В KDE повышена эффективность работы на GPU Intel

|1.2, Аноним (2), 11:37, 25/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Опубликован очередной еженедельный отчёт о разработке KDE
Каждый раз смеюсь, как разработчики KDE за неделю-три работы накатывают больше полезных фич, чем в пилящихся многими месяцами релизах Гнома.
|2.4, Аноним (4), 11:42, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А чего смеяться? В гноме точно также есть еженедельные отчёты, this week in gnome называется. Просто их тут не публикуют.
|3.8, Аноним (2), 11:54, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А чего смеяться?
Я конкретно написал, чего. Посмтори сам на список изменений, которые гномеры делают за 6 меяцев (на примере Gnome 50):
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=65015
А теперь сравниего с 1-4 кдешными еженедельными отчетами (не только по количеству, но и по важности/качеству). С релизным списком изменений в KDE за те же 6 месяцев даже не предлагаю сравнивать...
> В гноме точно также есть еженедельные отчёты, this week in gnome называется. Просто их тут не публикуют
Естественно не публикуют, потому что это позор. Публиковать там толком нечего и к самому Гному они имеют мало отношения - там по большей части рандомные новости о сторонних программах. Сам-то посмотри:
https://thisweek.gnome.org/
|4.10, Аноним (4), 12:00, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Странная логика. Люди работают, выкладывают отчёты о своей работе. Ты решил, что вот эти отчёты тебе нравятся, а вот эти - позор. На этом основании посмеялся. Ну ок, смейся дальше над работой людей, очень взрослое поведение.
|5.12, Аноним (2), 12:12, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Странная логика. [...] Ты решил, что вот эти отчёты тебе нравятся, а вот эти - позор. На этом основании посмеялся.
Я посмеялся на основании, что из года в год за равный период времени в KDE делается в разы больше качественных изменений, чем в Gnome.
Что конкретно тебе не понятно?
|5.13, НагибаторДота (?), 12:15, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Ты решил, что вот эти отчёты тебе нравятся, а вот эти - позор. На этом основании посмеялся.
Ага, ну допустим он решил что Китайский электромобиль джип, фи**гня и посмеялся.
Ты решил что Jaguar J8 фи**гня, и посмеялся.
Вы оба посмеялись.
Но думаю что китайский электромобиль джип, фи**гня и посмеялся.
Кстати Вездеход еще лучше. Кто то трейтий посмеялся.
|2.18, Bob (??), 12:36, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Гном помер, начиная с 3.х лохматой ветки.
Тогда родились Mate - Старо Гном, и Cinnamon - Младо Гном.
p.s.: упоминать Unity, Содомо Гома, приравнять к ереси!
p.p.s.: ну и ещё немного bdsm некрозоофилов истязают труп Того Самого Гнома, маринуя в повесточном сблёве.
|2.24, Аноним (24), 13:25, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> чем в пилящихся многими месяцами релизах Гнома.
В Гноме сейчас пилят только номера версий.
|1.3, Аноним (9), 11:38, 25/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ого, а можно мимо вейланда выводить все игры сразу в этот overlay plane? Ещё лучше вообще все программы, если композитинг только мешает? А то инпут лаг никуда не годится. Новая функциональность, это, конечно, хорошо, но вот расширенные аттрибуты всё так же обнуляет у файлов, багу больше 20 лет. Самая бесполезная среда с самыми бесполезными разрабами и альтернатив что-то не видно на горизонте.
|2.6, Аноним (6), 11:47, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> расширенные аттрибуты всё так же обнуляет у файлов, багу больше 20 лет
Лол, KDE используют самописный 'cp' вместо того чтобы использовать системный? Или это с подменой файлов при записи связано?
|3.7, Аноним (9), 11:53, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да, в KDE всё использует kio и этот kio не сохраняет атрибуты. Допустим, при копировании это можно понять (хоть и явно не то, чего хочет пользователь), но при перемещении файлов? Уверен, регулярно добрым словом поминают. И ещё он жутко тормозит вечно, особенно, когда файлов много.
|2.15, НагибаторДота (?), 12:28, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>А то инпут лаг никуда не годится.
input lag, почти полностью убрал путем отключения умных фунций ядра Linux, через grub параметры настройки.
Например quiet splash i8042.nopnp i8042.direct i915.enable_psr=0.
Но это касательно моего железа.
Надо смотреть специфичность твоего железа, input lag, это часто из за умных настроек ядра, там где просто нужно plug&play.
А да, в Kde, заметил что если отключить Kwallet, то тоже пропадает InoutLag.
Но на практике конечно я его не отключаю, просто такое в Debian заметил.
|2.22, Аноним (24), 13:17, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> а можно мимо вейланда выводить все игры сразу в этот overlay plane?
Лучше сразу выпустить KDE без вейленда.
|2.33, Аноним (33), 13:49, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Ого, а можно мимо вейланда выводить все игры сразу в этот overlay plane?
Можно просто выводить игры мимо вейланда, без оверлея:
ctrl+alt+f2
gamescope ${game_executable}
|3.58, Аноним (24), 17:51, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> просто выводить игры мимо вейланда
Так и непонятно, зачем изобретали вейленд 18 лет, если нормально рисовать приходится только без него.
|3.21, Аноним (24), 13:16, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Получается, в вейленде нельзя напрямую с видюхой работать, а KDE в обход вейленда - можно? Почему вейленд такой недоделанный?
|4.32, Аноним (32), 13:48, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>в обход вейленда
Всмысле в обход вейланда?),
Вейланд это то что взаимодействует с Gpu.
А Kwin, это то что взаимодействует с Wayland.
А ты тот кто взаимодействует с Kwin, который взаимодействует с Wayland, который взаимодействует с Gpu.
Напрямую, с Gpu, - ну если только щупами мультиметра прозванивать видеокарту.
Но чисто по ощущениям, заметил что Wayland, или Kwin, вообщем отклик графики, в KdeNeon, быстрее чем в Kde Debian. xWayland, и Native Wayland.
А вот в Windows11, он еще быстрее, потому что там DirectX.
|5.40, Аноним (40), 15:04, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>А вот в Windows11, он еще быстрее, потому что там DirectX.
Дело не только в DirectX. В винде графика является частью ОС, а не каким-то костылём, приклеенным сбоку на изоленту и скотч.
|6.41, Аноним (32), 15:17, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да, ты прав.
Windows использует не только DirectX, но еще и DWM(Windows7), DirectComposition(Windows8).
Который как раз использует Gpu.
Сравни WindowsXp - Gdi, - отрисовка интерфейса Cpu.
Windows7 - DWM.
Никакого тиринга и лагов еще со времен Windows7.
Kde использует Kwin + Wayland.
Но в большинстве случаев драйвра делаются под Windows.
Wayland использует вертикальную синхронизацию.
А Windows Multi-Plane Overlay, тот самый Native, или то что можно назвать напрямую.
|
> Вейланд это то что взаимодействует с Gpu
Но в сабже с gpu intel напрямую взаимодействует KDE, а не вейленд.
|2.51, Чебуратор (?), 17:03, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Они там работы много сделали, за год +17% производительности:
Ага, понял, вывод попугаев стало больше.
Вот только часто это тестируется на актуальном железе на момент теста.
Тоесть тест 2025 года может выдать 288 попугаев.
Тест 2026, может выдать 337 попугаев.
Но никогда не уточняется, это идентичное железо, или более мощнее, актуальное уже на момент второго теста.
Те даже тот же Lunar Lake, сначала может использоваться один, а потом мощнее, но тоже Lunar Lake.
И да, может вообще посредственные компоненты, видеокарта, и тд, стоять более мощные, что тоже влияет на рост попугаев.
|3.52, Аноним (1), 17:16, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Но никогда не уточняется, это идентичное железо, или более мощнее, актуальное уже на момент второго теста.
Т.е. вы даже не читали ?
Это тест на одном и том же ноутбуке.
|4.53, Чебуратор (?), 17:37, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да, там написано on the Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13.
Но насамом деле это модель, 2025 года, они просто допилили драйвера, то что должно было изначально работать. Иаче говоря в 2025 году драйверы были сырые, а в 2026му их заставили работать так как они должны изначально.
Ну и заметь прогрев пользователя, с Lunar Lake.
На Panther Lake с графикой Xe3.
Of course, if desiring even better integrated graphics performance there is now Panther Lake with the much-improved Xe3 graphics with the Arc B390 that is working out very well on Ubuntu 26.04.
Lunar Lake 2025 - это Core Ultra 7 258V, Panther Lake 2026 - Это уже следующее поколение.
Они смешивают в одну кучу оптимизацию старого и выход нового, чтобы у создалось ощущение что летает.
|1.14, Ььь (?), 12:20, 25/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Че реально пользуются ей ? Или только для просмотра аниме, как на сварку смотришь, все блестит. Куда не нажми 1000 кнопок в которых ещё 1000 кнопок. Есть kde-lite ?)) что бы поставил настроить пару кнопок под себя и работать начать.
|2.19, ананимеус (?), 12:37, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
По многим опросам 1й по популярности де в Линукс. Так что ответ на твой первый вопрос, да много кто пользуется.
|3.26, Ььь (?), 13:38, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
а есть ссылка на опрос, интересно посмотреть. просо какой дистрибутив нормальный не возьми там из коробки gnome. Не то что бы гном это великое изобретение. Но не как на сварку смотришь
|4.31, анон (?), 13:48, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Из за steam os kde вполне первая, а может и в перспективе первая.
|5.36, Ььь (?), 13:54, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
ну вот cтим ее знатно бустанул как и арч. Но там по сути ток лаунчер стим открывается. И все взаимодействие идет с ним.
|6.37, анон (?), 13:57, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Там есть desktop режим. Но правда на сколько часто и много им пользуются не понятно. Но в любом случае не все любят терминалом работать и могут переключаться в режим декстопа для установки и настройки игр и модификации для все этого.
|5.49, iPony128052 (?), 16:13, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Из за steam os kde вполне первая, а может и в перспективе первая.
Это надо чтобы этим пользовались.
А не просто запускали игры, игнорируя отдельный десктопный сеанс.
|2.29, Аноним (29), 13:47, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Куда не нажми 1000 кнопок в которых ещё 1000 кнопок.
Во. А я думал, только одного меня это раздражает. Не должен UI так выглядеть... не должен.
|2.35, корадубщик (?), 13:52, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Эмм... ну теоретически да, практически же не будет ускорения вообще. Вернее, ты то его заведешь, но постоянно будут сыпаться артефакты, и проще его выключить вообще, перейдя на полностью LLVMpipe.
|1.20, Аноним (24), 13:14, 25/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> отображать содержимое напрямую без прохождения через композитинг
Почему этим DE занимается, а не вейленд?! Опять какие-то подпорки...
|2.23, Аноним (23), 13:21, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Потому что wayland - это лишь протокол, всю работу выполняют композитные менеджеры/диспетчеры окон
|3.25, Аноним (24), 13:27, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
а KDE - это что - композитор или диспетчер? Можно запустить KDE под Гномом в качестве композитора?
|4.34, НагибаторДота (?), 13:52, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ты наверное имеешь ввиду Kwin,
Можно запустить Kwin, в Lxqt,
Можно запустить Labwc, в Lxqt.
Но еще, хоть и Labwc, это то что более напрямую взаимодействует с Wayland, тоесть меньше прослоек.
В то же время Kde Kwin, - сделали очень много оптимизаций в плане взаимодействия граффики.
Хотя он более слоеный сложный.
|5.60, Аноним (24), 17:58, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Можно запустить Kwin
Почему новость называется "В KDE..."? Kwin-ы какие-то разные в зависимости от того места, где их поправили напильником и топором?
|6.65, НагибаторДота (?), 18:27, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Тут я соглашусь,
Kwin KdeNeon, и Kwin Debian, это разное.
Незнаю как там в *Buntu, я как то ее попробовал, Kubuntu, сразу отпало.
Да там разные оптимизации.
|2.28, dw113 (?), 13:44, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Давно ещё. Kde активно развивается и каждую неделю новости. А гном не могут нормально даже Wayland починить.
|3.61, Аноним (24), 18:00, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А гном не могут нормально даже Wayland починить
Я понял, в Гноме надо выкинуть вейленд и применить Kwin из KDE, который напрямую умеет работать с видеокартой.
|2.39, Аноним (9), 14:40, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Может, лучше, не надо? Ты видел, что они сделали с kmix? Да и, объективно, KSysGuard требовал доработки. Ну вот, чтобы, можно было выделять и копировать поля, такие, как перечень открытых файлов, к примеру.
|1.47, анон (?), 15:48, 25/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Почему производительность оконного менеджера вообще зависит от видеокарты? Там же копеечные нагрузки: отрисовать заголовки окон.
|2.62, Аноним (24), 18:02, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это зависит, через какое место рисовать. Если напрямую в видеокарту - будет быстро. А если через вейленд - то медленно.
|1.63, Аноним (63), 18:24, 25/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Как вообзе так произошлл что для отрисовки пользовательского интерфейса теперь нужен 3d графический ускоритель?
