Выпуск Raspberry Pi OS, переведённый на пакетную базу Debian 13

03.10.2025 16:19

Разработчики проекта Raspberry Pi представили новую версию дистрибутива Raspberry Pi OS 2025-10-01 (Raspbian), основанного на пакетной базе Debian 13. В репозитории доступно около 35 тысяч пакетов. Среда рабочего стола базируется на композитном сервере labwc, использующем библиотеку wlroots от проекта Sway. Для загрузки подготовлены три сборки: сокращённая (476 МБ) для серверных систем, с базовым рабочим столом (1.2 ГБ) и полная с дополнительным набором приложений (3.4 ГБ). Сборки доступны для 32- и 64-разрядных архитектур. Дополнительно сформировано обновление для старой редакции Raspberry Pi OS (Legacy), построенное на пакетной базе Debian 12.

Ключевые изменения:

  • Осуществлён переход на пакетную базу Debian 13 (ранее использовался Debian 12). Ядро Linux продолжает использоваться 6.12.
  • Предложена новая тема оформления, а также новый набор пиктограмм, набор GTK-тем и коллекция обоев для рабочего стола. По умолчанию задействован шрифт Nunito Sans Light вместо шрифта Piboto, используемого последние 10 лет.
  • Добавлен унифицированный конфигуратор Control Centre, который заменил собой отдельные программы для настройки параметров системы, экрана, клавиатуры, мыши, вывода на печать, оформления рабочего стола и панели. Переключение между разными разделами настроек осуществляется при помощи вкладок. Каждый раздел оформлен как динамически загружаемый плагин.

  • Расширена функциональность приложения Bookshelf, предоставляющего интерфейс для навигации по коллекции электронных версий журналов и книг, распространяемых издательством Raspberry Pi Press. Изменена модель предоставления бесплатных версий материалов - вначале доступ к бесплатным версиям свежих изданий предоставляется подписчикам журнала Raspberry Pi Magazine, а через несколько месяцев всем остальным пользователям. Недавно опубликованные книги, пока доступные только для подписчиков, снабжаются в интерфейсе меткой в форме замка.
  • Сделана более модульной установка пакетов, образующих системный образ с рабочим столом. Для преобразования полной десктоп-сборки в lite-версию и наоборот, а также для создания кастомизированных образов, пакеты, формирующие разные сборки, сгруппированы в набор мета-пакетов. Метапакеты позволяют создать требуемое пользовательское окружение поверх минималистичного образа Raspberry Pi OS Lite или удалить ненужную функциональность для высвобождения места в полной сборке Raspberry Pi OS. Доступные мета-пакеты:
    • rpd-wayland-core и rpd-x-core - начинка базового окружения рабочего стола на основе Wayland и X11.
    • rpd-wayland-extras и rpd-x-extras - расширенные утилиты для Wayland и X11, такие как программы для удалённой работы с рабочим столом и создания скриншотов.
    • rpd-theme - темы оформления.
    • rpd-preferences - конфигуратор.
    • rpd-applications - базовый набор приложений (редактор Geany, среда Python-разработки Thonny, Firefox и Chromium).
    • rpd-utilities - дополнительный набор программ (Raspberry Pi Connect, SD Card Copier, Bookshelf, Text Editor и Image Viewer).
    • rpd-developer - библиотеки и инструменты для разработчиков.
    • rpd-graphics - пакеты для работы с графикой и видео, такие как FFmpeg and GStreamer.


  • 1.1, Аноним (1), 17:09, 03/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    почему бы просто не использовать гном? зачем вся эта самодеятельность с нескучными иконками, нескучными шрифтами и так далее? вырвиглазие же натуральное. "Дизайн от профессиональных программистов."
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 17:20, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А тебе кто-то запрещает его поставить? Ставь и страдай.
     
  • 2.5, kravich (ok), 17:27, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >почему бы просто не использовать гном?

    Почему бы просто не перестать использовать гном, умерший в третьей версии?

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 17:44, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может просто разрабам перестать вставлять гном в любую поделку?
     
  • 2.13, _kp (ok), 18:13, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Встраиваемые железки работпют в том числе с мелкими дисплейчиками, на которых Гномы и Кде не влазят или не читаются.
    А стоковая оболчка, TDE, и прочие легкие работают.

    Не знаю как на RPI5, но на четверке Гном  тормозил без плагинов и минималистичными возможностями.

     
  • 2.17, Аноним (17), 18:40, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я хочу такое на пк.
     
  • 2.19, Аноним (19), 18:44, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > почему бы просто не использовать гном? зачем вся эта самодеятельность с нескучными иконками, нескучными шрифтами и так далее?

    Затем, что ребята оптимизировали этот дистр под минимальное использование ресурсов, а не просто добавили "нескучные иконки". Raspberry Pi 5 есть в конфигурации с 2GB RAM. Как ты думаешь, хорошо на нем будет работать твой горе-дизайнерский Гном?

    Вы хотя бы минимально в теме разберитесь, прежде чем ехидничать и экспертизу наваливать.

     
  • 2.23, Индус Кришнаит (?), 18:54, 03/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:11, 03/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > новая тема оформления, а также новый набор пиктограмм

    Типичная современная разработка.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 17:49, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раз в 10 лет - можно. Другие проблемы ведь уже решены - и я не иронизирую, в предыдущем релизе перешли на Wayland. Написали драйвера и адаптировали WM. Теперь делать реально нечего.
     
  • 2.20, Аноним (19), 18:46, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> новая тема оформления, а также новый набор пиктограмм
    > Типичная современная разработка.

    Типичная экспертиза по скриншотам от местного умника.

     
  • 2.24, Индус Кришнаит (?), 18:57, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Замеры просто не умеют ничего, кроме "вайб кодинга". Системных программистов с опытом очень тяжело найти… даже за хорошую зарплату.
     

  • 1.3, Аноним (3), 17:14, 03/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Команда Raspberry молодцы, поддерживают местное производство, да не собственное (на заводе Sony) т.к. это совершенно другой бюджет.
    Главное, что свои инженеры нарабатывают компетенции на серийных образцах:
    https://www.wales.com/business/raspberry-pi
     
  • 1.6, Аноним (7), 17:43, 03/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Скоро все компы будут арм. Интел и х86 ждёт крах. Скиньте.
     
     
  • 2.8, Karl Richter (ok), 17:47, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ждем всей маршруткой этого дня.
     
  • 2.12, Аноним (3), 18:04, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем именно вам нужен ARM на десктопе ?
     
     
  • 3.21, Аноним (19), 18:48, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем именно вам нужен ARM на десктопе?

    Чтобы при той же нагрузке меньше грелся и троттлил. А на ноуте - соответственно еще и меньше батареи жрал.

     
     
  • 4.28, Аноним (3), 19:03, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А на ноуте - соответственно еще и меньше батареи жрал.

    По энергоэффективности в ноутах "Lunar Lake" даже лучше Snapdragon X Elite, но проигрывает M-процессорам от Apple.
    Но там более отточенная связка ОС и железа.

     
     
  • 5.29, Аноним (3), 19:14, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - https://www.techpowerup.com/cpu-specs/?q=&f=codename_Oryon
    - https://www.techpowerup.com/cpu-specs/?q=&f=codename_Lunar+Lake
     
  • 2.15, _kp (ok), 18:22, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что то вообще из ARM для десктопа есть?

    Apple M3,M4 - медленнее чем альтернативы на туже сумму, и не умеют даже directx12.

    Snapdragon Elite - дорого и медленно. Он же малопотребляющих устройств.

    Конечно, ни что не вечно, но видимо, "скоро", это по астрономическим меркам, в масштабе возраста вселенной.

     
     
  • 3.16, Аноним (19), 18:40, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Apple M3,M4 - медленнее чем альтернативы на туже сумму

    Далеко на каждый виндовый ноут за $1000 (цена Air) идет с процем, который мощнее M4.

    > Apple [...] не умеют даже directx12.

    Вот это новости, да?

     
     
  • 4.25, _kp (ok), 18:59, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> $1000 (цена Air)

    Отбросьте Mac-нетбуки, и сравнивайте конфигурации с нормальным ОЗУ и SSD.
    А то у младших моделей быстродействие скорее теоретическое, почти без возможности воспользоваться.  
    Рассматривайте варианты с ОЗУ от 24 (видеопамять то оттуда же), и с ssd, ну ладно, пусть от хотя бы 1ТБ.

    А AIR, это отдельная тема.  
    Если говорить о легких повседневных ноутбуках, так и быстродействия даже AIR M2 хватает.
    Но от AIR и не требуется _постоянная_  производительность, а нужна долгая работа от батарей. Вот, по энергоэффективности - Эппл лидер. Но сейчас и разница между Ryzen и тем боее Core Ultra не так заметна, как когда то на старте M1.


    >.. мощнее M4.

    Мощнее в чем? Если для игр надо видеокарту, если для компиляции много ядер. Только на этих вариантах, M4 уже отстающий.
    И редко надо один комп по всё всё все, что б на нем все и в пир и в мир.


    >  directx12...да?

    Толку от заявлений что теоретически или частично поддерживается.
    Если не тяжелая игра никакими пинками не запускается, то пока эмуляторы слабоваты.

     
     
  • 5.30, Аноним (19), 19:28, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> $1000 (цена Air)
    > Отбросьте Mac-нетбуки, и сравнивайте конфигурации с нормальным ОЗУ и SSD.

    С чего вдруг я что-то должен отбрасывать? Чтобы твоя теория стала жизнеспособной?

    >>.. мощнее M4.
    > Мощнее в чем?

    А что ты имел в виду, когда писал "Apple M3,M4 - медленнее чем альтернативы на туже сумму"? Забыл уже? 🤦

    >> directx12...да?
    > Толку от заявлений что теоретически или частично поддерживается.

    Я не делал никаких заявлений. Я тебе намекнул, что недоумевать от отсутствии поддержки DirectX в продуктах Apple - это мягко говоря странно.

     
  • 3.26, Индус Кришнаит (?), 18:59, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну найди альтернативу по цена/производительность/энергопотребление для мак-мини на м4 за 40-50к рупий.
     
  • 2.18, Аноним (17), 18:43, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это блоггеры предваещают.
    Ну которые пк покупают за 250 к.
    Android грозится выпускать ноутбуки Arm с Android desctop, arm меньше энергопотребление.
    Большинство людей на Windows 7 Windows 10.
     
     
  • 3.22, Аноним (19), 18:49, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Android грозится выпускать ноутбуки Arm с Android desctop, arm меньше энергопотребление

    Проснись и пой, Хромбуки уже много лет существуют.

     

  • 1.10, Аноним (10), 18:02, 03/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дистрибутив примечателен своим оригинальным форком LXDE, только на GTK3.
     
  • 1.11, Аноним (10), 18:03, 03/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шрифты правда самые паршивые.
     
  • 1.14, Харе Кришна (?), 18:22, 03/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Т.е. фактически это Дебиан с нескучными обоями плюс куцая софтина от Васяна?
     
  • 1.27, Аноним (27), 19:00, 03/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Попробуйте также: Orange pi 5
     

