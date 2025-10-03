Выпуск Raspberry Pi OS, переведённый на пакетную базу Debian 13

2.8 , Karl Richter ( ok ), 17:47, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ждем всей маршруткой этого дня.

2.12 , Аноним ( 3 ), 18:04, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Зачем именно вам нужен ARM на десктопе ?

3.21 , Аноним ( 19 ), 18:48, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Зачем именно вам нужен ARM на десктопе? Чтобы при той же нагрузке меньше грелся и троттлил. А на ноуте - соответственно еще и меньше батареи жрал.

4.28 , Аноним ( 3 ), 19:03, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А на ноуте - соответственно еще и меньше батареи жрал. По энергоэффективности в ноутах "Lunar Lake" даже лучше Snapdragon X Elite, но проигрывает M-процессорам от Apple.

Но там более отточенная связка ОС и железа.

5.29 , Аноним ( 3 ), 19:14, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – - https://www.techpowerup.com/cpu-specs/?q=&f=codename_Oryon

- https://www.techpowerup.com/cpu-specs/?q=&f=codename_Lunar+Lake

2.15 , _kp ( ok ), 18:22, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А что то вообще из ARM для десктопа есть? Apple M3,M4 - медленнее чем альтернативы на туже сумму, и не умеют даже directx12. Snapdragon Elite - дорого и медленно. Он же малопотребляющих устройств. Конечно, ни что не вечно, но видимо, "скоро", это по астрономическим меркам, в масштабе возраста вселенной.

3.16 , Аноним ( 19 ), 18:40, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Apple M3,M4 - медленнее чем альтернативы на туже сумму Далеко на каждый виндовый ноут за $1000 (цена Air) идет с процем, который мощнее M4. > Apple [...] не умеют даже directx12. Вот это новости, да?

4.25 , _kp ( ok ), 18:59, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >> $1000 (цена Air) Отбросьте Mac-нетбуки, и сравнивайте конфигурации с нормальным ОЗУ и SSD.

А то у младших моделей быстродействие скорее теоретическое, почти без возможности воспользоваться.

Рассматривайте варианты с ОЗУ от 24 (видеопамять то оттуда же), и с ssd, ну ладно, пусть от хотя бы 1ТБ. А AIR, это отдельная тема.

Если говорить о легких повседневных ноутбуках, так и быстродействия даже AIR M2 хватает.

Но от AIR и не требуется _постоянная_ производительность, а нужна долгая работа от батарей. Вот, по энергоэффективности - Эппл лидер. Но сейчас и разница между Ryzen и тем боее Core Ultra не так заметна, как когда то на старте M1.

>.. мощнее M4. Мощнее в чем? Если для игр надо видеокарту, если для компиляции много ядер. Только на этих вариантах, M4 уже отстающий.

И редко надо один комп по всё всё все, что б на нем все и в пир и в мир.

> directx12...да? Толку от заявлений что теоретически или частично поддерживается.

Если не тяжелая игра никакими пинками не запускается, то пока эмуляторы слабоваты. 5.30 , Аноним ( 19 ), 19:28, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> $1000 (цена Air)

> Отбросьте Mac-нетбуки, и сравнивайте конфигурации с нормальным ОЗУ и SSD. С чего вдруг я что-то должен отбрасывать? Чтобы твоя теория стала жизнеспособной? >>.. мощнее M4.

> Мощнее в чем? А что ты имел в виду, когда писал "Apple M3,M4 - медленнее чем альтернативы на туже сумму"? Забыл уже? 🤦 >> directx12...да?

> Толку от заявлений что теоретически или частично поддерживается. Я не делал никаких заявлений. Я тебе намекнул, что недоумевать от отсутствии поддержки DirectX в продуктах Apple - это мягко говоря странно.

3.26 , Индус Кришнаит ( ? ), 18:59, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну найди альтернативу по цена/производительность/энергопотребление для мак-мини на м4 за 40-50к рупий.

2.18 , Аноним ( 17 ), 18:43, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это блоггеры предваещают.

Ну которые пк покупают за 250 к.

Android грозится выпускать ноутбуки Arm с Android desctop, arm меньше энергопотребление.

Большинство людей на Windows 7 Windows 10.

3.22 , Аноним ( 19 ), 18:49, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Android грозится выпускать ноутбуки Arm с Android desctop, arm меньше энергопотребление Проснись и пой, Хромбуки уже много лет существуют.

