The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Состояние гонки в сборщике мусора ядра Linux, способное привести к повышению привилегий

25.03.2022 09:33

Янн Хорн (Jann Horn) из команды Google Project Zero, в своё время выявивший уязвимости Spectre и Meltdown, опубликовал технику эксплуатации уязвимости (CVE-2021-4083) в сборщике мусора ядра Linux. Уязвимость вызвана состоянием гонки при чистке файловых дескрипторов unix-сокетов и потенциально позволяет локальному непривилегированному пользователю добиться выполнения своего кода на уровне ядра.

Проблема интересна тем, что временное окно, в течение которого проявляется состояние гонки, оценивалось как слишком незначительное для создания реальных эксплоитов, но автор исследования показал, что даже подобные изначально скептически рассматриваемые уязвимости могут стать источником реальных атак, если у создателя эксплоита есть необходимые навыки и время. Янн Хорн показал, как при помощи филигранных манипуляций можно свести состояние гонки, возникающее при одновременном вызове функций close() и fget(), к полноценно эксплуатируемой уязвимости класса use-after-free и добиться обращения к уже освобождённой структуре данных внутри ядра.

Состояние гонки возникает в процессе закрытия файлового дескриптора при одновременном вызове функций close() и fget(). Вызов close() может отработать до выполнения fget(), что введёт сборщик мусора в замешательство так как в соответствии со счётчиком refcount у структуры file не будет внешних ссылок, но она останется прикреплена к файловому дескриптору, т.е. сборщик мусора посчитает, что имеет эксклюзивный доступ к структуре, но фактически небольшой промежуток времени остающаяся в таблице файловых дескрипторов запись ещё будет указывать на освобождаемую структуру.

Для увеличения вероятности попадания в состояние гонки использовано несколько трюков, которые позволили довести вероятность успеха эксплуатации до 30% при внесении специфичных для конкретной системы оптимизаций. Например, для увеличения времени обращения к структуре с файловыми дескрипторами на несколько сотен наносекунд выполнено вытеснение данных из процессорного кэша через замусоривание кэша активностью на другом ядре CPU, что позволило добиться отдачи структуры из памяти, а не из быстрого кэша CPU.

Второй важной особенностью стало использование для увеличения времени состояния гонки прерываний, генерируемых аппаратным таймером. Подбирался такой момент, чтобы обработчик прерывания срабатывал во время возникновения состояния гонки и на какое-то время прерывал выполнение кода. Для дополнительного затягивания возвращения управления при помощи epoll генерировалось около 50 тысяч записей в waitqueue, требующих перебора в обработчике прерываний.

Техника эксплуатации уязвимости раскрыта после 90-дневного периода неразглашения. Проблема проявляется начиная с ядра 2.6.32 и устранена в начале декабря. Исправление вошло в состав ядра 5.16, а также перенесено в LTS-ветки ядра и пакеты с ядром, поставляемые в дистрибутивах. Примечательно, что уязвимость была выявлена в ходе анализа похожей проблемы CVE-2021-0920, проявляющейся в сборщике мусора при обработке флага MSG_PEEK.

  1. Главная ссылка к новости (https://googleprojectzero.blog...)
  2. OpenNews: Оценка оперативности устранения уязвимостей, обнаруженных Google Project Zero
  3. OpenNews: Уязвимость в Mozilla NSS, позволяющая выполнить код при обработке сертификатов
  4. OpenNews: Раскрыта техника эксплуатации уязвимости в tty-подсистеме ядра Linux
  5. OpenNews: В Android и старых ядрах Linux устранена уязвимость, эксплуатируемая через отправку UDP-пакетов
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56908-kernel
Ключевые слова: kernel, projectzero
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:11, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Таненбаум был прав, за микроядром будушее!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:13, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Будушего нет )
     
     
  • 3.8, Жироватт (ok), 11:25, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Смотри оптимистичнее!

    Зато когда очень отдалённые потомки будут восстанавливать мир после взаимного гарантированного термоядерного уничтожения, то талмуды с нытьём Таненнбаума могут стать новой религией. Я бы почитал священные тексты этой религии, скажем, после её тысячелетнего развития - как б-г Микро Ядро сражался с силами тьмы: демонами Тору Вальдсом, Стоол Манаам и их детищем из плоти и грязи, который убил весь мир - Лю Непсом, несшим религию еретиков, последователей тёмной пары: б-га Тьмы Монол Ядро и б-гини Смерти Гибри Ядро.

     
     
  • 4.11, Аноним (11), 11:34, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Объективно не будут, откуда ресурсы на планете возьмутся? Где-то видел оценку если бахнуть все запасы ядерного оружия (что не реально без средств доставки, которых нет), вымрет порядка 40% населения. Мир и не заметит. О каком уничтожении говорить? А после кобальтовых приколов просто не останется ничего живого.
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:33, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ключ поверни и полетели
     
  • 2.5, anonymouse (?), 11:15, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему будущее? Микроядра использовались(symbian) и используются(QNX, FreeRTOS)
     
  • 2.6, Жироватт (ok), 11:18, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    640 гигабайт хватит всем шинам, терагерцевые процессоры наконец-то смогли нивелировать накладные расходы на IPC так, что даже ворд 2 с 80286 уже почти не тормозит, угу.

    Микроядерный мир победил
    Таненбаум оказался сильней
    Последний дистро остыл
    Последний кернель устал,
             а в горле сопят комья воспоминаний

             Оо-о, моя оборона
             Солнечный зайчик дурацкой рассылки
             Оо-о, моя оборона
             Траурный мячик нелепого мира
             Траурный мячик дешёвого мира

     
  • 2.7, Аноним (7), 11:18, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты что не подготовился к приходу Царства Божия на Земле?
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:14, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > ...оценивалось как слишком незначительное для создания реальных эксплоитов...

    Пороть каждого, кто оправдывает незначительностью нежелание фиксить потенциальные дыры.

     
  • 1.4, Аноним (4), 11:15, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    меткое определение! ядро действительно стало сборщиком мусора
     
  • 1.9, InuYasha (??), 11:27, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мусор сортировать надо!
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру