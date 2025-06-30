Ubuntu будет поставлять intel-compute-runtime без защиты от Spectre, снижающей производительность на 20%

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|1.1, Аноним (1), 10:44, 30/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Когда сделали слишком защищенную систему и затруднили доступ нужным людям.
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|1.3, Аноним (3), 10:52, 30/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Там разве смысл не в том, что все программы должны быть собраны компилятором с замедлением, не только ядро? Если так, то аргументация довольно булшитная. С другой стороны, гцц тоже начал генерировать раздутый код со всевозможными защитами стека после обновления и получить прежний эффективный код никак нельзя.
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|2.5, Аноним (5), 11:09, 30/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что вообще в современном понимании безопасный код? Думается, это код который выполняет только одну функцию, абстракция этим похвастаться по определению не могеть.
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|2.7, Аноним (7), 11:11, 30/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Инженеры, отвечающие за безопасность в Intel и Canonacal, в ходе обсуждения пришли к выводу, что в защите от Spectre, реализованной на уровне Compute Runtime, больше нет необходимости, так как необходимая защита уже имеется на уровне ядра
Буллшитная. Смягчения в ядре защищают само ядро. Смягчения в программах - защищают сами эти программы.
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|1.6, Аноним (7), 11:09, 30/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Напоминаю - почти все остальные программы и либы собираются без опций защиты. Наличие опций в одной либе - это калитка посреди чиста поля.
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|1.8, Аноним (7), 11:14, 30/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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P.S. Как минимум на старых видюхах можно OpenCL ядром с намеренным UB вычитать или перезаписать вообще всю видеопамять, любого процесса. Существуют реализаци как дамперов, так и анализаторов дампов. Если вы думаете, что с OpenGL ситуация лучше - то вы ошибаетесь.
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|1.11, Аноним (11), 11:43, 30/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Решил проблему с уязвимостями интел деньгами, перейдя на АМД. Теперь и спится спокойнее, и комп имеет ровно ту производительность, за которую платил. Рекомендую всем поступить так же, тем более, что у интела сейчас не лучшие времена даже без всяких уязвимостей. Прямо сейчас лучшие процы у АМД.
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|2.14, Аноним (14), 11:55, 30/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Решил проблему с уязвимостями интел деньгами, перейдя на АМД
Святая наивность. Не решил проблему, а пересел с уязвимостей Интел на уязвимости АМД.
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|2.15, Аноним (15), 11:55, 30/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Исследователи безопасности Google обнаружили серьёзную уязвимость под названием EntrySign, затрагивающую все процессоры AMD Zen от Zen 1 до Zen 4. Этот эксплойт позволяет злоумышленникам с правами локального администратора обходить систему криптографической верификации AMD и загружать собственные обновления микрокода на уязвимые процессоры.
... аноним решил проблему...
... аноним решил проблему...
... аноним решил проблему...
УХАХАХАХАХАХА.
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|3.18, Аноним (18), 12:46, 30/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это же фича для экспериментаторов. А то ещё скажите, что возможность разблокировки загрузчика на смарфонах - уязвимость.
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|2.19, Аноним (3), 12:57, 30/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так там вирусы живущие в процессоре и в принципе не детектируемые ничем уже в дикой природе, по понятным причинам только для амд. Как в такой ситуации ты вообще спишь?
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|3.21, НяшМяш (ok), 13:01, 30/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интелофанатики ещё не оправились от смерти своей любимки и несут фигню про конкурентов, без регистрации и смс.
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|4.22, Аноним (3), 13:09, 30/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему, фигню? Это же не интел позволяет загружать что угодно в процессор. Задетектировать любую малварь на отрицательных кольцах тоже невозможно, тот тот же принцип. Вроде только амд так отметился за всю историю и сразу со всеми процессорами.
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|1.20, Аноним10084 и 1008465039 (?), 12:58, 30/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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То есть нас оставили без защиты перед ужасающей уязвимостью? Ведь несколько лет назад сказали, что уязвимость такая, что хакеры будут красть данные без всяких преград. И что нужно притормозить процы - ради безопасности
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|1.23, 12yoexpert (ok), 13:12, 30/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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и слава богу, mitigations=off - то что доктор прописал для домашнего ПК
кому нужно запускать недоверенные виртуалки - сами разберутся
но убунту это уже не спасёт
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