Представлен компьютер-клавиатура Raspberry Pi 500+

25.09.2025 20:15

Проект Raspberry Pi представил компактный персональный компьютер Raspberry Pi 500+, оформленный в одном корпусе с клавиатурой. Новая модель примечательна использованием клавиш со съёмными колпачками (keycap), подсветкой, управляемой на уровне отдельных клавиш, удвоением ОЗУ и предустановкой SSD-накопителя. Заявленная стоимость компьютера - $200, что на $110 дороже прошлой модели.

Как и прошлая модель компьютер Raspberry Pi 500+ комплектуется вариантом платы Raspberry Pi 5, произведённом в другом форм-факторе. Для отвода тепла задействован алюминиевый радиатор. Размер оперативной памяти увеличен с 8 до 16 Гб. Помимо слота для карт microSD добавлена поддержка SSD-накопителей M.2 NVMe 2280 (22мм × 80мм). По умолчанию предустанавливается SSD размером 256GB (прошлая модель поставлялась с картой microSD). Габариты новой модели увеличились с 286×122×23 мм до 312×123x35.76 мм.

В устройстве продолжает использоваться 4-ядерный 64-разрядный CPU Arm Cortex-A76 (SoC Broadcom BCM2712), работающий на частоте 2.4GHz, а также GPU VideoCore VII 800MHz c поддержкой графических API OpenGL ES и Vulkan, и встроенным аппаратным декодировщиком видео в формате HEVC/H.265, поддерживающим декодирование видео с качеством 4Kp60. Для вывода на экран предусмотрено 2 порта micro-HDMI с поддержкой качества 4Kp60. Из разъёмов также присутствуют 2 порта USB 3.0, один порт USB 2.0, Gigabit Ethernet, слот microSD и 40-пиновый GPIO. Имеется поддержка беспроводной связи (Wi-Fi 802.11b/g/n/ac 2.4GHz и 5GHz) и Bluetooth 5.0.





  • 1.1, Кошкажена (?), 20:30, 25/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    По такой клавиатуре не ударишь кулаком( Вообще соединять устройство ввода как в данном случае или вывода (встраивать в монитор) и саму плату как-то глупо. Есть дешевые гибкие клавиатуры, если уж место жалко.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:37, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    > Вообще соединять устройство ввода как в данном случае или вывода (встраивать в монитор) и саму плату как-то глупо.

    Точно! Надо объяснить производителям ноутбуков и смартфонов, что они какую-то фигню творят, а то ведь раззорятся так скоро.

     
     
  • 3.64, нах. (?), 23:18, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Точно! Надо объяснить производителям ноутбуков и смартфонов, что они какую-то фигню

    а вот кстати, обрати внимание - они фигню-то не творят, и клавиатура - это _последнее_ а не первое что они делают. У смарта клавиатуры как-то вот нет, у планшета-переростка даже с 10й виндой - как правило тоже нет.
    Зато у них есть экран. И еще и такой в который можно тыкать мариванна это сами знаете чем.

    Тут, разумеется, понятно почему его нет - поставишь дерьмо - заплюют, за характерный запах шв@6дки, поставишь что получше - цена будет как у макбука, а все одно - дерьмо.


     
     
  • 4.68, Аноним (68), 23:56, 25/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.74, Аноним (-), 05:07, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зато у них есть экран. И еще и такой в который можно тыкать мариванна это сами знаете чем.

    Ну и как бы удачи на этих планшетах и проч - например программироанием заняться. Или там в CAD порисовать. И получается ультра-тупое комбо: по цене почти ноут, по возможностям почти китайский планшет. За что и имеет продажи под стать. А интел уже наверное тридесятый год грезит своими TabletPC. А они как были всем похрен так и остались.

     
  • 2.7, andy (??), 20:39, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > По такой клавиатуре не ударишь кулаком

    Зачем бить именно по клавиатуре? Ударьте по столу, рядом с клавиатурой.

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 20:48, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Программисты от усталости засыпают прямо на клавиатуре мордой
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 21:39, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вы не понимаете - это, чтобы мысли во сне напрямую на клавиатуре набирались.
     
  • 3.19, Аноним (19), 20:58, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше по тому месту, где у людей голова.
     
     
  • 4.33, Аноним (32), 21:41, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По голове плохо, по кошельку ещё хуже.
     
  • 3.44, Андрей (??), 22:17, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну а стол-то тут причем!?
     
  • 2.14, FSA (ok), 20:48, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    А, представляешь, клоны ZX-Spectrum в 90-е годы, как и оригинальная модель, были именно компьютерами в клавиатуре. Т.е. это был единый корпус. На нём нужные разъёмы и всё. Проблемы возникали только если что-то габаритное надо, например, накопитель. Дисководы уж очень большими были. Сейчас с SSD таких проблем нет. Да и ноутбуки уже клепают давно тонкие. Железка интересная была бы, если бы не цена/возможности.
     
     
  • 3.16, Аноним (15), 20:50, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С накопителями проблем не было - использовал магнитофон
     
  • 3.29, Анониматор (?), 21:34, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эх, был БК-0010 с плёночной клавой, вот по нему бить приходилось мощно чтоб клавиши срабатывали во время игр, и не ломалась же
     
  • 3.30, Аноним (32), 21:37, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вспоминаешь и думаешь: Вот что "сгубило" и повернуло жизнь...
     

  • 1.2, Аноним (32), 20:33, 25/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подорожание вдвое связано с переносом в США? Американское - синоним "дорого"?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 20:45, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Они бриташки, свои Pico в Уэльсе паяют.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 21:12, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.wales.com/business/raspberry-pi
     
  • 2.12, Dzen Python (ok), 20:46, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ТАРИФЫ им. Донни Козырного.
    Интересно, как скоро появится реплика буквально из тех же комплектующих, но с шильдом HUMEIZU на али
     
  • 2.17, eugener (ok), 20:53, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Подорожание вдвое связано

    с использованием модной механической клавы.

     
  • 2.21, Аноним (21), 21:04, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Подорожание вдвое связано с переносом в США? Американское - синоним "дорого"?

    Нормально там все по цене, можно прикинуть. Сейчас одни из самых дешёвых свитчей на рынке это akko, недорогие стандартные от $10 за комплект в 45 штук, а в этой клавиатуре коло 100 клавиш т.е. $20 где-то за самые дешёвые, при чем низкопрофильные гатероны, что будет стоить раза в 3 дороже, а это около $60-$70. За 100 кейкапов pbt пластика +$20. Корпус +$20+$30. Это уже считай свитчи, кейкапы и корпус выходит за $100. Плюс накопитель 256гб и плата, всякие подсветки, кабель. Я бы даже сказал, что $200 для этого девайса как-то дёшево получается, ему реальная цена около $300.

     
     
  • 3.26, Аноним (32), 21:23, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, иван на егора и "жизнь такая - поставщики звери".
     
  • 3.27, Аноним (32), 21:26, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Продаем дорого клавиши под видом компьютера.
     
  • 3.36, Аноним (21), 21:44, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минус то за что? Ну да, на то она и механика. Захочешь собрать подобную клавиатуру без встроенного компьютера и все равно около $100 долларов получается. При чем это с днищенскими кейкапами, корпусом из фанеры, а не с крутыми низко профильными гатеронами. Да и без всяких модных подсветок с платой, придется напаивать разводку в виде проводов к самим свитчам. И все это за за  сотку, а то и больше. А если хочется красивостей в виде кабель-менеджмента, латунной пластины, платы, стабилизаторов, нормального корпуса, смазки и прочего, то это даже упоминать не стоит. А вы говорите, что дорого. Смешно
     
     
  • 4.39, Аноним (21), 22:03, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати можно сэкономить на пластине, корпусе и подсветке. Заказать пару сплитов в виде плат и напаять свитчи сразу на плату. Только плата нужна с маской, шелкографией, а то обычная дедовская зелёная маска с кривой разводкой выглядеть будет очень уж убого. Ну и на такое конечно низко профильные свитчи, которые дороже в три раза обычных. Ну а к свитчам подходящие низко профильные кейкапы, которые тоже раза в три дороже стандартных. Если свести дебет с кредитом, то получается так себе экономия да?! Зато у тебя низко профильные сплиты, стильно и открыто, без всего ненужного.
     
  • 2.22, Аноним (23), 21:09, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Raspberry Pi это британская компания, и производство у них контрактное на заводе Sony в Уэльсе:
    https://www.wales.com/business/raspberry-pi
    SoC от Broadcom изготовленный на Тайване (TSMC).
     
     
  • 3.28, Аноним (32), 21:32, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шикарные проводы генерального и "золотой парашют"?
     

  • 1.3, Аноним (32), 20:34, 25/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На такое кофе не прольешь и со стола не уронишь.
     
     
  • 2.24, нах. (?), 21:14, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не понял, в чем проблема? Провести мастер-класс?!
     

  • 1.4, Chel (?), 20:35, 25/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Commodore 64, ты?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 20:58, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Commodore 500+
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 21:02, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Commodore 16777216
     

  • 1.8, не Аноним (?), 20:41, 25/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Классная штука.
    Gentoo там как работать будет?
     
     
  • 2.25, Аноним (32), 21:21, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    К окончанию компиляции "расплавится", наверно.
     

  • 1.11, Аноним (11), 20:46, 25/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличное решение для мастерской — открыть пдф, включить музычку, написать в телегу подруге чтобы термос с чаем и пару бутербродов принесла. Я из двух электродов выгнул подставку под это чудо и приварил к кронштейну на которой монитор закреплён. Выглядит как будто делал 100% Кузьмич, маслянные "пальцы" по всем поверхностям прилагаются.

    А на этом я наверное и вовсе работу работать смогу. Винду на это чудо можно поставить?

     
  • 1.13, Аноним (13), 20:48, 25/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, Джеф уже сделал обзор, и через М.2 разъём даже подключил AMD видеокарту: https://www.jeffgeerling.com/blog/2025/full-egpu-acceleration-on-pi-500-15-lin
     
     
  • 2.76, Аноним (-), 05:17, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кстати, Джеф уже сделал обзор, и через М.2 разъём даже подключил AMD видеокарту

    Вот это я понимаю, мсье реально знает толк в извращениях. Так, кто первый прицепит видеокарту амд к какому-нибудь телефону или планшету? :) Там в принципе PCIe иногда бывает.

    (зачем такое комбо нужно мы подумаем потом)

     

  • 1.31, Аноним (31), 21:37, 25/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > a truly premium desktop computer experience.

    Главный вопрос: там батареи для часов нет так же, как и в обычном Pi 500? Без этого такой себе премиум экспириенс... В обычном-то Pi 5 можно купить официальную [1] и воткнуть в специальный разъем. А 500 без батареи только фейспалм вызывает: включаешь этот "десктопный компьютер" без подключения к инету - и хз, сколько сейчас время.

    Ну и 3.5 мм разъема все так же нет и не будет. Десктоп экспириенс, ага.

    1: https://www.raspberrypi.com/products/rtc-battery/

     
  • 1.34, крокодил мимо.. (-), 21:41, 25/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    $200 - это цена полноценного ноута с али, с 4-ёх ядерным интелом, как минимум.. или с 8-ми ядерным, если брать только системник (мини, n305).. смысл за эти же деньги брать блоб bcm-а?
     
     
  • 2.37, Аноним (31), 21:52, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > $200 - это цена полноценного ноута с али

    Полноценный ноут за $200? И через сколько месяцев он развалится? 😂

     
     
  • 3.41, нах. (?), 22:14, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> $200 - это цена полноценного ноута с али
    > Полноценный ноут за $200? И через сколько месяцев он развалится? 😂

    мой предыдущий развалился за девять лет.

    надеюсь что текущий (правда, он подороже вышел) проживет хотя бы пять.

    Да, в нем помимо клавиатуры есть еще экран, тач, звук, видео, нормальный слот для tf, и, что немаловажно - батарея для автономной работы.

    А тут клавиатурочка с подсветочкой.

     
     
  • 4.45, Аноним (31), 22:19, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Полноценный ноут за $200? И через сколько месяцев он развалится? 😂
    > мой предыдущий развалился за девять лет.

    Давай сразу название модели, иначе это разговор ни о чем.

     
     
  • 5.47, Аноним (47), 22:22, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Э, нет, это вы называйте модели, которые через несколько месяцев разваливаются. Мне аж интересно стало.
     
     
  • 6.49, Аноним (31), 22:26, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Э, нет, это вы называйте модели, которые через несколько месяцев разваливаются.

    За 200 баксов-то? Ноут? Абсолютно любая, я полагаю (сам я такую дрянь не покупал, конечно же).

    Или вы правда думаете, что взломали систему, покупая дешевый хлам с Алика?

     
     
  • 7.52, Аноним (52), 22:30, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, полагаете, ну понятно тогда.
     
     
  • 8.54, Аноним (31), 22:35, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну, попробуй использовать здравый смысл В любом случае, удачи тебе с покупкой ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.56, Аноним (52), 22:42, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У знакомых полно дешманских ноутбуков Что развалилось 8212 исключительно по ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.58, нах. (?), 22:54, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > За 200 баксов-то? Ноут? Абсолютно любая, я полагаю (сам я такую дрянь
    > не покупал, конечно же).

    но мнение имеет!

    > Или вы правда думаете, что взломали систему, покупая дешевый хлам с Алика?

    мы, правда, думаем, сколько раз ты отправил смс НЕ Л0Х! на короткий номер?

    Чем больше раз отправишь, тем ведь больше не л-х!

     
  • 5.57, нах. (?), 22:51, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Давай сразу название модели

    давай сразу свою машину времени - я еще два таких куплю. Зачем тебе название девятилетней давности?

    Впрочем, вот тебе "название" купленного с горя следующим:
    16GB RAM Gaming Laptops 15.6inch Laptop Computer Free Shipping 2TB SSD Windows11 NotebooK With Fingerprint Backlit BT 5G-WiFi
    128GB SSD, 16GB, EU

    (про 11 это они, к счастью, наврали, десятка там про)
    Этот похуже, совсем китайский-китай ну и вообще - "противень". Но Order date 5 June 2023 - и все еще живой, не смотря на крайне негуманное обращение (я его не люблю). Этот даже и 200 не стоил.

     
  • 2.38, Аноним (23), 21:57, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >$200 - это цена полноценного ноута

    Это будет ноунейм-китай, с отвратительной матрицей и непонятно из чего слепленный.
    У N100 цена около $120.

     
     
  • 3.42, нах. (?), 22:15, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >>$200 - это цена полноценного ноута
    > Это будет ноунейм-китай, с отвратительной матрицей и непонятно из чего слепленный.

    а у этой поделки и такого нет.

    > У N100 цена около $120.

    но у него вообще ничего нет. Бесполезная хрень.

     
     
  • 4.50, Аноним (31), 22:28, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> с отвратительной матрицей
    > а у этой поделки и такого нет.

    И ты не догадываешься, почему? И цена ни на что не намекает?

     
     
  • 5.59, нах. (?), 22:58, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> с отвратительной матрицей
    >> а у этой поделки и такого нет.
    > И ты не догадываешься, почему? И цена ни на что не намекает?

    намекает - что разводят тебя как кролика, нетакусик ты наш.
    А ширпотребные ноуты как раз делают для обычных людей, которым просто работать. И они таки работают, иначе бы китайцы разорились на возвратах.

    Вон три рядком лежат. (ну да, тот что девятилетний, уже нельзя никуда брать, но, блин, 2015й год! И он все еще работает, просто стал строго настольным и не дай Б-г пошевелить на миллиметр.)

     
     
  • 6.65, Аноним (65), 23:32, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, я наверно не везучий взял Haier Через неделю что то начало перекатыва... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.67, Аноним (23), 23:46, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть много бюджетных моделей у ASUS, MSI, Acer, у которых будет хорошая поддержка (обновление bios), будут использованы нормальные комплектующие (озу и ssd).
    Но и б/у никто не отменял, можно поискать HP, Dell, Samsung.
     
  • 6.73, Аноним (73), 03:35, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У всех сейчас SnapDragon.
     
  • 3.60, Аноним (73), 22:58, 25/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.40, Аноним (31), 22:04, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > смысл за эти же деньги брать блоб bcm-а?

    Смысл в том, что в отличие от нонейм крэпа с Али, сабж качественно сделан, плюс использует энергоэффективный ARM вместо жрущего и греющегося как ни в себя x86 (твой n305 сам по себе требует 15 ватт, лол - как весь Pi 5 целиком).

     
     
  • 3.43, Аноним (47), 22:16, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  вместо жрущего и греющегося как ни в себя x86 (твой n305 сам по себе требует 15 ватт, лол - как весь Pi 5 целиком)

    Лол, мы вообще-то стационарный ПК обсуждаем. Работающий от розетки. Кстати, о потреблении сабжа авторы как-то стыдливо умалчивают.

     
     
  • 4.46, Аноним (31), 22:22, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лол, мы вообще-то стационарный ПК обсуждаем. Работающий от розетки.

    А Pi не стационарныфй ПК работающий от розетки?

    > Кстати, о потреблении сабжа авторы как-то стыдливо умалчивают.

    Не умалчивают: у Pi 5 режим 5V/5A. Официальный блок питания на 27 ватт https://www.raspberrypi.com/products/27w-power-supply/

     
     
  • 5.51, Аноним (52), 22:29, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А Pi не стационарныфй ПК работающий от розетки?

    А я о чём?

    > Не умалчивают: у Pi 5 режим 5V/5A. Официальный блок питания на 27 ватт

    Про сабж — умалчивается.

     
     
  • 6.53, Аноним (31), 22:32, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Не умалчивают: у Pi 5 режим 5V/5A. Официальный блок питания на 27 ватт
    > Про сабж — умалчивается.

    Сабж - буквально тот же Pi, распаянный на другой плате. И - самое главное! - блок питания у него тот же.

     
     
  • 7.55, Аноним (52), 22:41, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сабж - буквально тот же Pi, распаянный на другой плате.

    SSD и подсветку клавы не считаем, конечно.

    > И - самое главное! - блок питания у него тот же.

    Ну примерно как у любого неттопа на интеле.

     
  • 4.48, Аноним (31), 22:24, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 15 ватт, лол - как весь Pi 5 целиком

    Сорян, ошибся: Pi 5 требует 25 ватт, а не 15.

     
     
  • 5.62, нах. (?), 23:06, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> 15 ватт, лол - как весь Pi 5 целиком
    > Сорян, ошибся: Pi 5 требует 25 ватт, а не 15.

    херассе кипятильник... на питальнике последнего китайского шадевра у меня написано 36W - это вместе с экраном, разумеется, который и является там основным потребителем, и еще вообще-то он при этом должен заряжать батарейку с приемлемой скоростью.
    Разумеется, это китайские ватты, и эта штука расплавится если на самом деле вздумать ее так нагрузить.

    А у твоей пи это _минимум_. Без гирляндочки и клавиатурочки притом.

    Кто тут, говорили они, "энергоэффективный"?

     

  • 1.69, chemistmail (ok), 23:58, 25/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну наконец кто то спектрум повторил. Вспоминаю 1989 год ))
    надо взять.
     
  • 1.70, chemistmail (ok), 00:00, 26/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    поставить эмулятор спектрума и заного пройти saboteur, saboteur2 и дизи первых 4 штуки...
     
  • 1.72, iCat (ok), 02:18, 26/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как жаль, что Raspberry Pi перестали быть маленькими и недорогими.
    Это была их "фишка".
    А в сфере настольных компьютеров у них нет ни-ка-ких преимуществ.
     

