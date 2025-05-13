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Training Solo - новые варианты атаки Spectre-v2, затрагивающие CPU Intel

13.05.2025 12:10

Группа исследователей из Амстердамского свободного университета выявила несколько новых уязвимостей класса Spectre-v2, опубликованных под кодовым именем Training Solo и позволяющих обойти механизмы изоляции памяти. В контексте систем виртуализации уязвимости дают возможность определить содержимое памяти хост-окружения из гостевых систем, а в контексте серверов - определить содержимое памяти ядра при выполнении эксплоита в пространстве пользователя. Примеры эксплоитов для совершения подобных атак опубликованы на GitHub. Представленные эксплоиты позволяют извлекать произвольные данные из памяти ядра со скоростью 17 KB/сек, а из памяти гипервизора - 8.5 KB/сек.

В атаках класса Spectre-v2 для организации утечки данных используется подстановка значений в буфер адреса ветвления (Branch Target Buffer) или буфер с историей переходов (Branch History Buffer), применяемые для предсказания следующей операции ветвления. Через манипуляции с историей переходов создаются условия неверного предсказания перехода при спекулятивном выполнении инструкций. Задача атакующего в том, чтобы при выполнении спекулятивной операции ветвления адрес для перехода был взят из желаемой области памяти. После выполнения спекулятивного перехода, в процессорном кэше остаётся считанный из памяти адрес перехода (под видом адреса считываются необходимые атакующему данные из памяти). Для извлечения информации из кэша может применяться один из способов определения содержимого кэша на основе анализа изменения времени доступа к прокэшированным и не прокэшированным данным.

Методы атаки Training Solo нацелены на обход механизмов изоляции областей исполнения (domain isolation), таких как IBPB, eIBRS и BHI_NO, применяемых для блокирования атак класса Spectre-v2. Например, инструкция IBPB (Indirect Branch Prediction Barriers) обеспечивает сброс состояния блока предсказания переходов при каждом переключении контекста - при передаче управления между пространством пользователя и ядром или между гостевой системой и хост окружением. Сброс состояния блокирует возможность использования собственного кода для влияния на поведение блока предсказания косвенных переходов.

Отличия методов Training Solo в том, что для влияния на блок предсказания переходов предлагается не запускать подконтрольный атакующему код, а использовать код, уже имеющийся на стороне привилегированной области исполнения (ядро или гипервизор), утечки из которой добивается атакующий. В остальном методы напоминают классическую атаку Spectre-v2. Помимо этого исследователи выявили две аппаратные проблемы (CVE-2024-28956 и CVE-2025-24495), позволяющие полностью обойти изоляцию областей исполнения и реализовать утечки из процессов других пользователей, других гостевых систем или хост-окружения.

Предложены три вида атак Training Solo:

  • Искажение логики предсказания переходов за счёт вызова уже существующих в ядре последовательностей команд (гаджетов), влияющих на содержимое буфера с историей переходов. В качестве подобных гаджетов предложено использовать механизм ограничения доступа к системным вызовам SECCOMP, позволяющий через подстановку своих BPF-фильтров добиться ложного косвенного перехода в спекулятивном режиме (фильтры в SECCOMP задаются при помощи классического cBPF, включённого по умолчанию в отличие от eBPF). При тестировании на CPU Intel Tiger Lake и Lion Cove скорость утечки при использовании данного метода составила 1.7KB/сек.
  • Использование IP-коллизий (Instruction Pointer) в блоке предсказания переходов. Атакующий может создать условия, при которых адрес для спекулятивного перехода будет выбран только на основе уже имеющегося в буфере адреса перехода, без учёта истории переходов. Идея в том, что одна операция косвенного перехода может влиять на другую, если возникает коллизия при хранении хешей их адресов в BTB (Branch Target Buffer).
  • Использование влияния прямых переходов на предсказание косвенных переходов. Подобное поведение вызвано двумя аппаратными уязвимостями: CVE-2024-28956 - ITS (Indirect Target Selection) и CVE-2025-24495 - проблема в CPU Intel с ядрами Lion Cove. Скорость утечки данных из памяти при использовании данного метода составила 17 KB/сек. В продемонстрированном эксплоите на определение хэша пароля пользователя root, сохранённого в памяти после вызова команды "passwd -s", было потрачено 60 секунд.


Атаке, искажающей буфер с историей переходов, подвержены все CPU Intel, имеющие поддержку механизма eIBRS, включая CPU Intel Coffee Lake и Lion Cove. Для блокировки уязвимости компания Intel выпустила обновление микрокода с реализацией новой инструкции IBHF (Indirect Branch History Fence), которую предлагается указывать после кода, влияющего на буфер истории переходов. Для старых CPU Intel предложено использовать программный метод очистки истории переходов. В ядро Linux принято изменение, добавляющее программную и аппаратную защиту от атак, осуществляемых с использованием cBPF. Компания AMD заявила, что на её CPU метод атаки не действует. Компания ARM сообщила, что проблема затрагивает только старые процессоры ARM, уязвимые для атак Spectre-v2 и не поддерживающие расширения FEAT_CSV2_3 и FEAT_CLRBHB.

Уязвимость Indirect Target Selection (ITS, CVE-2024-28956) затрагивает CPU Intel Core 9-11 поколений (Cascade Lake, Cooper Lake, Whiskey Lake V, Coffee Lake R, Comet Lake, Ice Lake, Tiger Lake и Rocket Lake) и Intel Xeon 2-3 поколений. Уязвимость CVE-2025-24495 проявляется в CPU на базе микроархитектур Lunar Lake и Arrow Lake. Проблемы устранены во вчерашнем обновлении микрокода. В ядро Linux принято изменение, блокирующее проблему через вынос косвенных переходов в верхнюю часть строки кэша.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Обход защиты от атак Spectre и эксплоит для извлечения данных из памяти другого процесса
  3. OpenNews: SnailLoad - атака по определению открываемых сайтов через анализ задержек доставки пакетов
  4. OpenNews: Новый вариант атаки BHI на CPU Intel, позволяющий обойти защиту в ядре Linux
  5. OpenNews: GhostRace - атака на механизм спекулятивного выполнения в процессорах Intel, AMD, ARM и IBM
  6. OpenNews: SLAM - атака на CPU Intel, AMD и ARM, позволяющая определить содержимое памяти
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63227-intel
Ключевые слова: intel, arm, xen, spectre
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 12:59, 13/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Итак, что же сделает Микрософт?
    Запретит ставить Виндовс на  Intel Core 9-11 поколений ?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:09, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Затребует более свежие процессоры для следующей винды.
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:24, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дропнет поддержку старее 12-го поколения.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 13:42, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все люди, прохожие, выкидывают компьютеры массово.

    Потому что Microsoft.

     
  • 3.37, Аноним (37), 14:48, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока что самая свежая Windows 11 LTSC ставится даже на процессоры на AM2 сокете. И очень недурно работает. Но да, нужно подпердолить пару значений в реестре в момент установки.
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:59, 13/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Перешел на АМД, и новости вроде этой больше нервозности не вызывают. Когда я набираю lscpu и вижу список уязвимостей со статусом "Not affected", по телу разливается легкое приятное ощущение превосходства над пользователями интела, которые мало того, что переплачивают за бренд, так у них еще год-два назад 50% флагмановского проца (i9-14900 на тот момент) и вовсе оказались забракованными с массовыми возвращениями. Если бы не это, то купил бы по привычке штеуд и грыз бы ногти с сегодняшней новости.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:05, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Перешел на АМД, и новости вроде этой больше нервозности не вызывают.

    А эти:
    https://www.opennet.ru/keywords/amd.html
    Никакой разницы, только повод для хейтеров с обеих сторон.

     
  • 2.7, Аноним (7), 13:05, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Амд просто аутсайдер и его не интересно пинать, ещё железо искать по помойкам придётся. Недавно внезапно вскрывшийся микрокод демонстрирует общий уровень, всё, что они делают, это стараются в маркетинг, и, как видим, на некоторых реклама действует.
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:09, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Эй, AMD! У тебя  критическая ошибка!

    Эй, пользователь! Я внесу в бинарники только исправления для процессоров от ZEN второго поколения.

    Эй, AMD! А как же процессоры Ryzen 1600, 1600, 1900. Они же вышли пять лет назад (на тот момент)?

    Эй, пользователь! Мне побоку. Покупай Ryzen 2, 3 и будущий 4 серии.

     
  • 2.30, anonymmmeer (?), 14:28, 13/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.4, Аноним (6), 13:02, 13/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Проблемы устранены во вчерашнем обновлении микрокода.

    Вот это хорошо.

     
     
  • 2.15, ГурренЛаганн (?), 13:23, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    просто отлично, правда после таких обнов обычно 5-10% производительности системы улетает в трубу
     
     
  • 3.20, Аноним (6), 13:46, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Напомните ваше мнение про падение производительности от фикса Inception:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59574
     
  • 3.36, Аноним (37), 14:43, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тестил в разных бенчмарках с mitigations=off и без. Разницы ноль. Флуктуации +\- в пределах статистической погрешности.
     

  • 1.17, Аноним (17), 13:27, 13/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Представленные эксплоиты позволяют извлекать произвольные данные из памяти ядра со скоростью 17 KB/сек, а из памяти гипервизора - 8.5 KB/сек.

    Народ, а сколько всего нужно прочитать? Поскольку если читать все 64 Гб, то к концу чтения, память уже неоднократно изменится успеет

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:36, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > память уже неоднократно изменится успеет

    Не успеет. В новости нигде не сказано, что компьютер должен был включен. Значит, выключен.

     
  • 2.28, RarogCmex2 (?), 14:16, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Считанные килобайты
    sudo du -h /etc/shadow
     

  • 1.21, Аноним (21), 13:48, 13/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора доставать из кладовки свой Intel Core 2 Duo?
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 13:55, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там Meltdown же.
     
     
  • 3.26, Аноним (21), 14:07, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот именно на них нет. Ты думаешь почему среди анонимных экспертов так модны они?
     
  • 3.34, PascalMan (?), 14:37, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Та вроде же нет. Просто у меня нет под рукой линспнуса чтобы проверить. А даже если есть, то это уязвимость работает только в специально созданных для этого (лабораторных) условиях.
     
  • 2.33, PascalMan (?), 14:36, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Пора доставать из кладовки свой Intel Core 2 Duo?

    Я и не убирал его никуда. Архитектура Core 2 одна из самых наименее проблемных и самых надёжных за всю историю Intel.

     

  • 1.22, Аноним (21), 13:49, 13/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Среди анонимных экспертов есть люди которые подверглись атакам из-за этих уязвимостей?
     

  • 1.24, Аноним (24), 13:59, 13/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем что-то там читать из процессора, когда можно просто попросить пользователя самого всё отдать?
     
  • 1.27, Аноним (27), 14:13, 13/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ХЗ в чём проблема Хост lsb_release -a No LSB modules are available Dist... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.29, iPony129412 (?), 14:22, 13/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В 2017 году я хотел обновить компьютер.
    Но тут полезли эти мультдауны и спектры.
    В итоге решил отложить покупку до залатывания дыр 🕳

    Но так до сих пор как луддит сижу с процессором 2011 года ☹️ Лезут и лезут...

     
     
  • 2.35, Аноним (37), 14:40, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сижу с процессором 2011 года

    Тут есть те кто сидит на железе 2008 года (мы не берем ретропекарей, которые just for lulz гоняют 3 пни и прочие раритеты). В прошлой теме чувачок плевался желчью, рассказывая что его железо 2008 самое правильное, потому что только оно поддерживает OpenBSD.

     

  • 1.31, PascalMan (?), 14:34, 13/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот поэтому сижу на кор 2 дуо (точнее квад) + gt1030 и не планирую менять железо в ближайшем будущем. Программирую на lazarus (free pascal), так этой конфигурации хватает за глаза. Даже при просмотре ютуба или сёрфинге дзена, ядра редко когда загружаются хотя бы на 50%. Вывод? Для моих нужд производительность даже моего Q9650 избыточна, а значит сидим дальше.
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 14:48, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А там уже китайцы с Zhaoxin подтянутся.
     
     
  • 3.42, Аноним (6), 15:08, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никуда они не подтянутся, это для китайского закона по импортозамещению и госзакупок.
    Zhaoxin это буквально дочерняя компания тайваньской VIA Technologies созданная для китайского рынка.
     
     
  • 4.47, MinimumProfit (?), 15:12, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Китай выкупил у тайваньцев проц, теперь полностью их.
     
  • 3.45, MinimumProfit (?), 15:10, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже подтянулись, но не китайцы, а наши. Можно свободно купить ноутбук Unchartevice с Джаоксином.
     

  • 1.32, qweo (?), 14:35, 13/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как сказал при раскрытии эмбарго той далёкой зимой некто умный, Spectre is a gift that will keep on giving.
     
  • 1.40, MinimumProfit (?), 15:06, 13/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На моём компьютере с Intel-процессором:
      Gather data sampling:   Not affected
      Itlb multihit:          Not affected
      L1tf:                   Not affected
      Mds:                    Not affected
      Meltdown:               Not affected
      Mmio stale data:        Not affected
      Reg file data sampling: Vulnerable: No microcode
      Retbleed:               Not affected
      Spec rstack overflow:   Not affected
      Spec store bypass:      Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl and secc
                              omp
      Spectre v1:             Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitiza
                              tion
      Spectre v2:             Mitigation; Enhanced / Automatic IBRS, IBPB conditional, RSB fil
                              ling, PBRSB-eIBRS Not affected
      Srbds:                  Not affected
      Tsx async abort:        Not affected

    Это очень плохо?

     
  • 1.43, КО (?), 15:09, 13/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Отличия методов Training Solo в том, что для влияния на блок предсказания переходов предлагается не запускать подконтрольный атакующему код, а использовать код, уже имеющийся на стороне привилегированной области исполнения (ядро или гипервизор)

    Мне кажется, или если и так есть возможность запускать код от гипервизора, то подобные уязвимости носят чисто научный интерес?
    Гипервизор итак все может, а те кто шифруют машину от него, все одно туда paravirtual драйвер ставят, а он слушается гипера. :)

     
  • 1.44, Аноним (-), 15:09, 13/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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