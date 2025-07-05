Проект KDE развивает собственную виртуальную клавиатуру

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. В отчёте упоминается разработка проектом KDE новой экранной клавиатуры plasma-keyboard, которая развивается на смену виртуальной клавиатуре Maliit, ныне используемой на мобильных устройствах и системах с сенсорными экранами. Plasma-keyboard базируется на коде входящей в состав Qt экранной клавиатуры Qt Virtual Keyboard, расширенной возможностями для интеграции с рабочим столом Plasma и решающей некоторые проблемы с удобством использования. Из недавних изменений отмечается реализация собственного стиля оформления клавиатуры "Breeze", напоминающего оформление клавиатуры Maliit, и задействование нового алгоритма масшабирования, позволившего улучшить отображение клавиатуры на узких экранах. Среди недавних изменений в кодовой базе, формирующей будущий релиз KDE Plasma 6.5: В окне предпросмотра содержимого папок на рабочем столе для пустых папок обеспечен показ заглушки с информацией об отсутствии элементов (просто пустое окно создавало впечатление сбоя при отрисовке интерфейса).

При создании скринкаста отдельного окна, запись теперь охватывает и всплывающие окна, создаваемые данным окном.

В мастере настойки Bluetooth по умолчанию включено скрытие неименованных устройств.

При приглушении звука для всей системы тихий режим теперь отключается для всех устройств при любом изменении громкости (ранее тихий режим выключался только для активного устройства, но сохранялся для дополнительных звуковых устройств).

Обновлён шаблон виджетов KDE Plasma, который приведён в соответствие со стилем и технологиями Plasma 6.

В ветке KDE Frameworks 6.16 в диалоге сохранения и открытия файлов при сортировке по дате самые свежие файлы теперь показываются в верхней части списка, а не внизу. Устранены аварийные завершения, проявлявшиеся в приложениях на базе фреймврока Kirigami, таких как System Settings и Discover. Первая проблема проявлялась во время прокрутки колесом мыши при отключённой анимации в настройках, а вторая - при использовании программной отрисовки.



