Опубликован легковесный дистрибутив antiX 26

Представлен легковесный Live-дистрибутив AntiX 26, построенный на пакетной базе Debian и нацеленный на установку на устаревшее оборудование. Выпуск основан на пакетной базе Debian 13, но поставляется без системного менеджера systemd и с eudev вместо udev. Для инициализации по умолчанию используется runit. Пользовательское окружение по умолчанию сформировано при помощи оконного менеджера IceWM, но дополнительно в поставку включены fluxbox, jwm и herbstluftwm. Размер iso-образов: 2.3 ГБ (полный, включает LibreOffice и 4 оконных менеджера – IceWM, fluxbox, jwm и herbstluftwm) и 676 МБ (без графики). Сборки подготовлены для архитектур x86_64 и i386.
В новом выпуске осуществлён переход на пакетную базу Debian 13 (ранее использовался Debian 12). Для использования доступны 5 систем инициализации: runit (по умолчанию), sysVinit, dinit, s6-rc и s6-66.
В полной сборке предложено ядро Linux 6.6 (было 6.1), а в остальных сборках 5.10.224.
Состав:
- Пользовательское окружение по умолчанию построено на основе оконного менеджера IceWM и файлового менеджера zzzFM.
- Мультимедийный сервер pipewire и менеджер звуковых сеансов WirePlumber в полных редакциях (в остальных редакциях ALSA).
- Воспроизведение звука: xmms.
- Просмотр видео: celluloid, mpv и Xine.
- Просмотр изображений: mirage.
- Прослушивание интернет-радио: streamtuner2.
- Ведение заметок: cherrytree.
- Просмотр YouTube: gtk-pipe-viewer.
- Просмотр PDF-документов: evince.
- Навигация по приложениям: App Select.
- Файловые менеджеры: zzzFM, rox-filer, mc.
- Конвертация звука и видео: winff и asunder.
- Настройка сети: connman, gnome-ppp и ceni.
- Текстовые редакторы: geany, leafpad.
- Инструменты для ремастеринга и создания снимков установленной системы: iso-snapshot и remaster.
- Резервное копирование: luckybackup.
- Работа с электронной почтой: Claws Mail.
- Сканирование документов: simple-scan и Xsane.
- Загрузка торрентов: transmission-gtk.
- Настройка: antiX Control Centre.
- Разное: bootrepair, Package Installer, Network Assistant, User Manager, ddm-mx (установщик драйверов NVIDIA).
- Консольные приложения: редакторы nano и vim-tiny, RSS-ридер newsboat, чат irssi, аудиоплеер mocp, радио pmrp, видеоплеер mpv, загрузчик YouTube pipe-viewer, торрент rtorrent.