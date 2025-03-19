Производительность Ubuntu-пакета jq удалось увеличить в 1.9 раза путём пересборки

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|2.4, Аноним (4), 12:47, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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это консольная утилита чтобы извлечь из JSON значение к примеру из http ответа после запроса curl-ом
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|3.8, Аноним (8), 13:01, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я использую jq для переформатирования однострочного json, наример:
{"defaultHandlersVersion":{"ru":5},"mimeTypes":{"application/pdf":{"action":0,"extensions":["pdf"]},
в
{
"defaultHandlersVersion": {
"ru": 5
},
"mimeTypes": {
"application/pdf": {
"action": 0,
"extensions": [
"pdf"
]
},
с последующим удобным редактированием и возвратом в однострочный вид при сохранении.
У меня так работает в mc, nano и SublimeText
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|5.57, Аноним (8), 14:29, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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У Саблима есть плагин, который так и называется jq :-)
В командной панели появяются новые команды: "jq:Pretty JSON" и "jq:Compact JSON"
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|2.29, keydon (ok), 13:25, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Да и им (увы) половина интернета пользуется. А другая половина не умеет ничем пользоваться.
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|2.58, Ilya Indigo (ok), 14:36, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если бы в писали API на баше, вы бы давно про jq знали.
И даже если вы пишете или работаете с API на любых других языках,
то jq может сжатый JSON-ответ от API развернуть в удобочитаемый вид.
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|3.75, Аноним (75), 15:44, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В одном относительно популярном языке программирования это (представление джейсона в удобоваримом виде) идет просто из коробки.
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|3.76, Ilya Indigo (ok), 15:53, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В conky каждые 15 минут для погоды юзаю.
Читается так, как будто вы каждые 15 минут сами curl на api.open-meteo.com запускаете. :-)
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|4.84, Аноним (71), 16:22, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хах, execi в conky юзать легче чем научиться правильно излагать мысли)
P.S я wttr.in использую, open-meteo не пробовал.
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|1.3, X86 (ok), 12:46, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Вот кто бы пересобрал блокнот в Windows 11, чтобы он запускался в два раза быстрее )
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|2.7, Аноним (7), 12:54, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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И калькулятор заодно, чтобы увеличть пропускную способность телеметрии.
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|3.27, _kp (ok), 13:21, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так можно установить предыдущие версии и назначить по умолчанию их.
Аналогично как и с другим ПО. Или можно использовать более лучшие альтернативы.
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|1.5, Аноним (8), 12:50, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Если бы они помимо -DNDEBUG добавили -march=native -mtune=native, результат был бы еще более ошеломляющий.
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|2.19, Аноним (-), 13:14, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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> Если бы они помимо -DNDEBUG добавили -march=native -mtune=native,
> результат был бы еще более ошеломляющий.
Так нужно просто переходить на x86-64-v3 и x86-64-v4. И для любителей хлама x86-64-v2 и ниже делать особые загончики с дистрибутивами для "особенных". Пусть там и сидят.
А то получается что из-за таких любителей старья все нормальные люди не могут использовать свое железо на 100%.
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|3.63, Pahanivo (ok), 14:52, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пффф пересобирай и пользуйся, тебе никто не запрещает (если только лечащий врач).
Ибо прежде чем что-то вякнуть надо хоть немного осознавать причинно-следственную технологическую связь.
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|4.70, Аноним (-), 15:15, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Пересобираю и пользую Меня забавляет лицемерие местных клоунов - когда софтина ... большой текст свёрнут, показать
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|5.77, Pahanivo (ok), 15:57, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно, конечно ... все нищегрызы и уроды, один ты Д"артаньян.
А то что менять железо стоит денег тебе в голову мысля никогда не приходила? А если этого железа еще и хватает то просто бессмысленно?
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|3.67, Аноним (7), 15:02, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так пусть супернормальные себе сами соберут под их x86-64-v5+. А то у них загончики относительно важности собственной персоны.
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|1.6, n00by (ok), 12:50, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Вот это часть работы, какую бы выполняли "майнтайнеры" пакетов, будь они хоть немного инженерами.
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|2.13, Аноним (10), 13:10, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Что-то мне подсказывает, что разработчики jq не совсем инженеры, если их код так часто дергает malloc. С другой стороны, если все программы начнут заранее резервировать огромные куски памяти, потом набегут люди с криками про неуёмное потребление памяти в современном Linux.
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|3.40, n00by (ok), 13:49, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Что-то мне подсказывает, что разработчики jq не совсем инженеры, если их код
> так часто дергает malloc.
Может быть. Тогда бы "майнтайнер", будь он хоть немного инженером, не стал бы такое допускать до "прода", а сделал бы как положено.
> С другой стороны, если все программы начнут
> заранее резервировать огромные куски памяти, потом набегут люди с криками про
> неуёмное потребление памяти в современном Linux.
А где же архитектор? Ой, у нас тут свобода!
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|4.50, Аноним (50), 14:09, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Что-то мне подсказывает, что разработчики jq не совсем инженеры, если их код
>> так часто дергает malloc.
> Может быть. Тогда бы "майнтайнер", будь он хоть немного инженером, не стал
> бы такое допускать до "прода", а сделал бы как положено.
>> С другой стороны, если все программы начнут
>> заранее резервировать огромные куски памяти, потом набегут люди с криками про
>> неуёмное потребление памяти в современном Linux.
> А где же архитектор? Ой, у нас тут свобода!
Свобода у нас тут в том, что пользователи могут пересобрать пакет, если их что-то не устраивает.
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|3.65, Аноним (65), 14:55, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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они как раз инженеры, и поэтому понимают, что unix way утилита, которая будет постоянно использоваться в пайплайнах, должна не вычитывать весь stdin в память, а работать по принципу потокового парсера (а-ля sax, но для json), иначе памяти в какой-то момент не хватит (мало ли какого там размера json? может, вообще бесконечный поток?) и упадет весь пайплайн.
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|2.16, Аноним (16), 13:12, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вот это часть работы, какую бы выполняли "майнтайнеры" пакетов, будь они хоть немного инженерами.
Очевидно, что цель не скорость.
Какая именно можно рассуждать, но все будут догадки.
Меня же в этих тестах смущают сборки gcc с флагами по умолчанию, а clang нет.
Что говорит или о предвзятости делающего данные тесты или о заказе.
А в таком случае лучше их просто игнорировать.
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|3.30, Аноним (-), 13:27, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ага, llvm - почему именно 18, хотя уже 20 с хотфиксом есть, на момент. gcc - версия вообще не указана
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|3.43, n00by (ok), 13:56, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Автор честно пишет о предвзятости "let's rebuild the program with my favorite compiler". Так что игнорировать лучше не его результаты. ;)
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|2.22, 11 (?), 13:17, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С добрым утром! Лет 10 уже никто не заморачивается на какие либо оптимизации, в играх и любом другом ПО, зачем если хуанг выпускает карты с дурным ценником и дорисовкой кадров, вон китайцы за миску риса посрамили дипсиком всю индустрию, логично предположить что если таки закон мура наконец таки умер, следущие лет 10 будут как раз тем и заниматься - оптимизацией, ну а если нет то нет)) (не будут)..
Кто сейчас смотрит на производительность софта и выбирает, скажем архиватор по этому критерию, да никто, кто сидел на винраре так на нем и сидит, важнее удобство. Тут же много топителей-за-раст, кто там про производительность вспоминает, пофиг типа, так что даже не на втором месте в списке критериев.
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|3.44, n00by (ok), 13:57, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это ничего не меняет, "а там негров линчуют" -- не оправдание.
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|4.54, 11 (?), 14:28, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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и "да" и "нет", кривая распределения всегда одна, и если на одном конце линчуют негров, то на другом будут обязательно ходить в церковь по воскресениям, ой так это там же..ну не важно. Важно что в айти вошло очень много народу, и большая их часть ремеслиники, потому что бизнесу так надо не оптимизировать, а хайповать, не искать алгоритмы снижения потребления памяти, а джуна заставить выполнять работу милда, так чтобы не сломал ничего, а памяти докупить можно, ей пенсию платить не надо и в декрет она не уйдет. Было время когда в IT были первопроходцы, но прошло и не вернется, и ничего с этим уже не поделать.
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|5.66, Аноним (-), 14:56, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> потому что бизнесу так надо не оптимизировать, а хайповать
Бизнесу нужно чтобы работало за минимальные деньги и пр приносило прибыль.
Если хайп будет приносить прибыль - будут хайповать, если снижения потребления памяти принесет - то будут оптимизировать, если джун сможет выполнить работу мидла - так отлично.
А если память докупить дешевле чем заплатить профи за оптимизацию - то докупят память.
Никто не будет тратить человекочасы ради ковыряния в байтиках потому что так захотелось.
Предворительная оптимизация - это зло.
> Было время когда в IT были первопроходцы
Угу, отлично что время какиров-6ыdloкодеров прошло.
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|5.82, Аноним (-), 16:11, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Было время когда в IT были первопроходцы, но прошло и не вернется, и ничего с этим уже не поделать.
Это те самые первопроходцы, которые придумали сэкономить битик и выпрограммировали null-terminated строки?
Которые практически сразу начали так стрелять по ногам и опам, что эту штуку назвали "the most expensive one-byte mistake"
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|3.62, anonizmus (?), 14:48, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот ради ускорения то и можно было бы некоторые вещи переписать на Rust. Как раз подобные утилитки, написанные на питоне или руби каком-нибудь.
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|2.34, Аноним (34), 13:31, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Замена аллокатора — не то, чем должен заниматься майнтейнер пакета. Такое решение должно приниматься на уровне всего дистрибутива, и после куда более масштабных изысканий.
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|3.46, n00by (ok), 14:02, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, хорошо бы автоматизировать это дело, собрать статистику. Но это совершенно неподъёмная для майнтайнеров задача, а других то и нет.
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|4.51, Аноним (50), 14:11, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Да, хорошо бы автоматизировать это дело, собрать статистику. Но это совершенно неподъёмная
> для майнтайнеров задача, а других то и нет.
Ты же первый начнёшь визжать о сборе телеметрии и свободе в опасносте.
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|5.69, Аноним (7), 15:11, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сбор телеметрии ненужен, нужно проведение множества тестов на стендовом железе. Учитесь у Форониксов. Они сами всё тестят и меряют без всякой телеметрии.
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|3.81, Andrey (??), 16:08, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Такое решение должно приниматься разработчиками программы, а не мейнтейнерами. Сдаётся мне, что этот jq писался как утилитка для некритичных к скорости сценариев применения. Вот и оставили системный glibc malloc(), как у почти всех.
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|1.14, НяшМяш (ok), 13:11, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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mimalloc очень годный аллокатор, пусть и майкрософтом писаный. В одном проекте удалось повысить производительность почти в 4 раза без изменения кода (тулза похожая на jq, но для xml). А уж LTO так вообще должен быть флагом по-умолчанию для боевых сборок.
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|2.31, Жироватт (ok), 13:27, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Сколько мегабайт телеметрии отправляет при сборке?
Какой канал нужен для телеметрии при использовании софта с этим аллоком?
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|2.47, n00by (ok), 14:05, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Майнтайнеры боятся LTO - у них из-за этого что-то там однажды упало. Но автора ПО не пускают, всё должно быть в репозитории!
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|1.15, Аноним (15), 13:12, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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С O3 и PGO уже лет 10 jq собираю, гцц правда. Без PGO билд шлангом в некоторых применениях быстрее, обычный O3 у гцц тормозит сильно. Производительность гццшного пго билда с шлангом не удалось получить никакими ухищрениями. Замена malloc бомба замедленного действия. Это недостойно новостей и/или обсуждения, разве что рубрика "я познаю мир".
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|2.20, Аноним (-), 13:14, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Если включать оптимизации, то программа работает быстрее"
Неужели не ясно?))
Но ты наверное прав, это скорее новость ради новости
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|2.21, Соль земли (?), 13:16, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Много кто пересобирает Gentoo для роста производительности, но не все делают из этого оформленный эксперимент.
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|3.23, Аноним (15), 13:18, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ещё никто не получил роста производительности после пересборки Gentoo. Кто эти многие?
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|4.36, Аноним (10), 13:32, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Излишнее обобщение практически всегда ложно. Люди, слишком категорично заявляющие "ВСЕ" и "НИКТО", не приводя при этом ни какого обоснования, автоматически выставляют себя клоунами. К сожалению очень часто вижу таких в современных СМИ.
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|5.39, Аноним (15), 13:38, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Некоторые вещи являются абсолютной истиной. А что там себе думают обыватели не имеет никакого значения.
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|6.73, Аноним (7), 15:32, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Абсолютная истина бывает только у верящих в Абсолют. А это разные конфессии.
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|1.24, Аноним (24), 13:19, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>-O3
Спасибо, кэп. Если бы он собирался с помощью CMake, то нужные настройки бы из коробки шли.
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|1.25, Аноним (24), 13:21, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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И да, лучший оптимизатор среди опенсорсных компиляторов уже какое-то время у clang. Он даже z3 под капотом использует.
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|1.33, myster (ok), 13:31, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Они просто его еще в Snap не успели засунуть, он сразу хоронит любые оптимизации. Snap это не контейнеризация в привычном понимании, это жутчайшая технология по замедлению и добавлению глюков в программы.
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|1.37, Андрей (??), 13:35, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Когда уже дебиан можно будет переписать через нейронку на раст. Недавно смотрел свои старые виртуалки и оказывается винда 7 вполне себе отлично работала с 4 гигами памяти. А мой теперешний дебиан жрет все 8 и говорит, что мало. Про всякие окна я уже не говорю.
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|2.48, Аноним (48), 14:07, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И вправду, ведь на skilfactory skillbox yandex practicum
skilfactory.com это другое.
уже предлагают пройти курсы как правильно задать вопрос gpt.
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|3.61, Аноним (48), 14:47, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но если нейронка напишет и оптимизирует, так что это можно запускать на любом железе то это хорошо.
Хотя это же мешает творчеству людей, или оптимизация.
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|2.55, wd (?), 14:28, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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однажды я w2003 datacenter edition загрузил на 16 метрах оперативы и даже не сразу это заметил
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|2.64, anonizmus (?), 14:52, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что такое "Debian жрёт"?
Почему у меня на виртуалках Debian столько не жрёт?
Что конкретно, относящееся к ОС жрёт память? Сдаётся мне всё дело в браузерах, которые год от года всё больше требуют памяти по умолчанию для хотя бы сколь-нибудь приличной работы.
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|1.38, Аноним (34), 13:35, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Пересборка в Clang 18 с уровнем оптимизации"-O3", включением оптимизации на этапе связывания ("-flto") и отключением отладочной информации ("-DNDEBUG") привела к ускорению на 20%.
А в GCC с теми же опциями? А вклад каждой опции по отдельности посчитать?
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|2.72, Аноним (72), 15:20, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потом будут удивляться рандомным багам из-за -О3 и распухшим бинарям.
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|1.53, Михаил (??), 14:16, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Народ, может кто-нибудь объяснить, почему LD_PRELOAD работает настолько хуже прямой линковки?
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|1.83, Ivan_83 (ok), 16:13, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В таких случаях надо смотреть в код, может и не надо там так много malloc()/free() на самом деле дёргать.
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