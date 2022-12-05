The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз PoCL 3.1 с независимой реализацией стандарта OpenCL

05.12.2022 19:48

Представлен релиз проекта PoCL 3.1 (Portable Computing Language OpenCL), развивающего реализацию стандарта OpenCL, независимую от производителей графических ускорителей и позволяющую использовать различные бэкенды для выполнения OpenCL-ядер на разных типах графических и центральных процессоров. Код проекта распространяется под лицензией MIT. Поддерживается работа на платформах X86_64, MIPS32, ARM v7, AMD HSA APU, NVIDIA GPU и различных специализированных ASIP (Application-Specific Instruction-set Processor) и TTA-процессорах (Transport Triggered Architecture) c архитектурой VLIW.

Реализация компилятора ядер OpenCL построена на базе LLVM, а в качестве фронтэнда для OpenCL C используется Clang. Для обеспечения должной переносимости и производительности компилятор ядер OpenCL может генерировать комбинированные функции, которые могут использовать различные аппаратные ресурсы для распараллеливания выполнения кода, такие как VLIW, суперскалярность, SIMD, SIMT, многоядерность и многопоточность. Имеется поддержка ICD-драйверов (Installable Client Driver). Присутствуют бэкенды для обеспечения работы через CPU, ASIP (TCE/TTA), GPU на базе архитектуры HSA и GPU NVIDIA (через libcuda).

В новой версии:

  • Добавлена поддержка Clang/LLVM 15.0.
  • Значительно улучшена поддержка промежуточного представления шейдеров SPIR-V для драйверов, использующих CPU и CUDA.
  • Значительно переработан драйвер для специализированного аппаратного обеспечения (CL_DEVICE_TYPE_ACCELERATOR) и собственных устройств (CL_DEVICE_TYPE_CUSTOM), не поддерживающих online-компиляцию. Драйверы accel и ttasim объединены в новый драйвер AlmaIF.
  • Продолжена работа над драйвером для графического API Vulkan.
  • Предложена базовая реализация расширения cl_khr_command_buffer, позволяющего записать последовательность команд OpenCL для их выполнения одним вызовом.


  1. Главная ссылка к новости (http://portablecl.org/pocl-3.1...)
  2. OpenNews: Релиз PoCL 3.0 с независимой реализацией стандарта OpenCL 3.0
  3. OpenNews: Vortex - открытый GPGPU на базе архитектуры RISC-V, совместимый с OpenCL
  4. OpenNews: Collabora развивает надстройку для работы OpenCL и OpenGL поверх DirectX
  5. OpenNews: Опубликованы финальные спецификации OpenCL 3.0
  6. OpenNews: Открытый драйвер Rusticl сертифицирован на совместимость с OpenCL 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58268-pocl
Ключевые слова: pocl, opencl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, pashev.ru (?), 20:14, 05/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Все такие независимые)
     
     
  • 2.2, Вы забыли заполнить поле Name (?), 20:20, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сказал чел, который хвалится своим "независимым" веб интерфейсом к git
     
  • 2.3, Вы забыли заполнить поле Name (?), 20:20, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, хотел спросить, судя по блогу ты антимасочник. Может ты еще и антипрививочник?
     
     
  • 3.5, pashev.ru (?), 20:40, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, а что?

     
     
  • 4.6, Аноним (6), 20:42, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пора сапоги топтать
     
  • 4.7, Вы забыли заполнить поле Name (?), 20:52, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да, а что?

    А где статьи про это?

     
     
  • 5.13, pashev.ru (?), 21:11, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://pashev.ru/nnt
    https://pashev.ru/fv

    В 2019 году, находясь в здравом уме и твёрдой памяти, я сделал себе прививку от жёлтой лихорадки. Стоило это около 2500 рублей. Никто не заставлял, не просил и даже не намекал. Не было никаких формальных требований. Исключительно "на всякий случай" в связи с планируемым визитом в дальние края. На тот момент это был единственный международный сертификат вакцинации.

    Даже по заявлениям ВОЗ, вакцина от жёлтой лихорадки - самая надёжная и самая безопасная (по сравнению со всеми другими вакцинами). А сама болезнь очень неприятная. Долгое время считалось, что иммунитет длится 10 лет (именно столько или дольше длились разнообразные исследования), сейчас больше склоняются к пожизненному, о чём и написано у меня в сертификате.

     
  • 4.14, Аноним (14), 21:34, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может ты ещё сторонник теорий заговоров?
     
  • 4.20, Аноним (20), 22:08, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Антимасочник и антипрививочник всегда дебил, end of story.
     
  • 3.8, Аноним (8), 21:02, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у парня проблемы с формальной логикой, чего ты хотел? могу подкрепить пруфцами, где он тут в опеннете допускал ассоциативные ошибки
     
     
  • 4.19, Аноним (14), 21:45, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чувак да он аутист для него в этом мире существует только он. А остальные для него просто зомби в его мире.
     

  • 1.4, ИмяХ (?), 20:20, 05/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но... погодите-ка... Ведь OpenCL сам по себе подразумевает реализацию, независимую от производителей графических ускорителей и позволяющую использовать различные бэкенды, в отличие от какой-нибудь CUDA, например. В чём же тогда "фишка" этого велосипеда?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 21:09, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    блин, забыли фишку добавить. ща удалим всё
     
  • 2.15, Аноним (15), 21:35, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На сколько помню, OpenCL-ядра работают на видеокарте с CUDA медленнее, чем CUDA-ядра. Поэтому компилировать первое во второе имеет смысл
     
  • 2.16, Аноним (14), 21:36, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты забыл рассмотреть что они независимы от оригинальной реализации OpenCL, которая независима от железа. Так что это двойное резервирование.

    Если OpenCL завтра закроется будет запасная реализация от сабжа.

     
     
  • 3.17, pashev.ru (?), 21:39, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда денется опенкаэль с моего диска?

    И что значит «независима»? А что зависимо?

     
     
  • 4.18, Аноним (14), 21:44, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну подумай что ли.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру