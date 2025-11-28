Опубликован AV Linux MX 25, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента

|
Cостоялся выпуск дистрибутива AV Linux 25, содержащий подборку приложений для создания/обработки мультимедийного контента. Дистрибутив основан на пакетной базе MX Linux и репозитории KXStudio с коллекцией приложений для обработки звука и дополнительные пакеты собственной сборки (Polyphone, Shuriken, Simple Screen Recorder и т.п.). Дистрибутив может функционировать в Live-режиме и доступен для архитектуры x86_64 (3.9 ГБ).
Ядро Linux в AV Linux поставляется с набором патчей Liquorix для увеличения отзывчивости системы во время выполнения работ, связанных с обработкой звука. В качестве пользовательского окружения предлагаются Enlightenment и Moksha. В поставку входят цифровые станции звукозаписи Ardour, ArdourVST и Harrison Mixbus, система 3D-проектирования Blender, редакторы видео Cinelerra, Openshot, LiVES и инструменты для преобразования мультимедийных форматов файлов. При установке на выбор предоставляется возможность использования sysvinit или systemd. Дистрибутив снабжён подробным иллюстрированным руководством (PDF, 72 стр.)
В новом выпуске:
- Пакетная база обновлена до MX Linux 25, основанного на Debian 13.
- Среда рабочего стола Enlightenment обновлена до выпуска 0.27.1.
- Предложена дополнительная сборка "MX Moksha", поставляемая со средой рабочего стола Moksha, продолжающей разработку кодовой базы Enlightenment 17 (E17) и ответвившейся в результате недовольства разрастанием окружения Enlightenment 19 (E19). MX Moksha построен с использованием того же инструментария, что и AV Linux, но отличается урезанным набором приложений, выступая своеобразным каркасом, на основе которого пользователь может сформировать начинку в соответствии со своими предпочтениями.
- Добавлен мастер начальной настройки.
- Расширены возможности файлового менеджера, основанного на Thunar. В меню "Open with" добавлены обработчики для загрузки и запуска виртуальных машин с помощью Quickemu, а также загрузки видео при помощи утилиты yt-dlp.
- Добавлены утилита Wine4VS и прослойка yabridge для установки и использования звуковых VST-плагинов, собранных для Windows.
- Предоставлена возможность использования утилиты MX-Snapshot для создания кастомизированных сборок AV Linux.