Обновление установочных сборок Void Linux

Сформированы новые загрузочные сборки дистрибутива Void Linux, не использующего наработки других дистрибутивов и разрабатываемого с применением непрерывного цикла обновления версий программ (rolling-обновления, без отдельных релизов дистрибутива). Прошлые сборки были опубликованы в марте 2024 года. Использование готовых сборок имеет смысл только для новых установок - в уже установленных системах обновления пакетов доставляются по мере готовности. Развиваемые в Void системы распространяются под лицензией BSD. Сборки доступны в вариантах на базе системных библиотек Glibc и Musl. Для платформ x86_64, i686, armv6l, armv7l и aarch64 подготовлены Live-образы с рабочим столом Xfce и базовая консольная сборка. В сборках для ARM поддерживаются платы BeagleBone/BeagleBone Black, Cubieboard 2, Odroid U2/U3 и Raspberry Pi, а также устройства Apple с ARM-чипами, Lenovo Thinkpad X13s и Pinebook Pro. Для инициализации и управления сервисами в дистрибутиве применяется системный менеджер runit, а для управления пакетами развивается собственный пакетный менеджер xbps и система сборки пакетов xbps-src. Xbps позволяет устанавливать, удалять и обновлять приложения, выявлять несовместимость разделяемых библиотек и управлять зависимостями. В качестве стандартных Си-библиотек поддерживаются Glibc или Musl. Среди изменений: Добавлена поддержка устройств на базе архитектуры ARM64, поддерживающих UEFI: Mac c SoC Apple Silicon, Lenovo Thinkpad X13s и Pinebook Pro. Live-сборки для архитектуры Aarch64 на базе библиотек Glibc и Musl могут применяться и для других устройств, поддерживающих UEFI, а также использовать ванильное ядро Linux (mainline) без дополнительных патчей.

В образы rpi-aarch64 и rpi-aarch64-musl добавлена поддержка плат Raspberry Pi 500 и Raspberry Pi CM5.

В инсталлятор добавлено меню, показываемое после завершения установки и позволяющее включить сервисы на установленной системе.

Обновлены версии пакетов. В Live-сборках задействовано ядро Linux 6.12, а в сборках для Raspberry Pi - 6.6.69.

Среда рабочего стола Xfce обновлена до версии 4.20.

Добавлен скрипт xgenfstab для упрощения генерации файла /etc/fstab в chroot-окружениях.

В загрузочное меню добавлен пункт для отключения смены графического режима через выставление параметра "nomodeset", отключающего загрузку DRM-драйверов, управляющих переключением видеорежимов на уровне ядра (KMS).

Решена проблема с загрузкой на системах с GPU NVIDIA без параметра nomodeset.

Добавлены дополнительные клавиатурные комбинации для навигации по загрузочному меню.

Сокращён размер образов для плат Raspberry Pi (при помощи утилиты growpart размер корневого раздела теперь увеличивается при первой загрузке в зависимости от доступного размера хранилища).



