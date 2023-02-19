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Intel открыл код реализации OpenCL, выполняемой на CPU

19.02.2023 07:56

Компания Intel открыла исходные тексты OpenCL CPU RT (OpenCL CPU RunTime), реализации стандарта OpenCL, предназначенной для выполнения OpenCL-ядер на центральном процессоре. Стандарт OpenCL, определяет API и расширения языка С для организации кросс-платформенных параллельных вычислений. Реализация насчитывает 718996 строк кода, распределённого по 2750 файлам. Код адаптирован для интеграции с LLVM и будет предложен для включения в основной состав LLVM. Исходные тексты открыты под лицензией Apache 2.0.

Из альтернативных проектов, развивающих открытые реализации OpenCL можно отметить PoCL (Portable Computing Language OpenCL), Rusticl и Mesa Clover. Реализация от Intel оценивается как демонстрирующая более высокую производительность и обеспечивающая более широкую функциональность.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Релиз PoCL 3.1 с независимой реализацией стандарта OpenCL
  3. OpenNews: Vortex - открытый GPGPU на базе архитектуры RISC-V, совместимый с OpenCL
  4. OpenNews: Проект LLVM представил HPVM 1.0, компилятор для CPU, GPU, FPGA и ускорителей
  5. OpenNews: Открытый драйвер Rusticl сертифицирован на совместимость с OpenCL 3.0
  6. OpenNews: Опубликованы финальные спецификации OpenCL 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58675-opencl
Ключевые слова: opencl, intel
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:00, 19/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    к сожалению, OpenCL безнадежно отстал от CUDA
     
     
  • 2.4, aA (?), 08:26, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тензорные ядра хаипер вижон: приумерь пыл тут вам не мд https://github.com/Griggorii/linux_xorg_glamor_perfomance_drawing_dual
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:48, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    GIMP тоже отстаёт от Photoshop, что не мешает первым пользоваться.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 13:33, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вообще-то мешает. и тормозит развитие гимпа, ибо профессионалы ничего, кроме фотошопа, в руки не возьмут.
     
  • 3.22, Бывалый смузихлёб (?), 13:50, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну ладно бы ещё Крита, но гимп - вообще эталонное гамнище
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:11, 19/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    УРА, вот теперь линукс обгонит винду по графону!
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:23, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но по вычислениям обогнал

    а так да.. в топе суперкомпьютеров нет Windows.

     
  • 2.9, kawaii_girl (ok), 11:21, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А сейчас Linux чем хуже по "графону"? Благодаря Wayland решилась большая часть проблем с графикой в Linux. GPU декодирование видео в браузере уже работает. С играми тоже проблем нет. Если у вас GPU от AMD то многие игры вообще будут работать на Linux лучше чем на Windows.
     
     
  • 3.10, Аноним (5), 11:46, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    декодирует, но до производительности MPV далековато.
    Вообще браузер это не показатель производительности, т.к. основная задача - переваривать JS, а не для решения боевых задач.

     
  • 3.11, Аноним (1), 12:00, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ну будет тебе чушь пороть
     
     
  • 4.13, kawaii_girl (ok), 12:14, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А где конкретно чушь? Wayland действительно улучшил ситуацию с графикой в Linux. GPU декодирование видео в Firefox действительно работает. Про игры тоже правда. Если не верите мне, то посмотрите вот сравнение производительности windows и Linux в cyberpunk2077:

    https://www.youtube.com/watch?v=Fo1khMYMO5c

     
     
  • 5.19, Аноним (1), 13:22, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я это, вечерочком, перед сном, в качестве сказки на ночь
     

  • 1.3, ИмяХ (?), 08:19, 19/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И какой в этом смысл? OpenCL ведь предназначен как раз для того, чтобы перенести нагрузку с центрального процессора на видеокарту. А эти опять изобрели плюшевый молоток.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:33, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно, лучше бы beignet до ума довели, а то вроде бы и есть, но по итогу совсем нет. Вон AMD-шные даже iGPU вполне работоспособны.
     
  • 2.7, Аноним (21), 10:50, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Смысл в том, что

    1. если у тебя нет карты с рабочим OpenCL, то код будет в принципе выполняться на cpu. Будет выполняться намного хуже - код положено тюнинговать под архитектуру акселератора. Для CPU нужен один код, для GPU - другой, для FPGA - третий. И под архитектуру карты, если хочешь выжать максимум. Для AMD нужны другие ядра, чем под невидию.

    2. jit-компиляция. можно не писать её самому, а запихнуть/сгенерировать ядро OpenCL в исходниках, откомпилить с помощью OpenCL ICU под конкретную архитектуру с оптимизациями, и выполнить.

     
  • 2.14, Аноним (14), 12:34, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Intel и разработка софта бесконечно далеки друг от друга. Вот не это их.  
     

  • 1.8, Аноним (21), 10:52, 19/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У AMD в составе AMD APP SDK под винду была реализация OpenCL для CPU, обгоняющая в бенчмарках интеловскую (того же временного периода, AMD APP SDK больше не развивается) на интеловских же камнях.
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 12:34, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не очень сложно. Интел в принципе не напрягается с софтом.  
     

  • 1.12, Anonymoustus (ok), 12:05, 19/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    — Что вы делаете с ненужными программами?

    — Отдаём в СПО.

     
     
  • 2.16, Аноним (2), 12:39, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Апаче - наикрутейшая компания в СПО. The best.
     

  • 1.18, Аноним (17), 12:54, 19/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что даёт шанс программам на вторую жизнь. Тот же Blender3D долгое время для многих был гадким утёнком, а по факту сейчас это признанное профессиональное СПО для 3D-художников разных мастей.
     
  • 1.20, хрю (?), 13:28, 19/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>для выполнения OpenCL-ядер [b]на центральном процессоре[/b].

    Как-то не понятно для чего это? Всю жизнь всё было на оборот, а тут "верстая всех обратно" что ли? Технологический ход кругами?

     
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