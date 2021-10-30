Прекращение разработки дистрибутива Trident, два года назад перешедшего с TrueOS на Void Linux

2.16 , Аноним ( 16 ), 09:46, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >дистрибутивов FreeBSD живых я вообще не знаю. Таки да.

2.20 , Админ Анонимов ( ? ), 10:15, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >а живых я вообще не знаю. а вдоль дороги мертвые с клавами стоят, и тишина ... FreeBSD их гонит в ад.

2.31 , Аноньимъ ( ok ), 11:53, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Авторам надо было после прекращения PC-BSD После убийства. IxSystems убила ПЦ-БСД.

Это была отличная ОС со своими снапами и о чудо работающим флешем в браузере. >переходить на ванильную FreeBSD И перевела разрабов на работу над чудо веб гуи TrueOS и большей частью своим насом (FreeNAS ныне TrueNAS). После чего корпорацию стало тошнить от того, что разработчики заняты какими-то десктопами вместо того, чтобы лизать яйца менеджменту, и закрыла TrueOS балаган. > а не

> прикрываясь заботой о пользователях переходить на Linux. После, IXsystems решила что NAS на FreeBSD недостаточно смузии современный без докера и стала пилить свой труенас на линуксе, с чем видимо и были связаны какие-то стрёмные претурбации этого трайлента на линукс.

Вывод?

IXsystems для скорейшей смерти Фри сделала столько сколько МС для линукса не сделала. Гоните этих клоунов отовсюду.

3.39 , Аноним ( 36 ), 12:58, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – TrueOS (ранее PC-BSD) использовала Lumina СРС. От Lumina у меня осталось неприятное ощущение недоделанности. Будто студент начал делать очередной склон СРС, потом ему надоело и он бросил на пол пути. Я считаю самым лучшим дистрибутивом DesktopBSD, тот ещё старый от Питера Гофера с KDE 3. Самый удобный и проработанный до мелочей дистрибутив. То поделие, которое началось после его ухода даже упоминать не хочу. Жалко в интернете не найти исходников его наработок. Не ссылки что есть мертые.

4.47 , Аноньимъ ( ok ), 15:03, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > TrueOS (ранее PC-BSD) использовала Lumina СРС. Вначале вроде нет. Там все ещё были кеды одно время.

Но они выкинули магазин приложений и пытались замекнить егго какой-то веб хернеё которая так никогда толком и не заработала.

Потом им стало очень обидно и они магазин приложений вообще выкинули вместе с системой "снапов" заменив его каким-то убогим веб конфигуратором удалённым. А затем уже был переход на люмину и дальнейшая деградация. После люмины они заявили что это теперь будет не десктопный дистрибутив а дистрибутив для создания дистрибутивов, но и даже без декстопа закономерно не осилили и закопали. > От Lumina у меня осталось неприятное

> ощущение недоделанности. Будто студент начал делать очередной склон СРС, потом

> ему надоело и он бросил на пол пути. Да там поделка была на коленке за 5 минут слепленная. > Я считаю самым

> лучшим дистрибутивом DesktopBSD, тот ещё старый от Питера Гофера с KDE

> 3. Самый удобный и проработанный до мелочей дистрибутив. Солидарен, была шикарная вещь.

Я всё надеялся что новая версия выйдет, но нет. > Жалко в интернете

> не найти исходников его наработок. Не ссылки что есть мертые. А толку, пользы с них никакой не будет, поезд уехал давно.

Думаю можно найти автора если он живой и архивы у него попросить, для истории.

