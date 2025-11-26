Обновление Raspberry Pi OS и выпуск Raspberry Pi Imager 2.0

|
|1.2, Аноним (2), 14:12, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
да же в Raspberry Pi уже давно Wayland, а ты все ещё продолжаешь тамагочить Х-ы!
|2.3, Аноним (3), 14:19, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я понять не могу - зачем на малине нужны вяленый и Х-ы. Хватит и консоли с ssh.
|4.8, Аноним (8), 14:39, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это миф. Непригодно оно даже для браузинга. Пробовал все малинки, начиная от 3 и заканчивая 5. Дохлое видео от Mali тормозит даже скроллинг в браузере.
|6.15, Аноним (3), 15:14, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А с каким охлаждением? Если с пассивным, то нужен радиатор больше, чем малина, если с активным, то нафиг нужно - слушать жужжание мелких карлсонов.
|6.17, БатталеерЮнгаХаккер (?), 15:30, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ах круто, ведь Arm, же такие крутецкие пк, просто думал тоже купить).
Начитался как раз про то что они не греются, мне для браузинга как раз.
Наверное по факту, еще и лагает все на этих Rasberry, учитывая какой тяжеловесный современный интернет, даже сайты с котиками всякими там ).
|7.38, soarin (ok), 16:45, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не стоит.
Лучше взять что-то типа Fanless Mini-PC FIREBAT R1
C Intel N100
|7.14, Аноним (1), 15:04, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А толку ? Она будет работать на 5-10% от своей мощности.
PCI Express первых ревизий очень медленный.
|9.26, Аноним (1), 15:55, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну воткните даже обычную RTX 5060, мало того, что c2d не обеспечит её данными дл... текст свёрнут, показать
|6.36, _kp (ok), 16:29, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Какая разница, быстрее RPI5, чем core2duo, или нет. Для десктопных задач не интересно ни то ни другое.
Если нужна ТВ приставка или компик для простых задач, то есть же mini PC на intel N100 и подобные, которые не только сильно быстрее Raspberry , но с ssd, ОЗУ, корпусом, блоком питания.. ещё и дешевле выйдут и потребляют энергии меньше.
Плюс у Raspberry плохой GPU, который даже с HD4000 тягаться не может.
Если не используется периферия на gpio, то Raspberry больше не актуален.
Если к Raspbry и подключают дисплей, то это для относительно простых приложений и всяких технологических пультов, систем одного приложения, и т.п., но не десктопа общего назначения.
Вот, здесь некоторые пишут с RPI4. Ну и что? Возможно. Но зачем?
Я могу и с Pentium4 написать, стоя на одной ноге кастрюльке с борщом, и свечкой в руках. Но смысла в подобном нет.
|5.19, koeuk (?), 15:38, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
С 4й малины тебе пишу с иксов и файрфокса. Абсолютно всё летает. Пойми, "что-то, что ты не смог сделать пригодным" и "что-то непригодное" - это немножко разные понятия...
|6.23, Пишу с первопня (?), 15:45, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
С Pentium 166 MMX тебе пишу с иксов и файрфокса. Абсолютно всё летает. Пойми, "что-то, что ты не смог сделать пригодным" и "что-то непригодное" - это немножко разные понятия...
|7.25, Аноним (1), 15:49, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
... / .-. .- -.. .. --- - . .-.. . --. .-. .- ..-. .- / - . -... . / .--. .. ---- ..- .-.-.- / .- -... ... --- .-.. ..-- - -. --- / .-- ... # / .-.. . - .- . - .-.-.- / .--. --- .--- -- .. --..-- / .-..-. ---. - --- -....- - --- --..-- / ---. - --- / - -.-- / -. . / ... -- --- --. / ... -.. . .-.. .- - -..- / .--. .-. .. --. --- -.. -. -.-- -- .-..-. / .. / .-..-. ---. - --- -....- - --- / -. . .--. .-. .. --. --- -.. -. --- . .-..-. / -....- / ..-.. - --- / -. . -- -. --- ...- -.- --- / .-. .- --.. -. -.-- . / .--. --- -. .-.- - .. .-.- .-.-.- .-.-.- .-.-.-
|7.32, простоним (?), 16:25, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Когда ты пишешь на Опеннете, оно и с китайской реплики Casio (потому что смарты никто не носит) полетит. Это нужно в первую очередь понимать.
|3.37, soarin (ok), 16:38, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Я понять не могу - зачем на малине нужны вяленый и Х-ы. Хватит и консоли с ssh.
Типа в школьных кружках.
Поставит школьник и будет в GUI (а не в страшной консоли) щёлкать диодами через GPIO.
PS: я тоже использую RPI восемь лет, гуями никогда не пользовался.
|2.4, Аноним (4), 14:25, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
По умолчанию везде вейланд, вот только все кто шарит ставят себе иксы из пакетного менеджера.
И да, выключают телеметрию.
А ты дальше будь бета-тестером, как вернут наконец все фичи иксов - там будет видно (нет позиционирования окон уже 10 лет как, нет захвата фокуса (религия по-прежнему мешает реализовать это на уровне разрешений, как сделали скриншоты и глобпльные хоткеи...) ).
Про старые видеокарты со старым драйвером ввобще молчу, как был лагодром так лагодром остался.
Но иксыф выкинут... из RHEL побобных да, из дебиана/арча/генту/слаки - нет.
Но KDE сказали что в новой плазме... МОЖЕТ БЫТЬ не будет иксов ЕСЛИ выйдут на полную совместимость... до совместимости как до луны пешком, до новой плазмы лет 7... до окончания поддержки LTS версии 6 плазмы еще лет 5, до окончания плодерожки дебиан LTS еще 5... А там либо ишак либо падишах. Авось допилят... ну или форк иксов всех заменит...
|3.18, БатталеерЮнгаХаккер (?), 15:35, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Мдее, вейланд.
Я как раз сравниваю, браузеры вейланды иксы.
Принудтельно включаю Gpu рендеринги всякие.
приделал вот psd-sync. ( браузеры жрут ssd ).
На debian lxqt, kde, заметно юзается проц, ( даже в Wayland ). 50-70-80%.
В KdeNeon ( насамом деле она мне ненравится так ubuntu-baed ), но по крайней мере почти как в винде 2-3% использование Cpu, 30% при браузинге.
В Windows, например 0-2% при простое, и почти ничего ( не замерял куллеры молчат значит не юзает Cpu особо ), при браузинге.
|3.27, Аноним (27), 16:08, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>По умолчанию везде вейланд, вот только все кто шарит ставят себе иксы из пакетного менеджера.
Ну и разумеется, те кто шарят, не делают абсолютно никаких действий, смотря на то, как поддержку иксовы выкинули из гнома, гтк и выкидывают из плазмы. Молодцы, продолжайте в том же духе, пока иксы полностью не закопали.
>нет позиционирования окон уже 10 лет как, нет захвата фокуса (религия по-прежнему мешает реализовать это на уровне разрешений, как сделали скриншоты и глобпльные хоткеи...
Ну так возьми и реализуй, всяко полезнее, чем тут комментарии строчить.
|2.6, Аноним (8), 14:32, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Моя Radeon X1250 (древняя встройка на материнке под AM2 socket) не завелась под Wayland. Вернее, завелась, но сыпала артефактами. В X11 заработала как надо.
|3.16, БатталеерЮнгаХаккер (?), 15:27, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Вернее, завелась, но сыпала артефактами. В X11 заработала как надо.
Вот радости то, запускать браузер под иксами, современный интернет, с загрузкой процессора 70%.)
Не спорю в файл-менеджере, десктоп, x11 разница конечно не особо ощутима.
>Моя Radeon X1250
О кстати такая же видеокарта была, в Pavilion g-6, у меня всмысле, так я и не попробовал добавить озу ddr3, тк все дико лагало при браузинге, а оказалось возможно дело было в озу 4gb, выкинул в мусорку).
|4.22, Аноним (8), 15:44, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В тех задачах, где этот комп работал, load average, как правило, не превышал 0.2–0.5. Т.е. производительности с запасом, а GPU было нужно исключительно как интерфейс между оператором и программой. В конкретно этом случае там ОЗУ 4GB DDR2 и двухъядерный Athlon.
|1.5, Аноним (8), 14:30, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Кстати один из редких примеров, где UI/UX выглядит довольно консистентно и по-дизайнерски "правильно".
|1.29, Аноним (39), 16:11, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Я хочу впихнуть Raspberry Pi в корпус сталого лептопа.
Основой вопрос, как подружить клавиатуру и дисплей? Дисплей думаю вообще поменять на современный, боле яркий.
Какие подводные?
|