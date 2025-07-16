Возобновлена разработка окружения KDE Plasma Bigscreen для телевизоров

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|1.1, Songo (ok), 12:50, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Скруглённые углы -> Острые -> Скруглённые -> Острые и т.д.
Ох уж эти маркетологи.
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|2.5, Аноним (5), 13:10, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Со временем появляется больше инфы и исследований. Например, интерфейсы с острыми углами воспринимаются пользователями как более строгие, формальные. Это явно не подходит для ситуации "присесть на диван с пивчанским, посмотреть футбик на расслабоне". Круглые углы -- правильное решение в данном контексте.
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|3.8, Аноним (8), 13:17, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Боюсь тут вообще дизайнерами не пахнет. Какие еще исследования по теме?
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|2.52, Аноним (-), 17:52, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С Window XP до Windows 8 ( в 8 нет) был вариант выбора темы классическая и вид операционной системы становился примерно как внешний вид Windows 95, 98, Me, 2000. И были люди которые использовали классическую тему оформления. Это компромиссное решение.
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|1.3, Аноним (3), 13:00, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для телеков можно десктопное окружение использовать.
Не знаю, зачем переизобретать велосипед?
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|3.29, paulus (ok), 14:37, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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да с реальной клавой удобней, чем мышкой или пультом тыкать в виртуальную клаву... имхо
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|2.20, Аноним (-), 13:55, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Для телеков можно десктопное окружение использовать.
> Не знаю, зачем переизобретать велосипед?
Даже air mouse не слишком удобно для десктопного окружения.
А без нее - вообще жесть.
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|2.31, myster (ok), 14:43, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Для телеков можно десктопное окружение использовать.
> Не знаю, зачем переизобретать велосипед?
Чтобы навигация с пультом также удобна работала, как на Android TV / Apple TV приставках. И не нужно было использовать куцие Android TV и iOS.
PS: В плане ТВ торрентов, WebTorrent для десктопного Linux мне больше нравится, чем TorrServe MatriX для Android TV, последний заставляет тебя быть личером (пиявкой) и не принимать участие в сидировании того, что смотришь, а с WebTorrent, смотрящие пользователи могут тоже раздавать. Да и не тянет TorrServe MatriX 4K сериалы в супер высоком разрешении, даже если скорость интернета позволяет, автор программы признал проблему и на GitHub ответил "да не нужно вам смотреть в таком хорошем разрешении". Я в шоке с таких ответов и с таких авторов программ.
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|3.54, Аноним (-), 18:13, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кому-то нужно видео с 4К не спорю. Если 4К это Youtube, Youtube подразумевает битрейт для 4К в ~20000 кбит/с в место 1080p 3000-5000 кбит/с. Это увлечение нагрузки на каналы интернета в разы и чем больше будут смотреть видео в 4К тем в разы нагрузка увеличивается. Я не знаю какой запас каналов у провайдеров, готовы они к такому увлечению.
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|1.4, Аноним (8), 13:01, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Внезапный прилив энтузиазма у одного из разработчиков. Завтра проспится и снова забросит. Скриньте.
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|1.13, Анёним (?), 13:34, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очень даже годно выглядит. У KDE всегда был отличный дизайн, не удивительно. Но что там с устройствами - другой вопрос
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|1.19, nebularia (ok), 13:53, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересно было бы на Steam Deck потыкать в качестве промежуточного интерфейса между полноценным KDE и Steam Big Picture. То, что подходит для управления пультом, не хуже подходит для управления падом.
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|1.26, myster (ok), 14:28, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По сравнению с Android TV или Apple TV приставками, это бомба, т.к. это полноценная десктопная система.
К сожалению, приложений, оптимизированных под пульт для вышеупомянутых куцих операционок больше. Хотя, я уверен, через Waydroid (или аналог) можно будет запустить нужное Android приложение.
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|2.36, Аноним (36), 15:33, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что ты планируешь делать на телевизоре, чтоб тебе Android TV не хватало?
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|3.40, Анониссимус (?), 16:20, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Настраивать по своему желанию. А не так, как велел дядюшка Ляо или белый господин из огрызка.
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|1.27, Admino (ok), 14:31, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если сравнивать было и стало, то стало намного лучше. Есть хотя бы выравнивание и нет этих странных серых фонов с каёмочкой.
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|1.28, Аноним (28), 14:32, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сори за офтоп, но можно ли как-то прошивать андроид-приставки по типу ми-бокса на такие вот поделки? Поделитесь откуда погружаться и какой в целом статус по аналогам. VLC можно адаптированный поставить и smart-tube какой-нибудь?
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|2.35, Аноним (14), 15:01, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А вот не проще сдеалть на базе Raspberri Pi? Бывают приставки для гостиничных ТВ, те заблочены, прошивать геморой, может те что для дома, может те проше.
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|3.46, Анониматор (?), 16:52, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Pi4 старый тянет 4K, ставил 10 версию LibreELEC. 11-ая какая-то непотребная на ней. Пульт телевизора работает
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|2.37, Аноним (36), 15:36, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Armbian или PostmarketOS, высокая вероятность что рандомный твбокс линуксом поддерживаться не будет
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|2.39, Коко (?), 16:14, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, можно использовать CoreELEC или другие *ELEC проекты. У меня приставка прошита, Kodi на ней работает замечательно. Но приставку всё равно придётся выбирать.
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|2.45, Анониматор (?), 16:48, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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прошивки назвали выше, только не ставь на железяки где камнем работает Intel, только ARM. Только у встроек на ARM есть поддержка протокола, вроде HDMI CEC называется, короче через него пульт телевизора обычный работает.
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|1.30, Аноним (30), 14:42, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Реализована функция поиска, основанная на KRunner, позволяющая находить приложения без необходимости ручного пролистывания полного списка приложений
> Поддержка виртуальной клавиатуры пока отсутствует
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|1.38, Аноним (38), 16:02, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это для SmartTV, а я подумал, что это просто для большого экрана, когда прочитал заглавие новости.
У всех продвинутых юзеров давно большие экраны стоят на основном ПК, а это обычно телевизоры и они обычно с функцией удорожания идут, абсолютно ненужной, глупой и малоюзабельной в реальности - как раз то, что телек делает типа "умным".
Ну просто когда телек у тебя вместо монитора с колонками, то его "умные" функции превращаются в пыль, а бывает и мешают. По антенне смотреть сегодня нечего, как и слушать по радио.
Кста, звук в телеке даже через DVI работает, если кто не в курсе.
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|2.41, Анониссимус (?), 16:22, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Анон наверное не знает, что "умные" функции приводят к удешевлению, а не удорожанию. Потому что так тебе можно втюхать побольше рекламы и собрать больше данных. Добро пожаловать в современный мир!
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|3.47, Анониматор (?), 16:56, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Подкрепи тезис двумя ссылками на аналогичные модели, одна чтоб подороже без смарт-тв, вторая подешевле со смартом
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|1.44, Анониматор (?), 16:42, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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KDE, KDE
Начинает рассказ
Это сказки, песни и веселье
KDE, KDE —
Это радость для нас
Прокатись на нашей KDE-шке
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|1.53, Аноним (53), 17:56, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда опенсорс покорит уже процессоры и железо?
Да, оно есть. Ну хочется современное за нормальную цену.
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|1.57, Аноним (57), 18:23, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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+ Напоминает ATV Launcher.
- Пульты дохнут раз в полгода.
Мышь долговечнее.
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|1.58, Аноним (57), 18:25, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Даёшь Smart-TV на базе Линукса с KDE!
И не мучиться с полутрупом KODI.
Всего-то виджеты завести для пульта, когда store.kde.org уже есть.
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|1.59, Аноним (60), 19:52, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> на мультимедийных устройствах, подключаемых к телевизорам
Дак всё-таки "К" или "ДЛЯ"?
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