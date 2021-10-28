Тесты производительности окружений на базе Ubuntu и Ubuntu/WSL2 в Windows 11

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|2.3, QwertyReg (ok), 22:11, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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> Было бы интересно ещё посмотреть актуальные результаты в 10
WSL в руки и вперёд, методики тестирования открыты.
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|3.6, Enamel (ok), 22:18, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не настолько интересно :)
Да и 10 ради этого ставить не хочется
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|2.11, Роман (??), 22:25, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Думаю что +- так же в доли процента. Актуальных на 10ке смысла делать нет, 10ка как мне кажется в этом месте умерла в развитии. Может бэкпортируют WSLg конечно, но этт не точно.
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|3.15, Enamel (ok), 22:31, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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WSL в 10 по идеи гораздо медленнее
У меня когда-то полторы минуты собирало то, что в 11 и нативе 30-35 секунд
Но допускаю и то, что это я делал что-то не так
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|1.2, QwertyReg (ok), 22:10, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Не совсем понятно - чем больше число, тем лучше/быстрее? Или наоборот? Смеяться над тем, что WSL быстрее натива или что незначительно медленнее? В какую сторону диван-то двигать?
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|2.8, Роман (??), 22:20, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Оно смотря где, если по индивидуальным тестам то могут быть как elapsed time, так и например megabytes/sec.
То что в каких-то тестах быстрее нейтива смеяться конечно, но автор пишет что это наверняка из-за power management.
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|3.18, QwertyReg (ok), 22:34, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> То что в каких-то тестах быстрее нейтива смеяться конечно
Нужно. Но там наверняка всё какие-то камушки и это другое.
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|4.22, FractaL (ok), 22:43, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У петушиллы всегда другое. Ну ты понял кто тут петушилла. Да цыпочка?
ципа ципа ципа
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|2.24, FractaL (ok), 22:46, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зонд аналиный из нижних полушарий достань, может сообржать лучше получится.
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|1.7, Аноним (7), 22:20, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот как теперь будут учить проограммированию? Установите винду, нажмите сорок комбинаций клавиш, чтобы открыть PowerShell, PowerShell - это... (день объяснений), потом там пропишите вот эту мешуру, чтобы система обновилась и успокоилась, потом пропишите другую мешуру, чтобы поставить wsl, где-то мышкой натыкайте настройки системы и поправьте %PATH%, ой еще надо поставить то-то и то-то, чтобы было что в этот PATH пихать. Сделали? Отлично! Теперь создайте папку проекта, примонтируйте её в WSL, настройте WSL путем захода в наш прекрасный виндоус-магазин, настройте линукс после установки в WSL (имя пользователя, пароль, видимо теперь еще какие-нибудь графические настройки появятся, раз графику прикрутили). Так, уже можно начать что-нибудь писать, для этого установите сорок видов управления кодовыми зависимостями и поставьте библиотек. Сделали? Замечательно! А теперь устанавливаем кросс-компилятор и аккуратно танцуем систему сборки в сторону кросс-компиляции из WSL под винду... А когда-то можно было взять какой-нибудь компуктор, вставить в него аудиокассету с бейсиком и включить...
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|2.9, Роман (??), 22:23, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кросскомпилятор не надо, а всё остальное и так происходит уже. Curl|bash, docker run ...
> для этого установите сорок видов управления кодовыми зависимостями и поставьте библиотек.
Docker же, вы о чем.
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|3.12, Аноним (7), 22:25, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Программы и игры под винду докер не поможет разрабатывать, там надо много инженерить, а в докере уже только скрипты для continious integration, чтобы можно было по ночам автоматически собирать бинарники
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|6.23, Роман (??), 22:43, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Моё мнение что фокус у них на веб - NodeJS, Python, Ruby
Второй фокус - machine learning, cuda, это вот всё.
Ещё немного всякие тулзы для api облаков.
Остальное просто побочный эффект
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|2.10, Аноним (10), 22:24, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Вот как теперь будут учить проограммированию?
Как и раньше. "Откройте Dosbox и запустите Pascal." Почему Pascal? Потому что на него есть лицензия. А Dosbox в любой винде запускается одинаково.
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|1.17, Аноним (17), 22:33, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Судя по тому, что раньше в Linux особо сильно как раз проседали тесты PyBench и Nginx при включённой в ядре защите от атак Spectre, можно предположить, что в Linux-ядре для WSL3 и в Windows защита от Spectre не включена и из-за этого более высокие показатели по сравнению с нативным Ubuntu. При равной функциональности Linux ядра WSL2 априори должен быть медленнее, так как там дополнительно виртуализация приплетается.
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|1.21, Аноним (21), 22:39, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это очень сомнительные тесты. У меня крутится виртуалка в VMWare, там тоже в синтетических тестах очень близкая к нативной производительность. В реале при запуске любой программы, особенно той, которая активно использует GPU, тормоза страшные.
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|1.26, FractaL (ok), 22:50, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> VSCode для формирования полноценного рабочего окружения
Бугага, поржал. VSCode и полноценное рабочее окружение.
Макаки такие макаки
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