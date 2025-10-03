Выпуск Raspberry Pi OS, переведённый на пакетную базу Debian 13

|
1.1, Аноним (1), 17:09, 03/10/2025
почему бы просто не использовать гном? зачем вся эта самодеятельность с нескучными иконками, нескучными шрифтами и так далее? вырвиглазие же натуральное. "Дизайн от профессиональных программистов."
2.5, kravich (ok), 17:27, 03/10/2025
>почему бы просто не использовать гном?
Почему бы просто не перестать использовать гном, умерший в третьей версии?
3.7, Аноним (7), 17:44, 03/10/2025
Может просто разрабам перестать вставлять гном в любую поделку?
2.13, _kp (ok), 18:13, 03/10/2025
Встраиваемые железки работпют в том числе с мелкими дисплейчиками, на которых Гномы и Кде не влазят или не читаются.
А стоковая оболчка, TDE, и прочие легкие работают.
Не знаю как на RPI5, но на четверке Гном тормозил без плагинов и минималистичными возможностями.
2.19, Аноним (19), 18:44, 03/10/2025
> почему бы просто не использовать гном? зачем вся эта самодеятельность с нескучными иконками, нескучными шрифтами и так далее?
Затем, что ребята оптимизировали этот дистр под минимальное использование ресурсов, а не просто добавили "нескучные иконки". Raspberry Pi 5 есть в конфигурации с 2GB RAM. Как ты думаешь, хорошо на нем будет работать твой горе-дизайнерский Гном?
Вы хотя бы минимально в теме разберитесь, прежде чем ехидничать и экспертизу наваливать.
1.2, Аноним (2), 17:11, 03/10/2025
> новая тема оформления, а также новый набор пиктограмм
Типичная современная разработка.
2.9, Аноним (9), 17:49, 03/10/2025
Раз в 10 лет - можно. Другие проблемы ведь уже решены - и я не иронизирую, в предыдущем релизе перешли на Wayland. Написали драйвера и адаптировали WM. Теперь делать реально нечего.
2.20, Аноним (19), 18:46, 03/10/2025
>> новая тема оформления, а также новый набор пиктограмм
> Типичная современная разработка.
Типичная экспертиза по скриншотам от местного умника.
2.24, Индус Кришнаит (?), 18:57, 03/10/2025
Замеры просто не умеют ничего, кроме "вайб кодинга". Системных программистов с опытом очень тяжело найти… даже за хорошую зарплату.
3.21, Аноним (19), 18:48, 03/10/2025
> Зачем именно вам нужен ARM на десктопе?
Чтобы при той же нагрузке меньше грелся и троттлил. А на ноуте - соответственно еще и меньше батареи жрал.
4.28, Аноним (3), 19:03, 03/10/2025
>А на ноуте - соответственно еще и меньше батареи жрал.
По энергоэффективности в ноутах "Lunar Lake" даже лучше Snapdragon X Elite, но проигрывает M-процессорам от Apple.
Но там более отточенная связка ОС и железа.
2.15, _kp (ok), 18:22, 03/10/2025
А что то вообще из ARM для десктопа есть?
Apple M3,M4 - медленнее чем альтернативы на туже сумму, и не умеют даже directx12.
Snapdragon Elite - дорого и медленно. Он же малопотребляющих устройств.
Конечно, ни что не вечно, но видимо, "скоро", это по астрономическим меркам, в масштабе возраста вселенной.
3.16, Аноним (19), 18:40, 03/10/2025
> Apple M3,M4 - медленнее чем альтернативы на туже сумму
Далеко на каждый виндовый ноут за $1000 (цена Air) идет с процем, который мощнее M4.
> Apple [...] не умеют даже directx12.
Вот это новости, да?
4.25, _kp (ok), 18:59, 03/10/2025
>> $1000 (цена Air)
Отбросьте Mac-нетбуки, и сравнивайте конфигурации с нормальным ОЗУ и SSD.
А то у младших моделей быстродействие скорее теоретическое, почти без возможности воспользоваться.
Рассматривайте варианты с ОЗУ от 24 (видеопамять то оттуда же), и с ssd, ну ладно, пусть от хотя бы 1ТБ.
А AIR, это отдельная тема.
Если говорить о легких повседневных ноутбуках, так и быстродействия даже AIR M2 хватает.
Но от AIR и не требуется _постоянная_ производительность, а нужна долгая работа от батарей. Вот, по энергоэффективности - Эппл лидер. Но сейчас и разница между Ryzen и тем боее Core Ultra не так заметна, как когда то на старте M1.
>.. мощнее M4.
Мощнее в чем? Если для игр надо видеокарту, если для компиляции много ядер. Только на этих вариантах, M4 уже отстающий.
И редко надо один комп по всё всё все, что б на нем все и в пир и в мир.
> directx12...да?
Толку от заявлений что теоретически или частично поддерживается.
Если не тяжелая игра никакими пинками не запускается, то пока эмуляторы слабоваты.
5.30, Аноним (19), 19:28, 03/10/2025
>> $1000 (цена Air)
> Отбросьте Mac-нетбуки, и сравнивайте конфигурации с нормальным ОЗУ и SSD.
С чего вдруг я что-то должен отбрасывать? Чтобы твоя теория стала жизнеспособной?
>>.. мощнее M4.
> Мощнее в чем?
А что ты имел в виду, когда писал "Apple M3,M4 - медленнее чем альтернативы на туже сумму"? Забыл уже? 🤦
>> directx12...да?
> Толку от заявлений что теоретически или частично поддерживается.
Я не делал никаких заявлений. Я тебе намекнул, что недоумевать от отсутствии поддержки DirectX в продуктах Apple - это мягко говоря странно.
3.26, Индус Кришнаит (?), 18:59, 03/10/2025
Ну найди альтернативу по цена/производительность/энергопотребление для мак-мини на м4 за 40-50к рупий.
2.18, Аноним (17), 18:43, 03/10/2025
Это блоггеры предваещают.
Ну которые пк покупают за 250 к.
Android грозится выпускать ноутбуки Arm с Android desctop, arm меньше энергопотребление.
Большинство людей на Windows 7 Windows 10.
3.22, Аноним (19), 18:49, 03/10/2025
> Android грозится выпускать ноутбуки Arm с Android desctop, arm меньше энергопотребление
Проснись и пой, Хромбуки уже много лет существуют.
1.10, Аноним (10), 18:02, 03/10/2025
Дистрибутив примечателен своим оригинальным форком LXDE, только на GTK3.
|