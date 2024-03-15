Обновление установочных сборок Void Linux

|
|1.3, ryoken (ok), 14:56, 15/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Жаль, что PPC64 они закрыли. На Макруморсе много кто пользовался этим дистром.
|
|1.4, Аноним (-), 14:58, 15/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Интересный проект.
Как минимум поддержка версий Glibc и Musl, поддержка довольно большого кол-ва платформ, включая растберишки. Плюс лицензия BSD что необычно.
Мне оно конечно не надо, но упорство создателей вызывает уважение.
ps mat-бот работает просто отвратительно
|
|1.6, Аноним (6), 15:14, 15/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Это не тот который был брошен единственным разрабом, оставившим толпу прихлебателей без доступа к ресурсам проекта?
|
|
|
|2.25, Аноним (-), 18:20, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Доступ к проекту был, просто он улетел на Гималаи, медитировать.
|
|1.12, Аноним (12), 17:17, 15/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Хотел перейти, но в итоге остался намубунте, удалив снам и обмазавшись флэтпаком
|
|
|
|
|
|
|
|4.31, Аноним (31), 18:38, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> могут куда угодно писать, что угодно читать.
И как только раньше жили с этим. Пипец...
|
|2.30, Аноним (31), 18:37, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> удалив снаП и обмазавшись флэтпаком
А знаешь что ты фактически сменил шило на мыло? Как там кстати с темами у приложений запускающихся с флэтпака, вырвиглазная adwaita не лезет со всех щелей?
|
|2.39, 12yoexpert (ok), 19:45, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
а зачем удалял снап? я так понял, тебе нужна большая разнообразная вонючая куча, чтобы в ней валяться
|
|1.19, Bottle (?), 17:46, 15/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Классический вопрос в комментариях: а в чём состоит Уникальное Торговое Предложение (УТП) дистрибутива?
|
|
|
|2.21, Аноним (21), 17:51, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты опять из разряда комментаторов "чукча не читатель, чукча писатель"?
Всё же в новости написанно.
Есть glibc и musl системные библиотеки. Свой пакетный менеджер. Система инициализации runit.
|
|2.29, Аноним (31), 18:33, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Классический вопрос в комментариях: а в чём состоит Уникальное Торговое Предложение (УТП) дистрибутива?
Твой вопрос был бы уместен под каким-нибуль альтлинукс, но точно в этой ветке.
|
|2.35, pelmaniac (?), 19:11, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> а в чём состоит Уникальное Торговое Предложение (УТП) дистрибутива?
воид это арч здорового человека ) роллят не так активно, например ведр0 ещё 6.7. есть и лтс 6.1 (хотя в арче тоже есть) нет системДы, в отличие от арча, обновления ядра не вместо текущего, а рядом. мусль для любителей странного.
хотя пакетов поменьше...
|
|1.26, Аноним (31), 18:21, 15/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> Прошлые сборки были опубликованы год назад.
Жив курилка. Я думал этот дистр R.I.P'нулся. Пробовал как-то. Неплохо, но предпочитаю всё же коробочные решения типа Fedora.
|