Разработчики Ubuntu проанализировали эффективность включения PGO-оптимизации

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|1.1, Аноним (1), 09:49, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Питон раза в 2 ускоряется в пго билде с парой дополнительных флагов.
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|2.4, Аноним (4), 10:03, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+16 +/–
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Самый лучший способ ускорить питоновские приложения -- это переписать их на другой язык.
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|3.5, Аноним (1), 10:06, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это надо переписывать. Поверь, бесплатное ускорение это очень выгодно. А если пользователь ждёт завершения, ещё и приятно.
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|5.44, Аноним (1), 13:58, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> только оно не бесплатное
Ничего не надо делать, пару команд в сборочный скрипт добавить. Прочее ускорение потребует рефакторинга кода, изменения структур данных, замены компонентов и так далее. Добавить пару команд и задействовать компилятор более полноценно, это, фактически, бесплатно. И максимально универсально.
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|3.9, Аноним (9), 10:17, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Время первого запуска возрастает до бесконечности. Не самый лучший способ.
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|4.19, Аноним (19), 10:42, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ассемблер может что ускорить только путем срезания острых углов дополнительных проверок. По факту путем снижения безопасТности.
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|5.32, Аноним (32), 11:34, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ассемблер может что ускорить только путем срезания острых углов
> дополнительных проверок. По факту путем снижения безопасТности.
Как показала соседняя новость с питонокодом в needrestart'е убунт - там тоже с безопасностью не очень оказалось. Оказывается ненужные проверки можно срезать и на питоне. Ну и что что всякая лабуда атакующего под рутом в результате выполняется?! Зато прогер времени себе сэкономил на кодинге проверок!
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|3.31, Аноним (-), 11:33, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Самый лучший способ ускорить питоновские приложения -- это переписать их на другой язык.
Редхат что-то такое и начал наконец для своего пакетника. Правда, на цать лет позже всех остальных. Энтерпрайзный софт как он есть - кормить клиентуру заплатившую миллионы максимально глюкавым, тормозным и непотребным гуано, "с лопаты". Энтерпрайз в интерьере.
В то время как даже комьюнити смогло написать apt на плюсах нормальных, так что работает в разы шустрее и RAM жрет в разы меньше.
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|3.41, Соль земли (?), 12:58, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучший способ написать хорошее приложение - это сначала написать плохое. Прогресс невозможен без ошибок.
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|2.8, Аноним (-), 10:16, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Питон раза в 2 ускоряется в пго билде с парой дополнительных флагов.
Это вы по тем графикам вывод сделали? Обожаю графики где ось начинается не с ноля, сразу иследователи такие важные и нужные. А реально эти 5% разглядеть на фоне нормального графика...
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|3.17, Аноним (1), 10:39, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет конечно, эти лалки открыли для себя пго 10 лет спустя после всех остальных. Именно поэтому какой-то смысл нести деньги есть только тем, у кого имеются разрабы. Ну, хотя бы, и шляпе. А эти имитируют бурную деятельность на самом деле.
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|4.28, Аноним (-), 11:24, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нет конечно, эти лалки открыли для себя пго 10 лет спустя после всех остальных.
> Именно поэтому какой-то смысл нести деньги есть только тем, у кого имеются разрабы.
> Ну, хотя бы, и шляпе. А эти имитируют бурную деятельность на самом деле.
Шляпа как видим тоже - та еще шляпа. Ибо теперь это IBM и ваш чемодан денег им уже не очень интересен, сдалась им мелочевка всякая. Вот если вы товарный состав подгоните - так и быть, вы их клиент.
А без этого можете бесплатно покамикадзить тестовым манекеном в федоре. Ух какая благодать! А, вот, еще центос стрем - для манекенов переживших первый раунд краштестов.
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|2.21, Archer73 (ok), 10:57, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скачал Python 3.10, и он ПО УМОЛЧАНИЮ собирался с PGO (Скомпилился, долго выполнял тестовые расчеты, перекомпилился используя результаты профилирования)
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|3.22, Аноним (1), 11:05, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, но периодически проблемы с компиляторами всплывают до сих пор. Корпы хотят, чтобы собиралось шлангом, и ломают сборку гцц. А бинарные билды часто не оптимизированы, в той же федоре стали нормально собирать только несколько лет назад.
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|4.26, Аноним (19), 11:17, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так Федора сама по себе тестовая сборка, зачем там была нужна оптимальность непонятно.
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|5.27, Аноним (1), 11:23, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У них почти все скрипты на питоне были. Включая пакетный менеджер. Пго это бесплатное ускорение по сути, никаких недостатков (ну, кроме времени компиляции и необходимости гонять профилирование).
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|6.29, Аноним (-), 11:28, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> У них почти все скрипты на питоне были. Включая пакетный менеджер. Пго это
> бесплатное ускорение по сути, никаких недостатков (ну, кроме времени
> компиляции и необходимости гонять профилирование).
Я наелся такого ускорения от редхата и свалил на дебианы и убунты. Потому что делать микро-VM по приципу 1 VM на сервис когда пакетник жрет больше RAM чем сервис - ну вот ой, нерационально.
Как мне кажется, за цать лет транснациональная корпа могла бы разок сделать пакетник нормально а не маяться такой отборной дурью вместо этого.
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|3.24, Аноним (24), 11:09, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Задача не ускорить сам Python, а ускорить сборочное окружение, собирающее Python и другие пакеты.
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|3.39, Аноним (1), 12:26, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, -fno-plt и -fdevirtualize-at-ltrans ещё. Раньше, помню, -fwhole-program давала хорошую оптимизацию, но там не универсально и только сишные проги собирались в итоге. А так я -fipa-pta тоже использовал универсально, но лто становится несколько неподъёмным для больших прог, решил отказаться.
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|1.2, Аноним (2), 09:57, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ещё интресно, какой эффект от включения оптимизаций под конретный процессор.
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|1.7, Аноним (7), 10:11, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ничего эффективнее распределенной компиляции еще не придумали. В условиях технологической отсталости - это единственный способ повышения скорости сборки пакетов. ICECC - рулит.
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|1.12, Аноним (12), 10:24, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Бить надо за такие графики с отсеченным нулем. Желательно не только по лицу. Там разница всего на 5-6%, но график сделан так чтобы потрясти воображение разницей на глаз этак на 50%. И только внимательный рассмотрит оси, начнет чего-то подозревать и потом наткнется на эти самые скромные 5% под рисунком. Для понимания достаточно было бы одной простенькой таблички вместо всех этих 4-х графиков.
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|2.16, Аноним (16), 10:37, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какая разница, они же не продают эти PGO-оптимизации.
Во-вторых какой тогда смысл в графике, если разницу между столбцами надо через лупу наблюдать?
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|1.13, Аноним (19), 10:27, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Сборочные работы, ранее выполняемые за сутки, при задействовании PGO-оптимизации стали выполняться на два часа быстрее
Я конечно понимаю что большинство местной аудитории гуманитарии и в расчеты не обучены и округляют в зависимости от фазы Меркурия. Но как 5% ускорение дало 2 часа быстрее когда при самых грубых расчетах это 1 час. А при чуть более точных 1 час 12 минут? Да даже округление округления до 6% ну никак не даёт морального права округлять до 2 часов.
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|2.35, пох. (?), 11:50, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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я что-то вообще не понял кто у них на ком стоял. Они _виртуалку_ пересобрали с pgo чтобы внутри пересобирать что-то с чем-то ? Или qemu? Или вот что? Чтобы - что?
В общем, какой-то васян похоже просто развлекался от нечего делать, но выдал на гора целое "исследование" ни о чем.
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|1.40, InuYasha (??), 12:37, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну.... играл я с этим когда-то. Но в моих непредсказуемых случаях от него толку было ещё меньше. Лучше векторизацию подкрутить было. Но в целом вещь нужная.
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|1.42, Аноним (42), 13:39, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Самый быстрый способ сборки есть но он не кому не доступен , но когда будете готовы в это влить денег то получите эту сверх штуку
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