Опубликован AV Linux MX 25, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента

28.11.2025 11:53

Cостоялся выпуск дистрибутива AV Linux 25, содержащий подборку приложений для создания/обработки мультимедийного контента. Дистрибутив основан на пакетной базе MX Linux и репозитории KXStudio с коллекцией приложений для обработки звука и дополнительные пакеты собственной сборки (Polyphone, Shuriken, Simple Screen Recorder и т.п.). Дистрибутив может функционировать в Live-режиме и доступен для архитектуры x86_64 (3.9 ГБ).

Ядро Linux в AV Linux поставляется с набором патчей Liquorix для увеличения отзывчивости системы во время выполнения работ, связанных с обработкой звука. В качестве пользовательского окружения предлагаются Enlightenment и Moksha. В поставку входят цифровые станции звукозаписи Ardour, ArdourVST и Harrison Mixbus, система 3D-проектирования Blender, редакторы видео Cinelerra, Openshot, LiVES и инструменты для преобразования мультимедийных форматов файлов. При установке на выбор предоставляется возможность использования sysvinit или systemd. Дистрибутив снабжён подробным иллюстрированным руководством (PDF, 72 стр.)

В новом выпуске:

  • Пакетная база обновлена до MX Linux 25, основанного на Debian 13.
  • Среда рабочего стола Enlightenment обновлена до выпуска 0.27.1.
  • Предложена дополнительная сборка "MX Moksha", поставляемая со средой рабочего стола Moksha, продолжающей разработку кодовой базы Enlightenment 17 (E17) и ответвившейся в результате недовольства разрастанием окружения Enlightenment 19 (E19). MX Moksha построен с использованием того же инструментария, что и AV Linux, но отличается урезанным набором приложений, выступая своеобразным каркасом, на основе которого пользователь может сформировать начинку в соответствии со своими предпочтениями.
  • Добавлен мастер начальной настройки.
  • Расширены возможности файлового менеджера, основанного на Thunar. В меню "Open with" добавлены обработчики для загрузки и запуска виртуальных машин с помощью Quickemu, а также загрузки видео при помощи утилиты yt-dlp.
  • Добавлены утилита Wine4VS и прослойка yabridge для установки и использования звуковых VST-плагинов, собранных для Windows.
  • Предоставлена возможность использования утилиты MX-Snapshot для создания кастомизированных сборок AV Linux.


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Sm0ke85 (ok), 12:09, 28/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Этим хоть кто-то пользуется?

    Я просто не особо понимаю смысл существование дистров, которые как будто бы отличаются только набором софта предустановленного...

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:27, 28/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не к тому дистрибутиву претензии. Этому дистрибутиву лет 25, ещё Ubuntu небыло, а он уже был.
     
     
  • 3.8, пох.. (?), 13:12, 28/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    причем он действительно необычный. (в принципе, если ты попробуешь весь тот софт собрать в конкретном дистрибутиве а не докере под докером в докере фром srach - тебе необычный и понадобится. Но эти пошли дальше и по виду - делали для себя, любимых. Так как им показалось правильным и удобным.)

     
  • 2.6, нах. (?), 12:51, 28/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем еще по-твоему могут (и вообще-то должны) различаться дистрибутивы?

    Набором софта и особенностями сборки этого софта.

    А /bin/ls везде одинаковый и можно взять готовый из дебиана а не греть планету.

     

  • 1.3, Аноним (3), 12:22, 28/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Дистр основанный на MX Linux, основанный на Debian
     
  • 1.4, Vladjmir (ok), 12:23, 28/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Даёшь на каждую задачу отдельный дистрибутив!
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:35, 28/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даешь!
     
  • 2.12, ryoken (ok), 13:52, 28/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на каждый процесс тогда
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:51, 28/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даёшь на каждую новую обоену отдельный дистрибутив!
     
  • 1.9, Аноним (10), 13:34, 28/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Предложена дополнительная сборка "MX Moksha", поставляемая со средой рабочего стола Moksha, продолжающей разработку кодовой базы Enlightenment 17 (E17) и ответвившейся в результате недовольства разрастанием окружения Enlightenment 19 (E19). MX Moksha построен с использованием того же инструментария, что и AV Linux, но отличается урезанным набором приложений, выступая своеобразным каркасом, на основе которого пользователь может сформировать начинку в соответствии со своими предпочтениями.

    Вообще не понимаю что за Санта-Барбара. Если Moksha ещё смог затестировать в каком-то дистрибутиве, то Enlightenment 19 не помню где можно.

     
  • 1.11, Аноним (11), 13:48, 28/11/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

