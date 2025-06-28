В KDE добавлена поддержка инерционной прокрутки и продолжена реализация восстановления сеанса

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|1.1, Аноним (1), 08:56, 28/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–27 +/–
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От КДЕ отвернулся Редхат, отвернулась Каноникал, кто остался? Сусе? У этого так называемого якобы КДЕ нет перспектив. Смиритесь, аноны, покайтесь и вернитесь к Гному, мы прости заблудших.
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|3.18, Аноним (18), 10:21, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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ИМХО за почти 20 лет пользования линуксом, я никогда серьезной работы (CAD, GIMP, документы и таблицы) не делал под кедами, ибо упасть сессия может в любой неподходящий момент. Работал либо под i3, GNOME2 был хорош, из классики сейчас только Xfce4 и MATE.
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|4.26, Аноним (26), 11:13, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ибо упасть сессия может в любой неподходящий момент
За полтора года ежедневной работы в КДЕ квин упал 1 раза в каком-то сыром релизе, типа 6.0.
В КДЕ куда чаще падает плазма, но плазма - это панельки, они за сессию не отвечает. И сама восстанавливается через секунду. Но и она с каждым обновлением все реже падает. Есть в 6.0 стабильно 1-2 раза в день, то с последними релизами она упала 1 раз за несколько недель.
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|2.4, ilyafedin (ok), 09:03, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Энтерпрайзная SUSE дефолтится на GNOME, openSUSE не имеет дефолта™️, как было сказано кем-то из SUSE на том скриншоте.
Но. Кому нужны все эти редхаты и каноникалы, когда есть KDE e.V.? Это не гном, который даже грант от STF сам заменеджиить не смог.
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|2.7, Аноним (7), 09:07, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> У этого так называемого якобы КДЕ
> якобы КДЕ
Так чо, КДЕ вовсе не КДЕ?
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|3.15, Аноним (15), 09:45, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут половина не скоро поймёт к чему твой вопрос.
...Они также и программы пишут.
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|4.21, Аноним (18), 10:28, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если я правильно уразумеваю, речь про ре инкарнацию третьих кед в виде СРС Trinity TDE?
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|2.8, Аноним (8), 09:07, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Наброс так себе. В Федоре наоборот плазма стала основной de наравне с гномом. Kubuntu тоже никуда не делся.
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|2.10, User (??), 09:24, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что значит "отвернулся"? Он вроде как никогда "повернут" и не был - строить свой коммерческий дистрибутив поверх чужого коммерческого фреймворка Со слегка невменозной политикой - Ну, такое.
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|2.13, Аноним (13), 09:42, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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То что мировое правительство во главе с рептилоидами навязывают GNOME в корпоративные мейнстрим дистрибутивы, это не значит что простые пользователи примут, пока существует хоть одна альтернатива, гномом пользоваться не буду.
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|2.24, Аноним (26), 11:04, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> От КДЕ отвернулся Редхат
Несколько месяцев назад выпустили официальный спин Федоры с КДЕ. Не?
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|2.35, Аноним (35), 12:44, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У вас там в GNOME прокрутку главной кнопки на весь экран уже сделали? ;)
А KDE существует много лет и без отвернувшихся или и не поворачивавшихся вовсе, и вполне счасливо и без них.
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|3.36, Аноним (35), 12:47, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, может, и хорошо, что эти "отвернувшиеся" не поворачиваются. А то если повернутся, ещё начнут выпиливать "сложности" из интерфейса.
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|1.3, Аноним (3), 09:03, 28/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В фаерфоксе была такая прокрутка, работает на вяленом только. Жаль каждый пилит фичу сам, распыление ресурсов
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|1.6, Аноним (6), 09:07, 28/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Добрый день! А почему разрабы кедов занимаются всякими новомодными игрулечками вместо оптимизации своего творения под Intel Pentium 4? Они что, непрограммисты, или это веб-программисты? Вроде же плюсы требуют достаточной квалификации!
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|2.9, Аноним (9), 09:17, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласно телеметрии, у них таких пользователей меньше даже десятой доли процента, а значит и подобной оптимизацией заниматься нецелесообразно
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|3.30, Аноним (30), 12:07, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если софт быстро работает на старом процессоре, то на новом он будет просто летать.
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|3.33, 12yoexpert (ok), 12:15, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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что прекрасно иллюстрирует уровень технической грамотности пользователей пней - они отключают телеметрию
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|2.11, Аноним (11), 09:26, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хватит мучать несчастный процессор. Он уже в начале десятых был неактулен, а уже 2025 год. Для маргиналов с пентиумами 4 есть маргинальные ДЕ, вот и ставьте их
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|2.17, Аноним (17), 10:20, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А почему разрабы кедов занимаются всякими новомодными игрулечками вместо оптимизации своего творения под Intel Pentium 4
Понты дороже оптимизаций, нормального DE, повода перейти на Linux, с Windows, как например из за высоких требований.
Ведь могут же делать нормальное DE, с низкими требованиями.
А не накидывать Bloatware.
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|3.43, Аноним (43), 13:35, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Знаешь, я вот уже 15 лет активно пользуюсь линуксом. И знаешь что? Серьезно задумываюсь уйти обратно на винду.
Почему? Ну во первых под виндой намного больше софта, который просто запускаешь, а не красноглазишь с вайном.
Ну и во вторых, главное что я полностью разочаровался в линукс и опенсорсе. Постоянно какие-то ненужные драмы, оголтелый фанатизм, вечная перестановка кроватей, как тут принято говорить. Была одна стабильная технология(иксы), нет же, ее выкинули и заменили сырым полуфабрикатом(вейланд). А еще это "stable api is nonsense" что значит стабильности ждать не стоит и с каждой новой версией ломается обратная совместимость.
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|2.40, Аноним (40), 12:58, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>под Intel Pentium 4?
Проапгрейдетесь уже хоть до Core 2 Duo, что-ли.
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|2.44, Аноним (44), 13:46, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно же, занимаются. К вашим услугам:
K Desktop Environment 2
GNOME 1
GNOME 2
XFCE 3.8.1
Common Desktop Environment 2.2.0
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|1.28, Аноним (28), 11:22, 28/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> У этого так называемого якобы КДЕ нет перспектив.
Если нет у КДЕ, по сути топовой ДЕ. То напрашивается вопрос, а у чего тогда есть?
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|3.42, Аноним (28), 13:13, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Скажем так, самая технологически развитая в опенсорсе.
А вам известны более развитые не в опенсорсе?
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|1.39, Anonimus (??), 12:58, 28/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всем хорош KDE, прям белым человеком себя чувствую как на этапе сборки так и на этапе использования.
Есть незначительные косяки, но они не критичны:
- Falkon и Konqueror отказываются рендерить некоторые страницы, приходится использовать Хром.
- После перезагрузки виджеты на рабочем столе изменяют положение и размеры.
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|1.47, abu (?), 13:58, 28/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что вообще такое инерционная прокрутка? Вот на Маке работает такое - двинул пальцами по мыши там, где в обычной мыши колесо, и резко начинается скроллинг текста. Но если тотчас ткнул пальцем в то место, где в обычной мыши колесо, скроллинг резко останавливается. Как вкопанный.
Это про вот это?
=продолжена реализация восстановления сеанса= - продолжайте.
=Поддержка нового протокола в Qt открывает двери для реализации средств для восстановления сеанса в Plasma и приложениях KDE.= - открывайте двери, да.
Согласен - это новости с фронта, не иначе.
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