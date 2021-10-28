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Тесты производительности окружений на базе Ubuntu и Ubuntu/WSL2 в Windows 11

28.10.2021 20:03

Ресурсом Phoronix проведена серия тестов производительности окружений на базе Ubuntu 20.04, Ubuntu 21.10 и Ubuntu 20.04 в WSL2-окружении предварительного выпуска Windows 11 22454.1000. Общее количество тестов составило 130, окружение с Ubuntu 20.04 в Windows 11 WSL2 смогло достичь 94% от производительности Ubuntu 20.04, запущенном без прослоек на голом оборудовании в той же конфигурации.

Среднее геометрическое от всех проведённых тестов:

  • Ubuntu 21.10 - 143.32
  • Ubuntu 20.04 LTS - 141.99
  • Ubuntu 20.04 LTS в WSL2-окружении Windows 11 22454.1000 - 133.65

Тесты выполнялись на машине:

  • CPU AMD Ryzen 9 5900X
  • Материнская плата ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO
  • ОЗУ 16GB
  • SSD 1TB WD_BLACK SN850 NVMe
  • GPU NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB

В некоторых тестах, например PyBench и Nginx - производительность Ubuntu 20.04 в WSL могла на 10-30% превышать результат Ubuntu 20.04. В других тестах же наоборот, отставать на 10-30% (например в тестах Node.js Express HTTP Load, Timed GDB GNU Debugger Compilation 10.2, VP9 libvpx Encoding). Часть тестов завершилась с практически одинаковым результатом - Node.js V8 Web Tooling Benchmark, OpenSSL.

Согласно официальному описанию, WSL (Windows Subsystem for Linux), как продукт, позволяет разработчикам запускать GNU/Linux окружение, включая большинство инструментов командной строки, утилит и приложений прямо на системе с Windows, без дополнительных модификаций и накладных расходов, свойственных для отдельных виртуальных машин (в WSL2 используется обычное ядро Linux, которое выполняется в окружении Windows при помощи легковесной виртуальной машины). Помимо штатных утилит, таких как bash, grep, sed и awk, поддерживается запуск таких приложений и средств разработки, как OpenSSH, MySQL, Apache, lighttpd, MongoDB, PostgreSQL, NodeJS, Python, Ruby, GCC, LLVM, Rust, Go и т.п. Предоставляется интеграция между WSL, Docker и VSCode для формирования полноценного рабочего окружения. В тестовом режиме доступна функция монтирования дисков.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Окружение для запуска Linux-приложений в Windows 11 будет поставляться через Microsoft Store
  3. OpenNews: Компания Microsoft опубликовала обновление Linux-дистрибутива CBL-Mariner
  4. OpenNews: Первый выпуск Lima, окружения для запуска Linux-приложений в macOS
  5. OpenNews: Microsoft начал тестирование поддержки запуска GUI-приложений Linux в Windows
  6. OpenNews: Microsoft развивает прослойку для запуска Android-приложений в Windows
Автор новости: Роман
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56058-wsl
Ключевые слова: wsl, ubuntu, benchmark
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Enamel (ok), 22:05, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Было бы интересно ещё посмотреть актуальные результаты в 10
     
     
  • 2.3, QwertyReg (ok), 22:11, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    > Было бы интересно ещё посмотреть актуальные результаты в 10

    WSL в руки и вперёд, методики тестирования открыты.

     
     
  • 3.6, Enamel (ok), 22:18, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не настолько интересно :)
    Да и 10 ради этого ставить не хочется
     
  • 2.11, Роман (??), 22:25, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Думаю что +- так же в доли процента. Актуальных на 10ке смысла делать нет, 10ка как мне кажется в этом месте умерла в развитии. Может бэкпортируют WSLg конечно, но этт не точно.
     
     
  • 3.15, Enamel (ok), 22:31, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    WSL в 10 по идеи гораздо медленнее
    У меня когда-то полторы минуты собирало то, что в 11 и нативе 30-35 секунд

    Но допускаю и то, что это я делал что-то не так

     
  • 3.25, asdasdasd (?), 22:46, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WSLg итак в W10 работает если что.
     

  • 1.2, QwertyReg (ok), 22:10, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Не совсем понятно - чем больше число, тем лучше/быстрее? Или наоборот? Смеяться над тем, что WSL быстрее натива или что незначительно медленнее? В какую сторону диван-то двигать?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:17, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Диван надо двигать по фен-шую, все остальное от лукавого
     
  • 2.8, Роман (??), 22:20, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Оно смотря где, если по индивидуальным тестам то могут быть как elapsed time, так и например megabytes/sec.

    То что в каких-то тестах быстрее нейтива смеяться конечно, но автор пишет что это наверняка из-за power management.

     
     
  • 3.18, QwertyReg (ok), 22:34, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > То что в каких-то тестах быстрее нейтива смеяться конечно

    Нужно. Но там наверняка всё какие-то камушки и это другое.

     
     
  • 4.22, FractaL (ok), 22:43, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У петушиллы всегда другое. Ну ты понял кто тут петушилла. Да цыпочка?

    ципа ципа ципа

     
  • 2.24, FractaL (ok), 22:46, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зонд аналиный из нижних полушарий достань, может сообржать лучше получится.
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:20, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот как теперь будут учить проограммированию? Установите винду, нажмите сорок комбинаций клавиш, чтобы открыть PowerShell, PowerShell - это... (день объяснений), потом там пропишите вот эту мешуру, чтобы система обновилась и успокоилась, потом пропишите другую мешуру, чтобы поставить wsl, где-то мышкой натыкайте настройки системы и поправьте %PATH%, ой еще надо поставить то-то и то-то, чтобы было что в этот PATH пихать. Сделали? Отлично! Теперь создайте папку проекта, примонтируйте её в WSL, настройте WSL путем захода в наш прекрасный виндоус-магазин, настройте линукс после установки в WSL (имя пользователя, пароль, видимо теперь еще какие-нибудь графические настройки появятся, раз графику прикрутили). Так, уже можно начать что-нибудь писать, для этого установите сорок видов управления кодовыми зависимостями и поставьте библиотек. Сделали? Замечательно! А теперь устанавливаем кросс-компилятор и аккуратно танцуем систему сборки в сторону кросс-компиляции из WSL под винду... А когда-то можно было взять какой-нибудь компуктор, вставить в него аудиокассету с бейсиком и включить...
     
     
  • 2.9, Роман (??), 22:23, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кросскомпилятор не надо, а всё остальное и так происходит уже. Curl|bash, docker run ...

    > для этого установите сорок видов управления кодовыми зависимостями и поставьте библиотек.

    Docker же, вы о чем.

     
     
  • 3.12, Аноним (7), 22:25, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Программы и игры под винду докер не поможет разрабатывать, там надо много инженерить, а в докере уже только скрипты для continious integration, чтобы можно было по ночам автоматически собирать бинарники
     
     
  • 4.14, Роман (??), 22:31, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так wsl не для разработки под винду, поясните мысль?
     
     
  • 5.20, Аноним (7), 22:36, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А для чего тогда?
     
     
  • 6.23, Роман (??), 22:43, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Моё мнение что фокус у них на веб - NodeJS, Python, Ruby

    Второй фокус - machine learning, cuda, это вот всё.
    Ещё немного всякие тулзы для api облаков.

    Остальное просто побочный эффект

     
  • 4.19, Роман (??), 22:35, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя вот насколько понимаю под андроид народ смог https://www.reddit.com/r/bashonubuntuonwindows/comments/qdenqr/develop_react_n
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:24, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вот как теперь будут учить проограммированию?

    Как и раньше. "Откройте Dosbox и запустите Pascal." Почему Pascal? Потому что на него есть лицензия. А Dosbox  в любой винде запускается одинаково.

     

  • 1.17, Аноним (17), 22:33, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Судя по тому, что раньше в Linux особо сильно как раз проседали тесты PyBench и Nginx при включённой в ядре защите от атак Spectre, можно предположить, что в Linux-ядре для WSL3  и в Windows защита от Spectre не включена и из-за этого более высокие показатели по сравнению с нативным Ubuntu. При равной функциональности Linux ядра WSL2 априори должен быть медленнее, так как там дополнительно виртуализация приплетается.
     
  • 1.21, Аноним (21), 22:39, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это очень сомнительные тесты. У меня крутится виртуалка в VMWare, там тоже в синтетических тестах очень близкая к нативной производительность. В реале при запуске любой программы, особенно той, которая активно использует GPU, тормоза страшные.
     
  • 1.26, FractaL (ok), 22:50, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > VSCode для формирования полноценного рабочего окружения

    Бугага, поржал. VSCode и полноценное рабочее окружение.

    Макаки такие макаки

     

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