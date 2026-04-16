Опубликован KDE Gear 26.04, набор приложений от проекта KDE

16.04.2026 18:40 (MSK)

После четырёх месяцев разработки представлено апрельское сводное обновление приложений KDE Gear 26.04, развиваемых проектом KDE. В составе набора опубликованы выпуски более 250 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице. Новые версии отдельных приложений можно загрузить из каталогов Flathub и SnapCraft.

Наиболее заметные изменения:

  • В файловом менеджере Dolphin предоставлена возможность назначений комбинаций клавиш для вызова почти всех пунктов меню, плагинов и расширений. Например, можно установить комбинацию клавиш для быстрого изменения сортировки по дате или имени.

  • В приложении Merkuro (бывший Kalendar), сочетающем возможности адресной книги, менеджера задач и календаря-планировщика, изменено оформление расписания и редактора событий.
  • Модернизирован интерфейс и улучшена информативность представления данных в календаре-планировщике KOrganizer.
  • В видеоредакторе Kdenlive реализован анимированный предпросмотр переходных эффектов в окне Compositions; добавлена поддержка зеркального отображения на второй монитор для просмотра клипа одновременно в интерфейсе редактора и в полноразмерном виде; добавлена возможность импорта клипа в указанную позицию через контекстное меню на временной шкале; добавлена опция для увеличения элементов временной шкалы под указателем мыши; реализована автоматическая генерация звуковых миниатюр; обеспечена автоматическая подгонка длительности переходных эффектов при добавлении их на временную шкалу до или перед клипом; предоставлена поддержка одновременного изменения скорости сразу для нескольких клипов.

  • В Audiotube, приложение для прослушивания музыки с Youtube Music, реализована новая базовая страница, на которой представлена подборка музыки, рекомендованной для прослушивания.
  • В программе для обмена сообщениями Neochat, использующей протокол Matrix, реализована поддержка нитей обсуждения (прикрепления ответов к конкретным сообщениям) и добавлен редактор текста с разметкой.

  • В часах KClock при запуске таймера реализован показ виджета со счётчиком во время блокировки экрана на мобильных устройствах.


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:01, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Поддержку DNS DoH3 на GUI сделали в NetworkManager?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 19:40, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А Kdenlive починили или он всё так же падает перманентно?
     
  • 2.12, q (ok), 19:45, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Кто-то пользуется нетворк-менеджером в России? Он же ничего не поддерживает толком из Реально Используемых протоколов (VLESS etc.), ограничиваясь лишь т.н. "стандартными протоколами" из времен, когда все было хорошо.
     

  • 1.4, Аноним (4), 19:10, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Всё таки порт 853 в dot может блокироваться и провайдер его видит, в отличии от doh на 443, который не отличим от браузерного трафика.
     
  • 1.5, Аноним (5), 19:12, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > "Опубликован KDE Krinzh 26.04, набор приложений от проекта KDE"

    Набор программ, это жир!

     
  • 1.6, suslyk (?), 19:18, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А где пометка "LGBT - экстремистская организация, запрещённая на территории РФ"?

    Если что, проект KDE уже давно не про софт.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 19:31, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Решением какого суда?
     
     
  • 3.9, 1 (??), 19:38, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023
     
     
  • 4.15, Аноним (7), 19:53, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ссылочку, что KDE eV признана экстремистской?
     

  • 1.8, Аноним (8), 19:38, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Самое важное в видеоредакторе не иначе.. анимированный предпросмотр переходных эффектов
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 19:42, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В редакторе это самая соль: зачем баги чинить, если можно "гифки" смотреть.
     

  • 1.13, АнонимКуй (?), 19:47, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ах, какой же у меня большой! Просто упиваюсь этим фактом!
     
  • 1.14, Аноним (14), 19:53, 16/04/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
