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Обновление установочных сборок Void Linux

03.02.2025 08:08

Сформированы новые загрузочные сборки дистрибутива Void Linux, не использующего наработки других дистрибутивов и разрабатываемого с применением непрерывного цикла обновления версий программ (rolling-обновления, без отдельных релизов дистрибутива). Прошлые сборки были опубликованы в марте 2024 года. Использование готовых сборок имеет смысл только для новых установок - в уже установленных системах обновления пакетов доставляются по мере готовности. Развиваемые в Void системы распространяются под лицензией BSD.

Сборки доступны в вариантах на базе системных библиотек Glibc и Musl. Для платформ x86_64, i686, armv6l, armv7l и aarch64 подготовлены Live-образы с рабочим столом Xfce и базовая консольная сборка. В сборках для ARM поддерживаются платы BeagleBone/BeagleBone Black, Cubieboard 2, Odroid U2/U3 и Raspberry Pi, а также устройства Apple с ARM-чипами, Lenovo Thinkpad X13s и Pinebook Pro.

Для инициализации и управления сервисами в дистрибутиве применяется системный менеджер runit, а для управления пакетами развивается собственный пакетный менеджер xbps и система сборки пакетов xbps-src. Xbps позволяет устанавливать, удалять и обновлять приложения, выявлять несовместимость разделяемых библиотек и управлять зависимостями. В качестве стандартных Си-библиотек поддерживаются Glibc или Musl.

Среди изменений:

  • Добавлена поддержка устройств на базе архитектуры ARM64, поддерживающих UEFI: Mac c SoC Apple Silicon, Lenovo Thinkpad X13s и Pinebook Pro. Live-сборки для архитектуры Aarch64 на базе библиотек Glibc и Musl могут применяться и для других устройств, поддерживающих UEFI, а также использовать ванильное ядро Linux (mainline) без дополнительных патчей.
  • В образы rpi-aarch64 и rpi-aarch64-musl добавлена поддержка плат Raspberry Pi 500 и Raspberry Pi CM5.
  • В инсталлятор добавлено меню, показываемое после завершения установки и позволяющее включить сервисы на установленной системе.
  • Обновлены версии пакетов. В Live-сборках задействовано ядро Linux 6.12, а в сборках для Raspberry Pi - 6.6.69.
  • Среда рабочего стола Xfce обновлена до версии 4.20.
  • Добавлен скрипт xgenfstab для упрощения генерации файла /etc/fstab в chroot-окружениях.
  • В загрузочное меню добавлен пункт для отключения смены графического режима через выставление параметра "nomodeset", отключающего загрузку DRM-драйверов, управляющих переключением видеорежимов на уровне ядра (KMS).
  • Решена проблема с загрузкой на системах с GPU NVIDIA без параметра nomodeset.
  • Добавлены дополнительные клавиатурные комбинации для навигации по загрузочному меню.
  • Сокращён размер образов для плат Raspberry Pi (при помощи утилиты growpart размер корневого раздела теперь увеличивается при первой загрузке в зависимости от доступного размера хранилища).

  1. Главная ссылка к новости (https://voidlinux.org/news/202...)
  2. OpenNews: Обновление установочных сборок Void Linux
  3. OpenNews: Основатель Void Linux поменял лицензию на своё ответвление XBPS
  4. OpenNews: Прекращение разработки дистрибутива Trident, два года назад перешедшего с TrueOS на Void Linux
  5. OpenNews: Void Linux возвращается с LibreSSL на OpenSSL
  6. OpenNews: Основатель Void Linux убрал ограничение на использование своих разработок
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62664-void
Ключевые слова: void, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 09:34, 03/02/2025 [ответить]  
    		• +2 +/
    На иксах или на вяленом?
     
     
  • 2.7, Karl Richter (ok), 10:10, 03/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    К глубочайшему сожалению на иксах.
     
     
  • 3.8, Себастьян Перейра (?), 10:37, 03/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты забыл упомянуть луддитов, поэтому сожаление вышло неискреннее, совсем как у тайного пользователя иксов.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:36, 03/02/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    >Развиваемые в Void системы распространяются под лицензией BSD.

    Казалось бы этот ваш Линукс, а лицензия правильная.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:55, 03/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дак эта правильная лицензия только на helloworld'ы в этом дистре. А самая ценная мякотка все еще под GPL2 - linux kernel
     

  • 1.6, freebzzZZZzzd (ok), 10:02, 03/02/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучший линукс для десктопа.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:38, 03/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ЗоринОС
     

  • 1.10, Аноним (9), 10:40, 03/02/2025 [ответить]  
    		• +/
    Воид переводится как пустота. Пустой Линукс.    
     

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