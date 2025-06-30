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Ubuntu будет поставлять intel-compute-runtime без защиты от Spectre, снижающей производительность на 20%

30.06.2025 10:19

В Ubuntu решено перейти по умолчанию на поставку пакета intel-compute-runtime, собранного с флагом NEO_DISABLE_MITIGATIONS, отключающим защиту от атак класса Spectre. По оценке разработчиков Ubuntu наличие подобной защиты приводит к снижению производительности пакета примерно на 20%.

Пакет intel-compute-runtime включает компоненты, необходимые для использования OpenCL и OneAPI Level Zero на системах с GPU Intel. При сборке поставляемых в пакете библиотек наличие сборочного флага NEO_DISABLE_MITIGATIONS приводит отключению в компиляторе опций "-mretpoline -mindirect-branch=thunk -mfunction-return=thunk -mindirect-branch-register", обеспечивающих дополнительную защиту от Spectre. На производительность OpenCL и операций на стороне GPU эти опции не влияют, но снижают накладные расходы при выполнении кода, отвечающего за работу API.

Инженеры, отвечающие за безопасность в Intel и Canonacal, в ходе обсуждения пришли к выводу, что в защите от Spectre, реализованной на уровне Compute Runtime, больше нет необходимости, так как необходимая защита уже имеется на уровне ядра. Имеющаяся в Compute Runtime защита от Spectre представляет интерес в основном для тех, кто использует ядра без должной защиты, и польза от неё не перекрывает наблюдаемое снижение производительности. Кроме того, предоставляемые Intel релизы Intel Graphics Compute Runtime собираются с выставлением по умолчанию флага NEO_DISABLE_MITIGATIONS, отключающего защиту.

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/securi...)
  2. OpenNews: Training Solo - новые варианты атаки Spectre-v2, затрагивающие CPU Intel
  3. OpenNews: Обход защиты от атак Spectre и эксплоит для извлечения данных из памяти другого процесса
  4. OpenNews: Ошибка в LSM-модуле Landlock позволяла заново получить сброшенные привилегии
  5. OpenNews: Опубликованы финальные спецификации OpenCL 3.0
  6. OpenNews: Intel открыл код реализации OpenCL, выполняемой на CPU
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63498-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, opencl, optimization, spectre
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:44, 30/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Когда сделали слишком защищенную систему и затруднили доступ нужным людям.
     
  • 1.2, Аа (?), 10:45, 30/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот это поворот, коллеги!
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:52, 30/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там разве смысл не в том, что все программы должны быть собраны компилятором с замедлением, не только ядро? Если так, то аргументация довольно булшитная. С другой стороны, гцц тоже начал генерировать раздутый код со всевозможными защитами стека после обновления и получить прежний эффективный код никак нельзя.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:09, 30/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что вообще в современном понимании безопасный код? Думается, это код который выполняет только одну функцию, абстракция этим похвастаться по определению не могеть.
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:11, 30/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Инженеры, отвечающие за безопасность в Intel и Canonacal, в ходе обсуждения пришли к выводу, что в защите от Spectre, реализованной на уровне Compute Runtime, больше нет необходимости, так как необходимая защита уже имеется на уровне ядра

    Буллшитная. Смягчения в ядре защищают само ядро. Смягчения в программах - защищают сами эти программы.

     

  • 1.6, Аноним (7), 11:09, 30/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Напоминаю - почти все остальные программы и либы собираются без опций защиты. Наличие опций в одной либе - это калитка посреди чиста поля.
     
  • 1.8, Аноним (7), 11:14, 30/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    P.S. Как минимум на старых видюхах можно OpenCL ядром с намеренным UB вычитать или перезаписать вообще всю видеопамять, любого процесса. Существуют реализаци как дамперов, так и анализаторов дампов. Если вы думаете, что с OpenGL ситуация лучше - то вы ошибаетесь.
     
  • 1.10, Аноним (10), 11:22, 30/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, а собственно в Clear Linux как идёт ?
    https://www.clearlinux.org/downloads.html
     
  • 1.11, Аноним (11), 11:43, 30/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Решил проблему с уязвимостями интел деньгами, перейдя на АМД. Теперь и спится спокойнее, и комп имеет ровно ту производительность, за которую платил. Рекомендую всем поступить так же, тем более, что у интела сейчас не лучшие времена даже без всяких уязвимостей. Прямо сейчас лучшие процы у АМД.
     
     
  • 2.12, Аноним (10), 11:52, 30/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как теперь спать:
    https://www.opennet.ru/keywords/amd.html
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:55, 30/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Решил проблему с уязвимостями интел деньгами, перейдя на АМД

    Святая наивность. Не решил проблему, а пересел с уязвимостей Интел на уязвимости АМД.

     
     
  • 3.17, IMBird (ok), 12:14, 30/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А надо было переходить на Zhaoxin (которые у нас не купишь)
     
     
  • 4.25, Аноним (10), 13:47, 30/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такие же неуловимые джо как и эльбрусы.
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:55, 30/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Исследователи безопасности Google обнаружили серьёзную уязвимость под названием EntrySign, затрагивающую все процессоры AMD Zen от Zen 1 до Zen 4. Этот эксплойт позволяет злоумышленникам с правами локального администратора обходить систему криптографической верификации AMD и загружать собственные обновления микрокода на уязвимые процессоры.

    ... аноним решил проблему...
    ... аноним решил проблему...
    ... аноним решил проблему...
    УХАХАХАХАХАХА.

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 12:46, 30/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же фича для экспериментаторов. А то ещё скажите, что возможность разблокировки загрузчика на смарфонах - уязвимость.
     
  • 2.19, Аноним (3), 12:57, 30/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так там вирусы живущие в процессоре и в принципе не детектируемые ничем уже в дикой природе, по понятным причинам только для амд. Как в такой ситуации ты вообще спишь?
     
     
  • 3.21, НяшМяш (ok), 13:01, 30/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интелофанатики ещё не оправились от смерти своей любимки и несут фигню про конкурентов, без регистрации и смс.
     
     
  • 4.22, Аноним (3), 13:09, 30/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему, фигню? Это же не интел позволяет загружать что угодно в процессор. Задетектировать любую малварь на отрицательных кольцах тоже невозможно, тот тот же принцип. Вроде только амд так отметился за всю историю и сразу со всеми процессорами.
     
  • 4.24, Аноним (10), 13:46, 30/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.20, Аноним10084 и 1008465039 (?), 12:58, 30/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть нас оставили без защиты перед ужасающей уязвимостью? Ведь несколько лет назад сказали, что уязвимость такая, что хакеры будут красть данные без всяких преград. И что нужно притормозить процы - ради безопасности
     

  • 1.23, 12yoexpert (ok), 13:12, 30/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    и слава богу, mitigations=off - то что доктор прописал для домашнего ПК

    кому нужно запускать недоверенные виртуалки - сами разберутся

    но убунту это уже не спасёт

     
  • 1.26, Аноним (27), 13:48, 30/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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