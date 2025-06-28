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В KDE добавлена поддержка инерционной прокрутки и продолжена реализация восстановления сеанса

28.06.2025 08:32

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Наиболее заметным изменением стало добавление в ветку KDE Frameworks 6.16 поддержки инерционной прокрутки при помощи тачпада (при прокрутке колесом мыши инерционность не применяется), которая может использоваться во всех прокручиваемых областях приложений, использующих QtQuick.

Вторым важным новшеством является реализация в ветке Qt 6.10 поддержки Wayland-протокола xx-session-management-v1, который может использоваться для организации восстановления состояния окон прерванного сеанса в окружениях на основе протокола Wayland, например, после аварийного завершения композитного сервера или приложения. Поддержка нового протокола в Qt открывает двери для реализации средств для восстановления сеанса в Plasma и приложениях KDE.

Недавние изменения в ветке KDE 6.5:

  • Во встроенном RDP-сервере реализована поддержка синхронизации между клиентом и сервером текста, находящегося в буфере обмена.
  • В уведомление с информацией об уведомлениях, пропущенных из-за активации режима "Не беспокоить", добавлена кнопка для быстрого просмотра пропущенных уведомлений.
  • В приложение Welcome Center добавлено пояснение по использованию комбинаций клавиш.
  • В менеджере буфера обмена добавлена кнопка для копирования показываемого QR-кода в буфер обмена.
  • Переделана кнопка для вызова интерфейса изменения пиктограммы, показываемая в окне со свойствами и приложениях на базе QtWidgets.
  • В виджете управления сетевым соединением обозначены выполняемые действия и состояния, такие как поиск беспроводной сети.
  • В конфигураторе на странице настройки принтеров улучшена информативность сообщений об ошибках, возникающих из-за отключённого сервиса.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.kde.org/2025/06/...)
  2. OpenNews: Планы KDE по прекращению поддержки сеанса X11
  3. OpenNews: Прогресс в разработке мобильной платформы KDE Plasma Mobile
  4. OpenNews: Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.4
  5. OpenNews: В KDE добавлена поддержка Wayland-протокола xdg-pip
  6. OpenNews: KDE прекращает формирование LTS-релизов и реформирует отправку телеметрии
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63488-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:56, 28/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –27 +/
    От КДЕ отвернулся Редхат, отвернулась Каноникал, кто остался? Сусе? У этого так называемого якобы КДЕ нет перспектив. Смиритесь, аноны, покайтесь и вернитесь к Гному, мы прости заблудших.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:01, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    неадекваты ушли, пользователи остались
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 10:21, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    ИМХО за почти 20 лет пользования линуксом, я никогда серьезной работы (CAD, GIMP, документы и таблицы) не делал под кедами, ибо упасть сессия может в любой неподходящий момент. Работал либо под i3, GNOME2 был хорош, из классики сейчас только Xfce4 и MATE.
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 11:13, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ибо упасть сессия может в любой неподходящий момент

    За полтора года ежедневной работы в КДЕ квин упал 1 раза в каком-то сыром релизе, типа 6.0.
    В КДЕ куда чаще падает плазма, но плазма - это панельки, они за сессию не отвечает. И сама восстанавливается через секунду. Но и она с каждым обновлением все реже падает. Есть в 6.0 стабильно 1-2 раза в день, то с последними релизами она упала 1 раз за несколько недель.

     
     
  • 5.31, 12yoexpert (ok), 12:13, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    плазма не падает
     
  • 2.4, ilyafedin (ok), 09:03, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Энтерпрайзная SUSE дефолтится на GNOME, openSUSE не имеет дефолта™️, как было сказано кем-то из SUSE на том скриншоте.

    Но. Кому нужны все эти редхаты и каноникалы, когда есть KDE e.V.? Это не гном, который даже грант от STF сам заменеджиить не смог.

     
  • 2.7, Аноним (7), 09:07, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > У этого так называемого якобы КДЕ
    > якобы КДЕ

    Так чо, КДЕ вовсе не КДЕ?

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 09:45, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут половина не скоро поймёт к чему твой вопрос.
    ...Они также и программы пишут.
     
     
  • 4.21, Аноним (18), 10:28, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если я правильно уразумеваю, речь про ре инкарнацию третьих кед в виде СРС Trinity TDE?
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:07, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Наброс так себе. В Федоре наоборот плазма стала основной de наравне с гномом. Kubuntu тоже никуда не делся.
     
  • 2.10, User (??), 09:24, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что значит "отвернулся"? Он вроде как никогда "повернут" и не был - строить свой коммерческий дистрибутив поверх чужого коммерческого фреймворка Со слегка невменозной политикой - Ну, такое.
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:42, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    То что мировое правительство во главе с рептилоидами навязывают GNOME в корпоративные мейнстрим дистрибутивы, это не значит что простые пользователи примут, пока существует хоть одна альтернатива, гномом пользоваться не буду.
     
  • 2.24, Аноним (26), 11:04, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > От КДЕ отвернулся Редхат

    Несколько месяцев назад выпустили официальный спин Федоры с КДЕ. Не?

     
  • 2.35, Аноним (35), 12:44, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас там в GNOME прокрутку главной кнопки на весь экран уже сделали? ;)

    А KDE существует много лет и без отвернувшихся или и не поворачивавшихся вовсе, и вполне счасливо и без них.

     
     
  • 3.36, Аноним (35), 12:47, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, может, и хорошо, что эти "отвернувшиеся" не поворачиваются. А то если повернутся, ещё начнут выпиливать "сложности" из интерфейса.
     
  • 2.41, Аноним (41), 13:12, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://kubuntu.org/getkubuntu/
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:03, 28/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В фаерфоксе была такая прокрутка, работает на вяленом только. Жаль каждый пилит фичу сам, распыление ресурсов
     
     
  • 2.5, ilyafedin (ok), 09:04, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, Qt Widgets в итоге в пролете
     
  • 2.32, 12yoexpert (ok), 12:14, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    до сих пор есть и прекрасно работает с тачем под иксами
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:07, 28/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Добрый день! А почему разрабы кедов занимаются всякими новомодными игрулечками вместо оптимизации своего творения под Intel Pentium 4? Они что, непрограммисты, или это веб-программисты? Вроде же плюсы требуют достаточной квалификации!
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:17, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласно телеметрии, у них таких пользователей меньше даже десятой доли процента, а значит и подобной оптимизацией заниматься нецелесообразно
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 12:07, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если софт быстро работает на старом процессоре, то на новом он будет просто летать.
     
  • 3.33, 12yoexpert (ok), 12:15, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что прекрасно иллюстрирует уровень технической грамотности пользователей пней - они отключают телеметрию
     
     
  • 4.48, YetAnotherOnanym (ok), 14:03, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хы... а отключение телеметрии с технической грамотностью как связано?
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:26, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хватит мучать несчастный процессор. Он уже в начале десятых был неактулен, а уже 2025 год. Для маргиналов с пентиумами 4 есть маргинальные ДЕ, вот и ставьте их
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:20, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А почему разрабы кедов занимаются всякими новомодными игрулечками вместо оптимизации своего творения под Intel Pentium 4

    Понты дороже оптимизаций, нормального DE, повода перейти на Linux, с Windows, как например из за высоких требований.
    Ведь могут же делать нормальное DE, с низкими требованиями.
    А не накидывать Bloatware.

     
     
  • 3.43, Аноним (43), 13:35, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаешь, я вот уже 15 лет активно пользуюсь линуксом. И знаешь что? Серьезно задумываюсь уйти обратно на винду.
    Почему? Ну во первых под виндой намного больше софта, который просто запускаешь, а не красноглазишь с вайном.
    Ну и во вторых, главное что я полностью разочаровался в линукс и опенсорсе. Постоянно какие-то ненужные драмы, оголтелый фанатизм, вечная перестановка кроватей, как тут принято говорить. Была одна стабильная технология(иксы), нет же, ее выкинули и заменили сырым полуфабрикатом(вейланд). А еще это "stable api is nonsense" что значит стабильности ждать не стоит и с каждой новой версией ломается обратная совместимость.
     
  • 2.22, Xo (?), 10:46, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну здравствуй теребятки пенти ум4
     
  • 2.40, Аноним (40), 12:58, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >под Intel Pentium 4?

    Проапгрейдетесь уже хоть до Core 2 Duo, что-ли.

     
  • 2.44, Аноним (44), 13:46, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно же, занимаются. К вашим услугам:


    K Desktop Environment 2
    GNOME 1
    GNOME 2
    XFCE 3.8.1
    Common Desktop Environment 2.2.0

     

  • 1.28, Аноним (28), 11:22, 28/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > У этого так называемого якобы КДЕ нет перспектив.

    Если нет у КДЕ, по сути топовой ДЕ. То напрашивается вопрос, а у чего тогда есть?

     
     
  • 2.34, 12yoexpert (ok), 12:16, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    вопрос некорректный, это не топовое и, тем более, не "топовая" DE
     
  • 2.37, Аноним (35), 12:49, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажем так, самая технологически развитая в опенсорсе.
     
     
  • 3.42, Аноним (28), 13:13, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скажем так, самая технологически развитая в опенсорсе.

    А вам известны более развитые не в опенсорсе?

     

  • 1.39, Anonimus (??), 12:58, 28/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всем хорош KDE, прям белым человеком себя чувствую как на этапе сборки так и на этапе использования.

    Есть незначительные косяки, но они не критичны:

    - Falkon и Konqueror отказываются рендерить некоторые страницы, приходится использовать Хром.
    - После перезагрузки виджеты на рабочем столе изменяют положение и размеры.

     
  • 1.47, abu (?), 13:58, 28/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что вообще такое инерционная прокрутка? Вот на Маке работает такое - двинул пальцами по мыши там, где в обычной мыши колесо, и резко начинается скроллинг текста. Но если тотчас ткнул пальцем в то место, где в обычной мыши колесо, скроллинг резко останавливается. Как вкопанный.

    Это про вот это?

    =продолжена реализация восстановления сеанса= - продолжайте.

    =Поддержка нового протокола в Qt открывает двери для реализации средств для восстановления сеанса в Plasma и приложениях KDE.= - открывайте двери, да.

    Согласен - это новости с фронта, не иначе.

     

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