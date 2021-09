Анализ влияния на производительность выбранного в системе источника времени

2.28 , Ordu ( ok ), 14:43, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Читай внимательнее: > The specific processor configuration determines the behavior. Constant TSC behavior ensures that the duration of each clock tick is uniform and makes it possible to use of the TSC as a wall clock timer even if the processor core changes frequency. This is the architectural behavior for all later Intel processors.

> AMD processors [...]. Since the family 10h (Barcelona/Phenom), AMD chips feature a constant TSC, which can be driven either by the HyperTransport speed or the highest P state. A CPUID bit (Fn8000_0007:EDX_8) advertises this; Intel-CPUs also report their invariant TSC on that bit. Константная частота тиков делает из rdtsc именно что часы, всё что тебе надо -- это знать t0 и коэффициент для перевода из тиков в секунды. Причём это гораздо более интересные часы, поскольку все эти acpi и hpet часы на меньшей частоте тикают, то есть точности меньше дают.

3.80 , Урри ( ok ), 17:13, 28/09/2021 Да, действительно. Мои данные устарели.

Сходил проверить в интеловский мануал. Пишут буквально следующее: 17.17.1 Invariant TSC

The time stamp counter in newer processors may support an enhancement, referred to as invariant TSC.

Processor’s support for invariant TSC is indicated by CPUID.80000007H:EDX[8].

The invariant TSC will run at a constant rate in all ACPI P-, C-. and T-states. This is the architectural behavior moving forward. On processors with invariant TSC support, the OS may use the TSC for wall clock timer services (instead of ACPI or HPET timers). TSC reads are much more efficient and do not incur the overhead associated with a ring transition or access to a platform resource.

2.34 , Аноним ( 34 ), 14:55, 28/09/2021 Больше похоже на то, что для XEN либо не реализовано vDSO, либо сам таймер кривой.

3.36 , Михрютка ( ok ), 15:11, 28/09/2021 если б не было, как бы они получили выигрыш во времени при переходе на tsc. strace смотреть надо