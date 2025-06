В KDE добавлена поддержка инерционной прокрутки и продолжена реализация восстановления сеанса

2.9 , Аноним ( 9 ), 09:17, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Согласно телеметрии, у них таких пользователей меньше даже десятой доли процента, а значит и подобной оптимизацией заниматься нецелесообразно

3.30 , Аноним ( 30 ), 12:07, 28/06/2025 Если софт быстро работает на старом процессоре, то на новом он будет просто летать.

3.33 , 12yoexpert ( ok ), 12:15, 28/06/2025 что прекрасно иллюстрирует уровень технической грамотности пользователей пней - они отключают телеметрию

4.48 , YetAnotherOnanym ( ok ), 14:03, 28/06/2025 Хы... а отключение телеметрии с технической грамотностью как связано?

2.11 , Аноним ( 11 ), 09:26, 28/06/2025 Хватит мучать несчастный процессор. Он уже в начале десятых был неактулен, а уже 2025 год. Для маргиналов с пентиумами 4 есть маргинальные ДЕ, вот и ставьте их

2.17 , Аноним ( 17 ), 10:20, 28/06/2025 > А почему разрабы кедов занимаются всякими новомодными игрулечками вместо оптимизации своего творения под Intel Pentium 4 Понты дороже оптимизаций, нормального DE, повода перейти на Linux, с Windows, как например из за высоких требований.

Ведь могут же делать нормальное DE, с низкими требованиями.

А не накидывать Bloatware.

3.43 , Аноним ( 43 ), 13:35, 28/06/2025 Знаешь, я вот уже 15 лет активно пользуюсь линуксом. И знаешь что? Серьезно задумываюсь уйти обратно на винду.

Почему? Ну во первых под виндой намного больше софта, который просто запускаешь, а не красноглазишь с вайном.

Ну и во вторых, главное что я полностью разочаровался в линукс и опенсорсе. Постоянно какие-то ненужные драмы, оголтелый фанатизм, вечная перестановка кроватей, как тут принято говорить. Была одна стабильная технология(иксы), нет же, ее выкинули и заменили сырым полуфабрикатом(вейланд). А еще это "stable api is nonsense" что значит стабильности ждать не стоит и с каждой новой версией ломается обратная совместимость.

2.22 , Xo ( ? ), 10:46, 28/06/2025 Ну здравствуй теребятки пенти ум4

2.40 , Аноним ( 40 ), 12:58, 28/06/2025 >под Intel Pentium 4? Проапгрейдетесь уже хоть до Core 2 Duo, что-ли.

2.44 , Аноним ( 44 ), 13:46, 28/06/2025 Конечно же, занимаются. К вашим услугам:

K Desktop Environment 2

GNOME 1

GNOME 2

XFCE 3.8.1

Common Desktop Environment 2.2.0