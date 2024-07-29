Ошибка в LSM-модуле Landlock позволяла заново получить сброшенные привилегии

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|2.2, Аноним (2), 08:06, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сервисмены ограниченные жопаруки. Не надо выдавать каждую глупость за хитрый плпн.
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|3.4, Аноним (4), 09:13, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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О да Jin Tan тоже допустил глупость, чего сразу миллион новостей по ней выпустили?
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|Часть нити удалена модератором
|4.18, Аноним (-), 13:51, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> О да Jin Tan тоже допустил глупость, чего сразу миллион новостей по ней выпустили?
Как раз то что расследование инцидента показало что - это не глупость а злонамеренный мутный код. Откуда и фурор.
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|5.20, Аноним (4), 14:31, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это тебе в новостях так сказали, а сам головой подумать ты не пытался. В сабже никто ничего не расследовал, значит можно расслабиться?
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|2.17, Аноним (-), 13:50, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> не прокатила закладка, кто там авторы?
Вот конкретно сабж - очень странная штука для именно закладок. Это опциональный модуль, где программы могут добровольно (!!!) скинуть прва которые не считают нужными, для улучшения безопасности.
И пихать бэкдор в вот имнено такую штуку - вообще странная идея. Это дополнительное средство укрепления безопасности, не более. Автыри просто продолбались в сложных взаимодействиях, и уйдя в лес - заблудились, продолбав пару вариантов как это может быть, и оказалось что они несколько вариантов взаимодействий тупо не предусмотрели. И программа может получить сброшенные права назад. Заметьте: эти права у программы уже были. Просто "sandboxing fail" получился.
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|3.21, Аноним (4), 14:32, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не приходила в голову мысль что дополнительную безопасность будут делать только для очень специальных задач и иметь именно там дыру это лакомый кусочек?
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|4.24, Аноним (-), 15:12, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не приходила в голову мысль что дополнительную безопасность будут делать только для
> очень специальных задач и иметь именно там дыру это лакомый кусочек?
Нет, не приходило - сейчас это делают вообще все нормальные люди. Это уже давно - best practices. Даже какой-нибудь дебиан seccomp'ом и не только отпиливает системные сервисы - по дефолту. А это еще 1 приблуда на эту тему. Сейчас вам не 1990.
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|3.23, Аноним (23), 15:11, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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что-то объяснять местному анонимосу бесполезно, признавать ошибки, узнавать что-то новое, учится на конец, это не про них
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|1.5, Аноним (4), 09:14, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что характерно исправлено, но не бекпортироапно, поче у? Опять случайность и никто на виноват?
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|2.7, Аноним (-), 09:46, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хм, а разве бекпортом не должны заниматься васяны, которые до сих пор сидят на некроверсии?
Ну типа "я у себя исправил, а если вам сильно надо - то вот код, сами сидите и бекпортите".
Потому что ну его, бекпортить во все древние версии.
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|3.8, Аноним (4), 09:54, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как тебе сказать. Если бы они действительно хотели безопасности то бекпортировали. Не по все, но хотябы в дом и туда где есть поддержка.
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|4.11, Аноним (11), 10:43, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну такое.
Это же не просто нужно код перенести. Это надо еще протестировать.
И я думаю что этим должны заниматься все-таки создатели-мейнтенеры компонента.
Т.к их экспертиза скорее всего больше.
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|1.9, Аноним (4), 09:56, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я понял обнаружил один васян. А тот который вставил уязвимость для отчёта поправил в мейнлайне и все с его стороны пуля вылетела. Будет делать новый выход с прогибом.
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|1.10, Соль земли (?), 10:29, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Видимо так закладки и добавляют. Прикидываются плохими программистами. В OpenSource для этого раздолье.
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|2.13, AKTEON (?), 12:13, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А это -идейа - строго спросить с создателей всякой Astra Linux почему не предотвратили и провести большой процесс программистов-вредителей.
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|3.14, Аноним (-), 12:59, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> почему не предотвратили
Потому что были в сговоре с буржуинами-шпийонами!
Возможно это тянет как минимум на сотрудничество с иностранными агентами. А как максимум на госизмену!
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|4.22, Тов. Майор (-), 14:54, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Предлагаю собрать всех разработчиков астры и отправить в гости к ФСБ.
С собой пусть берут вазелин и хорошее настроение, а шампанское тут и так есть.
А там разберемся с кем они сотрудничали.
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