The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Опубликован KDE Gear 25.12, набор приложений от проекта KDE

11.12.2025 16:55

После четырёх месяцев разработки представлено декабрьское сводное обновление приложений KDE Gear 25.12, развиваемых проектом KDE. В составе набора опубликованы выпуски 249 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице. Новые версии отдельных приложений можно загрузить из каталогов Flathub и SnapCraft.

Наиболее заметные изменения:

  • В файловом менеджере Dolphin появилась возможность временно скрывать каталоги и файлы через контекстное меню, не прибегая к их перемещению в корзину.

  • В Kate, текстовом редакторе для разработчиков, улучшена поддержка Git и обеспечено отображение последней активности в списке веток. Добавлена возможность обрамления содержимого escape-последовательностями (bracketed paste) при вставке в терминал через буфер обмена. В диалоге быстрого открытия файлов, вызываемого через кнопку ⚡ в верхнем правом углу, реализована возможность перехода на заданную позицию в файле после его открытия (например, для выставления курсора на 10 символ в 15 строке после ввода имени файла нужно добавить ":15:10").

  • В просмотрщике изображений Photos (Koko) расширены возможности редактирования и добавлен новый инструмент для кадрирования фотографий.

    В версии Photos для мобильных устройств и при использовании сенсорных экранов расширено управление жестами, например, реализована возможность масштабирования щипком, смещения видимой области при скольжении касанием и переключения на следующее или предыдущее изображение через сдвиг вправо или влево. В версию для мобильных устройств добавлен режим слайдшоу.

  • В Konqueror, гибриде web-браузера с файловым менеджером, реализована возможность экспорта содержимого в формате PDF с высоким разрешением.
  • В web-браузер Falkon добавлена кнопка для быстрого включения/выключения блокировщика рекламы.
  • В программе для обмена сообщениями Neochat, использующей протокол Matrix, в конфигураторе появилась страница с информацией о доступных комбинациях клавиш. Улучшена поддержка Matrix-расширений, таких как Jitsi для проведения видеоконференций (кнопка запуска конференции теперь отображает состояние конференции и активируется только если пользователь имеет право создавать конференции).
  • В ассистент в путешествиях Itinerary добавлены новые дополнения для автоматической обработки информации о билетах в различных железнодорожных компаниях.

    Во время путешествия, помимо указания местоположения на карте, приложение теперь показывает сведения о высоте над уровнем моря. Добавлен встроенный конвертер валют.

  • В Kjournald, интерфейс для навигации по логам systemd-journald, добавлена поддержка загрузки пользовательских unit-файлов.


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6.5
  3. OpenNews: Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.5
  4. OpenNews: Первый альфа выпуск дистрибутива KDE Linux, развиваемого проектом KDE
  5. OpenNews: Выпуск KDE Gear 25.08, набора приложений от проекта KDE
  6. OpenNews: Возобновлена разработка окружения KDE Plasma Bigscreen для телевизоров
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64413-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:41, 11/12/2025 [ответить]  
    		• +2 +/
    Лучшее ДЕ!
     
     
  • 2.4, dullish (ok), 17:51, 11/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не лучшее, а единственное! Всё остальное либо заброшенный разрабами доисторический хлам, либо основа для киосков на рецепшине.
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:49, 11/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, aname (ok), 17:51, 11/12/2025 [ответить]  
    		• +/
    Хороши. Молодцы, что пилят такой функционал, что аж видно развитие.
     
  • 1.5, Аноним (5), 17:52, 11/12/2025 [ответить]  
    		• +/
    Fedora KDE вполне норм работает:
    https://www.fedoraproject.org/ru/kde/
     
  • 1.6, Bottle (?), 17:54, 11/12/2025 [ответить]  
    		• +/
    Надеюсь, они в очередной раз переписали музыкальный проигрыватель.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 17:58, 11/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Надеюсь, они в очередной раз переписали музыкальный проигрыватель.

    Нет конечно!
    Это на новый год)) (с)

     

  • 1.8, Аноним (7), 18:05, 11/12/2025 [ответить]  
    		• +/
    У нас были: файловый менеджер Dolphin, гибрид web-браузера с файловым менеджером Konqueror, web-браузер Falkon...
    Не то чтобы это было все необходимо для работы, но если ты уже начал скрещивать ужа с ежом, то остановиться очень трудно.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру