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Сравнение производительности игр при использовании Wayland и X.org

29.12.2021 10:42

Ресурс Phoronix опубликовал результаты сравнения производительности игровых приложений, запускаемых в окружениях на базе Wayland и X.org в Ubuntu 21.10 на системе с графической картой AMD Radeon RX 6800. В тестировании приняли участие игры Total War: Three Kingdoms, Shadow of the Tomb Raider, HITMAN 2, Xonotic, Strange Brigade, Left 4 Dead 2, Batman: Arkham Knight, Counter-Strike: Global Offensive и F1 2020. Тесты проводились при разрешениях экрана 3840x2160 и 1920x1080 как для родных Linux-сборок игр, так и для Windows-игр, запускаемых с использованием связки Proton + DXVK.

В среднем игры в GNOME-сеанса на базе Wayland демонстрировали FPS на 4% выше, чем в сеансе GNOME поверх X.org. В большинстве тестов KDE 5.22.5 немного отставал от GNOME 40.5 при использовании Wayland, но опередил при использовании X.Org в тестах большинства игр (Counter-Strike: Global Offensive, F1 2020, Shadow of the Tomb Raider, Left 4 Dead 2, Xonotic, Total War: Three Kingdoms, Strange Brigade).

Для игр "Total War: Three Kingdoms" и "Shadow of the Tomb Raider" тесты KDE на базе Wayland провести не удалось из-за аварийных завершений игр. В игре HITMAN 2 при использовании KDE, независимо от графической подсистемы, наблюдалось аномальное более чем двухкратное отставание от GNOME и Xfce.

Xfce тестировался только с X.org и в большинстве измерений находился на последнем месте, за исключения тестов игры Strange Brigade в разрешении 1920x1080, в которых Xfce вырвался на первое место как при запуске родных сборок игры, так и при использовании прослойки Proton. При этом в тесте с разрешением 3840x2160 Xfce оказался на последнем месте. Данный тест также был примечателен тем, что Wayland-сеанс KDE обогнал GNOME.

В играх, поддерживающий OpenGL и Vulkan, при использовании Vulkan FPS был примерно на 15% выше.

Кроме того, опубликованы результаты сравнения производительности различных игр и тестовых приложений при использовании ядер Linux 5.15.10 и 5.16-rc на ноутбуках с процессорами Ryzen 7 PRO 5850U и Ryzen 5 5500U. Тесты показали ощутимое увеличение производительности (от 2 до 14%) при использовании ядра Linux 5.16, сохраняющееся независимо от версии Mesa (в финальном тесте использовалась ветка 22.0-dev). Релиз ядра 5.16 ожидается 10 января. Какое именно изменение в ядре 5.16 привело к увеличению производительности точно не ясно, предполагается, что это комбинация улучшений, связанных с использованием CPU в планировщике задач и оптимизациями поддержки GPU Radeon Vega в драйвере AMDGPU.

Дополнительно, можно отметить выпуск графического драйвера AMDVLK, предоставляющего реализацию графического API Vulkan, развиваемую компанией AMD. До открытия кода драйвер поставлялся в составе проприетарного набора драйверов AMDGPU-PRO и конкурировал с открытым Vulkan-драйвером RADV, развиваемым проектом Mesa. С 2017 года код драйвера AMDVLK открыт под лицензией MIT. Новый выпуск примечателен поддержкой спецификации Vulkan 1.2.201, реализацией Vulkan-расширения VK_EXT_global_priority_query и решением проблем с производительностью в окружениях на базе Wayland (в Ubuntu 21.04 в сеансе на базе Wayland наблюдалось снижение производительности на 40% по сравнению с Ubuntu 20.04 с сеансом X.Org).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Тесты производительности окружений на базе Ubuntu и Ubuntu/WSL2 в Windows 11
  3. OpenNews: Опубликована 58 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
  4. OpenNews: Анализ влияния на производительность выбранного в системе источника времени
  5. OpenNews: Анализ влияния на производительность дополнений к Chrome
  6. OpenNews: Гвидо ван Россум намерен достигнуть двукратного увеличения производительности в CPython 3.11
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56429-benchmark
Ключевые слова: benchmark, game
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Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, макпыф (ok), 12:35, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    интересно было бы посмотреть еще на тесты в вайне с патчем от collabora
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:43, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он не нужен, есть  proton он куда лучше работает
     

  • 1.4, turbo2001 (ok), 12:36, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Почему вообще DE влияет на fps в играх?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:40, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что человек-фороникс не видит разницы между понятиями "desktop environment" и "window manager".
    Mutter, KWin - какие-то сложные и непонятные слова.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 12:56, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Mutter — это альбом немецкой группы Rammstein
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 13:03, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот вот, а кивин - это пессенный конкурс КВНщиков.

    мне тоже непонятно причем эти мутеры и кивины к играм?

     
     
  • 5.40, Аноним (22), 13:18, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ловите КВНщика!)
     
  • 2.25, Аноним (25), 12:56, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Из-за композитора по большей части.
     

  • 1.5, GraiT (?), 12:37, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Столько лет пилят Wayland для замены иксов под эгидой производительности чтобы получить 4%, и ещё видами на воде писано когда им можно будет пользоваться.
     
     
  • 2.23, Admino (ok), 12:56, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто не разрешает пользоваться Wayland?
     
  • 2.24, Конь (?), 12:56, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Потому что вайленд пилится в первую очередь не для такой производительности как в новости, а для отзывчивости и приватности. с иксами любой запущенный калькулятор может снять весь экран со всеми вытекающими
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 13:07, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А в Вяленде снять весь экран вообще никто не может, ура.
     
     
  • 4.36, llolik (ok), 13:09, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может, но для этого нужно постучаться в портал композитора.
     
  • 2.28, Аноним (28), 12:59, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > под эгидой производительности

    Сам придумал?

     
  • 2.32, Аноним (29), 13:06, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вейлан пилят потому что тлько один чеорвек в мире можен написать секурный хранитель экрана для иХов :)
     
  • 2.35, макпыф (ok), 13:09, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > под эгидой производительности

    нет

    > чтобы получить 4%

    Это означает что нет регресса в этом плане.

    > видами на воде писано когда им можно будет пользоваться.

    Кто запрещает?

     
  • 2.39, Андрей (??), 13:16, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто кто посчитал слишком массонской мажорную версию 11-ых иксов и посчитал, что лучше сделать новый велосипед, чем починить старый, пускай с частичным сломом аби и апи
     

  • 1.7, Werwolf (ok), 12:37, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    для поиграть steam-session можно запускать вместо plasma/gnome/lxqt/etc, и не будет лишней нагрузки и не будет лишних отвлекающих, чай не винда
     
     
  • 2.15, gumanzoy (?), 12:43, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же steam overlay ?
     
     
  • 3.19, Werwolf (ok), 12:49, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что с ним?
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:38, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Выглядит как то что гному изначально не удалось нормально работать с графонием, ныли, ныли что им вяленый нужен, там половину фич просто заглушками покрыли - получили перфоманс. В то же время у KDE кроме хитмана более-менее равный и достаточно приемлемый перфоманс как был, так и остался.
     
  • 1.9, Аноним (8), 12:39, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    За XFCE что-то как-то обидно
     
     
  • 2.12, Аноним (10), 12:41, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его серьезные люди ставят, не для того, чтобы играться.
    Для игр у них есть винда.
     
     
  • 3.13, Аноним (8), 12:43, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не ври, серьёзные люди ставят awesome/i3wm и вполне себе играют, когда хотят. Времени просто на вот эти страдашки по вяленому у них нет
     
  • 3.20, Werwolf (ok), 12:50, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у серьёзных людей нет винды вообще
    тебя обманули
     
  • 3.30, Аноним (30), 13:04, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у серьезных людей нету ни винды, ни линуха, ни инета, ни компа. они полностью предали себя серьезности. даже черви, серьезно пожирающие их серьезную плоть, не способны отвлечь их от серьезного занятия. серьезно.
     

  • 1.11, wWolf (?), 12:40, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    От чего? От разницы чуть выше статистической погрешности в придачу с вылетами и общей нештабильностью?
     
  • 1.16, Аноним (16), 12:43, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Проблема вот в чём:
    никто не пилит что-то одно... все пилят много и разное. Почему нельзя сделать меньше, но лучше? Зачем превращать всё это в зоопарк из сессий?
     
  • 1.17, Аноним (17), 12:46, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    15-20 лет пилить этот вяленый, чтоб получить 4% производительности.
     
  • 1.18, Аноним (18), 12:48, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждем когда Ленарт запилит свой systemd-xorg
     
  • 1.26, Удивительно (?), 12:57, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удивительно, учитывая то что всё это запускается через xwayland(или нет?). Результаты hitman'а тоже атас.
     
  • 1.27, Аноним (27), 12:57, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всего каких-то 4% - мелочь. Стоила ли десять с лишнем лет возня с этим Вялендом такой выгоды?
     
     
  • 2.41, Андрей (??), 13:18, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вообще стоила, причём очень дорого.... Одних человекочасов сколько угрохали...
     

  • 1.31, Admino (ok), 13:04, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Проблема в том, что разработчики игр для Windows оптимизируют игры для Windows. Разработчики игр для Linux не могут оптимизировать игры для Linux, потому что 100500 дистрибутивов, 100500 DE, 2 графические подсистемы, куча вариантов драйверов.

    Дождётесь, будет только Ubuntu и Wayland.

     
     
  • 2.43, макпыф (ok), 13:23, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 100500 дистрибутивов

    95% - и так убунту/дебиан с другими обоями, остальное почти полностью совместимо.

    >  2 графические подсистемы

    Это да, действительно проблема. Но проблема решиться скоро.

    > куча вариантов драйверов

    mesa и nvidia

     
  • 2.44, ананимус (?), 13:24, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скорее когда будет только proton и wayland
     

  • 1.34, Аноним (34), 13:08, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По тестам видно, что "Wayland они пилят, Wayland. Он нам и нах.. не нужон Wayland ваш."
     
  • 1.37, Аноним (25), 13:13, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тест бы sway и i3 сюда. Причём i3 без композитора. Что-то мне кажется он бы тут всех порвал.
     
  • 1.38, Аноним (38), 13:14, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Во как amdgpu оптимизировали достойно, ждёмс 5.16 после НГ...
     
  • 1.42, Анон_ли (?), 13:22, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На Fedora было бы ещё лучше.
     

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