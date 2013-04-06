Представлен компьютер-клавиатура Raspberry Pi 500+

2.37 , Аноним ( 31 ), 21:52, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > $200 - это цена полноценного ноута с али Полноценный ноут за $200? И через сколько месяцев он развалится? 😂

3.41 , нах. ( ? ), 22:14, 25/09/2025 >> $200 - это цена полноценного ноута с али

> Полноценный ноут за $200? И через сколько месяцев он развалится? 😂 мой предыдущий развалился за девять лет. надеюсь что текущий (правда, он подороже вышел) проживет хотя бы пять. Да, в нем помимо клавиатуры есть еще экран, тач, звук, видео, нормальный слот для tf, и, что немаловажно - батарея для автономной работы. А тут клавиатурочка с подсветочкой. 4.45 , Аноним ( 31 ), 22:19, 25/09/2025 >> Полноценный ноут за $200? И через сколько месяцев он развалится? 😂

> мой предыдущий развалился за девять лет. Давай сразу название модели, иначе это разговор ни о чем.

5.47 , Аноним ( 47 ), 22:22, 25/09/2025 Э, нет, это вы называйте модели, которые через несколько месяцев разваливаются. Мне аж интересно стало.

6.49 , Аноним ( 31 ), 22:26, 25/09/2025 > Э, нет, это вы называйте модели, которые через несколько месяцев разваливаются. За 200 баксов-то? Ноут? Абсолютно любая, я полагаю (сам я такую дрянь не покупал, конечно же). Или вы правда думаете, что взломали систему, покупая дешевый хлам с Алика?

7.52 , Аноним ( 52 ), 22:30, 25/09/2025 А, полагаете, ну понятно тогда.

8.54 , Аноним ( 31 ), 22:35, 25/09/2025 текст свёрнут, показать Ну, попробуй использовать здравый смысл В любом случае, удачи тебе с покупкой ... 9.56 , Аноним ( 52 ), 22:42, 25/09/2025 текст свёрнут, показать У знакомых полно дешманских ноутбуков Что развалилось 8212 исключительно по ... 7.58 , нах. ( ? ), 22:54, 25/09/2025 > За 200 баксов-то? Ноут? Абсолютно любая, я полагаю (сам я такую дрянь

> не покупал, конечно же). но мнение имеет! > Или вы правда думаете, что взломали систему, покупая дешевый хлам с Алика? мы, правда, думаем, сколько раз ты отправил смс НЕ Л0Х! на короткий номер? Чем больше раз отправишь, тем ведь больше не л-х! 5.57 , нах. ( ? ), 22:51, 25/09/2025 > Давай сразу название модели давай сразу свою машину времени - я еще два таких куплю. Зачем тебе название девятилетней давности? Впрочем, вот тебе "название" купленного с горя следующим:

16GB RAM Gaming Laptops 15.6inch Laptop Computer Free Shipping 2TB SSD Windows11 NotebooK With Fingerprint Backlit BT 5G-WiFi

128GB SSD, 16GB, EU (про 11 это они, к счастью, наврали, десятка там про)

Этот похуже, совсем китайский-китай ну и вообще - "противень". Но Order date 5 June 2023 - и все еще живой, не смотря на крайне негуманное обращение (я его не люблю). Этот даже и 200 не стоил. 2.38 , Аноним ( 23 ), 21:57, 25/09/2025 >$200 - это цена полноценного ноута Это будет ноунейм-китай, с отвратительной матрицей и непонятно из чего слепленный.

У N100 цена около $120.

3.42 , нах. ( ? ), 22:15, 25/09/2025 >>$200 - это цена полноценного ноута

> Это будет ноунейм-китай, с отвратительной матрицей и непонятно из чего слепленный. а у этой поделки и такого нет. > У N100 цена около $120. но у него вообще ничего нет. Бесполезная хрень. 4.50 , Аноним ( 31 ), 22:28, 25/09/2025 >> с отвратительной матрицей

> а у этой поделки и такого нет. И ты не догадываешься, почему? И цена ни на что не намекает?

5.59 , нах. ( ? ), 22:58, 25/09/2025 >>> с отвратительной матрицей

>> а у этой поделки и такого нет.

> И ты не догадываешься, почему? И цена ни на что не намекает? намекает - что разводят тебя как кролика, нетакусик ты наш.

А ширпотребные ноуты как раз делают для обычных людей, которым просто работать. И они таки работают, иначе бы китайцы разорились на возвратах. Вон три рядком лежат. (ну да, тот что девятилетний, уже нельзя никуда брать, но, блин, 2015й год! И он все еще работает, просто стал строго настольным и не дай Б-г пошевелить на миллиметр.) 6.65 , Аноним ( 65 ), 23:32, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Не знаю, я наверно не везучий взял Haier Через неделю что то начало перекатыва... 7.67 , Аноним ( 23 ), 23:46, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть много бюджетных моделей у ASUS, MSI, Acer, у которых будет хорошая поддержка (обновление bios), будут использованы нормальные комплектующие (озу и ssd).

Но и б/у никто не отменял, можно поискать HP, Dell, Samsung.

6.73 , Аноним ( 73 ), 03:35, 26/09/2025 У всех сейчас SnapDragon.

3.60 , Аноним ( 73 ), 22:58, 25/09/2025 Скрыто ботом-модератором 2.40 , Аноним ( 31 ), 22:04, 25/09/2025 > смысл за эти же деньги брать блоб bcm-а? Смысл в том, что в отличие от нонейм крэпа с Али, сабж качественно сделан, плюс использует энергоэффективный ARM вместо жрущего и греющегося как ни в себя x86 (твой n305 сам по себе требует 15 ватт, лол - как весь Pi 5 целиком).

3.43 , Аноним ( 47 ), 22:16, 25/09/2025 > вместо жрущего и греющегося как ни в себя x86 (твой n305 сам по себе требует 15 ватт, лол - как весь Pi 5 целиком) Лол, мы вообще-то стационарный ПК обсуждаем. Работающий от розетки. Кстати, о потреблении сабжа авторы как-то стыдливо умалчивают.

4.46 , Аноним ( 31 ), 22:22, 25/09/2025 > Лол, мы вообще-то стационарный ПК обсуждаем. Работающий от розетки. А Pi не стационарныфй ПК работающий от розетки? > Кстати, о потреблении сабжа авторы как-то стыдливо умалчивают. Не умалчивают: у Pi 5 режим 5V/5A. Официальный блок питания на 27 ватт https://www.raspberrypi.com/products/27w-power-supply/

5.51 , Аноним ( 52 ), 22:29, 25/09/2025 > А Pi не стационарныфй ПК работающий от розетки? А я о чём? > Не умалчивают: у Pi 5 режим 5V/5A. Официальный блок питания на 27 ватт Про сабж — умалчивается.

6.53 , Аноним ( 31 ), 22:32, 25/09/2025 >> Не умалчивают: у Pi 5 режим 5V/5A. Официальный блок питания на 27 ватт

> Про сабж — умалчивается. Сабж - буквально тот же Pi, распаянный на другой плате. И - самое главное! - блок питания у него тот же.

7.55 , Аноним ( 52 ), 22:41, 25/09/2025 > Сабж - буквально тот же Pi, распаянный на другой плате. SSD и подсветку клавы не считаем, конечно. > И - самое главное! - блок питания у него тот же. Ну примерно как у любого неттопа на интеле.

4.48 , Аноним ( 31 ), 22:24, 25/09/2025 > 15 ватт, лол - как весь Pi 5 целиком Сорян, ошибся: Pi 5 требует 25 ватт, а не 15.

5.62 , нах. ( ? ), 23:06, 25/09/2025 >> 15 ватт, лол - как весь Pi 5 целиком

> Сорян, ошибся: Pi 5 требует 25 ватт, а не 15. херассе кипятильник... на питальнике последнего китайского шадевра у меня написано 36W - это вместе с экраном, разумеется, который и является там основным потребителем, и еще вообще-то он при этом должен заряжать батарейку с приемлемой скоростью.

Разумеется, это китайские ватты, и эта штука расплавится если на самом деле вздумать ее так нагрузить. А у твоей пи это _минимум_. Без гирляндочки и клавиатурочки притом. Кто тут, говорили они, "энергоэффективный"?


