Сравнение производительности сеансов KDE Plasma на базе X11 и Wayland

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|2.20, IMBird (ok), 12:31, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А оказалось, что дидовский бинарный X11 адекватнее модного user-friendly вяленда. Парадокс — то, что должно было быть проще и быстрее, оказалось без пяти минут майнером, стабильно жрущим ресурсы.
Дальше больше — если отчикать от иксов кучу абстракций (кривых, а то и вовсе ненужных), которые туда натаскали вредители в лице различных гномокед, то получается что иксы ни разу не тяжёлый тормоз, как нам рассказывают. Почитайте на хабре болгарина, как он напрямую с иксами через ассемблер работал — там много интересного расписано.
Вообще из всей этой кутерьмы интересен разве что dbus, и то благодаря какой-никакой унификации.
Кстати, как понял по дискуссиям, в XLibre сейчас осторожно присматриваются к таким очевидным штукам, как struct aligment, SIMD и преаллокация памяти. Почему-то за кучу десятилетий никто не задался вопросами банального ускорения системы, тасующей события и пиксели очевидными и общеизвестными способами. Много вещей написаны чуть ли не в стиле K&R C в лоб и без каких-либо оптимизаций — есть куда расти.
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|3.37, Аноним (37), 12:42, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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От иксов годами упрашивали поддержки многоэкранности, 8К, HDR 10 bit, 540Гц... А они говори уж лучше стабильные 24 кадров в секунду, чем 60 кадров - за что заслуженно получили дроп из дистрибутивов.
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|4.44, Аноним (44), 12:47, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Просто иксы это кусок морально устаревшего забагованного костылями кода, в котором никто не хочет разбираться даже за деньги! (От того, что вы нажмёте "форк x11" это не решит его проблем!)
А новости про то, что очередной дистрибутив дропнул иксы - это уже обыденность и факт жизни.
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|5.60, Жироватт (ok), 12:54, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ой, да небезапасен ваш Хы11, калькулятор можер читать пороли
> Ой, да костылен ваш Хы11! (Разрабы гномокед, синхронно) О-о-о-о, и кто ж это сделол-то!
> Ой, да никто не хочет даже за деньги трогать ваш Хы11...так стоп, а почему корректирующие релизы-то??
> Ой, да он не поддерживает 48к мульён фыпээс и 1С!11
> Ой, вот ведь низадача, из копроративных дистро под давлением акционеров выкидывают!11
> Ой, а ведь если форкнете, то ничего не поменяется!111
--> ВЫ ТУТ <---
> Ой, а если форк не подписывать специальным смешным копроративным сертификатом, то и ставить его никто не будет
> Ой, а поцчиму вы его ставите из исходков?77 Снести репо по ДСМСА!11
> Ой, а чо, это плохо, когда мы приплачиваем разрабам, лишь бы их код не собирался для Хы11?77
...
Ага
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|6.67, Аноним (-), 12:57, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ВЫ ТУТ ---> Ой, мы нифига не делали десятилетиями (кроме нытья), а теперь ноем что за нас решают!
ps вас же никто не заставляет польтзоваться вейландом.
Просто сидите нас старой версии.
Или просто поддерживайте Х11 сами.
У вас есть отличный пример X11Libre
Форкайте плазму делайте PlasmaLibre и вперед и с песнями!
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|7.75, Аноним (75), 13:02, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дело в том, что фанаты иксов могут только потреблять... Сколько новостей было что иксам не хватает ДАЖЕ тестировщиков. Вот и выходит, что дроп иксов стало следствием.
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|4.45, Аноним (45), 12:47, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Три экрана, один 4к и HDR. Что я делаю не так?
На вяленом даже курсор перемещается с задержкой и периодически рассыпаются окна.
RTX6600.
Или под вяленого нужно покупать нвидию?
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|5.56, Аноним (45), 12:51, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>RTX6600
Ты сам выбрал затычку вместо видеокарты.
>Или под вяленого нужно покупать нвидию?
Верно мыслишь, если даже накопить не можешь есть кредиты.
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|4.79, Аноним (79), 13:06, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А Xinerama это не про многоэкранность, не?
>А они говори уж лучше стабильные 24 кадров в секунду, чем 60 кадров
Опаньки, а чего же это у меня в настройках экрана в KDE X11 показывается кадровая развёртка 60 Гц?
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|2.63, Аноним (63), 12:54, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сделай лучше. Или возьмись за поддержку Х11. А мы на тебя посмотрим и перетрём на форуме твои косточки.
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|1.2, Аноним (2), 12:16, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>По итогам тестирования сделан вывод, что X11 ещё рано сбрасывать счетов, а решения на базе Wayland требуют дополнительной оптимизации
Выбросят господам на стол для бета-оптимизаций
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|1.5, Виталий (??), 12:17, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Я глазами вижу, что X11 быстрее. Приложения X11 занимают меньше памяти. IceWM быстрый и лёгкий.
Но Wayland даёт доступ к низкому уровню. А надо ли ? И где надо ?
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|2.10, Аноним (10), 12:23, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Без композитинга да. Вейланд так просто не умеет. Но были единицы игр где это было заметно, вот, к примеру, Natural Selection 2 (нативная, на железе того времени). Про память и скорость это очень мимо, у вейланда меньше и быстрее (но драйвера более багованные и текло).
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|2.83, йцу (?), 13:08, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Такая же ситуация с KDE. Масса переделок, самых казалось бы уже удобных и оптимальных решений. Убираются и добавляются кнопочки, меняются цвета и отступы.
Такое ощущение, что самого идиота Земли туда поставили рисовать.
В итоге, старый добрый fluxbox куда приятнее KDE. Омрачняет лишь стагнирующий в каменном веке функционал, который лечится подпорками и то не весь.
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|1.6, Karl Richter (ok), 12:19, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Рассматривать X11 ради 6-9% нет смысла. Его уже никто в массах использовать не будет, а под Wayland оптимизации завезут, пока что задача в функционале.
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|2.14, Аноним (14), 12:25, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они просто любят меряться детородными органами и экономить 10 мегабайт RAM. Windows 11 после установки жрет почти 6 гигабайт RAM и это не мешает ей быть самой популярной десктопной ОС в мире. Не то чтобы на оптимизацию нужно забить, но в мире где в смартфоны ставят уже по 16 гиг это действительно не столь важно.
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|2.19, Аноним (19), 12:30, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Что-то долго завозят, KDE с FIFO может быть и залетал быстрее, но это всё равно не является панацеей. Постоянно включённый композитинг - натуральное зло и этого быть не должно.
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|2.55, Аноним (55), 12:50, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Рассматривать X11 ради 6-9% нет смысла. Его уже никто в массах использовать не будет, а под Wayland оптимизации завезут, пока что задача в функционале
Как работает твоя логика? Смысл еще как есть. По производительности Иксы уделывают Вяленый вот прямо здесь и сейчас. А "оптимизации и функциональность" в Вяленом будет только в будущем, и то чисто в теориии и непонятно через сколько лет.
Так с какого перепугу я должен *сейчас* выкидывать Иксы? Чтобы что?
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|3.65, 1 (??), 12:56, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтобы потратить деньги на новую NVideo. А то, вдруг они опять второе место по капитализации займут !
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|3.74, Аноним (-), 13:01, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> По производительности Иксы уделывают Вяленый вот прямо здесь и сейчас.
На уровне погрешности "скриншота диспетчера задач")
> А "оптимизации и функциональность" в Вяленом будет только в будущем, и то чисто в теориии и непонятно через сколько лет.
Давай покажи мастеркласс - запусти HDR фильмец на Х11!
Или в Х11 такой функциональности нету? Как же так!?
> Так с какого перепугу я должен *сейчас* выкидывать Иксы?
А тебя кто-то заставляет?
Просто поддерживай свое DE сам.
Ты же не забыл, что тебе никто ничем не обязан?
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|4.108, Ананимаз (?), 13:29, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Давай покажи мастеркласс - запусти HDR фильмец на Х11!
ща, отхлебну лавандовый раш
это же пипец как нужно всем и везде, вот прям жисть не мила без hdr/abcd/xyz. Ради этого стоит все поломать и затерпеть повышенное энергопотребление на ровном месте
Когда уже до пориджей дойдет, шо комплюктеры нужны не только ради игрулек с сотнями мецагерц экраноми, но и шоб работу работать
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|5.126, Аноним (-), 13:44, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> это же пипец как нужно всем и везде, вот прям жисть не
> мила без hdr/abcd/xyz. Ради этого стоит все поломать
Да, стоило, потому то нормальным людям это нужно.
> и затерпеть повышенное энергопотребление на ровном месте
Не терпи! Высказывай свое неодобрение))
> Когда уже до пориджей дойдет, шо комплюктеры нужны не только ради игрулек
> с сотнями мецагерц экраноми, но и шоб работу работать
Ну так работай работу на своем 15" ЭЛТ монике непоридж ты наш.
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|4.112, Аноним (112), 13:34, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Давай покажи мастеркласс - запусти HDR фильмец на Х11!
А что должно произойти? Фильм не покажут? 😂 Или он все-таки перобразуется в SDR при выводе на экран? Да и моник уменя не HDR...
Понимаешь, если бы ты реалтно купил себе HDR монитор, то вряд ли бы сидел ждал, пока поддержку HDR добавят в Вайленд (это случилось совсем недавно в KDE), а юзал бы Винду или Мак. Поэтому вот этот ваш аргумент про HDR у меня всегда вызывает недоумение.
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|5.124, Аноним (-), 13:44, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ага, а играть в приставку можно и на чернобелом телевизоре Ну подумаешь квадрат... большой текст свёрнут, показать
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|3.76, Аноним (76), 13:03, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> уделывают
На сколько долей сотых тысячных одного процента уделывают? Давай почитаем: "сеанс X11 потреблял 1.83% CPU, а Wayland - 1.97%". В пределах погрешности. Может во время вяленого ему емейл пришел, и ЦПУ скакнул для отрисовки уведомления?
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|4.93, Аноним (55), 13:17, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На сколько долей сотых тысячных одного процента уделывают? Давай почитаем
Ну давай почитаем:
"нагрузка на CPU при использовании Wayland оказалась в 8-10 раз выше, чем при использовании X11."
"В плане энергопотребления Wayland потребил в тесте VLC больше энергии на 8-49%"
> Может во время вяленого ему емейл пришел
А может это ты тактично цитируешь только то, что тебе удобно?
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|5.99, Аноним (-), 13:23, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А может это ты тактично цитируешь только то, что тебе удобно?
Так ты точно также тактично цитируешь только то, что удобно тебе - где у вейланда цифры плохие))
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|6.117, Аноним (55), 13:37, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так ты точно также тактично цитируешь только то, что удобно тебе - где у вейланда цифры плохие))
Ну это логично - я же потенциальный пользователь. Я как бы заинтересован в плохих цифрах, потому что они принесут мне проблемы. А хорошие цифры мне маркетологи и так покажут (правда, здесь я их не увидел).
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|5.122, Аноним (122), 13:43, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так ты процитировал обе проблемы связанные в VLC, а не с самим вяленным. Видимо, ты цитируешь только то, что тебе удобно.
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|1.7, Аноним (10), 12:20, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну, субъективно, я наблюдаю, что qps больше процессора в сессии иксов потребляет. А вот konsole в сессии вейланда, хотя, уже не так ужасно, как полгода назад. В целом если решить вопрос позиционирования новых окон м вечно непомещающегося в экран mpv, будет даже юзабельно. В частности, иксы любят фризиться при переключении окон, и с вейландом такого нет.
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|2.23, Аноним (76), 12:33, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> вопрос позиционирования новых окон
dconf write /org/gnome/mutter/center-new-windows true
> вечно непомещающегося в экран mpv
mkdir -p ~/.config/mpv
echo autofit-larger=848x480 >>~/.config/mpv/mpv.conf
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|3.29, Аноним (10), 12:36, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в том и дело, что окно меняет размер и то, что было в центре, оказывается где-то неизвестно где. Это по обоим пунктам.
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|3.121, Аноним (121), 13:43, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>echo autofit-larger=848x480 >>~/.config/mpv/mpv.conf
Ну или так:
echo autofit-larger=80%x80% >>~/.config/mpv/mpv.conf
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|1.8, Аноним (3), 12:20, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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По мере развития веуланда оверхед иксов превращается в оптимизацию.
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|1.11, Анануил (?), 12:24, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Попробовал этот лонгрид пропустить через яндексевский саммаризатор и он неожиданно переврал все выводы с точностью до наоборот.
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|2.73, Аноним (10), 13:01, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Попробовал этот лонгрид пропустить через яндексевский саммаризатор и он неожиданно переврал
> все выводы с точностью до наоборот.
У яндекса один гтп2 из технологий был (и то ворованный), попробуй текущие продукты openai.
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|1.12, Аноним (76), 12:24, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Бред. Там столько переменных, например автор сам же признает, что даже разные реализации "диспетчера задач" могут по-разному нагружать систему. Ты мне давай реально равнозначный тест, где вообще все компоненты системы одинаковые, за исключением иксов-vs-вяленого. Разные сеансы могут иметь разные наборы сервисов помимо иксов/вяленого. И почему это проблемы кедовской реализации вяленого выдаются за проблемы самого вяленого?
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|2.28, Аноним (96), 12:35, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ой, да не кипятись ты так. Ты там вообще ничего не написал, ни kwin, ни вейленд, так что тебе нет смысла оправдывать кривизну вялого.
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|3.35, Аноним (76), 12:41, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да тут и обсуждать нечего. За примерами профессионально выполненных тестов иди на фороникс. Здесь же автор вообще не дает никакие спеки, не удостоверяется в наличии переменных, влияющих на тесты, а во время тестов тупо смотрит на... "диспетчер задач" (и даже скриншотит его, лол).
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|4.48, Аноним (10), 12:47, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>профессионально
>похороникс
а ты юморист, тебе уже советовали стендапером стать?
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|1.13, Аноним (75), 12:25, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Только не учили одного, что X11 будут дропать дальше, потому что с ним нету никаких перспектив.
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|1.15, ckotinko (ok), 12:25, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Какой процесс или процессы давали нагрузку. Все таки 30 активных процессов против 4х это уже признак какой-то странности. Возможно дело в том что вяленый активно опрашивает клиентов на предмет нового кадра
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|1.17, Аноним (17), 12:27, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Парадокс в том, что иксы никогда не отличались высокой скоростью отрисовки. Особенно когда все тулкиты начали гонять растр через сокеты.. При этом вяленый, лишённый большого количества иксовых прослоек, умудрился работать почти также по скорости. Что это? Несовершенство протокола wayland, или просто разрабы kwin не умеют писать нормальный быстрый код?
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|2.26, Аноним (10), 12:34, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я проверял, hypr летает (во всяком случае, с тех пор, как дропнул wlroots) и нет большинства кедопроблем. Но что делать, пользователям нужно, чтобы работало всё и везде. А это значит, от нагромождения костылей никуда не деться.
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|1.18, Аноним (75), 12:29, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Иксы уже морально устарели, дайте уже этому формату спокойно умереть!
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|2.50, User (??), 12:48, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Иксы уже морально устарели, дайте уже этому формату спокойно умереть!
... и купите вот новую невидию!
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|3.129, Аноним (122), 13:50, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дженсен, зачем ты перенимаешь худшие практинги Тодда?
P.S. купи Скайрим!
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|1.21, Аноним (96), 12:32, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> при тестировании на ноутбуке Lenovo IdeaPad 3 с интегрированным GPU AMD в сеансе Wayland процессор постоянно нагружен примерно на 8% независимо от активности, а каждые 2-3 секунды наблюдается скачок, полностью нагружающий GPU.
Ппц.Вейлендо-бои,что с лицом?
> В сеансе X11 нагрузка на CPU и GPU во время простоя была на нуле.
Ну дык - легаси, написанное дидами, в котором никто не хочет ковыряться. (C)
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|2.43, Аноним (-), 12:45, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Проверка нагрузки на CPU утилитой vmstat показала, что во
> время простоя сеанс X11 потреблял 1.83% CPU, а Wayland - 1.97%
Чел сам генерит взаимоисключающие параграфы.
Ради 0.14% разницы использовать иксы?)))
Да их даже ради 10% разницы нет смысла использовать.
> Ну дык - легаси, написанное дидами, в котором никто не хочет ковыряться. (C)
Ну так оно и есть. Пока что в них захотели ковыряться полтора маргинала.
|
|1.22, Аноним (75), 12:33, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Только вот от того что вы нажмёте форкнуть x11 это не решит его архитектурное устаревание. А ещё и баги, которые устраняются костылями... Устраняя один баг, там открываются ещё 2 бага!
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|1.25, Аноним (25), 12:34, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Изначально было отмечено, что при тестировании на ноутбуке Lenovo IdeaPad 3 с интегрированным GPU AMD в сеансе Wayland процессор постоянно нагружен примерно на 8% независимо от активности
> Проверка нагрузки на CPU утилитой vmstat показала, что во время простоя сеанс X11 потреблял 1.83% CPU, а Wayland - 1.97%
к второму тесту Игорь протрезвел
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|1.27, Аноним (75), 12:35, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Просто иксы это кусок морально устаревшего забагованного костылями кода, в котором никто не хочет разбираться даже за деньги!
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|2.33, Аноним (33), 12:40, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, просто квалифицированно копаться в сложном дерьме люди готовы только за деньги, а за копания в иксах денег как раз не платят.
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|2.41, Аноним (41), 12:45, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Просто иксы это кусок морально устаревшего забагованного костылями кода, в котором никто не хочет разбираться даже за деньги!
Сами проверяли или доверяете "профессионалам"? Тесты показывают несостоятельность ваших тезисов.
Кстати, никогда не понимал термина "моральное устаревание". Вы применяете - вы проясните.
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|1.30, Аноним (30), 12:36, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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За потребление ресурсов отвечает графический тулкит. И при чём здесь Wayland как протокол?
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|2.36, Xo (?), 12:42, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Во-во, но факт остаётся фактом. Энергопотребление важная вещь сегодня.
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|3.95, Аноним (-), 13:20, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Насколько?
Думаю просмотр видосика или один запрос на какой-то локалный ЖПТ нивелирует всю разницу.
Это напоминает "особо одуренных" местных, которые сначала меряются у кого DE занимает меньше оперативки - 200мб или 300мб, а потом запускают IDE или браузер.
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|2.38, Аноним (33), 12:43, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Притом, что вейланд на уровне протокола оперирует гигантскими текстурами для каждого окна, а в иксах это отдаётся на откуп тулкитам, и тулкиты каждое окно заново рендерят на GPU каждую секунду из мелких текстурок и параметрических векторных представлений шрифтов.
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|2.40, Аноним (96), 12:43, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сравнили бы два smtp-сервера, ты бы сказал причём здесь smtp как протокол?
Как вы заеbали со своим вейланд это протокол, как попугаи-аутисты какие-то. Они сравнили, пля, не протокол, а реализацию этого протокола в виде kwin.
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|3.62, Аноним (-), 12:54, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как вы заеbали со своим вейланд это протокол, как попугаи-аутисты какие-то
Проблема в дебичах в треде, которые прям сейчас в комментах гонят на вейланд, а не на конкрентную реализацию в плазма 6. И им каждый раз приходится напоминать, что есть проблемы с протоколом, а есть проблемы к конкретной реализацией протокола. Но они тупики и до них не доходит.
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|3.66, Аноним (30), 12:57, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Они сравнили, пля, не протокол, а реализацию этого протокола в виде kwin.
Ну вот и ответ. Реализация kwin не оптимальна.
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|2.47, Аноним (41), 12:47, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> За потребление ресурсов отвечает графический тулкит. И при чём здесь Wayland как протокол?
Хотите сказать, что "морально устаревший" x11 превосходит современное совершенство?
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|3.64, Аноним (30), 12:55, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хочу сказать, что разработчики графических наборов инструментов умудрились просадить в производительности свои поделия, работающие по современному протоколу.
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|3.77, Аноним (-), 13:04, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> превосходит
в чем?
HDR и дробный скейлинг туда уже завезли?
Это как хвастаться что жигули, с которой выкинули все сидушки, обогнала семейный минивен на треке.
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|1.31, Аноним (33), 12:37, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Сферический вывод в вакууме Решения на базе X11 не оплачиваются корпорациями, к... большой текст свёрнут, показать
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|1.32, Аноним (37), 12:39, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Иксы годами упрашивали сделать поддержку многоэкранности, 8К, HDR 10 bit, 540Гц... А в ответ лишь что это опенсорс и никто им нечего не обязан - да и вообще сидите на 24 кадров в секунду! Вот по этому и все дропают иксы!
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|2.49, Аноним (96), 12:48, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Прикольно у вас выходит : упрашивала редхат сделать это, они сказали что это опен сорс и делайте сами, и поэтому редхат дроппает иксы, потому что редхат не делает то, что попросил редхат.
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|3.87, Аноним (-), 13:10, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> упрашивала редхат сделать это, они сказали что это опен сорс и делайте сами,
> и поэтому редхат дроппает иксы, потому что редхат не делает то, что попросил редхат.
Ну зачем перевирать историю?
Редхат сказала что ОНИ это делать не будут, т.к. ставят на вейланд.
Что мешало Сообществу™ сделать форк x11libre 5-10 лет назад и сделать это все там?
Но Сообщество™ только кричало "нинужон наш ХДР".
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|1.34, erphov (?), 12:40, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Canonical за продукты, связанные с высокопроизводительными вычислениями
> Canonical
> высокопроизводительными
Какие вычисления, такие и замеры
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|1.39, Аноним (-), 12:43, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Хм... тесты конечно хорошо.
А возможности сравнили?
Мне пофигу что "нагрузка на CPU в режиме простоя 0.067% против 0.050%"
если при подключении внешнего монитора к ноуту Х11 имеет немаленький шанс помереть. И потянуть за собой всё остальное, тк ̶у̶б̶о̶г̶а̶я̶ ̶ архитектура актуальная для прошлого века.
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|2.53, Аноним (41), 12:49, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> при подключении внешнего монитора к ноуту Х11 имеет немаленький шанс помереть
Часто приходится на протяжении последних лет 15-ти обслуживать разного рода презентации и прочие мероприятия. Ни разу не фиксировал описанный вами эффект (ни под Linux, ни под офтопиком).
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|1.42, Аноним (42), 12:45, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Wayland - такой же мертворожденный как и BTRFS. Всякому понятно, что если он за столько лет нормально не заработал, то уже и не заработает. Получится в итоге как с BTRFS в openSUSE: хоть эту ФС в установщике и поставили по умолчанию, при ручном разбиении разделов всё равно все выбирают EXT4. Также будет и с Вейландом. Народ просто будет сносить вяленого и ставить XLibre. Скриньте.
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|2.51, Аноним (-), 12:48, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Народ просто будет сносить вяленого и ставить XLibre. Скриньте.
Ты про кучку прдликов-нектакусиков?)) Эти да, могут)
А нормальные люди будут просто пользоватся вейландом. Собственно уже пользуются.
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|2.52, Аноним (44), 12:49, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "Народ просто будет сносить вяленого и ставить XLibre. Скриньте. "
Пока что только сносят иксы!
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|3.58, Аноним (41), 12:53, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пока что только сносят иксы!
Ничего не сношу. Ставлю систему и работаю. Будет в следующей версии - безразлично, что "под капотом".
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|4.82, Аноним (42), 13:08, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О хомяках, привыкших жрать что дают речи не идёт. Правда не очень понятно зачем этим людям вообще нужен Линукс, когда есть Виндовс, в которой всё работает из коробки.
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|5.102, Аноним (-), 13:24, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> О хомяках, привыкших жрать что дают речи не идёт.
Это не хомяки. Это просто нормальные люди.
Им важно чтобы работало.
Если софта на линуксе хватает - то зачем ставить винду?
Мы же не про CADы говорим или какие-то инжинерные приложения.
А всякие фанатики-прдолики будут колупать конфиги, 100 раз пересобирать генту чтобы получить 1% оптимизации, потом еще 100 раз пересобирать, тк оптимизация получилась отрицательной, ставить всякие маргиналные БСД, с(л|р)аки и прочее годное только для ноулайферов.
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|2.61, Аноним (76), 12:54, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тем временем за последние три года вяленый вырос с 25% пользователей до 45%. Но ты и дальше верь -- веруй -- что все будут ставить непонятный форк от васяна.
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|3.89, Аноним (42), 13:11, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Доля Гнома по официальным данным выросла ещё больше, что не мешает мне спокойно продолжать пользоваться Xfce. И не мне одному.
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|1.57, Аноним (57), 12:51, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А пускай хотя бы допилят работу krfb под Wayland, и я посмотрю как это всё заработает. Ато кричат что всё уже готово и можно переходить под Wayland. Другие сторонники Wayland говорят что должно просто всё работать, но оно то не работает.
Если и запилят то как со снимками экрана скорее всего будет работать через dbus. Кроме того если это будет работать под одним композитором, то под другим не будет. Они же сделали такой защищённый протокол, что он защищён даже от пользователя, что клиент не может получить информацию об других окнах. Это называется уже всё перепробовал, попробую ка скушать ёжа.
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|1.59, Аноним (59), 12:53, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это всё конечно очень хорошо, но только как мне запустить сеанс KDE под Wayland на FreeBSD?
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|2.71, Аноним (-), 13:00, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Это всё конечно очень хорошо, но только как мне запустить
> сеанс KDE под Wayland на FreeBSD?
А что такое FreeBSD и зачем оно нужно на десктопе?
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|1.72, НяшМяш (ok), 13:01, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чел из каноникла (который в наше время умеет только плагины для гнома ставить) оборзевает кеды. Дальше можно было бы не читать. Потом он включил Color Accuracy, хотя там прямым текстом написано - это жрёт производительность, и начал какие-то там 0.4 ватта высматривать. Как же у иксофанатиков горит от неизбежного наступления вяленого везде, что на свою защиту таких вот дурачков приглашают.
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|1.80, Аноним (80), 13:07, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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К сожалению, иксы устарели. Но что поделать, если опеннетные эксперты не могут или не хотят их развивать. Поэтому, только Вяляный спасёт линукс десктоп!
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|2.91, Аноним (96), 13:15, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Опеннетные эксперты могут и/или развивают вейленд? Или просто жрут, что дают и развивают другие, но считают себя илитой и прогрессивным сообществом?
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|2.92, Аноним (79), 13:16, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы уж определитесь, так есть или нет чего спасать. А то у вас то Линукс-десктопа вообще не существует, то вы его спасать собираетесь.
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|1.85, Sunderland93 (ok), 13:08, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На уровне погрешности практически. Тем более в Plasma 6.5 планируют во всю задействовать overlay planes, что даст нехилый прирост к энергоэффективности.
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|1.103, Аноним (10), 13:25, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тем временем, прокрутка в kwrite всё ещё лагает. Лечится либо другим wm, либо xwayland. Почему об этом никто не говорит?
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|2.125, AleksK (ok), 13:44, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверное потому что только у тебя лагает.
Только что открыл kwrite. Открыл в нем файл, прокрутка работает идеально.
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|1.105, Аноним (19), 13:26, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сколько бы новостей про иксы не выходило, везде одно "иксы нинужны" и "просили джвадцать лет сделать N в иксах и не сделали, зато в вяленном оно уже есть!".
Хоть бы методички что-ли по-разнообразнее брали.
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|2.114, Аноним (-), 13:36, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сколько бы новостей про иксы не выходило, везде одно "иксы нинужны" и
> "просили джвадцать лет сделать N в иксах и не сделали, зато в вяленном оно уже есть!".
А по делу есть что сказать? Ну, помимо газофикации лужи?
Ненужность иксов показывается кол-вом ДЕ, которые от них отказались.
Вот и всё. Тут можете хоть усереться, но реальность от этого не поменяется.
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|3.127, Аноним (127), 13:49, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ДЕ отказываются от X11 только по причине поддержки. А не потому что вайленд такой хороший
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|1.115, AleksK (ok), 13:37, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Изначально было отмечено, что при тестировании на ноутбуке Lenovo IdeaPad 3 с интегрированным GPU AMD в сеансе Wayland процессор постоянно нагружен примерно на 8% независимо от активности, а каждые 2-3 секунды наблюдается скачок, полностью нагружающий GPU.
Ноутбук на AMD с интегратом. Manjaro KDE 6.3.6 сеанс Wayland.
Вот нагрузка CPU в простое:
https://ibb.co/9H3wv9sH
Вот загрузка GPU в простое:
https://ibb.co/bjp2JKZg
В общем автор начинает свои локальные проблемы распространять на всех.
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|1.118, Аноним (118), 13:40, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну и кого то это удивило? И так всем адекватным было понятно что Lenovo делает некачественные другие ноутбуки.
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|1.119, Аноним (119), 13:40, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> сделан вывод, что X11 ещё рано сбрасывать счетов, а решения на базе Wayland требуют дополнительной оптимизации
Звучит как «круглые колёса ещё рано списывать со счетов, а решения на базе треугольных колёс ещё требуют доработки» =)
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|2.128, Аноним (-), 13:50, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Звучит как «круглые колёса ещё рано списывать со счетов, а решения на базе треугольных колёс ещё требуют доработки» =)
Скорее "колесо от телеги едет слегка быстрее, а резиновое отличается повышенными требованиям к тяговому устройству".
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