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Прекращение разработки дистрибутива Trident, два года назад перешедшего с TrueOS на Void Linux

30.10.2021 08:46

Объявлено о прекращении разработки пользовательского дистрибутива Trident, изначально развивавшегося на базе FreeBSD и TrueOS (PC-BSD), но два года назад переведённого на пакетную базу Void Linux. Дистрибутив использовал файловую систему ZFS и систему инициализации OpenRC. Решение о сворачивании приняли ключевые разработчики, жизненные обстоятельства которых последнее время изменились, как и личные предпочтения. Постепенный вывод из эксплуатации элементов инфраструктуры начнётся 1 ноября и закончится 1 марта 2022 года, когда будет остановлена работа сайта проекта и отключён репозиторий пакетов.

Напомним, что причиной миграции проекта Trident на Linux в 2019 году была невозможность иным способом избавиться от некоторых проблем, ограничивающих пользователей дистрибутива, таких как совместимость с аппаратным обеспечением, поддержка современных коммуникационных стандартов и доступность пакетов. Благодаря переходу на Void Linux разработчики попытались расширить поддержку графических карт и предоставить пользователям более современные графические драйверы, а также улучшить поддержку звуковых карт, потокового вещания звука, добавить поддержку передачи звука через HDMI, улучшить поддержку беспроводных сетевых адаптеров и устройств с интерфейсом Bluetooth, предложить более свежие версии программ, ускорить процесс загрузки и реализовать поддержку гибридных установок на системах UEFI.

Дистрибутив Void Linux, на пакетную базу которого был осуществлён переход, придерживается модели непрерывного цикла обновления версий программ (rolling-обновления, без отдельных релизов дистрибутива). Проект применяет для инициализации и управления сервисами системный менеджер runit, использует собственный пакетный менеджер xbps и систему сборки пакетов xbps-src. В качестве стандартной библиотеки вместо Glibc есть возможность использовать Musl. Развиваемые в Void системы распространяются под лицензией BSD.

  1. Главная ссылка к новости (https://project-trident.org/po...)
  2. OpenNews: Доступны новые установочные сборки Void Linux
  3. OpenNews: Выпуск рабочего стола Lumina 1.6.1
  4. OpenNews: Прекращена разработка TrueOS (бывший PC-BSD)
  5. OpenNews: Дистрибутив Trident переходит с BSD-системы TrueOS на Void Linux
  6. OpenNews: Первый выпуск ОС Trident на базе Void Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56069-trident
Ключевые слова: trident, void
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Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:50, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +19 +/
    Очередной болгенос сдох. Помянем.
     
  • 1.2, ET (?), 08:51, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    думаю, отряд из 100500 дистров не заметит потери бойца
     
  • 1.3, Аноним (3), 08:52, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Вместо OpenSSL используется LibreSSL.

    Обратно ж вроде откатились.

     
  • 1.4, Аноним (4), 09:00, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Не вижу смысла в 100500 дистрах, когда они все равно собираются как конструкторы из определенных готовых деталек. Уникальными по сути являются Слака, Суся, Рэд Хат, Дебиан, Арч, Генту и Андроид. Есть чуваки, типа Убунту, которые допиливают Дебиан, добавляя несколько полезных прог для лучшего юзабилити. Есть чуваки типа Минт, которые потом распиливают потом все обратно. Остальные же просто рисуют лого, обои и называют это дистром, хотя это просто сборка.
     
     
  • 2.8, lockywolf (ok), 09:12, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Друг мой, совсем, кстати, не из энтузиастов, очень хвалил Mint.

    Слака и Гента, по ощущениям, в глубоком кризисе. Зюзя просто удивительно кривая и багованная. Вот у кого амбиций больше, чем возможностей. Увы.

     
     
  • 3.19, Аноним (19), 09:59, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Зюзя просто удивительно кривая и багованная

    У чего же в ней "кривово и багованного"?

     
  • 3.27, Аноним (4), 11:06, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сам пока юзаю Минт. Там больше всего полезностей. Чистый Дебиан слабоюзабелен, а Бубунта продалась Амазону. Протестил разные дистры. Из норм только Манджаро на Арч, если нужны постоянные апдейты, а не раз в несколько месяцев. Рассматриваю его как второй по качеству дистрибутив. Ну и Федора на Рэд Хате. Суся более или менее жива, но использует только богомерзкие десктопы. Потому я пока не смотрю в ее сторону. Слака вроде как почти мертва. Генту слабо юзабельна в основном из за того, что, как обычно в стиле Линукс, не умеет конфигурировать сама себя автоматически.
     
     
  • 4.32, danonimous (?), 12:31, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слака весьма жива. Три года использую на основном десктопе - обновления приходят каждый день. Новая Plasma прилетает на следующий день после релиза.
     
     
  • 5.41, Аноним (4), 13:30, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да. Slackware 14.2 - 30.06.2016. Жива так жива.
     
  • 3.36, Аноним (36), 12:42, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что там в Минте такого? Раньше в Минте был антивирус и автообновления. Сейчас скачал, поставить в виртуалку, не увидел ни того ни другого.
     
     
  • 4.43, Аноним (4), 13:42, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну Дебиан считай самый поддерживаемый дистр, но голый Дебиан неюзабелен. Тут к нам приходит Убунта, которая допилена считай до состояния лучшего линуха в мире. Но она под крышей Амазона, что в любой момент может привести к фиговым последствиям. Минт - это по сути анамазонед Убунта со своими плюшками. Начнем с того, что они создали свой собственный десктоп. У них свой менеджер приложений на Flatpack в ответ на монополию Snap со стороны Убунты. Ну и так по мелочи у них еще несколько самодельных полезных приложений. Таймшифт наверное самое полезное из них. Остальное по мелочи. Шарилка файлов, медиаплэйер, медиаменеджер.
     
  • 2.9, Аноним (36), 09:14, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Говорим Линукс подразумеваем Убунту. Все забудь про остальные дистрибутивы. Ни один серьезный разработчик не будет собирать пакерты под все этидистрибутивы.
     
     
  • 3.10, lockywolf (ok), 09:15, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Говорим Линукс подразумеваем Убунту. Все забудь про остальные дистрибутивы. Ни один серьезный
    > разработчик не будет собирать пакерты под все этидистрибутивы.

    Собирают обычно всё-таки под Дебиан и Федору. При этом дебиановские более-менее ставятся на Убунту.

     
     
  • 4.14, Аноним (36), 09:21, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну а я вот вчера видел сайт на котором можно было скачать для Вин, Мак, Убунту. Никакой Дебиан там не было. Убунту попсовее, известнее, юзерфрендли Дебиана.
     
     
  • 5.23, Ненавижу SJW (?), 10:48, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так пакет от удуньы подойдёт для дебиана без танцев
     
     
  • 6.37, Аноним (37), 12:53, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так скорее пакет для дебиан подойдёт под убунту, а не наоборот. дебиан это во многих смыслах подмножество убунту, а убунту - расширение дебиана. для убунтовского пакета в дебиане может не оказатся удовлетворяющего зависимость пакета
     
  • 6.40, Rev (?), 13:09, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее не заведётся, так как не будет более новой glibc.
     
  • 4.35, Аноним (36), 12:41, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Собирают обычно всё-таки под Дебиан и Федору.

    В лучшем случаю под Red Hat и Ubuntu, но чаще только под Ubuntu. Можете продолжать минусовать, сколько влезет, только это объективная реальность.

     
  • 3.17, Аноним (17), 09:47, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому придумали снапы и флатпаки, но тру-линуксойдам опять что-то не нравится.
     
  • 3.21, морошка ягодка такая (?), 10:32, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Федора же
     
     
  • 4.34, Аноним (36), 12:38, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что Федора? Убунта попсовая, её ставят и знают простые пользователи которые вообще знают про Линукс. Федору  вообще не знаю кто и зачем ставит на десктопы или лэптопы. Федора только в кровавом энтерпрайзе.
     
  • 3.28, макпыф (ok), 11:06, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ни чего не мешает собрать "пакерты" самому.
     
  • 2.42, DEF (?), 13:39, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Стой, разбежался. Уникальных дистров всего несколько - Debian, Arch, Fedora и Gentoo. Все остальное - ненужно.
     
     
  • 3.45, Лже_ИТ (?), 14:56, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дистры если кому нужны то только постримить на посмотреть один из 1500 дистров позднее такие просматривальщики обычно в 90% случаях возвращаются на винду из за отсутствия 2д или 3д драйвера , так что соля в основе в графике , а не мега числодробилке очередных скоро спелых дистрибрутивов которы в случае читать выше про выше 90
     

  • 1.5, Аноним (36), 09:06, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну не шмогла я, не шмогла.
     
  • 1.6, Аноним (36), 09:10, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Авторам надо было после прекращения PC-BSD переходить на ванильную FreeBSD а не прикрываясь заботой о пользователях переходить на Linux. Дистрибутивов Linux несметное количество и конкурировать там невозможно, а дистрибутивов FreeBSD можно пересчитать по пальцам одной руки, а живых я вообще не знаю.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 09:46, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >дистрибутивов FreeBSD живых я вообще не знаю.

    Таки да.

     
  • 2.20, Админ Анонимов (?), 10:15, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >а живых я вообще не знаю.

    а вдоль дороги мертвые с клавами стоят, и тишина ... FreeBSD их гонит в ад.

     
  • 2.31, Аноньимъ (ok), 11:53, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Авторам надо было после прекращения PC-BSD

    После убийства. IxSystems убила ПЦ-БСД.
    Это была отличная ОС со своими снапами и о чудо работающим флешем в браузере.

    >переходить на ванильную FreeBSD

    И перевела разрабов на работу над чудо веб гуи TrueOS и большей частью своим насом (FreeNAS ныне TrueNAS).

    После чего корпорацию стало тошнить от того, что разработчики заняты какими-то десктопами вместо того, чтобы лизать яйца менеджменту, и закрыла TrueOS балаган.

    > а не
    > прикрываясь заботой о пользователях переходить на Linux.

    После,  IXsystems решила что NAS на FreeBSD недостаточно смузии современный без докера и стала пилить свой труенас на линуксе, с чем видимо и были связаны какие-то стрёмные претурбации этого трайлента на линукс.


    Вывод?
    IXsystems для скорейшей смерти Фри сделала столько сколько МС для линукса не сделала. Гоните этих клоунов отовсюду.

     
     
  • 3.39, Аноним (36), 12:58, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    TrueOS (ранее PC-BSD) использовала Lumina СРС. От Lumina у меня осталось неприятное ощущение недоделанности.  Будто студент начал делать очередной склон СРС, потом ему надоело и он бросил на пол пути. Я считаю самым лучшим дистрибутивом DesktopBSD, тот ещё старый от Питера Гофера с KDE 3. Самый удобный и проработанный до мелочей дистрибутив. То поделие, которое началось после его ухода даже упоминать не хочу. Жалко в интернете не найти исходников его наработок. Не ссылки что есть мертые.
     
     
  • 4.47, Аноньимъ (ok), 15:03, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > TrueOS (ранее PC-BSD) использовала Lumina СРС.

    Вначале вроде нет. Там все ещё были кеды одно время.
    Но они выкинули магазин приложений и пытались замекнить егго какой-то веб хернеё которая так никогда толком и не заработала.
    Потом им стало очень обидно и они магазин приложений вообще выкинули вместе с системой "снапов" заменив его каким-то убогим веб конфигуратором удалённым.

    А затем уже был переход на люмину и дальнейшая деградация.

    После люмины они заявили что это теперь будет не десктопный дистрибутив а дистрибутив для создания дистрибутивов, но и даже без декстопа закономерно не осилили и закопали.

    > От Lumina у меня осталось неприятное
    > ощущение недоделанности.  Будто студент начал делать очередной склон СРС, потом
    > ему надоело и он бросил на пол пути.

    Да там поделка была на коленке за 5 минут слепленная.

    > Я считаю самым
    > лучшим дистрибутивом DesktopBSD, тот ещё старый от Питера Гофера с KDE
    > 3. Самый удобный и проработанный до мелочей дистрибутив.

    Солидарен, была шикарная вещь.
    Я всё надеялся что новая версия выйдет, но нет.

    > Жалко в интернете
    > не найти исходников его наработок. Не ссылки что есть мертые.

    А толку, пользы с них никакой не будет, поезд уехал давно.
    Думаю можно найти автора если он живой и архивы у него попросить, для истории.

     

  • 1.7, Аноним (36), 09:12, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В этом смысле ещё одни паразиты, автор(ы) GhostBSD поступил умнее, после прекращения  PC-BSD, самостоятельно не потянул OpenRC и перешел на ванильную.
     
  • 1.11, Аноним (11), 09:17, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Вместо OpenSSL используется LibreSSL.

    нет. https://voidlinux.org/news/2021/02/OpenSSL.html

     
  • 1.12, Аноним (12), 09:20, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Помер Максим — да и хрен с ним.
    Void хорош и без всяких денискиных обмазок.
     
     
  • 2.24, Ненавижу SJW (?), 10:50, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем хорош?
     
     
  • 3.33, linux15799 (?), 12:34, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    XBPS Package System
    Runit init
     

  • 1.13, Анонидзе (?), 09:21, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кто-то этим вообще пользовался?
     
  • 1.15, Анонн (?), 09:45, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вот она, новость достойная опеннета! Закрытие ненунжо, сделанного непонятнозачем джва года назад. Не то что новости про всякие растоподелки! Побольше бы таких новостей!
     
     
  • 2.25, Админ Анонимов (?), 10:51, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вин жил, Вин жив, Вин будет жить ?
     
  • 2.29, Вежливое сообщество ROSA Linux (?), 11:43, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не дождётесь! По НАШЕЙ статистике мы второй по популярности дистрибутив!
     

  • 1.22, Шарп (ok), 10:47, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Дистрибутив использовал ZFS и OpenRC
    >изменились, как и личные предпочтения

    Повзрослели и перешли на BTRFS и SystemD. Ахахаха.

     
     
  • 2.44, Аноним (44), 14:44, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тру стори.
     

  • 1.26, Ananimasss (?), 10:53, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Таки шо не так с JIинуп$ом,  ежели на него свалили из-за дривиров к вифи и видюшечкам, чому и там не шмогли?
     
  • 1.30, Аноньимъ (ok), 11:43, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ожидаемо. Было понятно что именно так и будет сразу. Можно было 2 года и не мучиться.
     
  • 1.38, iZEN (ok), 12:55, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Оказалось, что оборудование ни там, ни там не работает.
     
  • 1.46, Аноним (46), 14:58, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    то есть, перестановка кроватей ни к чему не привела?
     

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