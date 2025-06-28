В KDE добавлена поддержка инерционной прокрутки и продолжена реализация восстановления сеанса

2.2 , Аноним ( 2 ), 09:01, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – неадекваты ушли, пользователи остались

3.18 , Аноним ( 18 ), 10:21, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – ИМХО за почти 20 лет пользования линуксом, я никогда серьезной работы (CAD, GIMP, документы и таблицы) не делал под кедами, ибо упасть сессия может в любой неподходящий момент. Работал либо под i3, GNOME2 был хорош, из классики сейчас только Xfce4 и MATE.

4.26 , Аноним ( 26 ), 11:13, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > ибо упасть сессия может в любой неподходящий момент За полтора года ежедневной работы в КДЕ квин упал 1 раза в каком-то сыром релизе, типа 6.0.

В КДЕ куда чаще падает плазма, но плазма - это панельки, они за сессию не отвечает. И сама восстанавливается через секунду. Но и она с каждым обновлением все реже падает. Есть в 6.0 стабильно 1-2 раза в день, то с последними релизами она упала 1 раз за несколько недель.

5.31 , 12yoexpert ( ok ), 12:13, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – плазма не падает

2.4 , ilyafedin ( ok ), 09:03, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Энтерпрайзная SUSE дефолтится на GNOME, openSUSE не имеет дефолта™️, как было сказано кем-то из SUSE на том скриншоте. Но. Кому нужны все эти редхаты и каноникалы, когда есть KDE e.V.? Это не гном, который даже грант от STF сам заменеджиить не смог.

2.7 , Аноним ( 7 ), 09:07, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > У этого так называемого якобы КДЕ

> якобы КДЕ Так чо, КДЕ вовсе не КДЕ?

3.15 , Аноним ( 15 ), 09:45, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тут половина не скоро поймёт к чему твой вопрос.

...Они также и программы пишут.

4.21 , Аноним ( 18 ), 10:28, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если я правильно уразумеваю, речь про ре инкарнацию третьих кед в виде СРС Trinity TDE?

2.8 , Аноним ( 8 ), 09:07, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Наброс так себе. В Федоре наоборот плазма стала основной de наравне с гномом. Kubuntu тоже никуда не делся.

2.10 , User ( ?? ), 09:24, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что значит "отвернулся"? Он вроде как никогда "повернут" и не был - строить свой коммерческий дистрибутив поверх чужого коммерческого фреймворка Со слегка невменозной политикой - Ну, такое.

2.13 , Аноним ( 13 ), 09:42, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – То что мировое правительство во главе с рептилоидами навязывают GNOME в корпоративные мейнстрим дистрибутивы, это не значит что простые пользователи примут, пока существует хоть одна альтернатива, гномом пользоваться не буду.

2.24 , Аноним ( 26 ), 11:04, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > От КДЕ отвернулся Редхат Несколько месяцев назад выпустили официальный спин Федоры с КДЕ. Не?

2.35 , Аноним ( 35 ), 12:44, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У вас там в GNOME прокрутку главной кнопки на весь экран уже сделали? ;) А KDE существует много лет и без отвернувшихся или и не поворачивавшихся вовсе, и вполне счасливо и без них.

3.36 , Аноним ( 35 ), 12:47, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А, может, и хорошо, что эти "отвернувшиеся" не поворачиваются. А то если повернутся, ещё начнут выпиливать "сложности" из интерфейса.

2.41 , Аноним ( 41 ), 13:12, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://kubuntu.org/getkubuntu/

