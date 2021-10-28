Тесты производительности окружений на базе Ubuntu и Ubuntu/WSL2 в Windows 11

Ресурсом Phoronix проведена серия тестов производительности окружений на базе Ubuntu 20.04, Ubuntu 21.10 и Ubuntu 20.04 в WSL2-окружении предварительного выпуска Windows 11 22454.1000. Общее количество тестов составило 130, окружение с Ubuntu 20.04 в Windows 11 WSL2 смогло достичь 94% от производительности Ubuntu 20.04, запущенном без прослоек на голом оборудовании в той же конфигурации.

Среднее геометрическое от всех проведённых тестов:

Ubuntu 21.10 - 143.32

Ubuntu 20.04 LTS - 141.99

Ubuntu 20.04 LTS в WSL2-окружении Windows 11 22454.1000 - 133.65

Тесты выполнялись на машине:

CPU AMD Ryzen 9 5900X

Материнская плата ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO

ОЗУ 16GB

SSD 1TB WD_BLACK SN850 NVMe

GPU NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB

В некоторых тестах, например PyBench и Nginx - производительность Ubuntu 20.04 в WSL могла на 10-30% превышать результат Ubuntu 20.04. В других тестах же наоборот, отставать на 10-30% (например в тестах Node.js Express HTTP Load, Timed GDB GNU Debugger Compilation 10.2, VP9 libvpx Encoding). Часть тестов завершилась с практически одинаковым результатом - Node.js V8 Web Tooling Benchmark, OpenSSL.

Согласно официальному описанию, WSL (Windows Subsystem for Linux), как продукт, позволяет разработчикам запускать GNU/Linux окружение, включая большинство инструментов командной строки, утилит и приложений прямо на системе с Windows, без дополнительных модификаций и накладных расходов, свойственных для отдельных виртуальных машин (в WSL2 используется обычное ядро Linux, которое выполняется в окружении Windows при помощи легковесной виртуальной машины). Помимо штатных утилит, таких как bash, grep, sed и awk, поддерживается запуск таких приложений и средств разработки, как OpenSSH, MySQL, Apache, lighttpd, MongoDB, PostgreSQL, NodeJS, Python, Ruby, GCC, LLVM, Rust, Go и т.п. Предоставляется интеграция между WSL, Docker и VSCode для формирования полноценного рабочего окружения. В тестовом режиме доступна функция монтирования дисков.



