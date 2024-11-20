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Разработчики Ubuntu проанализировали эффективность включения PGO-оптимизации

20.11.2024 08:38

Компания Canonical опубликовала результат оценки изменения производительности при пересборке пакетов с включением оптимизации на основе результатов профилирования кода (PGO - Profile-guided optimization), позволяющей генерировать более оптимальный код на основе анализа особенностей выполнения программы. В ходе проделанной работы был сделан вывод, что включение PGO-оптимизации позволило на 5-7% снизить нагрузку на CPU и ускорить время сборки.

В ходе проведённого эксперимента была измерена производительность сборки пакетов OpenSSL, GDB, Emacs и Python3.12 в виртуальном окружении QEMU, эмулирующем систему RISC-V на компьютере с архитектурой x86_64. Разница производительности оценивалась для QEMU, собранного с опциями по умолчанию и с включением PGO-оптимизации. Тестируемые пакеты для сборки были выбраны с расчётом, что в них используются разные языки программирования, а объём кода соответствует 1-6 часам сборки в эмуляторе.

С практической стороны, эксперимент позволил добиться повышения производительности сборочных окружений для платформы RISC-V, запускаемых при помощи эмулятора. Сборочные работы, ранее выполняемые за сутки, при задействовании PGO-оптимизации стали выполняться почти на два часа быстрее, что дало возможность ежедневно производить на том же сервере две дополнительные полные сборки.









  1. Главная ссылка к новости (https://canonical.com/blog/pro...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива CachyOS 241110 с поддержкой THP Shrinker и AMD Cache Optimizer
  3. OpenNews: Доступен GameMode 1.7, оптимизатор производительности игр в Linux
  4. OpenNews: Oracle опубликовал систему автоматической оптимизации параметров ядра Linux
  5. OpenNews: Проект Minotaur развивает оптимизатор векторных инструкций для LLVM
  6. OpenNews: Доступна Real-time редакция Ubuntu, оптимизированная для процессоров Intel Core
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62262-pgo
Ключевые слова: pgo, ubuntu, optimization
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 09:49, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Питон раза в 2 ускоряется в пго билде с парой дополнительных флагов.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:03, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +16 +/
    Самый лучший способ ускорить питоновские приложения -- это переписать их на другой язык.
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 10:06, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это надо переписывать. Поверь, бесплатное ускорение это очень выгодно. А если пользователь ждёт завершения, ещё и приятно.
     
     
  • 4.30, Главные редакторы (?), 11:31, 20/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.43, Бывалый Смузихлёб (ok), 13:45, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только оно не бесплатное
     
     
  • 5.44, Аноним (1), 13:58, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > только оно не бесплатное

    Ничего не надо делать, пару команд в сборочный скрипт добавить. Прочее ускорение потребует рефакторинга кода, изменения структур данных, замены компонентов и так далее. Добавить пару команд и задействовать компилятор более полноценно, это, фактически, бесплатно. И максимально универсально.

     
  • 3.9, Аноним (9), 10:17, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Время первого запуска возрастает до бесконечности. Не самый лучший способ.
     
  • 3.15, Аноним (15), 10:36, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, на ассемблер, но есть нюанс...
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 10:42, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ассемблер может что ускорить только путем срезания острых углов дополнительных проверок. По факту путем снижения безопасТности.
     
     
  • 5.32, Аноним (32), 11:34, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ассемблер может что ускорить только путем срезания острых углов
    > дополнительных проверок. По факту путем снижения безопасТности.

    Как показала соседняя новость с питонокодом в needrestart'е убунт - там тоже с безопасностью не очень оказалось. Оказывается ненужные проверки можно срезать и на питоне. Ну и что что всякая лабуда атакующего под рутом в результате выполняется?! Зато прогер времени себе сэкономил на кодинге проверок!

     
  • 3.31, Аноним (-), 11:33, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Самый лучший способ ускорить питоновские приложения -- это переписать их на другой язык.

    Редхат что-то такое и начал наконец для своего пакетника. Правда, на цать лет позже всех остальных. Энтерпрайзный софт как он есть - кормить клиентуру заплатившую миллионы максимально глюкавым, тормозным и непотребным гуано, "с лопаты". Энтерпрайз в интерьере.

    В то время как даже комьюнити смогло написать apt на плюсах нормальных, так что работает в разы шустрее и RAM жрет в разы меньше.

     
  • 3.41, Соль земли (?), 12:58, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучший способ написать хорошее приложение - это сначала написать плохое. Прогресс невозможен без ошибок.
     
  • 2.8, Аноним (-), 10:16, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Питон раза в 2 ускоряется в пго билде с парой дополнительных флагов.

    Это вы по тем графикам вывод сделали? Обожаю графики где ось начинается не с ноля, сразу иследователи такие важные и нужные. А реально эти 5% разглядеть на фоне нормального графика...

     
     
  • 3.17, Аноним (1), 10:39, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет конечно, эти лалки открыли для себя пго 10 лет спустя после всех остальных. Именно поэтому какой-то смысл нести деньги есть только тем, у кого имеются разрабы. Ну, хотя бы, и шляпе. А эти имитируют бурную деятельность на самом деле.
     
     
  • 4.28, Аноним (-), 11:24, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет конечно, эти лалки открыли для себя пго 10 лет спустя после всех остальных.
    > Именно поэтому какой-то смысл нести деньги есть только тем, у кого имеются разрабы.
    > Ну, хотя бы, и шляпе. А эти имитируют бурную деятельность на самом деле.

    Шляпа как видим тоже - та еще шляпа. Ибо теперь это IBM и ваш чемодан денег им уже не очень интересен, сдалась им мелочевка всякая. Вот если вы товарный состав подгоните - так и быть, вы их клиент.

    А без этого можете бесплатно покамикадзить тестовым манекеном в федоре. Ух какая благодать! А, вот, еще центос стрем - для манекенов переживших первый раунд краштестов.

     
     
  • 5.34, Ананем (?), 11:41, 20/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.21, Archer73 (ok), 10:57, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скачал Python 3.10, и он ПО УМОЛЧАНИЮ собирался с PGO (Скомпилился, долго выполнял тестовые расчеты, перекомпилился используя результаты профилирования)
     
     
  • 3.22, Аноним (1), 11:05, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но периодически проблемы с компиляторами всплывают до сих пор. Корпы хотят, чтобы собиралось шлангом, и ломают сборку гцц. А бинарные билды часто не оптимизированы, в той же федоре стали нормально собирать только несколько лет назад.
     
     
  • 4.26, Аноним (19), 11:17, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так Федора сама по себе тестовая сборка, зачем там была нужна оптимальность непонятно.
     
     
  • 5.27, Аноним (1), 11:23, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У них почти все скрипты на питоне были. Включая пакетный менеджер. Пго это бесплатное ускорение по сути, никаких недостатков (ну, кроме времени компиляции и необходимости гонять профилирование).
     
     
  • 6.29, Аноним (-), 11:28, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > У них почти все скрипты на питоне были. Включая пакетный менеджер. Пго это
    > бесплатное ускорение по сути, никаких недостатков (ну, кроме времени
    > компиляции и необходимости гонять профилирование).

    Я наелся такого ускорения от редхата и свалил на дебианы и убунты. Потому что делать микро-VM по приципу 1 VM на сервис когда пакетник жрет больше RAM чем сервис - ну вот ой, нерационально.

    Как мне кажется, за цать лет транснациональная корпа могла бы разок сделать пакетник нормально а не маяться такой отборной дурью вместо этого.

     
  • 3.24, Аноним (24), 11:09, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Задача не ускорить сам Python, а ускорить сборочное окружение, собирающее Python и другие пакеты.
     
  • 2.36, пгуыыцрщ (?), 11:57, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    -fno-semantic-interposition ?
     
     
  • 3.39, Аноним (1), 12:26, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, -fno-plt и -fdevirtualize-at-ltrans ещё. Раньше, помню, -fwhole-program давала хорошую оптимизацию, но там не универсально и только сишные проги собирались в итоге. А так я -fipa-pta тоже использовал универсально, но лто становится несколько неподъёмным для больших прог, решил отказаться.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:57, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё интресно, какой эффект от включения оптимизаций под конретный процессор.
     
     
  • 2.11, Минона (ok), 10:22, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Поставь Генту -- узнаешь.
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:11, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего эффективнее распределенной компиляции еще не придумали. В условиях технологической отсталости - это единственный способ повышения скорости сборки пакетов. ICECC - рулит.
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.12, Аноним (12), 10:24, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Бить надо за такие графики с отсеченным нулем. Желательно не только по лицу. Там разница всего на 5-6%, но график сделан так чтобы потрясти воображение разницей на глаз этак на 50%. И только внимательный рассмотрит оси, начнет чего-то подозревать и потом наткнется на эти самые скромные 5% под рисунком. Для понимания достаточно было бы одной простенькой таблички вместо всех этих 4-х графиков.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:37, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какая разница, они же не продают эти PGO-оптимизации.

    Во-вторых какой тогда смысл в графике, если разницу между столбцами надо через лупу наблюдать?

     
     
  • 3.18, Аноним (19), 10:39, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты на правильном пути, мой юный падаван. График не нужен.
     

  • 1.13, Аноним (19), 10:27, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Сборочные работы, ранее выполняемые за сутки, при задействовании PGO-оптимизации стали выполняться на два часа быстрее

    Я конечно понимаю что большинство местной аудитории гуманитарии и в расчеты не обучены и округляют в зависимости от фазы Меркурия. Но как 5% ускорение дало 2 часа быстрее когда при самых грубых расчетах это 1 час. А при чуть более точных 1 час 12 минут? Да даже округление округления до 6% ну никак не даёт морального права округлять до 2 часов.

     
     
  • 2.23, Аноним (24), 11:08, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    60*0.07*24 = 100.8 мин.
     
     
  • 3.25, Аноним (19), 11:15, 20/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.37, пох. (?), 12:02, 20/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (3)

  • 1.20, Аноним (20), 10:52, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А может они померят разницу не в виртуалке? Да не, бред какой-то
     
     
  • 2.35, пох. (?), 11:50, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я что-то вообще не понял кто у них на ком стоял. Они _виртуалку_ пересобрали с pgo чтобы внутри пересобирать что-то с чем-то ? Или qemu? Или вот что? Чтобы - что?


    В общем, какой-то васян похоже просто развлекался от нечего делать, но выдал на гора целое "исследование" ни о чем.

     

  • 1.33, Аноним (33), 11:40, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем собирать питон когда его можно скачать?
     
  • 1.40, InuYasha (??), 12:37, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну.... играл я с этим когда-то. Но в моих непредсказуемых случаях от него толку было ещё меньше. Лучше векторизацию подкрутить было. Но в целом вещь нужная.
     
  • 1.42, Аноним (42), 13:39, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самый быстрый способ сборки есть но он не кому не доступен , но когда будете готовы в это влить денег то получите эту сверх штуку
     

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