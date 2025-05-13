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|1.2, Аноним (2), 12:59, 13/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Итак, что же сделает Микрософт?
Запретит ставить Виндовс на Intel Core 9-11 поколений ?
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|3.19, Аноним (19), 13:42, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все люди, прохожие, выкидывают компьютеры массово.
Потому что Microsoft.
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|3.37, Аноним (37), 14:48, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока что самая свежая Windows 11 LTSC ставится даже на процессоры на AM2 сокете. И очень недурно работает. Но да, нужно подпердолить пару значений в реестре в момент установки.
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|1.3, Аноним (3), 12:59, 13/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Перешел на АМД, и новости вроде этой больше нервозности не вызывают. Когда я набираю lscpu и вижу список уязвимостей со статусом "Not affected", по телу разливается легкое приятное ощущение превосходства над пользователями интела, которые мало того, что переплачивают за бренд, так у них еще год-два назад 50% флагмановского проца (i9-14900 на тот момент) и вовсе оказались забракованными с массовыми возвращениями. Если бы не это, то купил бы по привычке штеуд и грыз бы ногти с сегодняшней новости.
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|2.7, Аноним (7), 13:05, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Амд просто аутсайдер и его не интересно пинать, ещё железо искать по помойкам придётся. Недавно внезапно вскрывшийся микрокод демонстрирует общий уровень, всё, что они делают, это стараются в маркетинг, и, как видим, на некоторых реклама действует.
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|2.9, Аноним (9), 13:09, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Эй, AMD! У тебя критическая ошибка!
Эй, пользователь! Я внесу в бинарники только исправления для процессоров от ZEN второго поколения.
Эй, AMD! А как же процессоры Ryzen 1600, 1600, 1900. Они же вышли пять лет назад (на тот момент)?
Эй, пользователь! Мне побоку. Покупай Ryzen 2, 3 и будущий 4 серии.
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|1.4, Аноним (6), 13:02, 13/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Проблемы устранены во вчерашнем обновлении микрокода.
Вот это хорошо.
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|2.15, ГурренЛаганн (?), 13:23, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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просто отлично, правда после таких обнов обычно 5-10% производительности системы улетает в трубу
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|3.36, Аноним (37), 14:43, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тестил в разных бенчмарках с mitigations=off и без. Разницы ноль. Флуктуации +\- в пределах статистической погрешности.
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|1.17, Аноним (17), 13:27, 13/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Представленные эксплоиты позволяют извлекать произвольные данные из памяти ядра со скоростью 17 KB/сек, а из памяти гипервизора - 8.5 KB/сек.
Народ, а сколько всего нужно прочитать? Поскольку если читать все 64 Гб, то к концу чтения, память уже неоднократно изменится успеет
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|2.18, Аноним (18), 13:36, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> память уже неоднократно изменится успеет
Не успеет. В новости нигде не сказано, что компьютер должен был включен. Значит, выключен.
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|3.26, Аноним (21), 14:07, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот именно на них нет. Ты думаешь почему среди анонимных экспертов так модны они?
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|3.34, PascalMan (?), 14:37, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Та вроде же нет. Просто у меня нет под рукой линспнуса чтобы проверить. А даже если есть, то это уязвимость работает только в специально созданных для этого (лабораторных) условиях.
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|2.33, PascalMan (?), 14:36, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Пора доставать из кладовки свой Intel Core 2 Duo?
Я и не убирал его никуда. Архитектура Core 2 одна из самых наименее проблемных и самых надёжных за всю историю Intel.
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|1.22, Аноним (21), 13:49, 13/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Среди анонимных экспертов есть люди которые подверглись атакам из-за этих уязвимостей?
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|1.24, Аноним (24), 13:59, 13/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А зачем что-то там читать из процессора, когда можно просто попросить пользователя самого всё отдать?
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|1.29, iPony129412 (?), 14:22, 13/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В 2017 году я хотел обновить компьютер.
Но тут полезли эти мультдауны и спектры.
В итоге решил отложить покупку до залатывания дыр 🕳
Но так до сих пор как луддит сижу с процессором 2011 года ☹️ Лезут и лезут...
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|2.35, Аноним (37), 14:40, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> сижу с процессором 2011 года
Тут есть те кто сидит на железе 2008 года (мы не берем ретропекарей, которые just for lulz гоняют 3 пни и прочие раритеты). В прошлой теме чувачок плевался желчью, рассказывая что его железо 2008 самое правильное, потому что только оно поддерживает OpenBSD.
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|1.31, PascalMan (?), 14:34, 13/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот поэтому сижу на кор 2 дуо (точнее квад) + gt1030 и не планирую менять железо в ближайшем будущем. Программирую на lazarus (free pascal), так этой конфигурации хватает за глаза. Даже при просмотре ютуба или сёрфинге дзена, ядра редко когда загружаются хотя бы на 50%. Вывод? Для моих нужд производительность даже моего Q9650 избыточна, а значит сидим дальше.
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|3.42, Аноним (6), 15:08, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никуда они не подтянутся, это для китайского закона по импортозамещению и госзакупок.
Zhaoxin это буквально дочерняя компания тайваньской VIA Technologies созданная для китайского рынка.
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|3.45, MinimumProfit (?), 15:10, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже подтянулись, но не китайцы, а наши. Можно свободно купить ноутбук Unchartevice с Джаоксином.
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|1.32, qweo (?), 14:35, 13/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как сказал при раскрытии эмбарго той далёкой зимой некто умный, Spectre is a gift that will keep on giving.
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|1.40, MinimumProfit (?), 15:06, 13/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На моём компьютере с Intel-процессором:
Gather data sampling: Not affected
Itlb multihit: Not affected
L1tf: Not affected
Mds: Not affected
Meltdown: Not affected
Mmio stale data: Not affected
Reg file data sampling: Vulnerable: No microcode
Retbleed: Not affected
Spec rstack overflow: Not affected
Spec store bypass: Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl and secc
omp
Spectre v1: Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitiza
tion
Spectre v2: Mitigation; Enhanced / Automatic IBRS, IBPB conditional, RSB fil
ling, PBRSB-eIBRS Not affected
Srbds: Not affected
Tsx async abort: Not affected
Это очень плохо?
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|1.43, КО (?), 15:09, 13/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Отличия методов Training Solo в том, что для влияния на блок предсказания переходов предлагается не запускать подконтрольный атакующему код, а использовать код, уже имеющийся на стороне привилегированной области исполнения (ядро или гипервизор)
Мне кажется, или если и так есть возможность запускать код от гипервизора, то подобные уязвимости носят чисто научный интерес?
Гипервизор итак все может, а те кто шифруют машину от него, все одно туда paravirtual драйвер ставят, а он слушается гипера. :)
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