Прекращение разработки дистрибутива Trident, два года назад перешедшего с TrueOS на Void Linux

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|1.2, ET (?), 08:51, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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думаю, отряд из 100500 дистров не заметит потери бойца
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|1.4, Аноним (4), 09:00, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Не вижу смысла в 100500 дистрах, когда они все равно собираются как конструкторы из определенных готовых деталек. Уникальными по сути являются Слака, Суся, Рэд Хат, Дебиан, Арч, Генту и Андроид. Есть чуваки, типа Убунту, которые допиливают Дебиан, добавляя несколько полезных прог для лучшего юзабилити. Есть чуваки типа Минт, которые потом распиливают потом все обратно. Остальные же просто рисуют лого, обои и называют это дистром, хотя это просто сборка.
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|2.8, lockywolf (ok), 09:12, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Друг мой, совсем, кстати, не из энтузиастов, очень хвалил Mint.
Слака и Гента, по ощущениям, в глубоком кризисе. Зюзя просто удивительно кривая и багованная. Вот у кого амбиций больше, чем возможностей. Увы.
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|3.19, Аноним (19), 09:59, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Зюзя просто удивительно кривая и багованная
У чего же в ней "кривово и багованного"?
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|3.27, Аноним (4), 11:06, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сам пока юзаю Минт. Там больше всего полезностей. Чистый Дебиан слабоюзабелен, а Бубунта продалась Амазону. Протестил разные дистры. Из норм только Манджаро на Арч, если нужны постоянные апдейты, а не раз в несколько месяцев. Рассматриваю его как второй по качеству дистрибутив. Ну и Федора на Рэд Хате. Суся более или менее жива, но использует только богомерзкие десктопы. Потому я пока не смотрю в ее сторону. Слака вроде как почти мертва. Генту слабо юзабельна в основном из за того, что, как обычно в стиле Линукс, не умеет конфигурировать сама себя автоматически.
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|4.32, danonimous (?), 12:31, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Слака весьма жива. Три года использую на основном десктопе - обновления приходят каждый день. Новая Plasma прилетает на следующий день после релиза.
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|3.36, Аноним (36), 12:42, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что там в Минте такого? Раньше в Минте был антивирус и автообновления. Сейчас скачал, поставить в виртуалку, не увидел ни того ни другого.
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|4.43, Аноним (4), 13:42, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну Дебиан считай самый поддерживаемый дистр, но голый Дебиан неюзабелен. Тут к нам приходит Убунта, которая допилена считай до состояния лучшего линуха в мире. Но она под крышей Амазона, что в любой момент может привести к фиговым последствиям. Минт - это по сути анамазонед Убунта со своими плюшками. Начнем с того, что они создали свой собственный десктоп. У них свой менеджер приложений на Flatpack в ответ на монополию Snap со стороны Убунты. Ну и так по мелочи у них еще несколько самодельных полезных приложений. Таймшифт наверное самое полезное из них. Остальное по мелочи. Шарилка файлов, медиаплэйер, медиаменеджер.
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|2.9, Аноним (36), 09:14, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Говорим Линукс подразумеваем Убунту. Все забудь про остальные дистрибутивы. Ни один серьезный разработчик не будет собирать пакерты под все этидистрибутивы.
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|3.10, lockywolf (ok), 09:15, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Говорим Линукс подразумеваем Убунту. Все забудь про остальные дистрибутивы. Ни один серьезный
> разработчик не будет собирать пакерты под все этидистрибутивы.
Собирают обычно всё-таки под Дебиан и Федору. При этом дебиановские более-менее ставятся на Убунту.
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|4.14, Аноним (36), 09:21, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ну а я вот вчера видел сайт на котором можно было скачать для Вин, Мак, Убунту. Никакой Дебиан там не было. Убунту попсовее, известнее, юзерфрендли Дебиана.
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|6.37, Аноним (37), 12:53, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так скорее пакет для дебиан подойдёт под убунту, а не наоборот. дебиан это во многих смыслах подмножество убунту, а убунту - расширение дебиана. для убунтовского пакета в дебиане может не оказатся удовлетворяющего зависимость пакета
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|6.40, Rev (?), 13:09, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее не заведётся, так как не будет более новой glibc.
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|4.35, Аноним (36), 12:41, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Собирают обычно всё-таки под Дебиан и Федору.
В лучшем случаю под Red Hat и Ubuntu, но чаще только под Ubuntu. Можете продолжать минусовать, сколько влезет, только это объективная реальность.
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|3.17, Аноним (17), 09:47, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поэтому придумали снапы и флатпаки, но тру-линуксойдам опять что-то не нравится.
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|4.34, Аноним (36), 12:38, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что Федора? Убунта попсовая, её ставят и знают простые пользователи которые вообще знают про Линукс. Федору вообще не знаю кто и зачем ставит на десктопы или лэптопы. Федора только в кровавом энтерпрайзе.
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|2.42, DEF (?), 13:39, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Стой, разбежался. Уникальных дистров всего несколько - Debian, Arch, Fedora и Gentoo. Все остальное - ненужно.
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|3.45, Лже_ИТ (?), 14:56, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дистры если кому нужны то только постримить на посмотреть один из 1500 дистров позднее такие просматривальщики обычно в 90% случаях возвращаются на винду из за отсутствия 2д или 3д драйвера , так что соля в основе в графике , а не мега числодробилке очередных скоро спелых дистрибрутивов которы в случае читать выше про выше 90
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|1.6, Аноним (36), 09:10, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Авторам надо было после прекращения PC-BSD переходить на ванильную FreeBSD а не прикрываясь заботой о пользователях переходить на Linux. Дистрибутивов Linux несметное количество и конкурировать там невозможно, а дистрибутивов FreeBSD можно пересчитать по пальцам одной руки, а живых я вообще не знаю.
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|2.20, Админ Анонимов (?), 10:15, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>а живых я вообще не знаю.
а вдоль дороги мертвые с клавами стоят, и тишина ... FreeBSD их гонит в ад.
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|2.31, Аноньимъ (ok), 11:53, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Авторам надо было после прекращения PC-BSD
После убийства. IxSystems убила ПЦ-БСД.
Это была отличная ОС со своими снапами и о чудо работающим флешем в браузере.
>переходить на ванильную FreeBSD
И перевела разрабов на работу над чудо веб гуи TrueOS и большей частью своим насом (FreeNAS ныне TrueNAS).
После чего корпорацию стало тошнить от того, что разработчики заняты какими-то десктопами вместо того, чтобы лизать яйца менеджменту, и закрыла TrueOS балаган.
> а не
> прикрываясь заботой о пользователях переходить на Linux.
После, IXsystems решила что NAS на FreeBSD недостаточно смузии современный без докера и стала пилить свой труенас на линуксе, с чем видимо и были связаны какие-то стрёмные претурбации этого трайлента на линукс.
Вывод?
IXsystems для скорейшей смерти Фри сделала столько сколько МС для линукса не сделала. Гоните этих клоунов отовсюду.
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|3.39, Аноним (36), 12:58, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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TrueOS (ранее PC-BSD) использовала Lumina СРС. От Lumina у меня осталось неприятное ощущение недоделанности. Будто студент начал делать очередной склон СРС, потом ему надоело и он бросил на пол пути. Я считаю самым лучшим дистрибутивом DesktopBSD, тот ещё старый от Питера Гофера с KDE 3. Самый удобный и проработанный до мелочей дистрибутив. То поделие, которое началось после его ухода даже упоминать не хочу. Жалко в интернете не найти исходников его наработок. Не ссылки что есть мертые.
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|4.47, Аноньимъ (ok), 15:03, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> TrueOS (ранее PC-BSD) использовала Lumina СРС.
Вначале вроде нет. Там все ещё были кеды одно время.
Но они выкинули магазин приложений и пытались замекнить егго какой-то веб хернеё которая так никогда толком и не заработала.
Потом им стало очень обидно и они магазин приложений вообще выкинули вместе с системой "снапов" заменив его каким-то убогим веб конфигуратором удалённым.
А затем уже был переход на люмину и дальнейшая деградация.
После люмины они заявили что это теперь будет не десктопный дистрибутив а дистрибутив для создания дистрибутивов, но и даже без декстопа закономерно не осилили и закопали.
> От Lumina у меня осталось неприятное
> ощущение недоделанности. Будто студент начал делать очередной склон СРС, потом
> ему надоело и он бросил на пол пути.
Да там поделка была на коленке за 5 минут слепленная.
> Я считаю самым
> лучшим дистрибутивом DesktopBSD, тот ещё старый от Питера Гофера с KDE
> 3. Самый удобный и проработанный до мелочей дистрибутив.
Солидарен, была шикарная вещь.
Я всё надеялся что новая версия выйдет, но нет.
> Жалко в интернете
> не найти исходников его наработок. Не ссылки что есть мертые.
А толку, пользы с них никакой не будет, поезд уехал давно.
Думаю можно найти автора если он живой и архивы у него попросить, для истории.
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|1.7, Аноним (36), 09:12, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В этом смысле ещё одни паразиты, автор(ы) GhostBSD поступил умнее, после прекращения PC-BSD, самостоятельно не потянул OpenRC и перешел на ванильную.
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|1.12, Аноним (12), 09:20, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Помер Максим — да и хрен с ним.
Void хорош и без всяких денискиных обмазок.
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|1.15, Анонн (?), 09:45, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Вот она, новость достойная опеннета! Закрытие ненунжо, сделанного непонятнозачем джва года назад. Не то что новости про всякие растоподелки! Побольше бы таких новостей!
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|1.22, Шарп (ok), 10:47, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Дистрибутив использовал ZFS и OpenRC
>изменились, как и личные предпочтения
Повзрослели и перешли на BTRFS и SystemD. Ахахаха.
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|1.26, Ananimasss (?), 10:53, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Таки шо не так с JIинуп$ом, ежели на него свалили из-за дривиров к вифи и видюшечкам, чому и там не шмогли?
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|1.30, Аноньимъ (ok), 11:43, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ожидаемо. Было понятно что именно так и будет сразу. Можно было 2 года и не мучиться.
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