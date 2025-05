На моём компьютере с Intel-процессором:

Gather data sampling: Not affected

Itlb multihit: Not affected

L1tf: Not affected

Mds: Not affected

Meltdown: Not affected

Mmio stale data: Not affected

Reg file data sampling: Vulnerable: No microcode

Retbleed: Not affected

Spec rstack overflow: Not affected

Spec store bypass: Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl and secc

omp

Spectre v1: Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitiza

tion

Spectre v2: Mitigation; Enhanced / Automatic IBRS, IBPB conditional, RSB fil

ling, PBRSB-eIBRS Not affected

Srbds: Not affected

Tsx async abort: Not affected Это очень плохо?