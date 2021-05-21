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Оптимизация Linux для обработки 1.2 млн JSON-запросов в секунду

21.05.2021 07:21

Опубликовано детальное руководство по тюнингу окружения Linux для достижения максимальной производительности обработки HTTP-запросов. Предложенные методы позволили поднять производительность обработчика JSON на основе библиотеки libreactor в окружении Amazon EC2 (4 vCPU) c 224 тысяч запросов API в секунду при штатных настройках Amazon Linux 2 с ядром 4.14 до 1.2 млн запросов в секунду после проведения оптимизации (прирост 436%), а также привели к сокращению задержек при обработке запросов на 79%. Предложенные методы не специфичны для libreactor и работают при использовании других http-серверов, включая nginx, Actix, Netty и Node.js (libreactor использовался в тестах, так как решение на его основе показало лучшую производительность).

Основные оптимизации:

  • Оптимизация кода libreactor. В качестве основы был использован вариант R18 из набора Techempower, который был улучшен путём удаления кода для ограничения числа используемых ядер CPU (оптимизация позволила ускорить работу на 25-27%), сборки в GCC с опциями "-O3" (прирост 5-10%) и "-march-native" (5-10%), замены вызовов read/write на recv/send (5-10%) и снижения накладных расходов при использовании pthreads (2-3%). Общий прирост производительности после оптимизации кода составил 55%, а пропускная способность возросла с 224k req/s до 347k req/s.
  • Отключение защиты от уязвимостей, вызванных спекулятивным выполнением инструкций. Использование параметров при загрузке ядра "nospectre_v1 nospectre_v2 pti=off mds=off tsx_async_abort=off" позволило поднять производительность на 28%, а пропускная способность возросла с 347k req/s до 446k req/s. В отдельности прирост от параметра "nospectre_v1" (защита от Spectre v1 + SWAPGS) составил 1-2%, "nospectre_v2" (защита от Spectre v2) - 15-20%, "pti=off" (Spectre v3/Meltdown) - 6%, "mds=off tsx_async_abort=off" (MDS/Zombieload и TSX Asynchronous Abort) - 6%. Оставлены без изменения настройки для защиты от атак L1TF/Foreshadow (l1tf=flush), iTLB multihit, Speculative Store Bypass и SRBDS, которые не влияли на производительность, так как не пересекались с тестируемой конфигурацией (например, специфичны для KVM, вложенной виртуализации и других моделей CPU).
  • Отключение механизмов аудита и блокировки системных вызовов при помощи команды "auditctl -a never,task" и указания опции "--security-opt seccomp=unconfined" при запуске контейнера docker. Общий прирост производительности составил 11%, а пропускная способность возросла с 446k req/s до 495k req/s.
  • Отключение iptables/netfilter через выгрузку связанных с ними модулей ядра. К идее отключить межсетевой экран, который не использовался в специфичном серверном решении, подтолкнули результаты профилирования, судя по которым на выполнение функции nf_hook_slow уходило 18% времени. Отмечается, что nftables работает более эффективно, чем iptables, но в Amazon Linux продолжает использоваться iptables. После отключения iptables прирост производительности составил 22%, а пропускная способность возросла с 495k req/s до 603k req/s.
  • Снижение миграции обработчиков между разными ядрами CPU для повышения эффективности использования процессорного кэша. Оптимизация была произведена как на уровне привязки процессов libreactor к ядрам CPU (CPU Pinning), так и через закрепление сетевых обработчиков ядра (Receive Side Scaling). Например, выполнено отключение irqbalance и явное выставление привязок очередей к CPU в /proc/irq/$IRQ/smp_affinity_list. Для использования одного и того же ядра CPU для обработки процесса libreactor и сетевой очереди входящих пакетов задействован собственный BPF-обработчик, подключённый через установку флага SO_ATTACH_REUSEPORT_CBPF при создании сокета. Для привязки к CPU очередей исходящих пакетов изменены настройки /sys/class/net/eth0/queues/tx-<n>/xps_cpus. Общий прирост производительности составил 38%, а пропускная способность возросла с 603k req/s до 834k req/s.
  • Оптимизация обработки прерываний и использование полинга (polling). Включение режима adaptive-rx в драйвере ENA и манипуляции с sysctl net.core.busy_read позволили поднять производительность на 28% (пропускная способность возросла с 834k req/s до 1.06M req/s, а задержки снизились с 361μs до 292μs).
  • Отключение системных сервисов, приводящих к лишним блокировкам в сетевом стеке. Отключение dhclient и установка IP-адреса вручную привела к повышению производительности на 6%, а пропускная способность возросла с 1.06M req/s до 1.12M req/s.
  • Борьба со Spin Lock. Перевод сетевого стека в режим "noqueue" через sysctl "net.core.default_qdisc=noqueue" и "tc qdisc replace dev eth0 root mq" привёл к приросту производительности на 2%, а пропускная способность возросла с 1.12M req/s до 1.15M req/s.
  • Финальные мелкие оптимизации, такие как отключение GRO (Generic Receive Offload) командой "ethtool -K eth0 gro off" и замена алгоритма контроля за перегрузкой cubic на reno при помощи sysctl "net.ipv4.tcp_congestion_control=reno". Общий прирост производительности составил 4%. Пропускная способность возросла с 1.15M req/s до 1.2M req/s.

Кроме сработавших оптимизаций, в статье также рассматриваются методы, которые не привели к ожидаемому росту производительности. Например, неэффективными оказались:

  • Отдельный запуск libreactor не отличалсяв в производительности от запуска в контейнере. Не оказали влияния замена writev на send, увеличение maxevents в epoll_wait, эксперименты с версиями и флагами GCC (эффект был заметен только для флагов "-O3" и "-march-native").
  • Не повлияло на производительность обновление ядра Linux до версий 4.19 и 5.4, использование планировщиков SCHED_FIFO и SCHED_RR, манипуляции с sysctl kernel.sched_min_granularity_ns, kernel.sched_wakeup_granularity_ns, transparent_hugepages=never, skew_tick=1 и clocksource=tsc.
  • В драйвере ENA не повлияло включение режимов Offload (segmentation, scatter-gather, rx/tx checksum), сборка с флагом "-O3" и применение параметров ena.rx_queue_size и ena.force_large_llq_header.
  • Не привели к повышению производительности изменения в сетевом стеке:
    • Отключение IPv6: ipv6.disable=1
    • Отключение VLAN: modprobe -rv 8021q
    • Отключение проверки источника пакета
      • net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
      • net.ipv4.conf.eth0.rp_filter=0
      • net.ipv4.conf.all.accept_local=1 (негативный эффект)
    • net.ipv4.tcp_sack=0
    • net.ipv4.tcp_dsack=0
    • net.ipv4.tcp_mem/tcp_wmem/tcp_rmem
    • net.core.netdev_budget
    • net.core.dev_weight
    • net.core.netdev_max_backlog
    • net.ipv4.tcp_slow_start_after_idle=0
    • net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf=0
    • net.ipv4.tcp_timestamps=0
    • net.ipv4.tcp_low_latency=1
    • SO_PRIORITY
    • TCP_NODELAY


  1. Главная ссылка к новости (https://talawah.io/blog/extrem...)
  2. OpenNews: Руководство по тюнингу файловых систем Linux для Flash-накопителей
  3. OpenNews: Оценка способности сетевого стека Linux обрабатывать миллион пакетов в секунду
  4. OpenNews: Предложенная Google программная защита от атаки LVI показала снижение производительности в 14 раз
  5. OpenNews: Эксперимент по настройке Linux для блокирования 10 млн пакетов в секунду
  6. OpenNews: Сравнение производительности сетевого драйвера в вариантах на 10 языках программирования
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55186-performance
Ключевые слова: performance, linux, optimization, tune
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Леголас (ok), 08:56, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Отключение защиты от уязвимостей, вызванных спекулятивным выполнением инструкций

    отличное решение

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:25, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем вам защита от Spectre на сервере, на котором выполняется только ваш собственный процесс? Вы же там чужой код и браузер не запускайте.
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:27, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В большинстве случаев эта защита и не нужна
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:58, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Отключение dhclient и установка IP-адреса вручную привела к повышению производительности на 6%, а пропускная способность возросла с 1.06M req/s до 1.12M req/s.

    интересно, это как, за счёт чего? dhclient один раз получил айпи и дальше спит всё время

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:02, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спит и потребляет ресурсы. Вот гад.
     
  • 2.7, Василий (??), 09:08, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ВОЗМОЖНО это связано со сроком аренды от сервера DHCP. Клиент, получивший сетевые настройки, ОБЯЗАН по истечении половины срока аренды снова обратиться к серверу DCHP. Если срок аренды короткий, то, возможно, клиент часто обращается к DHCP серверу, что, каким-то образом, негативно влияет на производительность по сравнению со  static IP.
    https://selectel.ru/blog/dhcp-protocol/
     

  • 1.3, Аноним (4), 09:01, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выключаем оптимизации от дыр в процессоре и все работает быстрее. Кто бы мог подумать.
     
  • 1.5, Catwoolfii (ok), 09:03, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Отключение системных сервисов, приводящих к лишним блокировкам в сетевом стеке. Отключение dhclient и установка IP-адреса вручную привела к повышению производительности на 6%, а пропускная способность возросла с 1.06M req/s до 1.12M req/s.

    LOL. Вообще вот это все для чего? Для бенчмарков или для production?

     
  • 1.6, Аноним (6), 09:07, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересное исследование, добавил в закладки
     
  • 1.8, pin (??), 09:21, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > который был улучшен путём удаления кода для ограничения числа используемых ядер CPU

    Гениально.

     
  • 1.9, Аноним (9), 09:22, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а потом они откроют для себя gentoo, и окажется что правильной компиляцией с подходящим списком зависимостей, можно повысить производительность до аналогичного уровня не отключая защиты
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:32, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    то есть после отключения будет ещё быстрее?
     

  • 1.12, Агл (?), 09:28, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    заморочились. кому-то может сэкономить время, иначе потраченное на бесполезный вариант оптимизации
     
  • 1.14, Аноним (14), 09:35, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Предложенные методы не специфичны для libreactor
    > Пункт 1. Оптимизация кода libreactor. Общий прирост производительности после оптимизации кода составил 55%.

    Это шутка такая?

    > Отключение защиты от уязвимостей
    > Отключение механизмов аудита

    В чем собственно, тогда цель исследования? Посмотреть насколько это губит производительность? Или что? Изначально было понятно, что это всё не бесплатно и пагубно влияет на производительность.

     
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