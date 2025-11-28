Опубликован AV Linux MX 25, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента

Cостоялся выпуск дистрибутива AV Linux 25, содержащий подборку приложений для создания/обработки мультимедийного контента. Дистрибутив основан на пакетной базе MX Linux и репозитории KXStudio с коллекцией приложений для обработки звука и дополнительные пакеты собственной сборки (Polyphone, Shuriken, Simple Screen Recorder и т.п.). Дистрибутив может функционировать в Live-режиме и доступен для архитектуры x86_64 (3.9 ГБ). Ядро Linux в AV Linux поставляется с набором патчей Liquorix для увеличения отзывчивости системы во время выполнения работ, связанных с обработкой звука. В качестве пользовательского окружения предлагаются Enlightenment и Moksha. В поставку входят цифровые станции звукозаписи Ardour, ArdourVST и Harrison Mixbus, система 3D-проектирования Blender, редакторы видео Cinelerra, Openshot, LiVES и инструменты для преобразования мультимедийных форматов файлов. При установке на выбор предоставляется возможность использования sysvinit или systemd. Дистрибутив снабжён подробным иллюстрированным руководством (PDF, 72 стр.) В новом выпуске: Пакетная база обновлена до MX Linux 25, основанного на Debian 13.

Среда рабочего стола Enlightenment обновлена до выпуска 0.27.1.

Предложена дополнительная сборка "MX Moksha", поставляемая со средой рабочего стола Moksha, продолжающей разработку кодовой базы Enlightenment 17 (E17) и ответвившейся в результате недовольства разрастанием окружения Enlightenment 19 (E19). MX Moksha построен с использованием того же инструментария, что и AV Linux, но отличается урезанным набором приложений, выступая своеобразным каркасом, на основе которого пользователь может сформировать начинку в соответствии со своими предпочтениями.

Добавлен мастер начальной настройки.

Расширены возможности файлового менеджера, основанного на Thunar. В меню "Open with" добавлены обработчики для загрузки и запуска виртуальных машин с помощью Quickemu, а также загрузки видео при помощи утилиты yt-dlp.

Добавлены утилита Wine4VS и прослойка yabridge для установки и использования звуковых VST-плагинов, собранных для Windows.

Предоставлена возможность использования утилиты MX-Snapshot для создания кастомизированных сборок AV Linux.



