Инженер из AMD признал, что графический стек Linux нуждается в совершенствовании

При обсуждении ошибки, связанной с относительно высоким по сравнению с Windows потреблением электроэнергии на APU AMD с поддержкой аппаратного декодирования видео, инженер из AMD, Алекс Дойкер (Alex Deucher, основной разработчик драйвера amdgpu), признал, что отображение видео в Linux в принципе неэффективно.

При выводе видео в Linux сейчас используется следующая цепочка:

Сжатый видеопоток

VCN (модуль аппаратного декодирования видео для GPU AMD)

Сырые YUV данные

Конвертация палитры, масштабирование на модуле GFX (по сути 3D акселератор в GPU, что заставляет его повышать частоты работы ядра и VRAM)

RGB данные

Вывод на дисплей.

Как должно работать:

Сжатый видеопоток

VCN

Сырые YUV данные

Контроллер дисплея, который будет преобразовывать палитру, масштабировать и отображать.

Более эффективно это может быть решено в Wayland композиторах, но пока реализации нет. Данная проблема решена в Microsoft Windows и Google Android, ибо там есть полноценные одиночные композиторы, которые предоставляют соответствующие возможности и API - чего пока нет в Linux, потому что ни X.org, ни Wayland не могут работать с YUV-потоками напрямую.



