Инженер из AMD признал, что графический стек Linux нуждается в совершенствовании

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|1.3, Аноним (3), 23:37, 23/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ну так етить, а чья это проблема, что железо какое-то в линуксах не поддерживается? Линуксокодеров или производителей железа, которые свои железки не поддерживают в линуксе? Или линуксокодеры должны для любой железки самостоятельно в одно рыло писать при каждой возможности все плюшки, а рыло там у производителей железа не треснет?! Для винды поди сами написывали. А для линуксов не было нужды, вот и нет, потому что производители железа навстречу не шли, вот и не вкладывались в "десктопное" направление, потому что его особо серьёзно и не рассмтривали. Особенно в каком-то крутом графическом стеке.
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|2.8, НяшМяш (ok), 23:53, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Онаним новость не прочитал и сделал неверные выводы. Никогда такого не было и вот ещё один.
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|2.28, Аноним (-), 00:56, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Линуксокодеров или производителей железа, которые свои железки не поддерживают в линуксе?
Мда... ну допустим всё производители железа ринуться писать поддержку для линукса.
Как это изменит нынешний порядок операций в ядре?
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|3.38, Аноним (38), 01:12, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всмысле как? Изменят нынешний порядок в ядре. Как по-твоему Интел коммитил KMS в ядро?
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|1.7, AKTEON (?), 23:50, 23/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Мелочная бездуховность индустрии
"
Сжатый видеопоток
VCN
Сырые YUV данные
Контроллер дисплея, который будет преобразовывать палитру, масштабировать и отображать. "
Благолепный академизм
"
Сжатый видеопоток
VCN (модуль аппаратного декодирования видео для GPU AMD)
Сырые YUV данные
Конвертация палитры, масштабирование на модуле GFX (по сути 3D акселератор в GPU, что заставляет его повышать частоты работы ядра и VRAM)
RGB данные
Вывод на дисплей. "
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|2.11, Аноним (11), 00:01, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В лиунсе тоже работает, и надежность с безопасностью выше. Просто в графическом режиме видео карты немного больше потребляют. Ну так не гамай.
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|3.29, Аноним (-), 00:57, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> и надежность с безопасностью выше
Как говорил Бендер Родригес:
Ахаха! Погоди, ты это серьезно?
Тогда я буду смеяться еще громче!
Читая каждые почти каждую неделю про очередную дыряшку в ядре с повышением привилегий, про вечные уязвимости su/sudo/suid и прочих костылей, про дырки в хорг'е живущие по 30 лет...
Что-то меня терзают смутные сомнения.
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|4.46, Аноним (11), 01:30, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты читаешь про исправления, в том числе и мелких багов и багов, которые существуют чисто теоретически. И все равно исправляют. И находят это благодаря открытости исходников и благодаря тому что Линукс это серверная система №1 и внимание к ее надежности колоссально. Винда же закрыта и МС не заинтересован в афишировании дыр, и поиск их и успешность удаления вызывает сомнения, тем более - кодят индусы.
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|2.22, Аноним (18), 00:38, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это невозможно, там надо будет переписать 99%. Неужели не ясно?
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|2.30, ПомидорИзДолины (?), 00:58, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Насколько я понял проблема - на уровне протоколов XOrg и Wayland. Графический стек из андроида в линуксовый десктоп принести можно, но ни одно настольно приложение поверх него работать не сможет.
Плюс в андроиде графический стек построен прибит гвоздями к другим кускам рантайма (Activity и вот это вот все).
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|1.13, Аноним (13), 00:15, 24/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Брехня, у меня вот UHD770 так же коряво работает с AV1 что на линуксе, что на шинде. На шинде графияеский адаптер тоже грузится, а не как с VP9 например. Иными словами полноценного декодера там по сути нет, зато для инета менее напряжно.
Эти они от лгбт фанатиков понабрались всякой дури.
Амдэбои могут проверить как с AV1 в обоих случаях?
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|2.21, Аноним (21), 00:38, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Да у тебя, судя по всему, и клавиатура коряво буквы нажимает.
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|1.14, omnonom (?), 00:23, 24/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Более эффективно это может быть решено в Wayland композиторах,
А может быть и не решено
> но пока реализации нет.
Ну то есть - безосновательная спекуляция.
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|2.24, Аноним (-), 00:51, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А может быть и не решено
Не-не, то что может быть - факт. Осталось только найти кто запилит реализацию.
А вот в иксах оно даже в теории не получится - это все иксы переписать придется (и разумеется, сохранить обратную совместимость при этом не получится.)
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|2.32, ПомидорИзДолины (?), 01:01, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот она, вся сила современного линуксоида: сидеть в консоли, программно декодировать видео, но ни в коем случае его не смотерть.
Не поняли в чем профит? А это некоммерческая организация!
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|1.19, Аноним (21), 00:35, 24/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Правда! Я гляжу на свой ATI Radeon Mobility M6 и плачу дважды: первый раз, когда вижу как он работает и второй раз, когда читаю комменты на опеннете.
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|2.27, хрю (?), 00:54, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>ATI Radeon Mobility M6
хммм это ж карта 20 летней давности. Тебе надо радоваться - то что она до сих пор работает уже чудо. Не?
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|1.25, Аноним (-), 00:53, 24/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Инженер из AMD признал, что графический стек Linux нуждается в совершенствовании
На 20й год индеец Зоркий Глаз увидел что нет четвертой стены...
Да все и так знают что он нуждается в улучшении!
Тоже мне, Капитан Очевидность.
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|1.31, Chromium (ok), 01:00, 24/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Для отображения ЛГБТ-флажков текущего стека Linux достаточно, а больше и не надо гоям.
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|1.33, хрю (?), 01:01, 24/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как я понял весь сыр был из-за потери 6.5 ват энергии при просмотре [s]порну[/s] ... фильмов? Ну да это самая важная проблема в линукс ...
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|2.40, Аноним (-), 01:14, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, весь сыр бор в том что под оффтопиком оно кушало 8.5 ватт, в под Fedorой - 13W.
Т.е если тебе не повезло, то твой ноут проживет на 50% меньше времени без розетки.
А это уже серьезно, брать ноут с батарейкой на 12 часов, чтобы его хватало на 8...
Проще уже с виндой взять.
ps я бы предположил, что все дело в лицензии и маленкие столлманы в̶о̶р̶у̶ю̶т̶ ̶е̶м̶а̶к̶с̶ы̶ экспроприируют ватты во благо коммун партии и мировой революции, но раз инджинер АМД уверен в том, что в линуксе граф стек просто овно... наверное он может быть прав.
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|3.45, Аноним (42), 01:26, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>но раз инджинер АМД уверен в том, что в линуксе граф стек просто овно...
а почему конкурент из интела не овно он не знает...
>наверное он может быть прав.
не сомневайся, сомнение преступно.
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|1.34, Аноним (42), 01:08, 24/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> I still don't understand why Intel fairs so much better and I feel like there's some very large inefficiency on the AMD side.
> I'm not familiar with Intel hardware, but I suspect they ...
Подздравляю обладателей красных видеокарт. ^_^ И да, виноват линукс, и иксы, конечно же.
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|2.37, name (??), 01:12, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Иксы отбросили графический стек линукса на десятилетия назад.
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|1.35, name (??), 01:08, 24/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Эх, а ведь зайчатки стека для воспроизведения видео уже есть, dmabuf, vaapi/v4l2, осталось вейланду протокол добавить, композиторы код подтянут. Вообще, можно было бы добавить ещё одну абстракцию, над всеми этими разными api, а то никак не могут прийти к единому решению. Выглядит перспективным vulkan, посмотрим, будут ли его юзать производители железа.
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|1.36, Аноним (36), 01:12, 24/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Привязка к железу - вредна. 21 век на дворе. Виртуализация. Доступ к экрану за тысячи киллометров.
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|2.43, Аноним (38), 01:23, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И как ты получишь доступ к экрану за тысячи километров, если нигде никакой экран никуда не привязан? 21 век ведь.
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