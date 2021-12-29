Сравнение производительности игр при использовании Wayland и X.org

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|1.3, макпыф (ok), 12:35, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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интересно было бы посмотреть еще на тесты в вайне с патчем от collabora
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|2.10, Аноним (10), 12:40, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому что человек-фороникс не видит разницы между понятиями "desktop environment" и "window manager".
Mutter, KWin - какие-то сложные и непонятные слова.
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|4.29, Аноним (29), 13:03, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вот вот, а кивин - это пессенный конкурс КВНщиков.
мне тоже непонятно причем эти мутеры и кивины к играм?
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|1.5, GraiT (?), 12:37, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Столько лет пилят Wayland для замены иксов под эгидой производительности чтобы получить 4%, и ещё видами на воде писано когда им можно будет пользоваться.
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|2.24, Конь (?), 12:56, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Потому что вайленд пилится в первую очередь не для такой производительности как в новости, а для отзывчивости и приватности. с иксами любой запущенный калькулятор может снять весь экран со всеми вытекающими
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|2.32, Аноним (29), 13:06, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вейлан пилят потому что тлько один чеорвек в мире можен написать секурный хранитель экрана для иХов :)
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|2.35, макпыф (ok), 13:09, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> под эгидой производительности
нет
> чтобы получить 4%
Это означает что нет регресса в этом плане.
> видами на воде писано когда им можно будет пользоваться.
Кто запрещает?
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|2.39, Андрей (??), 13:16, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто кто посчитал слишком массонской мажорную версию 11-ых иксов и посчитал, что лучше сделать новый велосипед, чем починить старый, пускай с частичным сломом аби и апи
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|1.7, Werwolf (ok), 12:37, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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для поиграть steam-session можно запускать вместо plasma/gnome/lxqt/etc, и не будет лишней нагрузки и не будет лишних отвлекающих, чай не винда
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|1.8, Аноним (8), 12:38, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Выглядит как то что гному изначально не удалось нормально работать с графонием, ныли, ныли что им вяленый нужен, там половину фич просто заглушками покрыли - получили перфоманс. В то же время у KDE кроме хитмана более-менее равный и достаточно приемлемый перфоманс как был, так и остался.
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|2.12, Аноним (10), 12:41, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Его серьезные люди ставят, не для того, чтобы играться.
Для игр у них есть винда.
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|3.13, Аноним (8), 12:43, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не ври, серьёзные люди ставят awesome/i3wm и вполне себе играют, когда хотят. Времени просто на вот эти страдашки по вяленому у них нет
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|3.30, Аноним (30), 13:04, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у серьезных людей нету ни винды, ни линуха, ни инета, ни компа. они полностью предали себя серьезности. даже черви, серьезно пожирающие их серьезную плоть, не способны отвлечь их от серьезного занятия. серьезно.
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|1.11, wWolf (?), 12:40, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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От чего? От разницы чуть выше статистической погрешности в придачу с вылетами и общей нештабильностью?
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|1.16, Аноним (16), 12:43, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Проблема вот в чём:
никто не пилит что-то одно... все пилят много и разное. Почему нельзя сделать меньше, но лучше? Зачем превращать всё это в зоопарк из сессий?
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|1.26, Удивительно (?), 12:57, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Удивительно, учитывая то что всё это запускается через xwayland(или нет?). Результаты hitman'а тоже атас.
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|1.27, Аноним (27), 12:57, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Всего каких-то 4% - мелочь. Стоила ли десять с лишнем лет возня с этим Вялендом такой выгоды?
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|2.41, Андрей (??), 13:18, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вообще стоила, причём очень дорого.... Одних человекочасов сколько угрохали...
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|1.31, Admino (ok), 13:04, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Проблема в том, что разработчики игр для Windows оптимизируют игры для Windows. Разработчики игр для Linux не могут оптимизировать игры для Linux, потому что 100500 дистрибутивов, 100500 DE, 2 графические подсистемы, куча вариантов драйверов.
Дождётесь, будет только Ubuntu и Wayland.
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|2.43, макпыф (ok), 13:23, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 100500 дистрибутивов
95% - и так убунту/дебиан с другими обоями, остальное почти полностью совместимо.
> 2 графические подсистемы
Это да, действительно проблема. Но проблема решиться скоро.
> куча вариантов драйверов
mesa и nvidia
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|1.34, Аноним (34), 13:08, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По тестам видно, что "Wayland они пилят, Wayland. Он нам и нах.. не нужон Wayland ваш."
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|1.37, Аноним (25), 13:13, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тест бы sway и i3 сюда. Причём i3 без композитора. Что-то мне кажется он бы тут всех порвал.
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