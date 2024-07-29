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Ошибка в LSM-модуле Landlock позволяла заново получить сброшенные привилегии

29.07.2024 07:50

Янн Хорн (Jann Horn) из команды Google Project Zero, в своё время выявивший уязвимости Spectre и Meltdown, нашёл логическую ошибку в реализации модуля безопасности Linux (LSM) Landlock, позволяющую программе получить обратно уже сброшенные привилегии, в случае наличии у программы доступа к системным вызовам fork() и keyctl().

Механизм Landlock позволяет непривилегированным программам сбрасывать ненужные для работы привилегии, добровольно ограничивая свой дальнейший доступ к системе в целях повышения безопасности, например, для защиты в случае попыток эксплуатации уязвимостей в программе. Например, программа может запретить себе доступ к файлам за пределами рабочего каталога.

Как обнаружил инженер Google, некоторые ситуации были не предусмотрены разработчиками модуля и это позволяет программе получить сброшенные привилегии заново при определённых условиях. Ошибка существует во всех версиях ядра с LSM-модулем Landlock, так как присутствует в изначальной реализации данного модуля. Исправление с устранением выявленной проблемы включено в состав сегодняшнего тестового выпуска ядра 6.11-rc1, но пока не перенесено в стабильные ветки.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: В кодовой базе xz выявлено изменение, мешавшее включению механизма защиты Landlock
  3. OpenNews: В состав ядра Linux 5.13 включён LSM-модуль обеспечения изоляции приложений Landlock,
  4. OpenNews: Состояние гонки в сборщике мусора ядра Linux, способное привести к повышению привилегий
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61619-landlock
Ключевые слова: landlock, kernel
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, полуржавчина (?), 07:57, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    не прокатила закладка, кто там авторы?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:06, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сервисмены ограниченные жопаруки. Не надо выдавать каждую глупость за хитрый плпн.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 09:13, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    О да Jin Tan тоже допустил глупость, чего сразу миллион новостей по ней выпустили?
     
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 6.19, Аноним (2), 13:56, 29/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 4.18, Аноним (-), 13:51, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > О да Jin Tan тоже допустил глупость, чего сразу миллион новостей по ней выпустили?

    Как раз то что расследование инцидента показало что - это не глупость а злонамеренный мутный код. Откуда и фурор.

     
     
  • 5.20, Аноним (4), 14:31, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это тебе в новостях так сказали, а сам головой подумать ты не пытался. В сабже никто ничего не расследовал, значит можно расслабиться?
     
  • 2.17, Аноним (-), 13:50, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > не прокатила закладка, кто там авторы?

    Вот конкретно сабж - очень странная штука для именно закладок. Это опциональный модуль, где программы могут добровольно (!!!) скинуть прва которые не считают нужными, для улучшения безопасности.

    И пихать бэкдор в вот имнено такую штуку - вообще странная идея. Это дополнительное средство укрепления безопасности, не более. Автыри просто продолбались в сложных взаимодействиях, и уйдя в лес - заблудились, продолбав пару вариантов как это может быть, и оказалось что они несколько вариантов взаимодействий тупо не предусмотрели. И программа может получить сброшенные права назад. Заметьте: эти права у программы уже были. Просто "sandboxing fail" получился.

     
     
  • 3.21, Аноним (4), 14:32, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не приходила в голову мысль что дополнительную безопасность будут делать только для очень специальных задач и иметь именно там дыру это лакомый кусочек?
     
     
  • 4.24, Аноним (-), 15:12, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не приходила в голову мысль что дополнительную безопасность будут делать только для
    > очень специальных задач и иметь именно там дыру это лакомый кусочек?

    Нет, не приходило - сейчас это делают вообще все нормальные люди. Это уже давно - best practices. Даже какой-нибудь дебиан seccomp'ом и не только отпиливает системные сервисы - по дефолту. А это еще 1 приблуда на эту тему. Сейчас вам не 1990.

     
  • 3.23, Аноним (23), 15:11, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что-то объяснять местному анонимосу бесполезно, признавать ошибки, узнавать что-то новое, учится на конец, это не про них
     

  • 1.5, Аноним (4), 09:14, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что характерно исправлено, но не бекпортироапно, поче у? Опять случайность и никто на виноват?
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 09:46, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хм, а разве бекпортом не должны заниматься васяны, которые до сих пор сидят на некроверсии?
    Ну типа "я у себя исправил, а если вам сильно надо - то вот код, сами сидите и бекпортите".
    Потому что ну его, бекпортить во все древние версии.
     
     
  • 3.8, Аноним (4), 09:54, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как тебе сказать. Если бы они действительно хотели безопасности то бекпортировали. Не по все, но хотябы в дом и туда где есть поддержка.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 10:43, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну такое.
    Это же не просто нужно код перенести. Это надо еще протестировать.
    И я думаю что этим должны заниматься все-таки создатели-мейнтенеры компонента.
    Т.к их экспертиза скорее всего больше.
     

  • 1.6, Анониим (?), 09:33, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    заново?
     
  • 1.9, Аноним (4), 09:56, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я понял обнаружил один васян. А тот который вставил уязвимость для отчёта поправил в мейнлайне и все с его стороны пуля вылетела. Будет делать новый выход с прогибом.
     
  • 1.10, Соль земли (?), 10:29, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Видимо так закладки и добавляют. Прикидываются плохими программистами. В OpenSource для этого раздолье.
     
     
  • 2.13, AKTEON (?), 12:13, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А это -идейа - строго спросить с создателей всякой  Astra Linux почему не предотвратили и провести большой процесс программистов-вредителей.
     
     
  • 3.14, Аноним (-), 12:59, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  почему не предотвратили

    Потому что были в сговоре с буржуинами-шпийонами!
    Возможно это тянет как минимум на сотрудничество с иностранными агентами. А как максимум на госизмену!

     
     
  • 4.16, Аноним (4), 13:48, 29/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.22, Тов. Майор (-), 14:54, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предлагаю собрать всех разработчиков астры и отправить в гости к ФСБ.
    С собой пусть берут вазелин и хорошее настроение, а шампанское тут и так есть.
    А там разберемся с кем они сотрудничали.
     

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