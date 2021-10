Тесты производительности окружений на базе Ubuntu и Ubuntu/WSL2 в Windows 11

2.3 , QwertyReg ( ok ), 22:11, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – > Было бы интересно ещё посмотреть актуальные результаты в 10 WSL в руки и вперёд, методики тестирования открыты.

3.6 , Enamel ( ok ), 22:18, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Не настолько интересно :)

Да и 10 ради этого ставить не хочется

2.11 , Роман ( ?? ), 22:25, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Думаю что +- так же в доли процента. Актуальных на 10ке смысла делать нет, 10ка как мне кажется в этом месте умерла в развитии. Может бэкпортируют WSLg конечно, но этт не точно.

3.15 , Enamel ( ok ), 22:31, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – WSL в 10 по идеи гораздо медленнее

У меня когда-то полторы минуты собирало то, что в 11 и нативе 30-35 секунд Но допускаю и то, что это я делал что-то не так

3.25 , asdasdasd ( ? ), 22:46, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – WSLg итак в W10 работает если что.