Опубликован легковесный дистрибутив antiX 26

Представлен легковесный Live-дистрибутив AntiX 26, построенный на пакетной базе Debian и нацеленный на установку на устаревшее оборудование. Выпуск основан на пакетной базе Debian 13, но поставляется без системного менеджера systemd и с eudev вместо udev. Для инициализации по умолчанию используется runit. Пользовательское окружение по умолчанию сформировано при помощи оконного менеджера IceWM, но дополнительно в поставку включены fluxbox, jwm и herbstluftwm. Размер iso-образов: 2.3 ГБ (полный, включает LibreOffice и 4 оконных менеджера – IceWM, fluxbox, jwm и herbstluftwm) и 676 МБ (без графики). Сборки подготовлены для архитектур x86_64 и i386. В новом выпуске осуществлён переход на пакетную базу Debian 13 (ранее использовался Debian 12). Для использования доступны 5 систем инициализации: runit (по умолчанию), sysVinit, dinit, s6-rc и s6-66. В полной сборке предложено ядро Linux 6.6 (было 6.1), а в остальных сборках 5.10.224. Состав: Пользовательское окружение по умолчанию построено на основе оконного менеджера IceWM и файлового менеджера zzzFM.

Мультимедийный сервер pipewire и менеджер звуковых сеансов WirePlumber в полных редакциях (в остальных редакциях ALSA).

Воспроизведение звука: xmms.

Просмотр видео: celluloid, mpv и Xine.

Просмотр изображений: mirage.

Прослушивание интернет-радио: streamtuner2.

Ведение заметок: cherrytree.

Просмотр YouTube: gtk-pipe-viewer.

Просмотр PDF-документов: evince.

Навигация по приложениям: App Select.

Файловые менеджеры: zzzFM, rox-filer, mc.

Конвертация звука и видео: winff и asunder.

Настройка сети: connman, gnome-ppp и ceni.

Текстовые редакторы: geany, leafpad.

Инструменты для ремастеринга и создания снимков установленной системы: iso-snapshot и remaster.

Резервное копирование: luckybackup.

Работа с электронной почтой: Claws Mail.

Сканирование документов: simple-scan и Xsane.

Загрузка торрентов: transmission-gtk.

Настройка: antiX Control Centre.

Разное: bootrepair, Package Installer, Network Assistant, User Manager, ddm-mx (установщик драйверов NVIDIA).

Консольные приложения: редакторы nano и vim-tiny, RSS-ридер newsboat, чат irssi, аудиоплеер mocp, радио pmrp, видеоплеер mpv, загрузчик YouTube pipe-viewer, торрент rtorrent.



