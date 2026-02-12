Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 17.0

Опубликован релиз минималистичного Linux дистрибутива Tiny Core Linux 17.0, который может работать на системах с 48 Мб ОЗУ. Графическое окружение дистрибутива построено на основе X-сервера Tiny X, тулкита FLTK и оконного менеджера FLWM. Дистрибутив загружается целиком в ОЗУ и работает из памяти. Загрузочный iso-образ занимает всего 20 МБ. Для 64-разрядных систем подготовлена сборка CorePure64, размером 25 МБ. Дополнительно поставляется сборка CorePlus (288 МБ), в которую входит ряд дополнительных пакетов, таких как набор оконных менеджеров (FLWM, JWM, IceWM, Fluxbox, Hackedbox, Openbox), инсталлятор с возможностью установки дополнительных расширений, а также готовый набор инструментов для обеспечения выхода в сеть, включая менеджер для настройки Wifi-соединений.

В новом выпуске произведено обновление системных компонентов, включая ядро Linux 6.18.2, glibc 2.42, binutils 2.45.1, gcc 15.2.0, e2fsprogs 1.47.3 и util-linux 2.41.2. Скрипт provides.sh обновлён для работы с зеркалами по HTTPS, а в скрипт /etc/init.d/tc-functions добавлена проверка HTTPS. В udev-правилах 50-udev-default.rules расширены права доступа для устройств ввода.



