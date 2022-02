Оценка оперативности устранения уязвимостей, обнаруженных Google Project Zero

Исследователи из команды Google Project Zero обобщили данные о времени реакции производителей на выявления новых уязвимостей в их продуктах. В соответствии с политикой Google, на устранение уязвимостей, выявленных исследователями из Google Project Zero, даётся 90 дней, плюс дополнительно публичная огласка может быть сдвинута ещё на 14 дней по отдельному запросу. После 104 дней сведения об уязвимости раскрываются даже если проблема остаётся неисправленной. С 2019 по 2021 год проектом выявлено 376 проблем, из которых было исправлено 351 (93.4%). Без исправления остались 11 (2.9%) уязвимостей, а ещё 14 (3.7%) проблем были помечены как не подлежащие исправлению (WontFix). С годами отмечается снижение числа уязвимостей, исправления для которых не укладываются в выделенный срок подготовки исправлений - в 2021 году для 14% были запрошены дополнительные 14 дней на исправление и лишь одна уязвимость не была исправлена до раскрытия информации. Производитель Число проблем Исправлено за 90 дней Исправлено за дополнительные 14 дней Не исправлено за выделенное время Среднее число дней до исправления Apple 84 73 (87%) 7 (8%) 4 (5%) 69 Microsoft 80 61 (76%) 15 (19%) 4 (5%) 83 Google 56 53 (95%) 2 (4%) 1 (2%) 44 Linux 25 24 (96%) 0 (0%) 1 (4%) 25 Adobe 19 15 (79%) 4 (21%) 0 (0%) 65 Mozilla 10 9 (90%) 1 (10%) 0 (0%) 46 Samsung 10 8 (80%) 2 (20%) 0 (0%) 72 Oracle 7 3 (43%) 0 (0%) 4 (57%) 109 Others* 55 48 (87%) 3 (5%) 4 (7%) 44 TOTAL 346 294 (84%) 34 (10%) 18 (5%) 61



В среднем на формирование исправления уязвимости в 2021 году требовалось 52 дня, в 2020 году - 54 дня, в 2019 году - 67 дней, в 2018 - 80. Наиболее оперативно уязвимости устранялись в ядре Linux - в среднем 15, 22 и 32 дня в 2021, 2020 и 2019 годах. Медленнее всех исправление выпускала компания Microsoft, на исправление у которой в среднем уходило 76, 87 и 85 дней (по первой таблице с общим временим медленее реагировала компания Oracle - 109 дней на исправление). У Apple на исправление в среднем уходило 64, 63 и 71 день. В продуктах Google среднее время формирования исправлений по годам составило 53, 22 и 49 дней.



Vendor Bugs in 2019 (avg days to fix) Bugs in 2020 (avg days to fix) Bugs in 2021 (avg days to fix) Apple 61 (71) 13 (63) 11 (64) Microsoft 46 (85) 18 (87) 16 (76) Google 26 (49) 13 (22) 17 (53) Linux 12 (32) 8 (22) 5 (15) Others* 54 (63) 35 (54) 14 (29) TOTAL 199 (67) 87 (54) 63 (52) Из производителей браузеров наиболее оперативно исправление формируются для Chrome, но релиз после появления исправления быстрее формирует Firefox (в Сhrome и Safari уже исправленная в коде уязвимость достаточно долго остаётся не доведена до пользователей, чем пользуются злоумышленники).



Браузер Число проблем Среднее время в днях от уведомления о проблеме до публикации исправления Среднее время от публикации патча до релиза продукта Среднее время от уведомления об уязвимости до релиза с исправлением Chrome 40 5.3 24.6 29.9 WebKit 27 11.6 61.1 72.7 Firefox 8 16.6 21.1 37.8 Total 75 8.8 37.3 46.1