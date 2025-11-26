Обновление Raspberry Pi OS и выпуск Raspberry Pi Imager 2.0

Проект Raspberry Pi опубликовал новую версию дистрибутива Raspberry Pi OS 2025-11-24 (Raspbian). Дистрибутив основан на пакетной базе Debian 13 и содержит около 35 тысяч пакетов в репозитории. Среда рабочего стола базируется на композитном сервере labwc, использующем библиотеку wlroots от проекта Sway. Для загрузки подготовлены три сборки: сокращённая (494МБ) для серверных систем, с базовым рабочим столом (1.2 ГБ) и полная с дополнительным набором приложений (1.9 ГБ). Сборки доступны для 32- и 64-разрядных архитектур. Дополнительно сформировано обновление для старой редакции Raspberry Pi OS (Legacy), построенное на пакетной базе Debian 12. Ключевые изменения: Композитный сервер labwc обновлён до ветки 0.9 (ранее поставлялся выпуск 0.8), в котором задействованы новые воможности библиотеки wlroots 0.19, таких как реализация новых протоколов Wayland (ext-data-control, alpha-modifier, xdg-toplevel-icon, drm-syncobj, ext-image-copy-capture), поддержка Multi-GPU и возможность явной синхронизации буферов при помощи объектов синхронизации DRM (Direct Rendering Manager).

В конфигуратор экрана добавлена возможность установки уровня масштабирования для экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI).

В панель, файловый менеджер и приложения добавлена поддержка векторных пиктограмм, корректно отображаемых на экранах с любой плотностью пикселей.

В основной состав добавлен редактор меню Alacarte.

Из поставки удалён звуковой сервер Pulseaudio (оставлен только pipewire).

В интерфейс переключения задач, используемый в сеансах на базе Wayland, добавлена поддержка пиктограмм.

Настройки оформления окон для Openbox унифицированы с настройками для композитного менеджера labwc.

Обеспечено закрытие всплывающих окон с календарём и регуляром громкости при клике на их пиктограммы.

Добавлена поддержка изменения тем оформления приложений на базе библиотеки Qt6. Налажен выбор шрифтов для приложений на базе Qt5.

Из панели задач убран плагин с конфигуратором (Control Centre).

Обновлены версии ядра Linux 6.12.47, Chromium 142 и Firefox 145. Одновременно представлен выпуск инструментария Raspberry Pi Imager 2.0, предоставляющего интерфейс для выбора и загрузки системных образов с Raspberry Pi OS, записи на SD-карту и начальной настройки системы. Среди изменений: Полностью переделан интерфейс пользователя, который преобразован в многоэтапный мастер с раздельными экранами для выбора устройства Raspberry Pi, выбора операционной системы, определения накопителя, настройки системы и записи образа.

Добавлена боковая панель со списком стадий установки и настройки.

Модернизирована цветовая схема и увеличена отступы между элементами.

Реализован мастер настройки сервиса Raspberry Pi Connect, предназначенного для удалённого подключения к рабочему столу дистрибутива Raspberry Pi OS через web-браузер.

Улучшены средства для людей с ограниченными возможностями и предоставлена поддержка управления только при помощи клавиатуры без использования мыши.



