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Сравнение производительности СУБД Valkey и Redis

04.06.2025 08:59

Представлены результаты тестирования свежих выпусков СУБД Redis 8.0 и Valkey 8.1, в которых были заявлены значительные оптимизации производительности. Во всех проведённых тестах развиваемый сообществом форк обогнал оригинальный проект, в основном благодаря внедрению в Valkey нового механизма для многопоточной обработки ввода/вывода в асинхронном режиме, переданного проекту компанией Amazon.

В тестовом окружении AWS Graviton4 c8g.2xlarge с 8 VCPU в Valkey 8.1.1 удалось добиться производительности в 999.8 тысяч SET-запросов в секунду, в то время как в Redis 8.0 был достигнут уровень в 729.4 тысяч запросов в секунду. В общем виде пропускная способность Valkey оказался выше Redis на 37% для операций SET и на 16% для GET. При этом по сравнению с Redis проект Valkey продемонстрировал снижение задержек при обработке запросов на 30% для операций SET и на 60% для операций GET.

Отдельно проведён анализ изменения пропускной способности и задержек в зависимости от числа параллельно выполняемых обработчиков в режиме многопоточной обработки ввода/вывода. До 3 потоков Valkey и Redis показывают примерно равные результаты, но затем вперёд вырывается Valkey. При 6 потоках на системе с 8 VCPU производительность Valkey составила 678 тысяч SET-запросов в секунду, а Redis - 563 тысячи запросов в секунду при лимите в 256 одновременных соединений. При увеличении соединений до 400 производительность Valkey выросла до 832 тысяч SET-запросов в секунду.

После оптимизации обработки прерываний в системе для снижения числа переключения контекста в Valkey удалось поднять производительность до 999.8 тысяч SET-запросов в секунду. Суть оптимизации свелась к выделению 2 VCPU для обработки прерываний и привязки 6 оставшихся VCPU к потокам обработки ввода/вывода Valkey и Redis, чтобы исключить миграцию обработчиков между CPU. 


   sudo ethtool -L ens34 combined 2 # ограничиваем до 2 число обработчиков IRQ
   grep ens34 /proc/interrupts # смотрим какие обработчики задействованы (99 и 100)
   echo 1 | sudo tee /proc/irq/99/smp_affinity # привязываем обработчик 99 к ядру 1
   echo 2 | sudo tee /proc/irq/100/smp_affinity # привязываем обработчик 100 к ядру 2

   # Запускаем СУБД (для Redis  поменять valkey/valkey:8.1.1 на redis:8.0) c привязкой контейнера к ядрам CPU 2-7
   docker run --network="host" --rm \
     --cpuset-cpus="2-7" valkey/valkey:8.1.1  \
     --save "" --appendonly no --io-threads 6 \
     --protected-mode no --maxmemory 10gb

Для тестирования производительности использовалась команда: 


   docker run --network="host" --rm --cpuset-cpus="2-7" \
      valkey/valkey:8.0.1 valkey-benchmark \
      -h 172.31.4.92 -p 6379 -t SET,GET -n 100000000 -c 256 \
      -r 3000000 --threads 6 -d 1024


  1. Главная ссылка к новости (https://www.gomomento.com/blog...)
  2. OpenNews: Увеличение скорости ввода/вывода на 6% в Linux, благодаря кэшированию запросов времени
  3. OpenNews: Проект Redis вернулся на использование открытой лицензии. Представлен Redis 8.0
  4. OpenNews: Оптимизация Linux для обработки 1.2 млн JSON-запросов в секунду
  5. OpenNews: Опубликован Valkey 8.1, форк СУБД Redis от Amazon, Google, Oracle и Ericsson
  6. OpenNews: Amazon, Google, Oracle, Ericsson и Snap основали Valkey, форк СУБД Redis
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63335-redis
Ключевые слова: redis, valkey
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Илья (??), 09:11, 04/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –7 +/
     

  • 1.3, Tron is Whistling (?), 09:16, 04/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Тут все очень непросто. На разных типах процессоров эти оптимизации замеряли?
     
     
  • 2.7, чатжпт (?), 09:30, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    We used AWS Graviton4-based c8g instances, launched in September 2024. The c8g.2xlarge server node provides 8 vCPUs (costing roughly $250/month in us-east-1), while the c8g.8xlarge load generator offers 32 vCPUs. This provided enough CPU headroom to cleanly isolate the benchmark workload, IRQ handling, and Redis/Valkey processing. The same c8g.2xl instance was used to run valkey and redis (one at a time). The same load gen node was run each time. Valkey and Redis were restarted right before each test to ensure fairness...
     
     
  • 3.9, Tron is Whistling (?), 09:57, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    И я о том же. Конкретный CPU, конкретная конфигурация. Учитывая специфику приложения, вполне возможно, что на других CPU этого эффекта не будет, будет негативный или менее выраженный. Одного теста на одном виде машины мало.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 10:46, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    можешь провести сам
    но этот тест на одном из самых популярных AWS серверов
    и многие будут использовать именно похожие AWS машины - так что вполне релевантный тест
     
     
  • 5.22, пох. (?), 11:57, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > но этот тест на одном из самых популярных AWS серверов

    серьезно?
    В мире СТОЛЬКО болванов покупающих сервер на несовместимой ни с чем кроме полутора приложений архитектуре?

    (лень испрашивать у товарищмаера разрешение обращаться к запрещенным сайтам, чтоб убедиться что дело не в ценнике)

     
     
  • 6.26, Совершенно другой аноним (?), 12:44, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там, похоже, процессор ARM-овской архитектуры (https://en.wikipedia.org/wiki/AWS_Graviton).
     
     
  • 7.29, пох. (?), 13:22, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, а я о чом? Как надо долбануться чтоб за ЭТО заплатить амазону и главное - нафига же ж?!

     
     
  • 8.32, User (??), 13:48, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ээээ почему нет-то Стоит занедорого , доскер для ВСЯКОГО считай тот же самы... текст свёрнут, показать
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:21, 04/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Ну ещё бы попугаи в PaaS считать. А сколько раундов сделали, 10 хотя бы было? Перемешивали хосты?
     
  • 1.10, Анониматор (?), 10:01, 04/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    надеюсь все поняли прикол, да? Amazon передал свои наработки по оптимизации для собственных серверных CPU ARM Graviton, запустила тесты на собственном железе, в результате чего проект Valkey, получивший эти фирменные оптимизации, выиграл в неравном бою  
     
     
  • 2.12, vitalif (ok), 10:22, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вяленько как-то выиграл
     
  • 2.13, AWS_тек_супорт (?), 10:31, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А кому сейчас нужны x86-е лол? На гравитон-инстансах буквально половина Fortune 500 сидит, всякие нетфликсы, твиттеры и снэпчаты. Если вообще не половина интернета
     
     
  • 3.23, Gemorroj (ok), 12:05, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    как у вас скукожилась половина интернета до исключительно западных сервисов...
     
     
  • 4.25, Tech_Bro_Supreme (?), 12:19, 04/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 4.28, Аноним (28), 13:16, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какие есть сервисы кроме западных? Китайские что-ли? Индийские? Что мне на них делать?
     
     
  • 5.30, пох. (?), 13:23, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дон, он ваши тиктоки не смотрит, дон!

     
  • 3.24, IdeaFix (ok), 12:13, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы путаете... сейчас придут ушибленные одиночеством люди и скажут что нетфликс сидит на фрибсд, а не на арм :)
     
  • 2.15, Аноним (14), 10:48, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Так все на этих машинах и сидят
    Остальные кому нужно - тот пусть и тестирует свои архитектуры
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:52, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты так говоришь как будто они что-то не правильно сделали. Так они все правильно сделали и это хорошо. Редис в мусорку.  
     

  • 1.17, Аноним (17), 10:56, 04/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Для тестирования производительности использовалась команда: docker run --network="host"

    Так может это тестирование производительности докера?
    Почему на голой системе не протестировали, или это уже не модно?

     
     
  • 2.18, inklesspen (ok), 11:00, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Параметр --network="host" как раз исключает влияние докера в сети, поскольку сеть просто не изолируется. Отсутствие параметров типа --cpu и --mem также практически исключают влияние по производительности.

    Т.е. по факту докер сыграл роль дистрибутора, не более.

     
  • 2.31, User (??), 13:44, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы, поди шта - еще и без гипервизора живете?
     

  • 1.19, Аноним (19), 11:25, 04/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ничоси. афинити ядер теперь называется оптимизацией.
    Хочу работать оптимизологом. присылайте вакансии.
     
  • 1.20, Аноним (21), 11:50, 04/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и не нужОн редис этот ваш.
     
  • 1.27, Аноним (28), 13:14, 04/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    До этого момента не мог определиться, всё-таки, оправдан ли всё-таки перевод проекта в несвободные чтобы всякая шваль на нём не наживалась. Ну вот и ответ - видимо, шваль которая хочет нажиться это именно оригинальные разработчики, которые ещё и разрабатывать не умеют.
     

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