Возобновлена разработка окружения KDE Plasma Bigscreen для телевизоров

Девин Лин (Devin Lin) объявил о продолжении разработки проекта Plasma Bigscreen, развивающего пользовательский интерфейс на основе технологий KDE, рассчитанный на использование на мультимедийных устройствах, подключаемых к телевизорам и проекторам. Окружение оптимизировано для работы с большими экранами и управления без клавиатуры c использованием пультов дистанционного управления или голосового помощника. Проект активно развивался в 2020 году, после чего впал в стагнацию и не вошёл в состав KDE Plasma 6, так как не был переведён на использование библиотек KDE 6 и Qt 6 и был привязан к прекратившему существование голосовому помощнику Mycroft. Вместе с Plasma Bigscreen почти остановилась и разработка сопутствующих проектов - web-браузера Aura и мультимедийного проигрывателя Plank, поддерживающих навигацию с использованием телевизионного пульта. В сентябре прошлого года Plasma Bigscreen был переведён на технологии KDE 6 и Qt 6, но публикация новых выпусков не была возобновлена и проект опять оказался заброшен. Пару месяцев назад несколько разработчиков решили возродить проект и провели работу по модернизации интерфейса и доработке конфигуратора. Интерфейс был переведён на плоский стиль, удалены тени и фоновая заливка панелей, добавлены подсказки для индикаторов. Реализованы крупные экранные часы. Для вывода списков задействован QML-тип ListView и обеспечено кэширование отрисовки элементов. Обеспечено размывание фоновых объектов, находящихся не в фокусе. Было: Стало:



Реализована функция поиска, основанная на KRunner, позволяющая находить приложения без необходимости ручного пролистывания полного списка приложений. Переработано оформление конфигуратора, в который добавлена боковая панель со списков категорий. Подготовлена библиотека для унификации оформления модулей к конфигуратору и применения горизонтальной раскладки элементов на экране. На новую библиотеку переведены модули для настройки экрана, звуковой подсистемы, Wi-Fi, оформления Bigscreen и взаимодействия со смартфоном (KDE Connect). Добавлен сервис Envmanager, позволяющий управлять настройками, специфичными для различных режимов работы KDE Plasma, и переключаться между режимами (декстоп, мобильный интерфейс и TV).



Публикацию пакетов с Plasma Bigscreen планируют наладить начиная с выпуска Plasma 6.5. До этого можно использовать сценарий сборки Plasma Bigscreen для postmarketOS или пакет plasma-bigscreen для дистрибутива Arch Linux из репозиториев nightly и AUR. Для управления через игровые контроллеры и пульты ДУ может применяться фоновый процесс из репозитория plasma-remotecontrollers. Из приложений, помимо web-браузера Aura и мультимедийного проигрывателя Plank, для управления с пульта могут использоваться flatpak-пакеты с медиацентром Kodi и интерфейсом к YouTube VacuumTube. Поддержка виртуальной клавиатуры пока отсутствует (экранная клавиатура находится в процессе разработки)



