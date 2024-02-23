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Инженер из AMD признал, что графический стек Linux нуждается в совершенствовании

23.02.2024 23:20

При обсуждении ошибки, связанной с относительно высоким по сравнению с Windows потреблением электроэнергии на APU AMD с поддержкой аппаратного декодирования видео, инженер из AMD, Алекс Дойкер (Alex Deucher, основной разработчик драйвера amdgpu), признал, что отображение видео в Linux в принципе неэффективно.

При выводе видео в Linux сейчас используется следующая цепочка:

  • Сжатый видеопоток
  • VCN (модуль аппаратного декодирования видео для GPU AMD)
  • Сырые YUV данные
  • Конвертация палитры, масштабирование на модуле GFX (по сути 3D акселератор в GPU, что заставляет его повышать частоты работы ядра и VRAM)
  • RGB данные
  • Вывод на дисплей.

Как должно работать:

  • Сжатый видеопоток
  • VCN
  • Сырые YUV данные
  • Контроллер дисплея, который будет преобразовывать палитру, масштабировать и отображать.

Более эффективно это может быть решено в Wayland композиторах, но пока реализации нет. Данная проблема решена в Microsoft Windows и Google Android, ибо там есть полноценные одиночные композиторы, которые предоставляют соответствующие возможности и API - чего пока нет в Linux, потому что ни X.org, ни Wayland не могут работать с YUV-потоками напрямую.

  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.freedesktop.org...)
  2. OpenNews: Разработчик AMD подтвердил слухи о новой стратегии создания видеодрайверов для Linux
  3. OpenNews: AMD опубликовал код AMDGPU с воплощением новой концепции построения графических драйверов
  4. OpenNews: В открытом DDX-драйвере Radeon активировано ускорение для GPU семейства Hawaii
  5. OpenNews: В открытых драйверах представлена поддержка GPU AMD под кодовым названием Hawaii
  6. OpenNews: Представлены патчи для ускорения 2D-операций для видеокарт Radeon
Автор новости: Artem S. Tashkinov
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60656-amd
Ключевые слова: amd, linux, video
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 23:29, 23/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Wayland придёт, порядок наведёт?
     
     
  • 2.2, dannyD (?), 23:34, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    это был сарказм (?)
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 23:38, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да хоть бы кто-нибудь пришёл, займёшься?
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:37, 23/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ну так етить, а чья это проблема, что железо какое-то в линуксах не поддерживается? Линуксокодеров или производителей железа, которые свои железки не поддерживают в линуксе? Или линуксокодеры должны для любой железки самостоятельно в одно рыло писать при каждой возможности все плюшки, а рыло там у производителей железа не треснет?! Для винды поди сами написывали. А для линуксов не было нужды, вот и нет, потому что производители железа навстречу не шли, вот и не вкладывались в "десктопное" направление, потому что его особо серьёзно и не рассмтривали. Особенно в каком-то крутом графическом стеке.
     
     
  • 2.8, НяшМяш (ok), 23:53, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Онаним новость не прочитал и сделал неверные выводы. Никогда такого не было и вот ещё один.
     
  • 2.28, Аноним (-), 00:56, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Линуксокодеров или производителей железа, которые свои железки не поддерживают в линуксе?

    Мда... ну допустим всё производители железа ринуться писать поддержку для линукса.
    Как это изменит нынешний порядок операций в ядре?

     
     
  • 3.38, Аноним (38), 01:12, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всмысле как? Изменят нынешний порядок в ядре. Как по-твоему Интел коммитил KMS в ядро?
     

  • 1.6, ы (?), 23:49, 23/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Может это тонкий намёк Valve? :)
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 00:35, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А валв тут при чем?
     

  • 1.7, AKTEON (?), 23:50, 23/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мелочная  бездуховность  индустрии
    "
        Сжатый видеопоток
        VCN
        Сырые YUV данные
        Контроллер дисплея, который будет преобразовывать палитру, масштабировать и отображать. "
    Благолепный академизм
    "


        Сжатый видеопоток
        VCN (модуль аппаратного декодирования видео для GPU AMD)
        Сырые YUV данные
        Конвертация палитры, масштабирование на модуле GFX (по сути 3D акселератор в GPU, что заставляет его повышать частоты работы ядра и VRAM)
        RGB данные
        Вывод на дисплей. "

     
     
  • 2.20, Аноним (18), 00:36, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что сказать то хотел?
     
  • 2.39, Аноним (38), 01:14, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это правка к новости или что?
     

  • 1.9, Аноним (9), 23:54, 23/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ставьте оболочкой windows 11. Все в нем работает. Чего мудрить?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 00:01, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В лиунсе тоже работает, и надежность с безопасностью выше. Просто в графическом режиме видео карты немного больше потребляют. Ну так не гамай.
     
     
  • 3.29, Аноним (-), 00:57, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > и надежность с безопасностью выше

    Как говорил Бендер Родригес:
      Ахаха! Погоди, ты это серьезно?
      Тогда я буду смеяться еще громче!

    Читая каждые почти каждую неделю про очередную дыряшку в ядре с повышением привилегий, про вечные уязвимости su/sudo/suid и прочих костылей, про дырки в хорг'е живущие по 30 лет...
    Что-то меня терзают смутные сомнения.

     
     
  • 4.41, Аноним (38), 01:15, 24/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 4.42, Аноним (42), 01:22, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смех без причины, Билли, признак передёргивания. Всё познаётся в сравнении:

    1. https://blog.qualys.com/vulnerabilities-threat-research/2023/09/04/qualys-top-
    2. https://www.cvedetails.com/top-50-vendors.php

    Так что да. Дыряшка та еще. ^_^

     
  • 4.46, Аноним (11), 01:30, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты читаешь про исправления, в том числе и мелких багов и багов, которые существуют чисто теоретически. И все равно исправляют. И находят это благодаря открытости исходников и благодаря тому что Линукс это серверная система №1 и внимание к ее надежности колоссально. Винда же закрыта и МС не заинтересован в афишировании дыр, и поиск их и успешность удаления вызывает сомнения, тем более -  кодят индусы.
     

  • 1.10, Аноним (10), 23:55, 23/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А что мешает взять из андройда реализацию ?
     
     
  • 2.16, Словарь (?), 00:25, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Войн в Тайланде выйграл биткоин у андройда
     
  • 2.22, Аноним (18), 00:38, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это невозможно, там надо будет переписать 99%. Неужели не ясно?
     
  • 2.30, ПомидорИзДолины (?), 00:58, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько я понял проблема - на уровне протоколов XOrg и Wayland. Графический стек из андроида в линуксовый десктоп принести можно, но ни одно настольно приложение поверх него работать не сможет.


    Плюс в андроиде графический стек построен прибит гвоздями к другим кускам рантайма (Activity и вот это вот все).

     

  • 1.12, Sw00p aka Jerom (?), 00:01, 24/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну шо, номинируем его на премию "Эксперт ОпенНет-а" ? :)
     
  • 1.13, Аноним (13), 00:15, 24/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Брехня, у меня вот UHD770 так же коряво работает с AV1 что на линуксе, что на шинде. На шинде графияеский адаптер тоже грузится, а не как с VP9 например. Иными словами полноценного декодера там по сути нет, зато для инета менее напряжно.
    Эти они от лгбт фанатиков понабрались всякой дури.
    Амдэбои могут проверить как с AV1 в обоих случаях?
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 00:38, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Да у тебя, судя по всему, и клавиатура коряво буквы нажимает.
     

  • 1.14, omnonom (?), 00:23, 24/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Более эффективно это может быть решено в Wayland композиторах,

    А может быть и не решено

    > но пока реализации нет.

    Ну то есть - безосновательная спекуляция.

     
     
  • 2.24, Аноним (-), 00:51, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А может быть и не решено

    Не-не, то что может быть - факт. Осталось только найти кто запилит реализацию.
    А вот в иксах оно даже в теории не получится - это все иксы переписать придется (и разумеется, сохранить обратную совместимость при этом не получится.)

     

  • 1.15, Аноним (21), 00:24, 24/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно подумать пользователи Линукса не нуждаются в генной модификации.
     
  • 1.17, Аноним (17), 00:33, 24/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не всем нужен графический стек, можно и в консоли сидеть.
     
     
  • 2.23, Аноним (18), 00:40, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Саакрипту, или как там тебя там, залогинься.
     
  • 2.32, ПомидорИзДолины (?), 01:01, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот она, вся сила современного линуксоида: сидеть в консоли, программно декодировать видео, но ни в коем случае его не смотерть.

    Не поняли в чем профит? А это некоммерческая организация!

     
     
  • 3.47, Аноним (42), 01:40, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дешевая клоунада
     

  • 1.19, Аноним (21), 00:35, 24/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Правда! Я гляжу на свой  ATI Radeon Mobility M6 и плачу дважды: первый раз, когда вижу как он работает и второй раз, когда читаю комменты на опеннете.
     
     
  • 2.27, хрю (?), 00:54, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>ATI Radeon Mobility M6

    хммм это ж карта 20 летней давности. Тебе надо радоваться - то что она до сих пор работает уже чудо. Не?

     

  • 1.25, Аноним (-), 00:53, 24/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Инженер из AMD признал, что графический стек Linux нуждается в совершенствовании

    На 20й год индеец Зоркий Глаз увидел что нет четвертой стены...

    Да все и так знают что он нуждается в улучшении!
    Тоже мне, Капитан Очевидность.

     
  • 1.26, Интелигент (?), 00:53, 24/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.31, Chromium (ok), 01:00, 24/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Для отображения ЛГБТ-флажков текущего стека Linux достаточно, а больше и не надо гоям.
     
  • 1.33, хрю (?), 01:01, 24/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как я понял весь сыр был из-за потери 6.5 ват энергии при просмотре [s]порну[/s] ... фильмов? Ну да это самая важная проблема в линукс ...
     
     
  • 2.40, Аноним (-), 01:14, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, весь сыр бор в том что под оффтопиком оно кушало 8.5 ватт, в под Fedorой - 13W.
    Т.е если тебе не повезло, то твой ноут проживет на 50% меньше времени без розетки.
    А это уже серьезно, брать ноут с батарейкой на 12 часов, чтобы его хватало на 8...
    Проще уже с виндой взять.

    ps я бы предположил, что все дело в лицензии и маленкие столлманы в̶о̶р̶у̶ю̶т̶ ̶е̶м̶а̶к̶с̶ы̶ экспроприируют ватты во благо коммун партии и мировой революции, но раз инджинер АМД уверен в том, что в линуксе граф стек просто овно... наверное он может быть прав.

     
     
  • 3.45, Аноним (42), 01:26, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >но раз инджинер АМД уверен в том, что в линуксе граф стек просто овно...

    а почему конкурент из интела не овно он не знает...

    >наверное он может быть прав.

    не сомневайся, сомнение преступно.

     

  • 1.34, Аноним (42), 01:08, 24/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> I still don't understand why Intel fairs so much better and I feel like there's some very large inefficiency on the AMD side.
    > I'm not familiar with Intel hardware, but I suspect they ...

    Подздравляю обладателей красных видеокарт. ^_^ И да, виноват линукс, и иксы, конечно же.

     
     
  • 2.37, name (??), 01:12, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иксы отбросили графический стек линукса на десятилетия назад.
     
     
  • 3.44, Аноним (42), 01:24, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Разумеется, для AMD. Патамушта лапки.
     
     
  • 4.48, name (??), 01:41, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    АМД тут каким боком? Дрова они хорошие запилили.
     
     
  • 5.49, Аноним (42), 01:51, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > АМД тут каким боком? Дрова они хорошие запилили.

    Память 3 секунды? :-D Ну отмотай вверх, перечитай.

    Не лишним кстати будет напомнить:

    https://www.phoronix.com/news/AMD-5-Million-Lines

    Еще раз мои поздравления красным.

     

  • 1.35, name (??), 01:08, 24/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Эх, а ведь зайчатки стека для воспроизведения видео уже есть, dmabuf, vaapi/v4l2, осталось вейланду протокол добавить, композиторы код подтянут. Вообще, можно было бы добавить ещё одну абстракцию, над всеми этими разными api, а то никак не могут прийти к единому решению. Выглядит перспективным vulkan, посмотрим, будут ли его юзать производители железа.
     
  • 1.36, Аноним (36), 01:12, 24/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Привязка к железу - вредна. 21 век на дворе. Виртуализация. Доступ к экрану за тысячи киллометров.
     
     
  • 2.43, Аноним (38), 01:23, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как ты получишь доступ к экрану за тысячи километров, если нигде никакой экран никуда не привязан? 21 век ведь.
     

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