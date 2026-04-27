Выпуск композитного сервера Niri 26.04, использующего Wayland

После трёх месяцев разработки опубликован выпуск композитного сервера Niri 26.04, реализующего метод мозаичной (tiling) компоновки в стиле GNOME-расширения PaperWM, в котором окна группируются в бесконечно прокручиваемую на экране ленту. Открытие нового окна приводит к расширению ленты, а ранее добавленные окна не меняют свой размер. Проект базируется на использовании протокола Wayland, но позволяет запускать приложения X11 при помощи DDX-сервера Xwayland. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензией GPLv3. Пакеты формируются для Fedora, NixOS , Arch Linux и FreeBSD. Принципиальным отличием Niri от PaperWM является привязка к каждому монитору собственной ленты окон, не пересекающейся с лентами на других мониторах (в PaperWM раздельная работа с мониторами не может быть реализована из-за привязки к глобальным оконным координатам в GNOME Shell). Niri поддерживает HiDPI и может работать на системах с несколькими GPU (например, гибридных системах с дискретной видеокартой и встроенным GPU). Имеется встроенный интерфейс для создания скриншотов и записи скринкастов, особенностью которого является возможность исключения из записи отдельных окон с конфиденциальной информацией. Виртуальные рабочие столы в Niri создаются динамически и по аналогии с GNOME размещаются вертикально (лента окон вращается горизонтально, а лента рабочих столов - вертикально). На каждом мониторе может отображаться независимый набор виртуальных рабочих столов. Для переключения между рабочими столами и окнами можно использовать управляющие жесты на тачпаде. При отключении монитора раскладка виртуальных рабочих столов запоминается и переносится на оставшийся монитор, а при возвращении монитора восстанавливается в исходное состояние. Настройка осуществляется через файл конфигурации, позволяющий изменять такие параметры, как ширина рамок, отступы, режимы вывода и размеры окон. Внесённые в файл конфигурации изменения применяется автоматически без перезапуска композитного сервера. В новой версии: Добавлена возможность размытия фона полупрозрачных окон. Приложения и компоненты пользовательского окружения могут управлять прозрачностью при помощи Wayland-протокола ext-background-effect, а для не поддерживающих данный протокол программ прозрачность можно настроить через привязку в файле конфигурации. Встроенная поддержка размытия фона реализована в оболочках Dank Material Shell и Noctalia, лаунчере Vicinae, эмуляторах терминала foot, kitty и Ghostty, тулкитах Quickshell и winit. Доступно два режима размытия фона: "xray" (размытие вычисляется один раз и затем подставляется готовая статическая картинка) и "normal" (размытие производится на лету).

В директиву файла конфигурации "include", применяемую для подстановки содержимого других файлов, добавлена опция "optional=true", позволяющая определять необязательные компоненты конфигурации. Если подключаемый файл отсутствует, то при наличии опции "optional=true" вместо ошибки будет выведено предупреждение. Внутри конфигурации добавлена возможность использования пути "~/", ассоциированного с домашним каталогом.

Для упрощения навигации по нескольким окнам по аналогии с Blender при горизонтальной прокрутке мышью рабочей области реализовано автоматическое перескакивание курсора с одного края экрана на другой.

При записи скринкастов реализована передача в PipeWire метаданных о курсоре отдельно от видеопотока, что, например, позволяет в OBS отрисовывать курсор самостоятельно. В IPC добавлены команды для отслеживания записи скринкаста, остановки скринкасата и получения событий о начале/завершения записи (для вывода индикатора в панели).

Улучшена анимация прокрутки и раскрытия/свёртывания окон.

Добавлена возможность отмены операции drag&drop, нажатием клавиши Escape.

Улучшена поддержка планшетов и трекболов.

Расширены возможности профилирования GPU при помощи пакета Tracy. Добавлена возможность отслеживания производительности рендеринга и операций размытия. Реализована поддержка систем с гибридной графикой (встроенный GPU + дискретная видеокарта).

Проведена оптимизация отрисовки. Построение списка объектов, отрисовываемых на экране, ускорено в 2-3 раза на современных системах и до 8 раз на старых.



