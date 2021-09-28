The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Анализ влияния на производительность выбранного в системе источника времени

28.09.2021 13:17

Брендан Грег (Brendan Gregg), один из разработчиков DTrace, ныне развивающий средства для анализа производительности на базе BPF в ядре Linux, обобщил опыт, полученный в ходе разбора проблем с производительностью, с которыми компания Netflix столкнулась в 2014 году при переводе СУБД Cassandra c CentOS на Ubuntu в окружениях, выполняемых в облаке Amazon EC2 на базе Xen. После миграции нагрузка на CPU увеличилась на 30% и примерно на столько же возросли задержки при выполнении операций записи. Как оказалось, производительность приложений, интенсивно запрашивающих информацию о времени, очень сильно зависит от выбранного в системе источника точного времени.

Вначале причина снижения производительности была не очевидна и диагностика началась с отслеживания возможного влияния постоянно работающих или периодически запускаемых ресурсоёмких системных процессов при помощи утилит top и execsnoop. Но всё указывало на то, что потребление ресурсов увеличилось именно в СУБД Cassandra, написанной на языке Java. Сравнение показателей профилирования двух процессов Cassandra, параллельно запущенных в CentOS и Ubuntu и обрабатывающих одни и те же запросы, показало, что около 32% всего времени тратится на вызов os::javaTimeMillis(), используемый для получения информации о текущем времени.

После этого был проведён эксперимент, в ходе которого было написано простое приложение на языке Java, в цикле вызывающее сто миллионов раз метод System.currentTimeMillis(). Запуск приложения показал, что в CentOS для его выполнения потребовалось 13 секунд, а в Ubuntu - около 68 секунд, т.е. в 5 раз медленнее. На языке Си была написана похожая программа, сто миллионов раз вызывающая функцию gettimeofday(), но при её выполнения были получены аналогичные результаты.

Так как стало ясно, что источником проблемы является функция возврата текущего времени, внимание переключилось на изменение показателей при выборе в системе разных источников точного времени. Судя по содержимому "/sys/devices/system/clocksource/clocksource0/current_clocksource" по умолчанию при запуске Linux в гостевой системе использовался таймер "xen". После изменения источника времени на "tsc" время выполнения тестового приложения в Ubuntu уменьшилось с 68 до 3.3 секунд, т.е. стало быстрее в 20 раз. 


   $ cat /sys/devices/system/clocksource/clocksource0/available_clocksource
   xen tsc hpet acpi_pm

   $ cat /sys/devices/system/clocksource/clocksource0/current_clocksource
   xen

   $ time java TimeBench
   real    1m8.300s
   user    0m38.337s
   sys 0m29.875s

   $ echo tsc > /sys/devices/system/clocksource/clocksource0/current_clocksource

   $ time java TimeBench
   real    0m3.370s
   user    0m3.353s
   sys     0m0.026s

Для получения времени при выборе источника TSC используется процессорная инструкция RDTSC, выполнение которой не требует совершение системного вызова (инструкция не требует повышенных привилегий и выдаёт значение из встроенного в CPU счётчика времени). По умолчанию TSC не активируется так как в былые времена данный источник не исключал постепенный дрейф времени, который в других обработчиках корректируется программно для достижения более точных показаний. По мнению инженера, специализирующегося на разработке процессоров, опасения о сдвигах времени при использовании TSC уже давно не соответствуют действительности и в современных процессорах данный источник может годы выдавать стабильные показания.

Перевод рабочих серверов в Netflix на источник TSC привёл к снижению задержек при записи на 43% и достижению при использовании Ubuntu результатов, превосходящих конфигурации с CentOS с источником времени "xen". Результаты проведённого исследования были переданы компании Amazon, которая официально рекомендовала в окружениях AWS EC2 на базе гипервизора Xen использовать по умолчанию источник времени TSC. В окружениях AWS EC2 на базе гипервизора Nitro остаётся рекомендован kvm-clock, но ранее проведённые тесты источника времени kvm-clock показывали снижение производительности на 20%, по сравнению с TSC.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.brendangregg.com/bl...)
  2. OpenNews: Для Linux представлена система динамической отладки BPFtrace (DTrace 2.0)
  3. OpenNews: Сравнение производительности сетевого драйвера в вариантах на 10 языках программирования
  4. OpenNews: Эксперимент по настройке Linux для блокирования 10 млн пакетов в секунду
  5. OpenNews: Оптимизация Linux для обработки 1.2 млн JSON-запросов в секунду
  6. OpenNews: Компания Cloudflare подготовила патчи, кардинально ускоряющие дисковое шифрование в Linux
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55870-linux
Ключевые слова: linux, time, speed, tune, optimization
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (79) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:27, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    виртуализация она такая, да
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 14:39, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Больше виртуализации. XEN, JVM я надеюсь они как-то хотя бы бизнес логику и тарифы скриптуют хотя бы через ScriptEngine

    А потом героический чиним таймеры =)

     
     
  • 3.85, Аноним (85), 17:30, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исскусственный интеллект во всей красе!
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:28, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Брендану респект
     
     
  • 2.26, Аноним (25), 14:40, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И от меня. Тоже.
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:33, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Интересно и полезно. Спасибо.
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:33, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >CentOS
    >Ubuntu

    Выходит, всё, Netflix уже не использует FreeBSD?

     
     
  • 2.6, A.Stahl (ok), 13:41, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что значит не использует? Использует. В том же объёме как и последние 10 лет: пара маршрутизаторов, которые стрёмно трогать, но свою задачу выполняют.
     
     
  • 3.15, Аноним (-), 14:01, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Готовишься к зиме, газифицируя лужи https news ycombinator com item id 285847... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.23, Михрютка (ok), 14:24, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>последние 10 лет: пара маршрутизаторов, которые стрёмно трогать, но свою задачу выполняют.

    это которые которые у них в CDN видео стримят по 400 Gb/s с хоста? зачотные маршрутизаторы, я тож такой хочу.

     
  • 3.82, aname (?), 17:18, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нетфликс- не твоя шарага, в которой есть то, что стрёмно трогать, потому что разобраться с этим некому, а ты не умеешь, а организация, в которой есть деньги и желающие поработать над решением задач.
     
  • 2.8, Аноним (-), 13:45, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> при переводе СУБД Cassandra c CentOS на Ubuntu в окружениях, выполняемых в облаке Amazon EC2  на базе Xen
    >> выполняемых в облаке Amazon EC2  на базе Xen
    >>CentOS
    >>Ubuntu
    > Выходит, всё, Netflix уже не использует FreeBSD?

    "Избирательное чтение. Мастеркласс №2983 от опеннетных Пингвиняш."


     
  • 2.14, Михрютка (ok), 14:00, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://people.freebsd.org/~gallatin/talks/euro2021.pdf
     
     
  • 3.16, Аноним (4), 14:04, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спасибо. Как же я был не прав...
     

  • 1.5, _kp (ok), 13:39, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Вот до чего доводит программирование с низким порогом мышления.
    Только что заметили элементарный тормоз. ;)
     
     
  • 2.12, Qwerty (??), 13:55, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    Ну ты-то заметил его сразу, ещё три года назад, просто никому не рассказывал и тихонечко посмеивался над этими гупышками?
     
  • 2.27, Аноним (25), 14:43, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочешь сказать, что качель экономии на инфраструктуре с дифицитом железа опять качнулась в сторону квалификации программистов?

    !()[https://cs6.pikabu.ru/images/big_size_comm/2014-07_6/14063731772929.jpg]

     

  • 1.9, Нанобот (ok), 13:46, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А каким образом запись в /sys/devices/system/clocksource влияет на способ получения времени обычным процессом? Ведь для получения данных через tsc нужно просто вызывать инструкцию (не обращаясь к ядру с его настройками clocksource), а в остальных случаях - делать syscall
     
     
  • 2.39, Anonnnym (?), 15:20, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    вызов из java в итоге прилетает в ядро, и оно в зависимости от настроек выбирает способ получения времени. Потеря производительности, которая осталась от перехода на Ubuntu как раз из-за того что дергается syscall, который дергает tsc, вместо прямого вызова tsc без переключения контекста
     
     
  • 3.40, Anonnnym (?), 15:21, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    возможно java дергает libc, а уже libc ядро, и тогда в centos прозводительность выше может быть, если в случае с использованием tsc, libc дергает его сама, не уходя в ядро
     
  • 2.47, Михрютка (ok), 15:33, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да нет, вы просто дернете gettimeofday, а тот дернет отмапленную в ваш юзерспейс из ядра функцию.
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:47, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А что насчёт kvm-clock?
     
     
  • 2.37, Moomintroll (ok), 15:13, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что насчёт kvm-clock?

    А прочитать новость до конца?

    > Дополнительно был проведён тест производительности источника времени kvm-clock, который показал увеличение задержек на 20%, по сравнению с TSC.

     
     
  • 3.65, Михрютка (ok), 16:22, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    эту новость не надо читать до конца, ее надо сразу в печку.

    > Дополнительно был проведён тест производительности источника времени kvm-clock, который показал увеличение задержек на 20%, по сравнению с TSC.

    things have changed with Nitro where clocksources are much faster (thanks!). In 2019 myself and others tested kvm-clock and found it was only about 20% slower than tsc.

    это вообще про тесты двухлетней давности, 2019, на kvm-based гипере. а сейчас^W Грегг делится опытом, как мерял производительность под зиной в 2014 году.

    PS я тож блин внимательный

     

  • 1.13, Урри (ok), 13:55, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ошибка!

    > Для получения времени при выборе источника TSC используется процессорная инструкция RDTSC, выполнение которой не требует совершение системного вызова (инструкция не требует повышенных привилегий и выдаёт значение из встроенного в CPU счётчика времени).

    RDTSC считает такты процессора с момента его включения (причем не гарантируется, что это именно такты; гарантируется, что этот счетчик монотонно возрастает). Никакого системного времени rdtsc не дает!

    https://en.wikipedia.org/wiki/Time_Stamp_Counter

     
     
  • 2.28, Ordu (ok), 14:43, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читай внимательнее:

    > The specific processor configuration determines the behavior. Constant TSC behavior ensures that the duration of each clock tick is uniform and makes it possible to use of the TSC as a wall clock timer even if the processor core changes frequency. This is the architectural behavior for all later Intel processors.
    > AMD processors [...]. Since the family 10h (Barcelona/Phenom), AMD chips feature a constant TSC, which can be driven either by the HyperTransport speed or the highest P state. A CPUID bit (Fn8000_0007:EDX_8) advertises this; Intel-CPUs also report their invariant TSC on that bit.

    Константная частота тиков делает из rdtsc именно что часы, всё что тебе надо -- это знать t0 и коэффициент для перевода из тиков в секунды. Причём это гораздо более интересные часы, поскольку все эти acpi и hpet часы на меньшей частоте тикают, то есть точности меньше дают.

     
     
  • 3.80, Урри (ok), 17:13, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, действительно. Мои данные устарели.
    Сходил проверить в интеловский мануал. Пишут буквально следующее:

    17.17.1 Invariant TSC
    The time stamp counter in newer processors may support an enhancement, referred to as invariant TSC.
    Processor’s support for invariant TSC is indicated by CPUID.80000007H:EDX[8].
    The invariant TSC will run at a constant rate in all ACPI P-, C-. and T-states. This is the architectural behavior moving forward. On processors with invariant TSC support, the OS may use the TSC for wall clock timer services (instead of ACPI or HPET timers). TSC reads are much more efficient and do not incur the overhead associated with a ring transition or access to a platform resource.

     
  • 2.34, Аноним (34), 14:55, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Больше похоже на то, что для XEN либо не реализовано vDSO, либо сам таймер кривой.
     
     
  • 3.36, Михрютка (ok), 15:11, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если б не было, как бы они получили выигрыш во времени при переходе на tsc.

    strace смотреть надо

     

  • 1.17, Аноним (17), 14:05, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там вроде PIT самый надёжный и производительный, давайте вернёмся во времена хрюши. Только от многоядерности придётся отказаться, PIT работает с 1 ядром. И 32 бита заодно возродите. А hpet это отдельный кварц на плате, чё не используете? Он хотя бы стабильный, TSC слишком рандомный (и под нагрузкой результаты будут отличаться).
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 14:31, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - HPET тормозит на большом числе ядер под Intel, снижает fps в играх
    - Если отключить HPET под linux можно наблюдать деградацию в Windows-госте https://kb.vmware.com/s/article/67175
     
     
  • 3.52, Anon from Mars (?), 15:47, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  HPET тормозит на большом числе ядер под Intel, снижает fps в играх

    кстати, не совсем снижает, скорее ограничивает. Сам лично столкнулся с таким приколом: при достаточно мощном железе FPS ограничивался одним и тем же числом независимо от графических настроек игры. Но было это не во всех играх, а в одной конкретной.

    Естественно под WINE этой проблемы не было, что вообще сначала сбило с толку, но дало почву для дальнейшего разбирательства.

     
     
  • 4.54, Аноним (54), 15:53, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но это проблема известна только для Intel. В AMD она в самом начале была исправлена и включение/выключение не влияет на скорость.
     
  • 2.51, Аноним (54), 15:39, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://deeperf.com/2019/04/30/tsc-clock-missing-caused-performance-issues/
     

  • 1.18, Аноним (18), 14:09, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А что насчёт Spectre с источником TSC?
     
  • 1.19, Аноним (19), 14:12, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вопрос, зачем переходили на лагучую бунту?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 14:18, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем платить за дорогущий Red Hat или переходить на нестабильный CentOS Stream?
     
  • 2.86, Аноним (85), 17:51, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вопрос, зачем переходили на лагучую бунту, когда можно перейти на штобильный вантуз?

    Поправил, не благодари.

     

  • 1.21, Аноним (22), 14:17, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самое главное из новости что из-за выкрутасов компании IBM с CentOS нормальные компании стали перебираться на Ubuntu и попутно фиксить баги. Что есть гуд.
     
     
  • 2.31, Аноним (25), 14:47, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну значит в ряды OpenSource прибыло! Теперь Ubuntu через лет 20 перестанет быть синонимом глючного барахла.
     
     
  • 3.42, Аноним (22), 15:26, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его к тому времени уже продадут.
     
  • 2.41, Anonnnym (?), 15:26, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ведь ничего не пофиксили. Бубунта как тормозила так и продолжила тормозить, просто теперь на другом счетчике. Тормоза с которым для Netflix не критичны.

    А сам этот счетчик был и раньше

     
     
  • 3.43, Аноним (22), 15:28, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тормозить запуска базы данных, ты серьёзно? Ты часто базу перезапускаешь? Тебе бы голову для начала подлечить.
     
     
  • 4.44, Anonnnym (?), 15:29, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тормозить запуска базы данных, ты серьёзно? Ты часто базу перезапускаешь? Тебе бы
    > голову для начала подлечить.

    Она тормозит на вызове счетчика. Работает в 5 раз медленнее, чем CentOS

     
     
  • 5.63, Аноним (22), 16:09, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже оригинал статьи на английском почитай.
     

  • 1.30, Аноним Анонимович Анонимов (?), 14:47, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > компания Netflix столкнулась при переводе СУБД Cassandra c CentOS на Ubuntu в окружениях, выполняемых в облаке Amazon EC2 на базе Xen
    > Запуск приложения показал, что в CentOS для его выполнения потребовалось 13 секунд, а в Ubuntu - около 68 секунд, т.е. в 5 раз медленнее

    Под xen Ubuntu в 5 раз медленнее.

    > Интересно, что после смены источника времени на TSC (Time Stamp Counter) производительность одинаково возросла в CentOS и Ubuntu, но относительно CentOS запуск в Ubuntu по-прежнему остался в 5 раз медленнее (0.13 против 0.68 мкс)

    По прежнему Ubuntu в 5 раз медленнее.

    > Перевод рабочих серверов в Netflix на источник TSC привёл к снижению задержек при записи на 43% и достижению при использовании Ubuntu результатов, превосходящих конфигурации с CentOS с источником времени "xen".

    Время увлекательных историй.

     
     
  • 2.45, Аноним (22), 15:29, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Одинаково возросла. Запуск в Убунте остался таким же медленным. Вы троллите все или читать не умеете?
     
     
  • 3.48, Anonnnym (?), 15:34, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Одинаково возросла. Запуск в Убунте остался таким же медленным. Вы троллите все
    > или читать не умеете?

    Это ты читать не умеешь.

    Было: CentOS со счетчиком xen
    Стало: Ubuntu со счетчиком xen

    Проблема: После перехода на Ubuntu вызов счетчика стал в 5 раз медленнее, что снизило производительность на 30%

    Решение: Перешли на счетчик tsc, что повысило производительность на 43%

    Сравнение Ubuntu со счетчиком tsc с CentOS со счетчиком tsc показало, что вызов счетчика все еще медленнее в 5 раз, но т.к. теперь все работает быстро, то на это забили.

    Выводы в новости конечно эпичные: Ubuntu со счетчиком tsc быстрее CentOS со счетчиком xen. А сверхзвуковой самолет быстрее тролейбуса из буханки хлеба.

     
     
  • 4.62, Аноним (22), 16:08, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оригинал почитай переводчик всё врёт.
     

  • 1.32, Аноним (32), 14:50, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В python похожая беда между datetime.now() и datetime.today()
     
  • 1.35, YetAnotherOnanym (ok), 14:58, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > данный источник не исключал постепенный дрейф времени

    Даже если так, пнуть его раз в секунду или реже, чтобы поправить набежавший дрейф - разве это не даст экономию при >9000 обращений в секунду?

     
  • 1.38, Anonnnym (?), 15:16, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А на самое интересное хер забили. Ubuntu как работала в 5 раз медленнее с xen, так и работает в 5 раз медленнее с tsc. Новость о том, что tsc без переключения контекстов работает быстрее чем xen с переключением контекстов. Но зачем она такая нужна, и зачем было сообщать о том, что убунта медленнее, раз причину не стали искать?
     
     
  • 2.46, Аноним (54), 15:30, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно как там в LGB Debian?
     
  • 2.55, Аноним (22), 15:54, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это какой-то глюк переводчика числа 0.13 и 0.68 приводятся для состояния до смены источника времени https://www.brendangregg.com/blog/2021-09-26/the-speed-of-time.html параграф 6

     

  • 1.49, Аноним (54), 15:37, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > По умолчанию TSC не активируется так как в былые времена данный источник не исключал постепенный дрейф времени, который в других обработчиках корректируется программно для достижения более точных показаний.

    Для решения многих проблем рекомендуется фиксирование потока на конкретном процессоре (cpu affinity) и отключение технологий автоматического изменения частоты (технологий энергосбережения и динамического изменения производительности).

     
  • 1.50, Аноним (50), 15:37, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    парни, я правильно понимаю, для железных серверов надо использовать процессорный таймер, который hpet?
     
     
  • 2.53, Аноним (54), 15:48, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не правильно, этот таймер можно включать но не использовать по-умолчанию для хоста. Хоть этот кварц и дороже, RDTSC поддерживает на аппаратном уровне в кажом ядре ЦПУ со значительно низкими задержками.

    Если сервер старый выбирай сам.

     

  • 1.56, Михрютка (ok), 15:54, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >How long is each time call? Assuming the loop is dominated by the time call, it works out to be about 0.13 us on Centos and 0.68 us on Ubuntu.
    >Запуск приложения показал, что в CentOS для его выполнения потребовалось 13 секунд, а в Ubuntu - около 68 секунд

    надмозги за работой

     
     
  • 2.59, Аноним (22), 15:59, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут нужен переперевод. Это время до смены источника времени. А переводчик пишет про 13 секунд и 68 секунд для состояния до смены источника. А 13 мкс и 68 мкс после смены источника времени.

    Я уже запутался, но кто-то умный должен распутать этот клубок лжи.

     
     
  • 3.64, Михрютка (ok), 16:15, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а птушо автор новости - надмозг.

    вот чо пишет Грегг

    Let's try tsc, which should be the fastest:

    # echo tsc > /sys/devices/system/clocksource/clocksource0/current_clocksource
    $ cat /sys/devices/system/clocksource/clocksource0/current_clocksource
    tsc
    $ time java TimeBench
    real    0m3.370s
    user    0m3.353s
    sys     0m0.026s

    The change is immediate, and my Java microbenchmark is now running over 20x faster than before! (And nearly 4x faster than on CentOS.) Now that it's reaching 33 ns, the loop instructions are likely inflating this result.

    а вот что пишет надмозг:

    после смены источника времени на TSC (Time Stamp Counter) производительность одинаково возросла в CentOS и Ubuntu, но относительно CentOS запуск в Ubuntu по-прежнему остался в 5 раз медленнее (0.13 против 0.68 мкс), хотя задержки теперь стали слишком малы, чтобы оказывать заметное влияние на производительность.

    я не знаю, как можно распутать этот заворот мозгов.

     
     
  • 4.78, Аноним (78), 17:05, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вот чо пишет Грегг

    Глянь чуть выше в тексте, конкретно значения real в бенчмарках.

     
     
  • 5.84, Михрютка (ok), 17:26, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    внимательнее читайте камент, на который отвечаете.

     
  • 2.77, Аноним (78), 17:04, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прочитай оригинал внимательнее, в новости процитировано время из этих измерений

    Trying it out:

    centos$ time java TimeBench
    real    0m12.989s
    user    0m3.368s
    sys 0m18.561s

    ubuntu# time java TimeBench
    real    1m8.300s
    user    0m38.337s
    sys 0m29.875s


    real - это как раз 13 и 68 секунд (1 минута + 8 секунд). Не удивительно, что упоминается и  0.13 и 0.68, ведь число итераций кратно 10.

     
     
  • 3.83, Михрютка (ok), 17:24, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы это всерьез называете цитированием?

    пока мы беседуем, автор хоть лажу с "запуск в Ubuntu по-прежнему остался в 5 раз медленнее (0.13 против 0.68 мкс)" поправил.

    еще бы он отметил, что речь идет о тестах 7-летней давности, и вообще даты ставил там, где это существенно, цены бы ему не было.

     

  • 1.58, Аноним (58), 15:56, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Про HPET чудо программеры и не слышали.
     
     
  • 2.60, Аноним (54), 16:03, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https access redhat com solutions 18627 High Precision Event Timer HPET The ... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.61, пончик (?), 16:06, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А если убрать java то будет ещё быстрее.
     
     
  • 2.69, Интернет_Герой (?), 16:34, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> На языке Си была написана похожая программа, сто миллионов раз вызывающая функцию gettimeofday(), но при её выполнения были получены аналогичные результаты.
     

  • 1.66, Вадик (??), 16:24, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уберите пробел!
    > cat /sys/devices/system/clocksource/clocksource0 /available_clocksource
     
  • 1.67, Аноним (-), 16:29, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >при переводе СУБД Cassandra c CentOS на Ubuntu в окружениях, выполняемых в облаке Amazon EC2 на базе Xen. После миграции нагрузка на CPU увеличилась на 30% и примерно на столько же возросли задержки при выполнении операций записи.

    "При переходе с ЦентОС на Убунту упала производительность".

    Новость можно не читать. Просто причитайте моё сообщение и поймёте в чём суть.

     
     
  • 2.73, Аноним (73), 16:48, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    запоминиается простое: переход возможен, игра режимами на рабочих системах - это созидание.
     

  • 1.68, Аноним (68), 16:30, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но почему

    > относительно CentOS запуск в Ubuntu в 5 раз медленнее

    осталось не известно.

     
     
  • 2.71, Аноним (22), 16:44, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Логические связи в переводе утеряны. В оригинале Убунту стала быстрее в 4 раза Цента

    >> The change is immediate, and my Java microbenchmark is now running over 20x faster than before! (And nearly 4x faster than on CentOS.) Now that it's reaching 33 ns, the loop instructions are likely inflating this result. If I wanted more accuracy, I'd partially unroll the loop so that the loop instructions become negligible.

     
     
  • 3.72, Аноним (22), 16:46, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прям хоть сам перепроверяй и перебенчмаркивай.
     

  • 1.70, rm2 (?), 16:44, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 32% всего времени тратится на вызов os::javaTimeMillis(), используемый для получения информации о текущем времени.

    Осталось неясным, зачем эта хрень прям столько раз это вызывает. Вроде бы в процессе выполнения запросов к БД текущее время может понадобиться только ради дебага (профайлинга), а в продакшене он должен быть отключён.

     
     
  • 2.74, Михрютка (ok), 16:52, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> 32% всего времени тратится на вызов os::javaTimeMillis(), используемый для получения информации о текущем времени.
    > Осталось неясным, зачем эта хрень прям столько раз это вызывает. Вроде бы
    > в процессе выполнения запросов к БД текущее время может понадобиться только
    > ради дебага (профайлинга), а в продакшене он должен быть отключён.

    в БД иногда еще пишут.

    >>>Cassandra database cluster had switched to Ubuntu and noticed write latency increased by over 30%

     

  • 1.76, Штунц (?), 16:59, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    пару лет назад читал статью, так там во много раз ускоили выполнение JAVA программ, заменив источник случайных чисел
     
  • 1.79, sdkhflskhgl (?), 17:10, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а как они синхронизировали TSC на разных процессорах? там же разные значения могут быть... или они аффинити зажали на один кристалл?
     
  • 1.81, Аноним (81), 17:18, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру