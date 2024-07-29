Ошибка в LSM-модуле Landlock позволяла заново получить сброшенные привилегии

2.2 , Аноним ( 2 ), 08:06, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сервисмены ограниченные жопаруки. Не надо выдавать каждую глупость за хитрый плпн.

3.4 , Аноним ( 4 ), 09:13, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – О да Jin Tan тоже допустил глупость, чего сразу миллион новостей по ней выпустили?

Часть нити удалена модератором

6.19 , Аноним ( 2 ), 13:56, 29/07/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] –1 + / – 4.18 , Аноним ( - ), 13:51, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > О да Jin Tan тоже допустил глупость, чего сразу миллион новостей по ней выпустили? Как раз то что расследование инцидента показало что - это не глупость а злонамеренный мутный код. Откуда и фурор.

5.20 , Аноним ( 4 ), 14:31, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Это тебе в новостях так сказали, а сам головой подумать ты не пытался. В сабже никто ничего не расследовал, значит можно расслабиться?

2.17 , Аноним ( - ), 13:50, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > не прокатила закладка, кто там авторы? Вот конкретно сабж - очень странная штука для именно закладок. Это опциональный модуль, где программы могут добровольно (!!!) скинуть прва которые не считают нужными, для улучшения безопасности. И пихать бэкдор в вот имнено такую штуку - вообще странная идея. Это дополнительное средство укрепления безопасности, не более. Автыри просто продолбались в сложных взаимодействиях, и уйдя в лес - заблудились, продолбав пару вариантов как это может быть, и оказалось что они несколько вариантов взаимодействий тупо не предусмотрели. И программа может получить сброшенные права назад. Заметьте: эти права у программы уже были. Просто "sandboxing fail" получился.

3.21 , Аноним ( 4 ), 14:32, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Не приходила в голову мысль что дополнительную безопасность будут делать только для очень специальных задач и иметь именно там дыру это лакомый кусочек?

4.24 , Аноним ( - ), 15:12, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не приходила в голову мысль что дополнительную безопасность будут делать только для

> очень специальных задач и иметь именно там дыру это лакомый кусочек? Нет, не приходило - сейчас это делают вообще все нормальные люди. Это уже давно - best practices. Даже какой-нибудь дебиан seccomp'ом и не только отпиливает системные сервисы - по дефолту. А это еще 1 приблуда на эту тему. Сейчас вам не 1990.

3.23 , Аноним ( 23 ), 15:11, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – что-то объяснять местному анонимосу бесполезно, признавать ошибки, узнавать что-то новое, учится на конец, это не про них

