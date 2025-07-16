The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Возобновлена разработка окружения KDE Plasma Bigscreen для телевизоров

16.07.2025 12:17

Девин Лин (Devin Lin) объявил о продолжении разработки проекта Plasma Bigscreen, развивающего пользовательский интерфейс на основе технологий KDE, рассчитанный на использование на мультимедийных устройствах, подключаемых к телевизорам и проекторам. Окружение оптимизировано для работы с большими экранами и управления без клавиатуры c использованием пультов дистанционного управления или голосового помощника.

Проект активно развивался в 2020 году, после чего впал в стагнацию и не вошёл в состав KDE Plasma 6, так как не был переведён на использование библиотек KDE 6 и Qt 6 и был привязан к прекратившему существование голосовому помощнику Mycroft. Вместе с Plasma Bigscreen почти остановилась и разработка сопутствующих проектов - web-браузера Aura и мультимедийного проигрывателя Plank, поддерживающих навигацию с использованием телевизионного пульта. В сентябре прошлого года Plasma Bigscreen был переведён на технологии KDE 6 и Qt 6, но публикация новых выпусков не была возобновлена и проект опять оказался заброшен.

Пару месяцев назад несколько разработчиков решили возродить проект и провели работу по модернизации интерфейса и доработке конфигуратора. Интерфейс был переведён на плоский стиль, удалены тени и фоновая заливка панелей, добавлены подсказки для индикаторов. Реализованы крупные экранные часы. Для вывода списков задействован QML-тип ListView и обеспечено кэширование отрисовки элементов. Обеспечено размывание фоновых объектов, находящихся не в фокусе.

Было:

Стало:



Реализована функция поиска, основанная на KRunner, позволяющая находить приложения без необходимости ручного пролистывания полного списка приложений.

Переработано оформление конфигуратора, в который добавлена боковая панель со списков категорий. Подготовлена библиотека для унификации оформления модулей к конфигуратору и применения горизонтальной раскладки элементов на экране. На новую библиотеку переведены модули для настройки экрана, звуковой подсистемы, Wi-Fi, оформления Bigscreen и взаимодействия со смартфоном (KDE Connect). Добавлен сервис Envmanager, позволяющий управлять настройками, специфичными для различных режимов работы KDE Plasma, и переключаться между режимами (декстоп, мобильный интерфейс и TV).

Публикацию пакетов с Plasma Bigscreen планируют наладить начиная с выпуска Plasma 6.5. До этого можно использовать сценарий сборки Plasma Bigscreen для postmarketOS или пакет plasma-bigscreen для дистрибутива Arch Linux из репозиториев nightly и AUR. Для управления через игровые контроллеры и пульты ДУ может применяться фоновый процесс из репозитория plasma-remotecontrollers. Из приложений, помимо web-браузера Aura и мультимедийного проигрывателя Plank, для управления с пульта могут использоваться flatpak-пакеты с медиацентром Kodi и интерфейсом к YouTube VacuumTube. Поддержка виртуальной клавиатуры пока отсутствует (экранная клавиатура находится в процессе разработки)

  1. Главная ссылка к новости (https://espi.dev/posts/2025/07...)
  2. OpenNews: Проект KDE представил окружение Plasma Bigscreen для телевизоров
  3. OpenNews: Релиз пользовательского окружения KDE Plasma 5.26
  4. OpenNews: Прогресс в разработке мобильной платформы KDE Plasma Mobile
  5. OpenNews: Планы KDE по прекращению поддержки сеанса X11
  6. OpenNews: Сравнение производительности сеансов KDE Plasma на базе X11 и Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63586-kde
Ключевые слова: kde, plasma, bigscreen
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Songo (ok), 12:50, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Скруглённые углы -> Острые -> Скруглённые -> Острые и т.д.
    Ох уж эти маркетологи.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:10, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Со временем появляется больше инфы и исследований. Например, интерфейсы с острыми углами воспринимаются пользователями как более строгие, формальные. Это явно не подходит для ситуации "присесть на диван с пивчанским, посмотреть футбик на расслабоне". Круглые углы -- правильное решение в данном контексте.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 13:17, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Боюсь тут вообще дизайнерами не пахнет. Какие еще исследования по теме?
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 13:29, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Исседования проводили маркетолухи среди свох знакомых
     
  • 4.14, Аноним (14), 13:43, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дизайн слово ругательное! Дизайн должен быть функцианалом!
     
     
  • 5.49, Аноним (49), 17:31, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продолжай сидеть на xmonad
     
  • 4.23, 12yoexpert (ok), 14:00, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    учёные доказали
    эксперты говорят
     
  • 3.9, Аноним (-), 13:20, 16/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.18, wd (?), 13:51, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    самое забавное, что подушки никто не делает
     
  • 2.51, Аноним (-), 17:43, 16/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.52, Аноним (-), 17:52, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С Window XP до Windows 8 ( в 8 нет) был вариант выбора темы классическая и вид операционной системы становился примерно как внешний вид Windows 95, 98, Me, 2000. И были люди которые использовали классическую тему оформления. Это компромиссное решение.
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:00, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    есть же WebOS от LG, на Qt кстати если и ставить то его
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:12, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    webOS, Tizen и собственно Android TV:
    - https://opennet.ru/62965-webos
    - https://opennet.ru/57894-tizen
    - https://www.android.com/intl/ru_ru/tv/
     
  • 2.24, 12yoexpert (ok), 14:01, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    исходники открыты?
     
     
  • 3.32, Аноним (8), 14:46, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да.
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:00, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для телеков можно десктопное окружение использовать.
    Не знаю, зачем переизобретать велосипед?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:11, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А мышку с клавой повесить на стеночку рядом))
     
     
  • 3.29, paulus (ok), 14:37, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да с реальной клавой удобней, чем мышкой или пультом тыкать в виртуальную клаву... имхо
     
  • 3.42, Аноним (42), 16:24, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем мышку, есть клавы с тачпадом
     
  • 2.20, Аноним (-), 13:55, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Для телеков можно десктопное окружение использовать.
    > Не знаю, зачем переизобретать велосипед?

    Даже air mouse не слишком удобно для десктопного окружения.
    А без нее - вообще жесть.

     
  • 2.31, myster (ok), 14:43, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для телеков можно десктопное окружение использовать.
    > Не знаю, зачем переизобретать велосипед?

    Чтобы навигация с пультом также удобна работала, как на Android TV / Apple TV приставках. И не нужно было использовать куцие Android TV и iOS.


    PS: В плане ТВ торрентов, WebTorrent для десктопного Linux мне больше нравится, чем TorrServe MatriX для Android TV, последний заставляет тебя быть личером (пиявкой) и не принимать участие в сидировании того, что смотришь, а с WebTorrent, смотрящие пользователи могут тоже раздавать. Да и не тянет TorrServe MatriX 4K сериалы в супер высоком разрешении, даже если скорость интернета позволяет, автор программы признал проблему и на GitHub ответил "да не нужно вам смотреть в таком хорошем разрешении". Я в шоке с таких ответов и с таких авторов программ.

     
     
  • 3.54, Аноним (-), 18:13, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому-то нужно видео с 4К не спорю. Если 4К это Youtube, Youtube подразумевает битрейт для 4К в ~20000 кбит/с в место 1080p 3000-5000 кбит/с. Это увлечение нагрузки на каналы интернета в разы и чем больше будут смотреть видео в 4К тем в разы нагрузка увеличивается. Я не знаю какой запас каналов у провайдеров, готовы они к такому увлечению.
     
     
  • 4.56, Аноним (-), 18:21, 16/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.4, Аноним (8), 13:01, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Внезапный прилив энтузиазма у одного из разработчиков. Завтра проспится и снова забросит. Скриньте.
     
  • 1.13, Анёним (?), 13:34, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень даже годно выглядит. У KDE всегда был отличный дизайн, не удивительно. Но что там с устройствами - другой вопрос
     
     
  • 2.15, Ант (?), 13:46, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Повторить Kodi Tv и усбагоиться
     
  • 2.33, HotR (?), 14:49, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Дизайн и KDE - это две несовместимые вещи.
     
  • 2.48, Аноним (48), 17:26, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смелое заявление после четвёрки.
     

  • 1.19, nebularia (ok), 13:53, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно было бы на Steam Deck потыкать в качестве промежуточного интерфейса между полноценным KDE и Steam Big Picture. То, что подходит для управления пультом, не хуже подходит для управления падом.
     
  • 1.25, Аноним (25), 14:24, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот, телик это то самое место, где Wayland уместен.
     
  • 1.26, myster (ok), 14:28, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По сравнению с Android TV или Apple TV приставками, это бомба, т.к. это полноценная десктопная система.
    К сожалению, приложений, оптимизированных под пульт для вышеупомянутых куцих операционок больше. Хотя, я уверен, через Waydroid (или аналог) можно будет запустить нужное Android приложение.
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 15:33, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что ты планируешь делать на телевизоре, чтоб тебе Android TV не хватало?
     
     
  • 3.40, Анониссимус (?), 16:20, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Настраивать по своему желанию. А не так, как велел дядюшка Ляо или белый господин из огрызка.
     
     
  • 4.50, Аноним (49), 17:33, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну собери ты линейку и не страдай со стоком
     

  • 1.27, Admino (ok), 14:31, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если сравнивать было и стало, то стало намного лучше. Есть хотя бы выравнивание и нет этих странных серых фонов с каёмочкой.
     
  • 1.28, Аноним (28), 14:32, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сори за офтоп, но можно ли как-то прошивать андроид-приставки по типу ми-бокса на такие вот поделки? Поделитесь откуда погружаться и какой в целом статус по аналогам. VLC можно адаптированный поставить и smart-tube какой-нибудь?
     
     
  • 2.35, Аноним (14), 15:01, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А вот не проще сдеалть на базе Raspberri Pi? Бывают приставки для гостиничных ТВ, те заблочены, прошивать геморой, может те что для дома, может те проше.
     
     
  • 3.46, Анониматор (?), 16:52, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Pi4 старый тянет 4K, ставил 10 версию LibreELEC. 11-ая какая-то непотребная на ней. Пульт телевизора работает
     
  • 2.37, Аноним (36), 15:36, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Armbian или PostmarketOS, высокая вероятность что рандомный твбокс линуксом поддерживаться не будет
     
  • 2.39, Коко (?), 16:14, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, можно использовать CoreELEC или другие *ELEC проекты. У меня приставка прошита, Kodi на ней работает замечательно. Но приставку всё равно придётся выбирать.
     
  • 2.45, Анониматор (?), 16:48, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    прошивки назвали выше, только не ставь на железяки где камнем работает Intel, только ARM. Только у встроек на ARM есть поддержка протокола, вроде HDMI CEC называется, короче через него пульт телевизора обычный работает.
     

  • 1.30, Аноним (30), 14:42, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Реализована функция поиска, основанная на KRunner, позволяющая находить приложения без необходимости ручного пролистывания полного списка приложений
    > Поддержка виртуальной клавиатуры пока отсутствует
     
  • 1.38, Аноним (38), 16:02, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это для SmartTV, а я подумал, что это просто для большого экрана, когда прочитал заглавие новости.
    У всех продвинутых юзеров давно большие экраны стоят на основном ПК, а это обычно телевизоры и они обычно с функцией удорожания идут, абсолютно ненужной, глупой и малоюзабельной в реальности - как раз то, что телек делает типа "умным".
    Ну просто когда телек у тебя вместо монитора с колонками, то его "умные" функции превращаются в пыль, а бывает и мешают. По антенне смотреть сегодня нечего, как и слушать по радио.
    Кста, звук в телеке даже через DVI работает, если кто не в курсе.
     
     
  • 2.41, Анониссимус (?), 16:22, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анон наверное не знает, что "умные" функции приводят к удешевлению, а не удорожанию. Потому что так тебе можно втюхать побольше рекламы и собрать больше данных. Добро пожаловать в современный мир!
     
     
  • 3.47, Анониматор (?), 16:56, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подкрепи тезис двумя ссылками на аналогичные модели, одна чтоб подороже без смарт-тв, вторая подешевле со смартом
     

  • 1.44, Анониматор (?), 16:42, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KDE, KDE
    Начинает рассказ
    Это сказки, песни и веселье
    KDE, KDE —
    Это радость для нас
    Прокатись на нашей KDE-шке
     
  • 1.53, Аноним (53), 17:56, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда опенсорс покорит уже процессоры и железо?
    Да, оно есть. Ну хочется современное за нормальную цену.
     
     
  • 2.60, Аноним (60), 19:55, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда. Это бизнес, просто бизнес.
     

  • 1.55, Аноним (-), 18:16, 16/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.57, Аноним (57), 18:23, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    + Напоминает ATV Launcher.
    - Пульты дохнут раз в полгода.

    Мышь долговечнее.

     
  • 1.58, Аноним (57), 18:25, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Даёшь Smart-TV на базе Линукса с KDE!

    И не мучиться с полутрупом KODI.
    Всего-то виджеты завести для пульта, когда store.kde.org уже есть.

     
  • 1.59, Аноним (60), 19:52, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > на мультимедийных устройствах, подключаемых к телевизорам

    Дак всё-таки "К" или "ДЛЯ"?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру