе Debian 13, но поставляется без системного менеджера systemd и с eudev вместо udev. Для инициализации по умолчанию используется runit. Пользовательское окружение по умолчанию сформировано при помощи оконного менеджера IceWM, но дополнительно в поставку включены fluxbox, jwm и herbstluftwm. Размер iso-образов: 2.3 ГБ (полный, включает LibreOffice и 4 оконных менеджера – IceWM, fluxbox, jwm и herbstluftwm) и 676 МБ (без графики). Сборки подготовлены для архитектур x86_64 и i386.

В новом выпуске осуществлён переход на пакетную базу Debian 13 (ранее использовался Debian 12). Для использования доступны 5 систем инициализации: runit (по умолчанию), sysVinit, dinit, s6-rc и s6-66. В полной сборке предложено ядро Linux 6.6 (было 6.1), а в остальных сборках 5.10.224.

Состав:

  • Пользовательское окружение по умолчанию построено на основе оконного менеджера IceWM и файлового менеджера zzzFM.
  • Мультимедийный сервер pipewire и менеджер звуковых сеансов WirePlumber в полных редакциях (в остальных редакциях ALSA).
  • Воспроизведение звука: xmms.
  • Просмотр видео: celluloid, mpv и Xine.
  • Просмотр изображений: mirage.
  • Прослушивание интернет-радио: streamtuner2.
  • Ведение заметок: cherrytree.
  • Просмотр YouTube: gtk-pipe-viewer.
  • Просмотр PDF-документов: evince.
  • Навигация по приложениям: App Select.
  • Файловые менеджеры: zzzFM, rox-filer, mc.
  • Конвертация звука и видео: winff и asunder.
  • Настройка сети: connman, gnome-ppp и ceni.
  • Текстовые редакторы: geany, leafpad.
  • Инструменты для ремастеринга и создания снимков установленной системы: iso-snapshot и remaster.
  • Резервное копирование: luckybackup.
  • Работа с электронной почтой: Claws Mail.
  • Сканирование документов: simple-scan и Xsane.
  • Загрузка торрентов: transmission-gtk.
  • Настройка: antiX Control Centre.
  • Разное: bootrepair, Package Installer, Network Assistant, User Manager, ddm-mx (установщик драйверов NVIDIA).
  • Консольные приложения: редакторы nano и vim-tiny, RSS-ридер newsboat, чат irssi, аудиоплеер mocp, радио pmrp, видеоплеер mpv, загрузчик YouTube pipe-viewer, торрент rtorrent.


Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аркагоблин (?), 23:31, 21/03/2026 [ответить]  
    Я думал оно заброшено. Оказалось нет. Помню пользовался им больше года, много багов и кривой IceWM.
     
