The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 17.0

12.02.2026 08:09 (MSK)

Опубликован релиз минималистичного Linux дистрибутива Tiny Core Linux 17.0, который может работать на системах с 48 Мб ОЗУ. Графическое окружение дистрибутива построено на основе X-сервера Tiny X, тулкита FLTK и оконного менеджера FLWM. Дистрибутив загружается целиком в ОЗУ и работает из памяти. Загрузочный iso-образ занимает всего 20 МБ. Для 64-разрядных систем подготовлена сборка CorePure64, размером 25 МБ. Дополнительно поставляется сборка CorePlus (288 МБ), в которую входит ряд дополнительных пакетов, таких как набор оконных менеджеров (FLWM, JWM, IceWM, Fluxbox, Hackedbox, Openbox), инсталлятор с возможностью установки дополнительных расширений, а также готовый набор инструментов для обеспечения выхода в сеть, включая менеджер для настройки Wifi-соединений.

В новом выпуске произведено обновление системных компонентов, включая ядро Linux 6.18.2, glibc 2.42, binutils 2.45.1, gcc 15.2.0, e2fsprogs 1.47.3 и util-linux 2.41.2. Скрипт provides.sh обновлён для работы с зеркалами по HTTPS, а в скрипт /etc/init.d/tc-functions добавлена проверка HTTPS. В udev-правилах 50-udev-default.rules расширены права доступа для устройств ввода.

  1. Главная ссылка к новости (https://forum.tinycorelinux.ne...)
  2. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 15.0
  3. OpenNews: После 12-летнего перерыва опубликован дистрибутив Damn Small Linux 2024
  4. OpenNews: Разработчики Ubuntu развивают минималистичный установочный образ
  5. OpenNews: Обновление установочных сборок Void Linux
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Alpine Linux 3.23 и пакетного менеджера apk 3.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64781-tinycore
Ключевые слова: tinycore
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (3) RSS
  • 1, q (ok), 08:31, 12/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    > который может работать на системах с 48 Мб ОЗУ

    На таких системах запускают http-сервер, а не иксы.

     
  • 2, Аноним (2), 08:38, 12/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    ведь могут же, когда захотят!
     
  • 3, гы (?), 08:59, 12/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    не показывайте дескпотостроителям и гуефрэймворкерщикам, у них будет инфаркт тухеса (🤞)
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру