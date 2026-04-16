Опубликован KDE Gear 26.04, набор приложений от проекта KDE

После четырёх месяцев разработки представлено апрельское сводное обновление приложений KDE Gear 26.04, развиваемых проектом KDE. В составе набора опубликованы выпуски более 250 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице. Новые версии отдельных приложений можно загрузить из каталогов Flathub и SnapCraft. Наиболее заметные изменения: В файловом менеджере Dolphin предоставлена возможность назначений комбинаций клавиш для вызова почти всех пунктов меню, плагинов и расширений. Например, можно установить комбинацию клавиш для быстрого изменения сортировки по дате или имени.





В приложении Merkuro (бывший Kalendar), сочетающем возможности адресной книги, менеджера задач и календаря-планировщика, изменено оформление расписания и редактора событий.

Модернизирован интерфейс и улучшена информативность представления данных в календаре-планировщике KOrganizer.

В видеоредакторе Kdenlive реализован анимированный предпросмотр переходных эффектов в окне Compositions; добавлена поддержка зеркального отображения на второй монитор для просмотра клипа одновременно в интерфейсе редактора и в полноразмерном виде; добавлена возможность импорта клипа в указанную позицию через контекстное меню на временной шкале; добавлена опция для увеличения элементов временной шкалы под указателем мыши; реализована автоматическая генерация звуковых миниатюр; обеспечена автоматическая подгонка длительности переходных эффектов при добавлении их на временную шкалу до или перед клипом; предоставлена поддержка одновременного изменения скорости сразу для нескольких клипов.





В Audiotube, приложение для прослушивания музыки с Youtube Music, реализована новая базовая страница, на которой представлена подборка музыки, рекомендованной для прослушивания.

В программе для обмена сообщениями Neochat, использующей протокол Matrix, реализована поддержка нитей обсуждения (прикрепления ответов к конкретным сообщениям) и добавлен редактор текста с разметкой.





В часах KClock при запуске таймера реализован показ виджета со счётчиком во время блокировки экрана на мобильных устройствах.



