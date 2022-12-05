Релиз PoCL 3.1 с независимой реализацией стандарта OpenCL

https://pashev.ru/nnt

https://pashev.ru/fv В 2019 году, находясь в здравом уме и твёрдой памяти, я сделал себе прививку от жёлтой лихорадки. Стоило это около 2500 рублей. Никто не заставлял, не просил и даже не намекал. Не было никаких формальных требований. Исключительно "на всякий случай" в связи с планируемым визитом в дальние края. На тот момент это был единственный международный сертификат вакцинации. Даже по заявлениям ВОЗ, вакцина от жёлтой лихорадки - самая надёжная и самая безопасная (по сравнению со всеми другими вакцинами). А сама болезнь очень неприятная. Долгое время считалось, что иммунитет длится 10 лет (именно столько или дольше длились разнообразные исследования), сейчас больше склоняются к пожизненному, о чём и написано у меня в сертификате.

