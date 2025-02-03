Обновление установочных сборок Void Linux

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Сформированы новые загрузочные сборки дистрибутива Void Linux, не использующего наработки других дистрибутивов и разрабатываемого с применением непрерывного цикла обновления версий программ (rolling-обновления, без отдельных релизов дистрибутива). Прошлые сборки были опубликованы в марте 2024 года. Использование готовых сборок имеет смысл только для новых установок - в уже установленных системах обновления пакетов доставляются по мере готовности. Развиваемые в Void системы распространяются под лицензией BSD.
Сборки доступны в вариантах на базе системных библиотек Glibc и Musl. Для платформ x86_64, i686, armv6l, armv7l и aarch64 подготовлены Live-образы с рабочим столом Xfce и базовая консольная сборка. В сборках для ARM поддерживаются платы BeagleBone/BeagleBone Black, Cubieboard 2, Odroid U2/U3 и Raspberry Pi, а также устройства Apple с ARM-чипами, Lenovo Thinkpad X13s и Pinebook Pro.
Для инициализации и управления сервисами в дистрибутиве применяется системный менеджер runit, а для управления пакетами развивается собственный пакетный менеджер xbps и система сборки пакетов xbps-src. Xbps позволяет устанавливать, удалять и обновлять приложения, выявлять несовместимость разделяемых библиотек и управлять зависимостями. В качестве стандартных Си-библиотек поддерживаются Glibc или Musl.
Среди изменений:
- Добавлена поддержка устройств на базе архитектуры ARM64, поддерживающих UEFI: Mac c SoC Apple Silicon, Lenovo Thinkpad X13s и Pinebook Pro. Live-сборки для архитектуры Aarch64 на базе библиотек Glibc и Musl могут применяться и для других устройств, поддерживающих UEFI, а также использовать ванильное ядро Linux (mainline) без дополнительных патчей.
- В образы rpi-aarch64 и rpi-aarch64-musl добавлена поддержка плат Raspberry Pi 500 и Raspberry Pi CM5.
- В инсталлятор добавлено меню, показываемое после завершения установки и позволяющее включить сервисы на установленной системе.
- Обновлены версии пакетов. В Live-сборках задействовано ядро Linux 6.12, а в сборках для Raspberry Pi - 6.6.69.
- Среда рабочего стола Xfce обновлена до версии 4.20.
- Добавлен скрипт xgenfstab для упрощения генерации файла /etc/fstab в chroot-окружениях.
- В загрузочное меню добавлен пункт для отключения смены графического режима через выставление параметра "nomodeset", отключающего загрузку DRM-драйверов, управляющих переключением видеорежимов на уровне ядра (KMS).
- Решена проблема с загрузкой на системах с GPU NVIDIA без параметра
nomodeset.
- Добавлены дополнительные клавиатурные комбинации для навигации по загрузочному меню.
- Сокращён размер образов для плат Raspberry Pi (при помощи утилиты growpart размер корневого раздела теперь увеличивается при первой загрузке в зависимости от доступного размера хранилища).