Опубликован KDE Gear 25.12, набор приложений от проекта KDE

После четырёх месяцев разработки представлено декабрьское сводное обновление приложений KDE Gear 25.12, развиваемых проектом KDE. В составе набора опубликованы выпуски 249 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице. Новые версии отдельных приложений можно загрузить из каталогов Flathub и SnapCraft. Наиболее заметные изменения: В файловом менеджере Dolphin появилась возможность временно скрывать каталоги и файлы через контекстное меню, не прибегая к их перемещению в корзину.





В Kate, текстовом редакторе для разработчиков, улучшена поддержка Git и обеспечено отображение последней активности в списке веток. Добавлена возможность обрамления содержимого escape-последовательностями (bracketed paste) при вставке в терминал через буфер обмена. В диалоге быстрого открытия файлов, вызываемого через кнопку ⚡ в верхнем правом углу, реализована возможность перехода на заданную позицию в файле после его открытия (например, для выставления курсора на 10 символ в 15 строке после ввода имени файла нужно добавить ":15:10").





В просмотрщике изображений Photos (Koko) расширены возможности редактирования и добавлен новый инструмент для кадрирования фотографий.



В версии Photos для мобильных устройств и при использовании сенсорных экранов расширено управление жестами, например, реализована возможность масштабирования щипком, смещения видимой области при скольжении касанием и переключения на следующее или предыдущее изображение через сдвиг вправо или влево. В версию для мобильных устройств добавлен режим слайдшоу.





В Konqueror, гибриде web-браузера с файловым менеджером, реализована возможность экспорта содержимого в формате PDF с высоким разрешением.

В web-браузер Falkon добавлена кнопка для быстрого включения/выключения блокировщика рекламы.

В программе для обмена сообщениями Neochat, использующей протокол Matrix, в конфигураторе появилась страница с информацией о доступных комбинациях клавиш. Улучшена поддержка Matrix-расширений, таких как Jitsi для проведения видеоконференций (кнопка запуска конференции теперь отображает состояние конференции и активируется только если пользователь имеет право создавать конференции).

В ассистент в путешествиях Itinerary добавлены новые дополнения для автоматической обработки информации о билетах в различных железнодорожных компаниях. Во время путешествия, помимо указания местоположения на карте, приложение теперь показывает сведения о высоте над уровнем моря. Добавлен встроенный конвертер валют.

В Kjournald, интерфейс для навигации по логам systemd-journald, добавлена поддержка загрузки пользовательских unit-файлов.



