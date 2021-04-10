The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Проект LLVM представил HPVM 1.0, компилятор для CPU, GPU, FPGA и ускорителей

10.04.2021 21:58

Разработчики проекта LLVM опубликовали выпуск компилятора HPVM 1.0 (Heterogeneous Parallel Virtual Machine), нацеленного на упрощение программирования для гетерогенных систем и предоставляющего средства для генерации кода для CPU, GPU, FPGA и предметно-ориентированных аппаратных ускорителей (поддержка FGPA и ускорителей не вошла в выпуск 1.0). Код проекта распространяется под лицензий Apache 2.0.

Основная идея HPVM в том, чтобы использовать при компиляции унифицированное представление параллельно выполняемых программ, которое может применяться для выполнения с использованием различных видов оборудования, поддерживающего распараллеливание вычислений, включая GPU, векторные инструкции, многоядерные процессоры, FPGA и различные специализированные чипы-ускорители. В отличие от других систем в HPVM попытались совместить три возможности для организации гетерогенных вычислений: независимое от языка программирования и оборудования промежуточное представление, виртуальную архитектуру набора команд (ISA) и планирование во время выполнения (runtime scheduling).

Применяемое в HPVM независимое от целевой системы промежуточное представление (IR) основано на промежуточном представлении инструкций LLVM 9.0 и расширяет его иерархическим графом потоков данных, позволяющим охватывать параллелизм на уровне задач, данных и вычислительных конвейеров. Промежуточное представление HPVM также включает векторные инструкции и разделяемую память. Основной целью применения промежуточного представления является эффективная генерация кода и оптимизации для гетерогенных систем.

Виртуальная архитектура набора команд (ISA) позволяет добиться переносимости между разными типами оборудования для параллельных вычислений и даёт возможность не терять производительность при использовании разных элементов гетерогенных систем. Виртуальная ISA также может применяться для поставки универсального исполняемого кода программ, который может запускаться с привлечением CPU, GPU, FPGA и различных ускорителей.

На текущем этапе развития в HPVM предложены генераторы кода, способные транслировать узлы приложений, определённые при помощи виртуальной ISA, для выполнения с использованием GPU NVIDIA (cuDNN и OpenCL), векторных инструкций Intel AVX и многоядерных CPU x86. Во время выполнения HPVM применяет гибкие политики планирования вычислительного процесса, реализуемые как на основе информации о программе (структуры графа), так и через компилирование отдельных узлов программы для выполнения на любом из целевых вычислительных устройств, доступных в системе.

Отмечается, что применение HPVM позволяет добиться существенного прироста производительности. Производительность результатов работы трансляторов HPVM сопоставима с написанным вручную кодом OpenCL для GPU и векторных вычислительных устройств.

По сравнению с первым предварительным выпуском версия HPVM 1.0 включает поддержку тензорных операций линейной алгебры, фронтэнды для Pytorch и Keras, аппроксимации свёрточных операторов и фреймворк для настройки аппроксимации, автоматически выбирающий оптимальные апроксимации для определённых тензорных операций и выбирающий конфигурацию, обеспечивающую оптимальную производительность.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.llvm.org/piperma...)
  2. OpenNews: Релиз набора компиляторов LLVM 11.0
  3. OpenNews: Опубликована спецификация гетерогенных вычислительных систем HSA 1.0
  4. OpenNews: Для ядра Linux развивается система распределённого выполнения потоков Popcorn
  5. OpenNews: Микроядро seL4 математически верифицировано для архитектуры RISC-V
  6. OpenNews: Представлен RV64X, открытый GPU на базе технологий RISC-V
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54943-hpvm
Ключевые слова: hpvm, llvm, compiler
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:10, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Меня "радует" как разработчики представляющие очередную "универсальную" платформу для чего бы то ни было, "забывают" упомянуть, чем они лучше своих предшественников (т.к. сейчас сложно изобрести что-либо радикально новое)

    "Представлен API для выполнения нативного кода в браузерах" - Чем это лучше ActiveX?
    "Представлен новый стандарт для выполнения операций для GPU" - потрудитесь показать улучшения после OpenCL или что еще было
    "Сделали фреймворк ML для гетерогенных систем" - сравните с OpenVINO или тысячей других ML фреймворков для выполнения на разном железе.
    А так блин ну NiH да NiH

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:15, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они "лучше" тем что все хотят кушать и нвидию пора бы потеснить на пьедестале. Потому что все хотят кушать.
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:35, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ActiveX

    Что угодно лучше чем ActiveX. Алсо, разработчики тебе ничего не должны доказывать.  

     

  • 1.2, Аноним (2), 22:13, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Код проекта распространяется под лицензий Apache 2.0.

    https://lukesmith.xyz/articles/cucklicenses

     
     
  • 2.5, flexagoon (ok), 22:27, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > lukesmith
     
     
  • 3.7, Аноним (-), 23:12, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что не так?
     

  • 1.3, Орк (?), 22:14, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >для генерации кода для CPU, GPU, FPGA и предметно-ориентированных аппаратных ускорителей
    >поддержка FGPA и ускорителей не вошла в выпуск 1.0

    Короче у нас тут своя атмосфера.

     
  • 1.6, Аноним (6), 22:50, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Пока это поделие не скомпилируют на расте оно так и останется помойкой
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 00:44, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заипали своим Растом, 3.14дерасты.
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:25, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как то слишком хорошо звучит.
    У меня самописная нейросетка большие матрицы множит - эта штука сможет сама все ускорить просто перекомпиляцией под собой?

    Ну глянем завтра, интересно.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:55, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут вопрос не в том, сможет ли ускорить, а в том, сможет ли скомпилять вообще.
     

  • 1.9, YetAnotherOnanym (ok), 23:46, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > независимое от языка программирования и оборудования промежуточное представление

    Эмммм... Разве это хорошо?

     
  • 1.10, Аноним (10), 23:49, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как эта штука соотносится с SYCL?
     
  • 1.12, Аноним (12), 00:19, 11/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, насколько это безопасно?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    A-Real
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру