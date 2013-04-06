Представлен компьютер-клавиатура Raspberry Pi 500+

|
|1.1, Кошкажена (?), 20:30, 25/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
По такой клавиатуре не ударишь кулаком( Вообще соединять устройство ввода как в данном случае или вывода (встраивать в монитор) и саму плату как-то глупо. Есть дешевые гибкие клавиатуры, если уж место жалко.
|2.6, Аноним (6), 20:37, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Вообще соединять устройство ввода как в данном случае или вывода (встраивать в монитор) и саму плату как-то глупо.
Точно! Надо объяснить производителям ноутбуков и смартфонов, что они какую-то фигню творят, а то ведь раззорятся так скоро.
|3.64, нах. (?), 23:18, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Точно! Надо объяснить производителям ноутбуков и смартфонов, что они какую-то фигню
а вот кстати, обрати внимание - они фигню-то не творят, и клавиатура - это _последнее_ а не первое что они делают. У смарта клавиатуры как-то вот нет, у планшета-переростка даже с 10й виндой - как правило тоже нет.
Зато у них есть экран. И еще и такой в который можно тыкать мариванна это сами знаете чем.
Тут, разумеется, понятно почему его нет - поставишь дерьмо - заплюют, за характерный запах шв@6дки, поставишь что получше - цена будет как у макбука, а все одно - дерьмо.
|4.74, Аноним (-), 05:07, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Зато у них есть экран. И еще и такой в который можно тыкать мариванна это сами знаете чем.
Ну и как бы удачи на этих планшетах и проч - например программироанием заняться. Или там в CAD порисовать. И получается ультра-тупое комбо: по цене почти ноут, по возможностям почти китайский планшет. За что и имеет продажи под стать. А интел уже наверное тридесятый год грезит своими TabletPC. А они как были всем похрен так и остались.
|2.7, andy (??), 20:39, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
> По такой клавиатуре не ударишь кулаком
Зачем бить именно по клавиатуре? Ударьте по столу, рядом с клавиатурой.
|4.32, Аноним (32), 21:39, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вы не понимаете - это, чтобы мысли во сне напрямую на клавиатуре набирались.
|2.14, FSA (ok), 20:48, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
А, представляешь, клоны ZX-Spectrum в 90-е годы, как и оригинальная модель, были именно компьютерами в клавиатуре. Т.е. это был единый корпус. На нём нужные разъёмы и всё. Проблемы возникали только если что-то габаритное надо, например, накопитель. Дисководы уж очень большими были. Сейчас с SSD таких проблем нет. Да и ноутбуки уже клепают давно тонкие. Железка интересная была бы, если бы не цена/возможности.
|3.29, Анониматор (?), 21:34, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Эх, был БК-0010 с плёночной клавой, вот по нему бить приходилось мощно чтоб клавиши срабатывали во время игр, и не ломалась же
|1.2, Аноним (32), 20:33, 25/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Подорожание вдвое связано с переносом в США? Американское - синоним "дорого"?
|2.12, Dzen Python (ok), 20:46, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
ТАРИФЫ им. Донни Козырного.
Интересно, как скоро появится реплика буквально из тех же комплектующих, но с шильдом HUMEIZU на али
|2.17, eugener (ok), 20:53, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Подорожание вдвое связано
с использованием модной механической клавы.
|2.21, Аноним (21), 21:04, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Подорожание вдвое связано с переносом в США? Американское - синоним "дорого"?
Нормально там все по цене, можно прикинуть. Сейчас одни из самых дешёвых свитчей на рынке это akko, недорогие стандартные от $10 за комплект в 45 штук, а в этой клавиатуре коло 100 клавиш т.е. $20 где-то за самые дешёвые, при чем низкопрофильные гатероны, что будет стоить раза в 3 дороже, а это около $60-$70. За 100 кейкапов pbt пластика +$20. Корпус +$20+$30. Это уже считай свитчи, кейкапы и корпус выходит за $100. Плюс накопитель 256гб и плата, всякие подсветки, кабель. Я бы даже сказал, что $200 для этого девайса как-то дёшево получается, ему реальная цена около $300.
|3.36, Аноним (21), 21:44, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Минус то за что? Ну да, на то она и механика. Захочешь собрать подобную клавиатуру без встроенного компьютера и все равно около $100 долларов получается. При чем это с днищенскими кейкапами, корпусом из фанеры, а не с крутыми низко профильными гатеронами. Да и без всяких модных подсветок с платой, придется напаивать разводку в виде проводов к самим свитчам. И все это за за сотку, а то и больше. А если хочется красивостей в виде кабель-менеджмента, латунной пластины, платы, стабилизаторов, нормального корпуса, смазки и прочего, то это даже упоминать не стоит. А вы говорите, что дорого. Смешно
|4.39, Аноним (21), 22:03, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Кстати можно сэкономить на пластине, корпусе и подсветке. Заказать пару сплитов в виде плат и напаять свитчи сразу на плату. Только плата нужна с маской, шелкографией, а то обычная дедовская зелёная маска с кривой разводкой выглядеть будет очень уж убого. Ну и на такое конечно низко профильные свитчи, которые дороже в три раза обычных. Ну а к свитчам подходящие низко профильные кейкапы, которые тоже раза в три дороже стандартных. Если свести дебет с кредитом, то получается так себе экономия да?! Зато у тебя низко профильные сплиты, стильно и открыто, без всего ненужного.
|1.11, Аноним (11), 20:46, 25/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Отличное решение для мастерской — открыть пдф, включить музычку, написать в телегу подруге чтобы термос с чаем и пару бутербродов принесла. Я из двух электродов выгнул подставку под это чудо и приварил к кронштейну на которой монитор закреплён. Выглядит как будто делал 100% Кузьмич, маслянные "пальцы" по всем поверхностям прилагаются.
А на этом я наверное и вовсе работу работать смогу. Винду на это чудо можно поставить?
|2.76, Аноним (-), 05:17, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Кстати, Джеф уже сделал обзор, и через М.2 разъём даже подключил AMD видеокарту
Вот это я понимаю, мсье реально знает толк в извращениях. Так, кто первый прицепит видеокарту амд к какому-нибудь телефону или планшету? :) Там в принципе PCIe иногда бывает.
(зачем такое комбо нужно мы подумаем потом)
|1.31, Аноним (31), 21:37, 25/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> a truly premium desktop computer experience.
Главный вопрос: там батареи для часов нет так же, как и в обычном Pi 500? Без этого такой себе премиум экспириенс... В обычном-то Pi 5 можно купить официальную [1] и воткнуть в специальный разъем. А 500 без батареи только фейспалм вызывает: включаешь этот "десктопный компьютер" без подключения к инету - и хз, сколько сейчас время.
Ну и 3.5 мм разъема все так же нет и не будет. Десктоп экспириенс, ага.
1: https://www.raspberrypi.com/products/rtc-battery/
|1.34, крокодил мимо.. (-), 21:41, 25/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
$200 - это цена полноценного ноута с али, с 4-ёх ядерным интелом, как минимум.. или с 8-ми ядерным, если брать только системник (мини, n305).. смысл за эти же деньги брать блоб bcm-а?
|2.37, Аноним (31), 21:52, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> $200 - это цена полноценного ноута с али
Полноценный ноут за $200? И через сколько месяцев он развалится? 😂
|3.41, нах. (?), 22:14, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>> $200 - это цена полноценного ноута с али
> Полноценный ноут за $200? И через сколько месяцев он развалится? 😂
мой предыдущий развалился за девять лет.
надеюсь что текущий (правда, он подороже вышел) проживет хотя бы пять.
Да, в нем помимо клавиатуры есть еще экран, тач, звук, видео, нормальный слот для tf, и, что немаловажно - батарея для автономной работы.
А тут клавиатурочка с подсветочкой.
|4.45, Аноним (31), 22:19, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>> Полноценный ноут за $200? И через сколько месяцев он развалится? 😂
> мой предыдущий развалился за девять лет.
Давай сразу название модели, иначе это разговор ни о чем.
|5.47, Аноним (47), 22:22, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Э, нет, это вы называйте модели, которые через несколько месяцев разваливаются. Мне аж интересно стало.
|6.49, Аноним (31), 22:26, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Э, нет, это вы называйте модели, которые через несколько месяцев разваливаются.
За 200 баксов-то? Ноут? Абсолютно любая, я полагаю (сам я такую дрянь не покупал, конечно же).
Или вы правда думаете, что взломали систему, покупая дешевый хлам с Алика?
|8.54, Аноним (31), 22:35, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Ну, попробуй использовать здравый смысл В любом случае, удачи тебе с покупкой ... текст свёрнут, показать
|9.56, Аноним (52), 22:42, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
У знакомых полно дешманских ноутбуков Что развалилось 8212 исключительно по ... текст свёрнут, показать
|7.58, нах. (?), 22:54, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> За 200 баксов-то? Ноут? Абсолютно любая, я полагаю (сам я такую дрянь
> не покупал, конечно же).
но мнение имеет!
> Или вы правда думаете, что взломали систему, покупая дешевый хлам с Алика?
мы, правда, думаем, сколько раз ты отправил смс НЕ Л0Х! на короткий номер?
Чем больше раз отправишь, тем ведь больше не л-х!
|5.57, нах. (?), 22:51, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Давай сразу название модели
давай сразу свою машину времени - я еще два таких куплю. Зачем тебе название девятилетней давности?
Впрочем, вот тебе "название" купленного с горя следующим:
16GB RAM Gaming Laptops 15.6inch Laptop Computer Free Shipping 2TB SSD Windows11 NotebooK With Fingerprint Backlit BT 5G-WiFi
128GB SSD, 16GB, EU
(про 11 это они, к счастью, наврали, десятка там про)
Этот похуже, совсем китайский-китай ну и вообще - "противень". Но Order date 5 June 2023 - и все еще живой, не смотря на крайне негуманное обращение (я его не люблю). Этот даже и 200 не стоил.
|2.38, Аноним (23), 21:57, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>$200 - это цена полноценного ноута
Это будет ноунейм-китай, с отвратительной матрицей и непонятно из чего слепленный.
У N100 цена около $120.
|3.42, нах. (?), 22:15, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>>$200 - это цена полноценного ноута
> Это будет ноунейм-китай, с отвратительной матрицей и непонятно из чего слепленный.
а у этой поделки и такого нет.
> У N100 цена около $120.
но у него вообще ничего нет. Бесполезная хрень.
|4.50, Аноним (31), 22:28, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>> с отвратительной матрицей
> а у этой поделки и такого нет.
И ты не догадываешься, почему? И цена ни на что не намекает?
|5.59, нах. (?), 22:58, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>>> с отвратительной матрицей
>> а у этой поделки и такого нет.
> И ты не догадываешься, почему? И цена ни на что не намекает?
намекает - что разводят тебя как кролика, нетакусик ты наш.
А ширпотребные ноуты как раз делают для обычных людей, которым просто работать. И они таки работают, иначе бы китайцы разорились на возвратах.
Вон три рядком лежат. (ну да, тот что девятилетний, уже нельзя никуда брать, но, блин, 2015й год! И он все еще работает, просто стал строго настольным и не дай Б-г пошевелить на миллиметр.)
|6.65, Аноним (65), 23:32, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не знаю, я наверно не везучий взял Haier Через неделю что то начало перекатыва... большой текст свёрнут, показать
|7.67, Аноним (23), 23:46, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Есть много бюджетных моделей у ASUS, MSI, Acer, у которых будет хорошая поддержка (обновление bios), будут использованы нормальные комплектующие (озу и ssd).
Но и б/у никто не отменял, можно поискать HP, Dell, Samsung.
|2.40, Аноним (31), 22:04, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> смысл за эти же деньги брать блоб bcm-а?
Смысл в том, что в отличие от нонейм крэпа с Али, сабж качественно сделан, плюс использует энергоэффективный ARM вместо жрущего и греющегося как ни в себя x86 (твой n305 сам по себе требует 15 ватт, лол - как весь Pi 5 целиком).
|3.43, Аноним (47), 22:16, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> вместо жрущего и греющегося как ни в себя x86 (твой n305 сам по себе требует 15 ватт, лол - как весь Pi 5 целиком)
Лол, мы вообще-то стационарный ПК обсуждаем. Работающий от розетки. Кстати, о потреблении сабжа авторы как-то стыдливо умалчивают.
|5.51, Аноним (52), 22:29, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А Pi не стационарныфй ПК работающий от розетки?
А я о чём?
> Не умалчивают: у Pi 5 режим 5V/5A. Официальный блок питания на 27 ватт
Про сабж — умалчивается.
|6.53, Аноним (31), 22:32, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>> Не умалчивают: у Pi 5 режим 5V/5A. Официальный блок питания на 27 ватт
> Про сабж — умалчивается.
Сабж - буквально тот же Pi, распаянный на другой плате. И - самое главное! - блок питания у него тот же.
|7.55, Аноним (52), 22:41, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Сабж - буквально тот же Pi, распаянный на другой плате.
SSD и подсветку клавы не считаем, конечно.
> И - самое главное! - блок питания у него тот же.
Ну примерно как у любого неттопа на интеле.
|4.48, Аноним (31), 22:24, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> 15 ватт, лол - как весь Pi 5 целиком
Сорян, ошибся: Pi 5 требует 25 ватт, а не 15.
|5.62, нах. (?), 23:06, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>> 15 ватт, лол - как весь Pi 5 целиком
> Сорян, ошибся: Pi 5 требует 25 ватт, а не 15.
херассе кипятильник... на питальнике последнего китайского шадевра у меня написано 36W - это вместе с экраном, разумеется, который и является там основным потребителем, и еще вообще-то он при этом должен заряжать батарейку с приемлемой скоростью.
Разумеется, это китайские ватты, и эта штука расплавится если на самом деле вздумать ее так нагрузить.
А у твоей пи это _минимум_. Без гирляндочки и клавиатурочки притом.
Кто тут, говорили они, "энергоэффективный"?
|1.72, iCat (ok), 02:18, 26/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Как жаль, что Raspberry Pi перестали быть маленькими и недорогими.
Это была их "фишка".
А в сфере настольных компьютеров у них нет ни-ка-ких преимуществ.
|