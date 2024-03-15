The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Обновление установочных сборок Void Linux

15.03.2024 14:20

Сформированы новые загрузочные сборки дистрибутива Void Linux, который является самостоятельным проектом, не использующим наработки других дистрибутивов и разрабатываемый с применением непрерывного цикла обновления версий программ (rolling-обновления, без отдельных релизов дистрибутива). Прошлые сборки были опубликованы год назад. Кроме появления актуальных загрузочных образов на основе более свежего среза системы обновление сборок функциональных изменений не несёт и их использование имеет смысл только для новых установок (в уже установленных системах обновления пакетов доставляются по мере готовности).

Сборки доступны в вариантах на базе системных библиотек Glibc и Musl. Для платформ x86_64, i686, armv6l, armv7l и aarch64 подготовлены Live-образы с рабочим столом Xfce и базовая консольная сборка. В сборках для ARM поддерживаются платы BeagleBone/BeagleBone Black, Cubieboard 2, Odroid U2/U3 и Raspberry Pi.

Дистрибутив применяет для инициализации и управления сервисами системный менеджер runit. Для управления пакетами развивается собственный пакетный менеджер xbps и система сборки пакетов xbps-src. Xbps позволяет устанавливать, удалять и обновлять приложения, выявлять несовместимость разделяемых библиотек и управлять зависимостями. В качестве стандартной библиотеки вместо Glibc есть возможность использовать Musl. Развиваемые в Void системы распространяются под лицензией BSD.

Серди изменений в новых сборках:

  • Обновлены версии пакетов.
  • В сборках с пользовательским окружением Xfce на экране входа в систему, в котором используется дисплейный менеджер LightDM, обеспечен показ виджета для выбора раскладки клавиатуры.
  • В Live-сборках по умолчанию включён фоновый процесс для синхронизации точного времени, реализованный на базе NTP-сервера Сhrony.
  • Для плат Raspberry Pi, поддерживающих загрузку с USB-накопителей, предоставлена возможность установки на накопители, отличные от SD-карт.
  • В сборках для плат Raspberry Pi размер раздела /boot по умолчанию увеличен с 64 до 256 МБ.
  • В сборки rpi-aarch64* добавлена поддержка платы Raspberry Pi 5 (после установки рекомендуется установить пакет rpi5-kernel с версией ядра Linux, оптимизированной для плат Raspberry Pi).


  1. Главная ссылка к новости (https://voidlinux.org/news/202...)
  2. OpenNews: Дистрибутив Trident переходит с BSD-системы TrueOS на Void Linux
  3. OpenNews: Прекращение разработки дистрибутива Trident, два года назад перешедшего с TrueOS на Void Linux
  4. OpenNews: Void Linux возвращается с LibreSSL на OpenSSL
  5. OpenNews: Основатель Void Linux убрал ограничение на использование своих разработок
  6. OpenNews: Основатель Void Linux со скандалом покинул проект и был заблокирован на GitHub
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60789-voidlinux
Ключевые слова: voidlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, ryoken (ok), 14:56, 15/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль, что PPC64 они закрыли. На Макруморсе много кто пользовался этим дистром.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 17:37, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Форкнуть?
     

  • 1.4, Аноним (-), 14:58, 15/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересный проект.
    Как минимум поддержка версий Glibc и Musl, поддержка довольно большого кол-ва платформ, включая растберишки. Плюс лицензия BSD что необычно.

    Мне оно конечно не надо, но упорство создателей вызывает уважение.

    ps mat-бот работает просто отвратительно

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:23, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мат бан всё правильно сделал.
     
     
  • 3.23, Аноним (-), 18:18, 15/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.10, diablocrp (?), 15:50, 15/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.14, Аноним (14), 17:19, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да  BSD  лицензия это хорошо, это свобода.
     
  • 2.15, Аноним (14), 17:20, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бот лютый. Скрывает невинные комменты.
     
     
  • 3.20, Аноним (17), 17:46, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оцерковлённый батогоносец, быть может?
     
     
  • 4.24, Аноним (-), 18:19, 15/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (7)

  • 1.5, НытикАнонимус (?), 15:03, 15/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда наконец будут нормально QT софт на арм собирать? Когда?
     
     
  • 2.38, 12yoexpert (ok), 19:44, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    например, всегда?
     

  • 1.6, Аноним (6), 15:14, 15/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это не тот который был брошен единственным разрабом, оставившим толпу прихлебателей без доступа к ресурсам проекта?
     
     
  • 2.9, Павел (??), 15:50, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он самый
     
  • 2.25, Аноним (-), 18:20, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доступ к проекту был, просто он улетел на Гималаи, медитировать.
     

  • 1.12, Аноним (12), 17:17, 15/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Хотел перейти, но в итоге остался намубунте, удалив снам и обмазавшись флэтпаком
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 17:24, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и обмазавшись флэтпаком

    а шо, deb уже не кошерно?

     
     
  • 3.18, Вы забыли заполнить поле Name (?), 17:43, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    изоляции нет, все в хоум и нетолько могут куда угодно писать, что угодно читать.
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 18:38, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > могут куда угодно писать, что угодно читать.

    И как только раньше жили с этим. Пипец...

     
  • 3.34, Аноним (34), 19:08, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Копытца не достают.
     
  • 2.30, Аноним (31), 18:37, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > удалив снаП и обмазавшись флэтпаком

    А знаешь что ты фактически сменил шило на мыло? Как там кстати с темами у приложений запускающихся с флэтпака, вырвиглазная adwaita не лезет со всех щелей?

     
  • 2.39, 12yoexpert (ok), 19:45, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а зачем удалял снап? я так понял, тебе нужна большая разнообразная вонючая куча, чтобы в ней валяться
     

  • 1.19, Bottle (?), 17:46, 15/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Классический вопрос в комментариях: а в чём состоит Уникальное Торговое Предложение (УТП) дистрибутива?
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 17:51, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты опять из разряда комментаторов "чукча не читатель, чукча писатель"?
    Всё же в новости написанно.
    Есть glibc и musl системные библиотеки. Свой пакетный менеджер. Система инициализации runit.
     
  • 2.27, Аноним (-), 18:22, 15/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.29, Аноним (31), 18:33, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Классический вопрос в комментариях: а в чём состоит Уникальное Торговое Предложение (УТП) дистрибутива?

    Твой вопрос был бы уместен под каким-нибуль альтлинукс, но точно в этой ветке.

     
  • 2.35, pelmaniac (?), 19:11, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а в чём состоит Уникальное Торговое Предложение (УТП) дистрибутива?

    воид это арч здорового человека ) роллят не так активно, например ведр0 ещё 6.7. есть и лтс 6.1 (хотя в арче тоже есть) нет системДы, в отличие от арча, обновления ядра не вместо текущего, а рядом. мусль для любителей странного.

    хотя пакетов поменьше...

     

  • 1.22, Анон_из_Восточной_Европы (ok), 18:06, 15/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотел глянуть, но для cubieboard не нашел сборку.
     
  • 1.26, Аноним (31), 18:21, 15/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Прошлые сборки были опубликованы год назад.

    Жив курилка. Я думал этот дистр R.I.P'нулся. Пробовал как-то. Неплохо, но предпочитаю всё же коробочные решения типа Fedora.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру