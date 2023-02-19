Intel открыл код реализации OpenCL, выполняемой на CPU

|
|
|
|2.17, Аноним (17), 12:48, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
GIMP тоже отстаёт от Photoshop, что не мешает первым пользоваться.
|
|
|
|3.21, Аноним (21), 13:33, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
вообще-то мешает. и тормозит развитие гимпа, ибо профессионалы ничего, кроме фотошопа, в руки не возьмут.
|
|
|
|2.5, Аноним (5), 09:23, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Но по вычислениям обогнал
а так да.. в топе суперкомпьютеров нет Windows.
|
|2.9, kawaii_girl (ok), 11:21, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
А сейчас Linux чем хуже по "графону"? Благодаря Wayland решилась большая часть проблем с графикой в Linux. GPU декодирование видео в браузере уже работает. С играми тоже проблем нет. Если у вас GPU от AMD то многие игры вообще будут работать на Linux лучше чем на Windows.
|
|
|
|3.10, Аноним (5), 11:46, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
декодирует, но до производительности MPV далековато.
Вообще браузер это не показатель производительности, т.к. основная задача - переваривать JS, а не для решения боевых задач.
|
|
|
|4.13, kawaii_girl (ok), 12:14, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А где конкретно чушь? Wayland действительно улучшил ситуацию с графикой в Linux. GPU декодирование видео в Firefox действительно работает. Про игры тоже правда. Если не верите мне, то посмотрите вот сравнение производительности windows и Linux в cyberpunk2077:
https://www.youtube.com/watch?v=Fo1khMYMO5c
|
|1.3, ИмяХ (?), 08:19, 19/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
И какой в этом смысл? OpenCL ведь предназначен как раз для того, чтобы перенести нагрузку с центрального процессора на видеокарту. А эти опять изобрели плюшевый молоток.
|
|
|
|2.6, Аноним (6), 09:33, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Точно, лучше бы beignet до ума довели, а то вроде бы и есть, но по итогу совсем нет. Вон AMD-шные даже iGPU вполне работоспособны.
|
|2.7, Аноним (21), 10:50, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Смысл в том, что
1. если у тебя нет карты с рабочим OpenCL, то код будет в принципе выполняться на cpu. Будет выполняться намного хуже - код положено тюнинговать под архитектуру акселератора. Для CPU нужен один код, для GPU - другой, для FPGA - третий. И под архитектуру карты, если хочешь выжать максимум. Для AMD нужны другие ядра, чем под невидию.
2. jit-компиляция. можно не писать её самому, а запихнуть/сгенерировать ядро OpenCL в исходниках, откомпилить с помощью OpenCL ICU под конкретную архитектуру с оптимизациями, и выполнить.
|
|2.14, Аноним (14), 12:34, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Intel и разработка софта бесконечно далеки друг от друга. Вот не это их.
|
|1.8, Аноним (21), 10:52, 19/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
У AMD в составе AMD APP SDK под винду была реализация OpenCL для CPU, обгоняющая в бенчмарках интеловскую (того же временного периода, AMD APP SDK больше не развивается) на интеловских же камнях.
|
|1.18, Аноним (17), 12:54, 19/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Что даёт шанс программам на вторую жизнь. Тот же Blender3D долгое время для многих был гадким утёнком, а по факту сейчас это признанное профессиональное СПО для 3D-художников разных мастей.
|
|1.20, хрю (?), 13:28, 19/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>>для выполнения OpenCL-ядер [b]на центральном процессоре[/b].
Как-то не понятно для чего это? Всю жизнь всё было на оборот, а тут "верстая всех обратно" что ли? Технологический ход кругами?
|