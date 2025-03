Производительность Ubuntu-пакета jq удалось увеличить в 1.9 раза путём пересборки

2.13 , Аноним ( 10 ), 13:10, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Что-то мне подсказывает, что разработчики jq не совсем инженеры, если их код так часто дергает malloc. С другой стороны, если все программы начнут заранее резервировать огромные куски памяти, потом набегут люди с криками про неуёмное потребление памяти в современном Linux.

3.65 , Аноним ( 65 ), 14:55, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – они как раз инженеры, и поэтому понимают, что unix way утилита, которая будет постоянно использоваться в пайплайнах, должна не вычитывать весь stdin в память, а работать по принципу потокового парсера (а-ля sax, но для json), иначе памяти в какой-то момент не хватит (мало ли какого там размера json? может, вообще бесконечный поток?) и упадет весь пайплайн.

2.16 , Аноним ( 16 ), 13:12, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Вот это часть работы, какую бы выполняли "майнтайнеры" пакетов, будь они хоть немного инженерами. Очевидно, что цель не скорость. Какая именно можно рассуждать, но все будут догадки. Меня же в этих тестах смущают сборки gcc с флагами по умолчанию, а clang нет. Что говорит или о предвзятости делающего данные тесты или о заказе. А в таком случае лучше их просто игнорировать.

3.30 , Аноним ( - ), 13:27, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – ага, llvm - почему именно 18, хотя уже 20 с хотфиксом есть, на момент. gcc - версия вообще не указана

3.43 , n00by ( ok ), 13:56, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Автор честно пишет о предвзятости "let's rebuild the program with my favorite compiler". Так что игнорировать лучше не его результаты. ;)

2.22 , 11 ( ? ), 13:17, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – С добрым утром! Лет 10 уже никто не заморачивается на какие либо оптимизации, в играх и любом другом ПО, зачем если хуанг выпускает карты с дурным ценником и дорисовкой кадров, вон китайцы за миску риса посрамили дипсиком всю индустрию, логично предположить что если таки закон мура наконец таки умер, следущие лет 10 будут как раз тем и заниматься - оптимизацией, ну а если нет то нет)) (не будут).. Кто сейчас смотрит на производительность софта и выбирает, скажем архиватор по этому критерию, да никто, кто сидел на винраре так на нем и сидит, важнее удобство. Тут же много топителей-за-раст, кто там про производительность вспоминает, пофиг типа, так что даже не на втором месте в списке критериев.

3.44 , n00by ( ok ), 13:57, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это ничего не меняет, "а там негров линчуют" -- не оправдание.

4.54 , 11 ( ? ), 14:28, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – и "да" и "нет", кривая распределения всегда одна, и если на одном конце линчуют негров, то на другом будут обязательно ходить в церковь по воскресениям, ой так это там же..ну не важно. Важно что в айти вошло очень много народу, и большая их часть ремеслиники, потому что бизнесу так надо не оптимизировать, а хайповать, не искать алгоритмы снижения потребления памяти, а джуна заставить выполнять работу милда, так чтобы не сломал ничего, а памяти докупить можно, ей пенсию платить не надо и в декрет она не уйдет. Было время когда в IT были первопроходцы, но прошло и не вернется, и ничего с этим уже не поделать.

5.66 , Аноним ( - ), 14:56, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > потому что бизнесу так надо не оптимизировать, а хайповать Бизнесу нужно чтобы работало за минимальные деньги и пр приносило прибыль.

Если хайп будет приносить прибыль - будут хайповать, если снижения потребления памяти принесет - то будут оптимизировать, если джун сможет выполнить работу мидла - так отлично.

А если память докупить дешевле чем заплатить профи за оптимизацию - то докупят память. Никто не будет тратить человекочасы ради ковыряния в байтиках потому что так захотелось.

Предворительная оптимизация - это зло. > Было время когда в IT были первопроходцы Угу, отлично что время какиров-6ыdloкодеров прошло.

5.82 , Аноним ( - ), 16:11, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Было время когда в IT были первопроходцы, но прошло и не вернется, и ничего с этим уже не поделать. Это те самые первопроходцы, которые придумали сэкономить битик и выпрограммировали null-terminated строки?

Которые практически сразу начали так стрелять по ногам и опам, что эту штуку назвали "the most expensive one-byte mistake"

3.62 , anonizmus ( ? ), 14:48, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот ради ускорения то и можно было бы некоторые вещи переписать на Rust. Как раз подобные утилитки, написанные на питоне или руби каком-нибудь.

2.34 , Аноним ( 34 ), 13:31, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Замена аллокатора — не то, чем должен заниматься майнтейнер пакета. Такое решение должно приниматься на уровне всего дистрибутива, и после куда более масштабных изысканий.

3.46 , n00by ( ok ), 14:02, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, хорошо бы автоматизировать это дело, собрать статистику. Но это совершенно неподъёмная для майнтайнеров задача, а других то и нет.

4.51 , Аноним ( 50 ), 14:11, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Да, хорошо бы автоматизировать это дело, собрать статистику. Но это совершенно неподъёмная

> для майнтайнеров задача, а других то и нет. Ты же первый начнёшь визжать о сборе телеметрии и свободе в опасносте.

5.69 , Аноним ( 7 ), 15:11, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сбор телеметрии ненужен, нужно проведение множества тестов на стендовом железе. Учитесь у Форониксов. Они сами всё тестят и меряют без всякой телеметрии.

3.81 , Andrey ( ?? ), 16:08, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Такое решение должно приниматься разработчиками программы, а не мейнтейнерами. Сдаётся мне, что этот jq писался как утилитка для некритичных к скорости сценариев применения. Вот и оставили системный glibc malloc(), как у почти всех.