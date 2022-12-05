Релиз PoCL 3.1 с независимой реализацией стандарта OpenCL

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|5.13, pashev.ru (?), 21:11, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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https://pashev.ru/nnt
https://pashev.ru/fv
В 2019 году, находясь в здравом уме и твёрдой памяти, я сделал себе прививку от жёлтой лихорадки. Стоило это около 2500 рублей. Никто не заставлял, не просил и даже не намекал. Не было никаких формальных требований. Исключительно "на всякий случай" в связи с планируемым визитом в дальние края. На тот момент это был единственный международный сертификат вакцинации.
Даже по заявлениям ВОЗ, вакцина от жёлтой лихорадки - самая надёжная и самая безопасная (по сравнению со всеми другими вакцинами). А сама болезнь очень неприятная. Долгое время считалось, что иммунитет длится 10 лет (именно столько или дольше длились разнообразные исследования), сейчас больше склоняются к пожизненному, о чём и написано у меня в сертификате.
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|3.8, Аноним (8), 21:02, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у парня проблемы с формальной логикой, чего ты хотел? могу подкрепить пруфцами, где он тут в опеннете допускал ассоциативные ошибки
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|4.19, Аноним (14), 21:45, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чувак да он аутист для него в этом мире существует только он. А остальные для него просто зомби в его мире.
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|1.4, ИмяХ (?), 20:20, 05/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Но... погодите-ка... Ведь OpenCL сам по себе подразумевает реализацию, независимую от производителей графических ускорителей и позволяющую использовать различные бэкенды, в отличие от какой-нибудь CUDA, например. В чём же тогда "фишка" этого велосипеда?
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|2.15, Аноним (15), 21:35, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На сколько помню, OpenCL-ядра работают на видеокарте с CUDA медленнее, чем CUDA-ядра. Поэтому компилировать первое во второе имеет смысл
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|2.16, Аноним (14), 21:36, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты забыл рассмотреть что они независимы от оригинальной реализации OpenCL, которая независима от железа. Так что это двойное резервирование.
Если OpenCL завтра закроется будет запасная реализация от сабжа.
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|3.17, pashev.ru (?), 21:39, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Куда денется опенкаэль с моего диска?
И что значит «независима»? А что зависимо?
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