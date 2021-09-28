Анализ влияния на производительность выбранного в системе источника времени

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|2.25, Аноним (25), 14:39, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Больше виртуализации. XEN, JVM я надеюсь они как-то хотя бы бизнес логику и тарифы скриптуют хотя бы через ScriptEngine
А потом героический чиним таймеры =)
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|2.6, A.Stahl (ok), 13:41, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что значит не использует? Использует. В том же объёме как и последние 10 лет: пара маршрутизаторов, которые стрёмно трогать, но свою задачу выполняют.
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|3.15, Аноним (-), 14:01, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Готовишься к зиме, газифицируя лужи https news ycombinator com item id 285847... большой текст свёрнут, показать
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|3.23, Михрютка (ok), 14:24, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>>последние 10 лет: пара маршрутизаторов, которые стрёмно трогать, но свою задачу выполняют.
это которые которые у них в CDN видео стримят по 400 Gb/s с хоста? зачотные маршрутизаторы, я тож такой хочу.
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|3.82, aname (?), 17:18, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нетфликс- не твоя шарага, в которой есть то, что стрёмно трогать, потому что разобраться с этим некому, а ты не умеешь, а организация, в которой есть деньги и желающие поработать над решением задач.
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|2.8, Аноним (-), 13:45, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> при переводе СУБД Cassandra c CentOS на Ubuntu в окружениях, выполняемых в облаке Amazon EC2 на базе Xen
>> выполняемых в облаке Amazon EC2 на базе Xen
>>CentOS
>>Ubuntu
> Выходит, всё, Netflix уже не использует FreeBSD?
"Избирательное чтение. Мастеркласс №2983 от опеннетных Пингвиняш."
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|1.5, _kp (ok), 13:39, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Вот до чего доводит программирование с низким порогом мышления.
Только что заметили элементарный тормоз. ;)
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|2.12, Qwerty (??), 13:55, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
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Ну ты-то заметил его сразу, ещё три года назад, просто никому не рассказывал и тихонечко посмеивался над этими гупышками?
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|1.9, Нанобот (ok), 13:46, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А каким образом запись в /sys/devices/system/clocksource влияет на способ получения времени обычным процессом? Ведь для получения данных через tsc нужно просто вызывать инструкцию (не обращаясь к ядру с его настройками clocksource), а в остальных случаях - делать syscall
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|2.39, Anonnnym (?), 15:20, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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вызов из java в итоге прилетает в ядро, и оно в зависимости от настроек выбирает способ получения времени. Потеря производительности, которая осталась от перехода на Ubuntu как раз из-за того что дергается syscall, который дергает tsc, вместо прямого вызова tsc без переключения контекста
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|3.40, Anonnnym (?), 15:21, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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возможно java дергает libc, а уже libc ядро, и тогда в centos прозводительность выше может быть, если в случае с использованием tsc, libc дергает его сама, не уходя в ядро
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|2.47, Михрютка (ok), 15:33, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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да нет, вы просто дернете gettimeofday, а тот дернет отмапленную в ваш юзерспейс из ядра функцию.
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|2.37, Moomintroll (ok), 15:13, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А что насчёт kvm-clock?
А прочитать новость до конца?
> Дополнительно был проведён тест производительности источника времени kvm-clock, который показал увеличение задержек на 20%, по сравнению с TSC.
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|3.65, Михрютка (ok), 16:22, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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эту новость не надо читать до конца, ее надо сразу в печку.
> Дополнительно был проведён тест производительности источника времени kvm-clock, который показал увеличение задержек на 20%, по сравнению с TSC.
things have changed with Nitro where clocksources are much faster (thanks!). In 2019 myself and others tested kvm-clock and found it was only about 20% slower than tsc.
это вообще про тесты двухлетней давности, 2019, на kvm-based гипере. а сейчас^W Грегг делится опытом, как мерял производительность под зиной в 2014 году.
PS я тож блин внимательный
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|1.13, Урри (ok), 13:55, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ошибка!
> Для получения времени при выборе источника TSC используется процессорная инструкция RDTSC, выполнение которой не требует совершение системного вызова (инструкция не требует повышенных привилегий и выдаёт значение из встроенного в CPU счётчика времени).
RDTSC считает такты процессора с момента его включения (причем не гарантируется, что это именно такты; гарантируется, что этот счетчик монотонно возрастает). Никакого системного времени rdtsc не дает!
https://en.wikipedia.org/wiki/Time_Stamp_Counter
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|2.28, Ordu (ok), 14:43, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Читай внимательнее:
> The specific processor configuration determines the behavior. Constant TSC behavior ensures that the duration of each clock tick is uniform and makes it possible to use of the TSC as a wall clock timer even if the processor core changes frequency. This is the architectural behavior for all later Intel processors.
> AMD processors [...]. Since the family 10h (Barcelona/Phenom), AMD chips feature a constant TSC, which can be driven either by the HyperTransport speed or the highest P state. A CPUID bit (Fn8000_0007:EDX_8) advertises this; Intel-CPUs also report their invariant TSC on that bit.
Константная частота тиков делает из rdtsc именно что часы, всё что тебе надо -- это знать t0 и коэффициент для перевода из тиков в секунды. Причём это гораздо более интересные часы, поскольку все эти acpi и hpet часы на меньшей частоте тикают, то есть точности меньше дают.
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|3.80, Урри (ok), 17:13, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, действительно. Мои данные устарели.
Сходил проверить в интеловский мануал. Пишут буквально следующее:
17.17.1 Invariant TSC
The time stamp counter in newer processors may support an enhancement, referred to as invariant TSC.
Processor’s support for invariant TSC is indicated by CPUID.80000007H:EDX[8].
The invariant TSC will run at a constant rate in all ACPI P-, C-. and T-states. This is the architectural behavior moving forward. On processors with invariant TSC support, the OS may use the TSC for wall clock timer services (instead of ACPI or HPET timers). TSC reads are much more efficient and do not incur the overhead associated with a ring transition or access to a platform resource.
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|2.34, Аноним (34), 14:55, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Больше похоже на то, что для XEN либо не реализовано vDSO, либо сам таймер кривой.
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|3.36, Михрютка (ok), 15:11, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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если б не было, как бы они получили выигрыш во времени при переходе на tsc.
strace смотреть надо
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|1.17, Аноним (17), 14:05, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Там вроде PIT самый надёжный и производительный, давайте вернёмся во времена хрюши. Только от многоядерности придётся отказаться, PIT работает с 1 ядром. И 32 бита заодно возродите. А hpet это отдельный кварц на плате, чё не используете? Он хотя бы стабильный, TSC слишком рандомный (и под нагрузкой результаты будут отличаться).
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|3.52, Anon from Mars (?), 15:47, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> HPET тормозит на большом числе ядер под Intel, снижает fps в играх
кстати, не совсем снижает, скорее ограничивает. Сам лично столкнулся с таким приколом: при достаточно мощном железе FPS ограничивался одним и тем же числом независимо от графических настроек игры. Но было это не во всех играх, а в одной конкретной.
Естественно под WINE этой проблемы не было, что вообще сначала сбило с толку, но дало почву для дальнейшего разбирательства.
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|4.54, Аноним (54), 15:53, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но это проблема известна только для Intel. В AMD она в самом начале была исправлена и включение/выключение не влияет на скорость.
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|2.22, Аноним (22), 14:18, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем платить за дорогущий Red Hat или переходить на нестабильный CentOS Stream?
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|2.86, Аноним (85), 17:51, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вопрос, зачем переходили на лагучую бунту, когда можно перейти на штобильный вантуз?
Поправил, не благодари.
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|1.21, Аноним (22), 14:17, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Самое главное из новости что из-за выкрутасов компании IBM с CentOS нормальные компании стали перебираться на Ubuntu и попутно фиксить баги. Что есть гуд.
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|2.31, Аноним (25), 14:47, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну значит в ряды OpenSource прибыло! Теперь Ubuntu через лет 20 перестанет быть синонимом глючного барахла.
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|2.41, Anonnnym (?), 15:26, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так ведь ничего не пофиксили. Бубунта как тормозила так и продолжила тормозить, просто теперь на другом счетчике. Тормоза с которым для Netflix не критичны.
А сам этот счетчик был и раньше
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|3.43, Аноним (22), 15:28, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тормозить запуска базы данных, ты серьёзно? Ты часто базу перезапускаешь? Тебе бы голову для начала подлечить.
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|4.44, Anonnnym (?), 15:29, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тормозить запуска базы данных, ты серьёзно? Ты часто базу перезапускаешь? Тебе бы
> голову для начала подлечить.
Она тормозит на вызове счетчика. Работает в 5 раз медленнее, чем CentOS
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|1.30, Аноним Анонимович Анонимов (?), 14:47, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> компания Netflix столкнулась при переводе СУБД Cassandra c CentOS на Ubuntu в окружениях, выполняемых в облаке Amazon EC2 на базе Xen
> Запуск приложения показал, что в CentOS для его выполнения потребовалось 13 секунд, а в Ubuntu - около 68 секунд, т.е. в 5 раз медленнее
Под xen Ubuntu в 5 раз медленнее.
> Интересно, что после смены источника времени на TSC (Time Stamp Counter) производительность одинаково возросла в CentOS и Ubuntu, но относительно CentOS запуск в Ubuntu по-прежнему остался в 5 раз медленнее (0.13 против 0.68 мкс)
По прежнему Ubuntu в 5 раз медленнее.
> Перевод рабочих серверов в Netflix на источник TSC привёл к снижению задержек при записи на 43% и достижению при использовании Ubuntu результатов, превосходящих конфигурации с CentOS с источником времени "xen".
Время увлекательных историй.
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|2.45, Аноним (22), 15:29, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Одинаково возросла. Запуск в Убунте остался таким же медленным. Вы троллите все или читать не умеете?
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|3.48, Anonnnym (?), 15:34, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Одинаково возросла. Запуск в Убунте остался таким же медленным. Вы троллите все
> или читать не умеете?
Это ты читать не умеешь.
Было: CentOS со счетчиком xen
Стало: Ubuntu со счетчиком xen
Проблема: После перехода на Ubuntu вызов счетчика стал в 5 раз медленнее, что снизило производительность на 30%
Решение: Перешли на счетчик tsc, что повысило производительность на 43%
Сравнение Ubuntu со счетчиком tsc с CentOS со счетчиком tsc показало, что вызов счетчика все еще медленнее в 5 раз, но т.к. теперь все работает быстро, то на это забили.
Выводы в новости конечно эпичные: Ubuntu со счетчиком tsc быстрее CentOS со счетчиком xen. А сверхзвуковой самолет быстрее тролейбуса из буханки хлеба.
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|1.35, YetAnotherOnanym (ok), 14:58, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> данный источник не исключал постепенный дрейф времени
Даже если так, пнуть его раз в секунду или реже, чтобы поправить набежавший дрейф - разве это не даст экономию при >9000 обращений в секунду?
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|1.38, Anonnnym (?), 15:16, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А на самое интересное хер забили. Ubuntu как работала в 5 раз медленнее с xen, так и работает в 5 раз медленнее с tsc. Новость о том, что tsc без переключения контекстов работает быстрее чем xen с переключением контекстов. Но зачем она такая нужна, и зачем было сообщать о том, что убунта медленнее, раз причину не стали искать?
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|1.49, Аноним (54), 15:37, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> По умолчанию TSC не активируется так как в былые времена данный источник не исключал постепенный дрейф времени, который в других обработчиках корректируется программно для достижения более точных показаний.
Для решения многих проблем рекомендуется фиксирование потока на конкретном процессоре (cpu affinity) и отключение технологий автоматического изменения частоты (технологий энергосбережения и динамического изменения производительности).
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|1.50, Аноним (50), 15:37, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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парни, я правильно понимаю, для железных серверов надо использовать процессорный таймер, который hpet?
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|2.53, Аноним (54), 15:48, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не правильно, этот таймер можно включать но не использовать по-умолчанию для хоста. Хоть этот кварц и дороже, RDTSC поддерживает на аппаратном уровне в кажом ядре ЦПУ со значительно низкими задержками.
Если сервер старый выбирай сам.
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|1.56, Михрютка (ok), 15:54, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>How long is each time call? Assuming the loop is dominated by the time call, it works out to be about 0.13 us on Centos and 0.68 us on Ubuntu.
>Запуск приложения показал, что в CentOS для его выполнения потребовалось 13 секунд, а в Ubuntu - около 68 секунд
надмозги за работой
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|2.59, Аноним (22), 15:59, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут нужен переперевод. Это время до смены источника времени. А переводчик пишет про 13 секунд и 68 секунд для состояния до смены источника. А 13 мкс и 68 мкс после смены источника времени.
Я уже запутался, но кто-то умный должен распутать этот клубок лжи.
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|3.64, Михрютка (ok), 16:15, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а птушо автор новости - надмозг.
вот чо пишет Грегг
Let's try tsc, which should be the fastest:
# echo tsc > /sys/devices/system/clocksource/clocksource0/current_clocksource
$ cat /sys/devices/system/clocksource/clocksource0/current_clocksource
tsc
$ time java TimeBench
real 0m3.370s
user 0m3.353s
sys 0m0.026s
The change is immediate, and my Java microbenchmark is now running over 20x faster than before! (And nearly 4x faster than on CentOS.) Now that it's reaching 33 ns, the loop instructions are likely inflating this result.
а вот что пишет надмозг:
после смены источника времени на TSC (Time Stamp Counter) производительность одинаково возросла в CentOS и Ubuntu, но относительно CentOS запуск в Ubuntu по-прежнему остался в 5 раз медленнее (0.13 против 0.68 мкс), хотя задержки теперь стали слишком малы, чтобы оказывать заметное влияние на производительность.
я не знаю, как можно распутать этот заворот мозгов.
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|4.78, Аноним (78), 17:05, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> вот чо пишет Грегг
Глянь чуть выше в тексте, конкретно значения real в бенчмарках.
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|2.77, Аноним (78), 17:04, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прочитай оригинал внимательнее, в новости процитировано время из этих измерений
Trying it out:
centos$ time java TimeBench
real 0m12.989s
user 0m3.368s
sys 0m18.561s
ubuntu# time java TimeBench
real 1m8.300s
user 0m38.337s
sys 0m29.875s
real - это как раз 13 и 68 секунд (1 минута + 8 секунд). Не удивительно, что упоминается и 0.13 и 0.68, ведь число итераций кратно 10.
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|3.83, Михрютка (ok), 17:24, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вы это всерьез называете цитированием?
пока мы беседуем, автор хоть лажу с "запуск в Ubuntu по-прежнему остался в 5 раз медленнее (0.13 против 0.68 мкс)" поправил.
еще бы он отметил, что речь идет о тестах 7-летней давности, и вообще даты ставил там, где это существенно, цены бы ему не было.
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|2.60, Аноним (54), 16:03, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
https access redhat com solutions 18627 High Precision Event Timer HPET The ... большой текст свёрнут, показать
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|2.69, Интернет_Герой (?), 16:34, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> На языке Си была написана похожая программа, сто миллионов раз вызывающая функцию gettimeofday(), но при её выполнения были получены аналогичные результаты.
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|1.66, Вадик (??), 16:24, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Уберите пробел!
> cat /sys/devices/system/clocksource/clocksource0 /available_clocksource
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|1.67, Аноним (-), 16:29, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>при переводе СУБД Cassandra c CentOS на Ubuntu в окружениях, выполняемых в облаке Amazon EC2 на базе Xen. После миграции нагрузка на CPU увеличилась на 30% и примерно на столько же возросли задержки при выполнении операций записи.
"При переходе с ЦентОС на Убунту упала производительность".
Новость можно не читать. Просто причитайте моё сообщение и поймёте в чём суть.
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|2.73, Аноним (73), 16:48, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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запоминиается простое: переход возможен, игра режимами на рабочих системах - это созидание.
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|1.68, Аноним (68), 16:30, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Но почему
> относительно CentOS запуск в Ubuntu в 5 раз медленнее
осталось не известно.
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|2.71, Аноним (22), 16:44, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Логические связи в переводе утеряны. В оригинале Убунту стала быстрее в 4 раза Цента
>> The change is immediate, and my Java microbenchmark is now running over 20x faster than before! (And nearly 4x faster than on CentOS.) Now that it's reaching 33 ns, the loop instructions are likely inflating this result. If I wanted more accuracy, I'd partially unroll the loop so that the loop instructions become negligible.
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|1.70, rm2 (?), 16:44, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> 32% всего времени тратится на вызов os::javaTimeMillis(), используемый для получения информации о текущем времени.
Осталось неясным, зачем эта хрень прям столько раз это вызывает. Вроде бы в процессе выполнения запросов к БД текущее время может понадобиться только ради дебага (профайлинга), а в продакшене он должен быть отключён.
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|2.74, Михрютка (ok), 16:52, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> 32% всего времени тратится на вызов os::javaTimeMillis(), используемый для получения информации о текущем времени.
> Осталось неясным, зачем эта хрень прям столько раз это вызывает. Вроде бы
> в процессе выполнения запросов к БД текущее время может понадобиться только
> ради дебага (профайлинга), а в продакшене он должен быть отключён.
в БД иногда еще пишут.
>>>Cassandra database cluster had switched to Ubuntu and noticed write latency increased by over 30%
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|1.76, Штунц (?), 16:59, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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пару лет назад читал статью, так там во много раз ускоили выполнение JAVA программ, заменив источник случайных чисел
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|1.79, sdkhflskhgl (?), 17:10, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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а как они синхронизировали TSC на разных процессорах? там же разные значения могут быть... или они аффинити зажали на один кристалл?
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