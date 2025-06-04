Сравнение производительности СУБД Valkey и Redis

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|2.7, чатжпт (?), 09:30, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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We used AWS Graviton4-based c8g instances, launched in September 2024. The c8g.2xlarge server node provides 8 vCPUs (costing roughly $250/month in us-east-1), while the c8g.8xlarge load generator offers 32 vCPUs. This provided enough CPU headroom to cleanly isolate the benchmark workload, IRQ handling, and Redis/Valkey processing. The same c8g.2xl instance was used to run valkey and redis (one at a time). The same load gen node was run each time. Valkey and Redis were restarted right before each test to ensure fairness...
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|3.9, Tron is Whistling (?), 09:57, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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И я о том же. Конкретный CPU, конкретная конфигурация. Учитывая специфику приложения, вполне возможно, что на других CPU этого эффекта не будет, будет негативный или менее выраженный. Одного теста на одном виде машины мало.
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|4.14, Аноним (14), 10:46, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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можешь провести сам
но этот тест на одном из самых популярных AWS серверов
и многие будут использовать именно похожие AWS машины - так что вполне релевантный тест
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|5.22, пох. (?), 11:57, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> но этот тест на одном из самых популярных AWS серверов
серьезно?
В мире СТОЛЬКО болванов покупающих сервер на несовместимой ни с чем кроме полутора приложений архитектуре?
(лень испрашивать у товарищмаера разрешение обращаться к запрещенным сайтам, чтоб убедиться что дело не в ценнике)
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|7.29, пох. (?), 13:22, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, а я о чом? Как надо долбануться чтоб за ЭТО заплатить амазону и главное - нафига же ж?!
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|8.32, User (??), 13:48, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
ээээ почему нет-то Стоит занедорого , доскер для ВСЯКОГО считай тот же самы... текст свёрнут, показать
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|1.5, Аноним (5), 09:21, 04/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Ну ещё бы попугаи в PaaS считать. А сколько раундов сделали, 10 хотя бы было? Перемешивали хосты?
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|1.10, Анониматор (?), 10:01, 04/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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надеюсь все поняли прикол, да? Amazon передал свои наработки по оптимизации для собственных серверных CPU ARM Graviton, запустила тесты на собственном железе, в результате чего проект Valkey, получивший эти фирменные оптимизации, выиграл в неравном бою
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|2.13, AWS_тек_супорт (?), 10:31, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А кому сейчас нужны x86-е лол? На гравитон-инстансах буквально половина Fortune 500 сидит, всякие нетфликсы, твиттеры и снэпчаты. Если вообще не половина интернета
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|3.23, Gemorroj (ok), 12:05, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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как у вас скукожилась половина интернета до исключительно западных сервисов...
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|4.28, Аноним (28), 13:16, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А какие есть сервисы кроме западных? Китайские что-ли? Индийские? Что мне на них делать?
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|3.24, IdeaFix (ok), 12:13, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы путаете... сейчас придут ушибленные одиночеством люди и скажут что нетфликс сидит на фрибсд, а не на арм :)
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|2.15, Аноним (14), 10:48, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Так все на этих машинах и сидят
Остальные кому нужно - тот пусть и тестирует свои архитектуры
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|2.21, Аноним (21), 11:52, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты так говоришь как будто они что-то не правильно сделали. Так они все правильно сделали и это хорошо. Редис в мусорку.
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|1.17, Аноним (17), 10:56, 04/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Для тестирования производительности использовалась команда: docker run --network="host"
Так может это тестирование производительности докера?
Почему на голой системе не протестировали, или это уже не модно?
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|2.18, inklesspen (ok), 11:00, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Параметр --network="host" как раз исключает влияние докера в сети, поскольку сеть просто не изолируется. Отсутствие параметров типа --cpu и --mem также практически исключают влияние по производительности.
Т.е. по факту докер сыграл роль дистрибутора, не более.
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|1.19, Аноним (19), 11:25, 04/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ничоси. афинити ядер теперь называется оптимизацией.
Хочу работать оптимизологом. присылайте вакансии.
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|1.27, Аноним (28), 13:14, 04/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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До этого момента не мог определиться, всё-таки, оправдан ли всё-таки перевод проекта в несвободные чтобы всякая шваль на нём не наживалась. Ну вот и ответ - видимо, шваль которая хочет нажиться это именно оригинальные разработчики, которые ещё и разрабатывать не умеют.
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