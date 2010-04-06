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Проект Redis вернулся на использование открытой лицензии. Представлен Redis 8.0

02.05.2025 10:50

Компания Redis Ltd объявила об изменении лицензионной политики проекта. Начиная с выпуска Redis 8.0 код проекта стал доступен под свободной лицензией AGPLv3. Переход на открытую лицензию стал возможным благодаря возвращению в компанию Сальвадора Санфилиппо (Salvatore Sanfilippo), создателя СУБД Redis. После своего ухода из Redis Ltd Сальвадор разработал набор векторных расширений (Vector Sets), которые был готов передать в состав Redis, но хотел чтобы созданный им код поставлялся под открытой лицензией. Сальвадор смог убедить коллег в целесообразности восстановления открытого характера проекта и улучшения взаимодействия с сообществом.

Роуэн Троллоп (Rowan Trollope), директор Redis Ltd, заявил, что совершённый в прошлом году переход на проприетарные лицензии достиг своей цели, так как компании AWS и Google основали форк, начали принимать участие в совместной разработке и делиться своими прошлыми наработками. При этом смена лицензий навредила отношениям с сообществом, которые теперь компания попытается восстановить, вернувшись к поставке кода под свободной лицензией.

После перехода на проприетарные лицензии развитие открытой кодовой базы Redis было продолжено в форках Valkey (форк, развиваемый при участии Amazon, Google, Oracle, Ericsson и Snap), Redict (форк от автора пользовательской оболочки Sway и языка Hare), Garnet (СУБД от Microsoft, совместимая с Redis) или KeyDB (высокопроизводительный форк Redis 5 от Snapchat). В репозиториях дистрибутивов Debian 13, Ubuntu 24.10, Fedora 41, RHEL 10, Azure Linux 3, Arch Linux и Alpine 3.20 пакет Redis был заменён на форк Valkey.

Изначально Redis поставлялся под разрешительной лицензией BSD, позволявшей не открывать свои изменения, после чего перешёл на проприетарные лицензии RSALv2 (Redis Source Available License v2) и SSPLv1 (Server Side Public License v1). Начиная с Redis 8 код проекта доступен под лицензией AGPLv3, особенностью которой является наличие ограничений для приложений, обеспечивающих функционирование сетевых сервисов. При использовании AGPL-компонентов в работе сетевых сервисов, разработчик обязан предоставить пользователю исходный код всех внесённых в эти компоненты изменений, даже если лежащее в основе сервиса программное обеспечение не распространяется и используется исключительно во внутренней инфраструктуре для организации работы сервиса. Лицензия AGPLv3 совместима с GPLv3, но конфликтует с лицензией GPLv2.

Используемые до этого лицензии SSPL и RSAL приводили к дискриминации отдельных категорий пользователей, что не позволяло считать их открытыми или свободными. По своим целям обе лицензии походят друг на друга, а отличия сводятся к тому, что лицензия SSPL основана на копилефт лицензии AGPLv3, а лицензия RSAL основана на пермиссивной лицензии BSD. Лицензия RSAL позволяет использовать, изменять, распространять и интегрировать код в приложения, за исключением случаев, когда эти приложения являются коммерческими или используются для предоставления управляемых платных сервисов. Лицензия SSPL дополнительно содержит требование поставки под той же лицензией не только кода самого приложения, но и исходных текстов всех компонентов, вовлечённых в предоставление облачного сервиса.

Одновременно с объявлением о смене лицензии представлен релиз Redis 8.0. Тем не менее, несмотря на объявление о доступности релиза, в репозитории пока размещён только кандидат в релизы, а ссылка для загрузки Redis 8.0 на сайте проекта ведёт на страницу с общим описанием процесса установки. В примечании к релизу также пока отмечен только выпуск 8.0-RC1.

Основные изменения в Redis 8.0:

  • Добавлен тип для хранения наборов векторных данных, востребованных в системах машинного обучения и семантического поиска. Векторные наборы (vector set) расширяют ранее доступную функциональность упорядоченных списков (sorted set) возможностью хранения многомерных векторов. Для манипуляции с векторными данными добавлено 11 новых команд, таких как VADD, VREM и VSIM.
  • В основной состав Redis перенесены модули Redis Query Engine, JSON, Time Series и Probabilistic Data Types, ранее поставлявшиеся в форме отдельных расширений Redis Stack.
  • Интегрирована поддержка структуры данных JSON, позволяющей сохранять документы в формате JSON в привязке к ключам в Redis. Для выборочного извлечения JSON-документов и доступа к отдельным элементам может приняться язык запросов JSONPath. Присутствует поддержка атомарного обновления, позволяющего вносить изменения в отдельные поля JSON-документа без загрузки всего документа.
  • Добавлена поддержка структур данных в форме временного ряда (запись образует время и набор соответствующих этому времени значений, например, полученных через периодический опрос состояния датчиков или сбор метрик). Для снижения потребления памяти задействованы алгоритмы сжатия подобных данных и предоставлена возможность определения правил прореживания архивных данных (downsampling).
  • Добавлены вероятностные структуры данных: Bloom filter, Cuckoo filter, Count-min sketch, Top-k и t-digest, позволяющие существенно уменьшить размер хранилища при необходимости хранения очень больших объёмов данных за счёт потери точности при выполнении некоторых операций. "Bloom filter" и "Cuckoo filter" позволяют проверить вхождение во множество, допуская ложное определение отсутствующего элемента, но исключая пропуск существующего элемента. "Count-min sketch" прогнозирует число упоминаний значения во множестве. "Top-k" позволяет находить наиболее часто встречающиеся значения. "T-digest" даёт возможность выполнять выборки значений, больше или меньше заданного.
  • В состав включён движок "Redis Query Engine" с поддержкой векторного поиска и возможностями для формирования выборок по содержимому, а не по ключам. Redis Query Engine позволяет создавать дополнительные индексы для данных, размещённых в хэшах и JSON-документах.
  • Расширена поддержка ACL (Access Control Lists), позволяющих управлять доступом к данным на основе ключей и допускающая определение разных наборов правил доступа к командам с возможностью привязки наборов полномочий к каждому пользователю. Например, при помощи ACL можно определить какие пользователи могут подключаться к Redis, к каким ключам имеет доступ пользователь и какие команды может выполнять. В Redis 8 добавлены новые категории ACL для новых структур данных.
  • Добавлены новые команды для работы с хэшами:
    • HGETDEL - выдать и удалить поля хэша по указанному ключу.
    • HGETEX - выдать поля хэша по указанному ключу и указать для них время жизни.
    • HSETEX - выставить поля хэша по указанному ключу и указать для них время жизни.
  • Внесено более 30 оптимизаций производительности, приводящих в некоторых тестах к ускорению выполнения команд на 87%, повышению пропускной способности на 112%, ускорению репликации на 18% и ускорению выборки в Redis Query Engine до 16 раз (за счёт горизонтального и вертикального масштабирования). При прохождении набора из 149 тестов 90 команд стали выполняться быстрее. Значительно возросла пропускная способность, благодаря переводу на многопоточную работу компонентов для разборка команд, обработки запросов клиентов, чтения и записи в сетевые сокеты. Предложена новая реализация механизма многопоточной обработки ввода/вывода (io-threads).
  • Представлен новый механизм репликаций, на 35% меньше потребляющий память и на 18% работающий быстрее. Для исключения блокировок задействованы два отдельных потока репликации - один для передачи изменений на основной узел, а другой для передачи изменений на промежуточные узлы.

Для управления данными в СУБД Redis предоставляются такие команды, как инкремент/декремент, стандартные операции над списками и множествами (объединение, пересечение), переименование ключей, множественные выборки и функции сортировки. Поддерживается два режима хранения: периодическая синхронизация данных на диск и ведение на диске лога изменений. Во втором случае гарантируется полная сохранность всех изменений. Поддерживаются транзакции, позволяющие выполнить за один шаг группу команд, гарантируя непротиворечивость и последовательность (команды от других запросов не могут вклиниться) выполнения заданного набора команд, а в случае проблем позволяя откатить изменения.

Возможна организация master-slave репликации данных на несколько серверов, осуществляемая в неблокирующем режиме. Доступен также режим обмена сообщениями "публикация/подписка", при котором создаётся канал, сообщения из которого распространяются клиентам по подписке. Все данные в полном объёме кэшируются в оперативной памяти. Клиентские библиотеки доступны для большинства популярных языков, включая Perl, Python, PHP, Java, Ruby, Tcl, JavaScript/Node.js, Go и C#.

  1. Главная ссылка к новости (https://redis.io/blog/agplv3/...)
  2. OpenNews: СУБД Redis переходит на проприетарную лицензию. Обсуждение удаления Redis из Fedora
  3. OpenNews: Выпуск СУБД Redis 7.4, переведённый на проприетарные лицензии
  4. OpenNews: Amazon, Google, Oracle, Ericsson и Snap основали Valkey, форк СУБД Redis
  5. OpenNews: Основан проект Redict, который будет развивать форк СУБД Redis
  6. OpenNews: Microsoft открыл код хранилища Garnet, совместимого с Redis
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63175-redis
Ключевые слова: redis
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:11, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Хах, забегали
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:14, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда забегали? С ними просто договорились. Это и была цель.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:56, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Про цель теперь что угодно сказать можно. Редис обладал всей необходимой функциональностью ещё задолго до смены лицензии, поэтому попытки шантажа провалились, ещё и комьюнити оттолнули.
     
     
  • 4.30, Илья (??), 13:37, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Редис обладал всей необходимой функциональностью ещё задолго до смены лицензии

    там есть ещё какая-то функциональность кроме хранения пар ключ-значение?

     
     
  • 5.32, Аноним (32), 15:10, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Pub/Sub мб.
     
  • 3.23, Аноним (23), 13:22, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто договорился, о чём? Ограничения на использование никуда не делось. Поэтому все разумные люди выбирают BSD/MIT.

    Redis Enterprise просто не мог тягаться с Майкрософтом, Гуглом, Амазоном и Ораклом, поэтому начали зажимать их бизнес в пользу своего бизнеса.

     
  • 3.35, test (??), 15:44, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно договорились, заменили во всех дистрах на форк.
     
  • 2.22, Аноним (-), 13:15, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хах, забегали

    Походу стандартный bait-and-switch не прокатил, хотя все стандартно же сделали:

    > Redis поставлялся под разрешительной лицензией BSD, позволявшей не открывать свои
    > изменения, после чего перешёл на проприетарные лицензии RSALv2

    ...взяв "персиссивную" лицензию и понадеявшись что закрыв сорц - всем что-то прищемят. А эти негодяи отфоркаться ухитрились! :)

     
  • 2.41, Аноним (41), 16:25, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой смысл возвращаться к этому продукту? Отошли от лицензии раз - отойдут и еще не раз.
    Жалкие оправдания директора - мол я стратег...
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:12, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Форки стали более успешны? Можно ли провернуть фарш назад? Теперь доверия у корпораций не будет, а ведь это важный компонент многих инфраструктур.
     
     
  • 2.17, Bottle (?), 12:27, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У-у-у, доверия больше не будет! И что? Как миленький будешь пользоваться и добавки просить.
    Скандал с Unity Technologies, скандалы с телеметрией Microsoft, Intel, AMD, платной подпиской Photoshop и цветами Pantone, с Musescore Group, да их не счесть! И где борцуны с корпорациями? Те, кому нужны работающие продукты, просто стиснули зубы и продолжают пользоваться.
    А эфемерный скандал с переходом на альтернативы как стратегия в общем случае не работает.
     
     
  • 3.18, Аноним (2), 12:36, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да вроде ничего из этого не прошло бесследно. И юнити чёт подзагнулась, нет? Никогда столько индюшатины на уе не было, теперь ощущение, что абсолютно все игры на анриал.
     
     
  • 4.24, Аноним (-), 13:23, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да вроде ничего из этого не прошло бесследно. И юнити чёт подзагнулась, нет?
    > Никогда столько индюшатины на уе не было, теперь ощущение, что абсолютно все
    > игры на анриал.

    Юнити вообще - в последнее время не видно, не слышно. Good riddance.

     
  • 4.37, Смузихлеб забывший пароль (?), 15:53, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у анреала, вроде бы как, ранее плюс был в открытых исходниках( не без соблюдения условий кнчн ). В которых вполне можно было что-то подпиливать и оптимизировать или проводить эксперименты
    У юнити - всегда был некоторый огороженный кусок, опенсорсный аналог которого, вроде бы, так и не сделали, в т.ч ввиду усилий самого юнити

    Судя по тому, что даже в РФ, например, открытых вакансий по юнити в неск. раз больше чем по анреалу, дела у юнити не столь плохи как некоторым может показаться

     
     
  • 5.38, Аноним (2), 16:04, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Судя по тому, что даже в РФ, например, открытых вакансий по юнити
    > в неск. раз больше чем по анреалу, дела у юнити не
    > столь плохи как некоторым может показаться

    Ну открыто там может что угодно быть, игр то на нём больше не делают. Но остались невостребованные кодеры, которые больше ничего не умеют. Хотя, основное применение юнити всегда было телефонные игры, а все мы знаем, какие там игры.

     
  • 3.36, penetrator (?), 15:50, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Redis можно в принципе выкинуть, очередное ненужно, а если у тебя проект изначально на подпорках, то ты и за деньги будешь юзать
     
  • 3.44, Аноним (44), 16:31, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я напомню, что провернули Oracle с MySQL. Все просто перешли на форк MariaDB, а MySQL нахрен никому не нужен.
     
     
  • 4.48, Аноним (2), 16:53, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я напомню, что провернули Oracle с MySQL. Все просто перешли на форк
    > MariaDB, а MySQL нахрен никому не нужен.

    Только с тех пор форк загнулся под багами и техническим долгом и все пользователи спешно побежали обратно в лоно родной корпорации.

     
  • 2.28, человек (??), 13:29, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У главного форка Valkey до сих пор нет функционала expire отдельных элементов hash set и sorted set. Приходится эмулировать временность элементов таких структур с помощью своего локального кода.
     
     
  • 3.31, Аноним (2), 14:35, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо, так востребовано. Или есть какие-то причины не спешить с копированием.
     
     
  • 4.45, голос_из_леса (ok), 16:44, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... Или просто не смогли.
     

  • 1.4, Массоны Рептилоиды (?), 11:14, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Блудный сын вернулся
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:18, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Поздно. Корпорации уже форкнули и будут развивать своё.
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:24, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А разговоров-то было
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:39, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:55, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И тут появился третий заяц.
     

  • 1.9, oneMetr (?), 11:50, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая новость.

    Ложечки вернули, осадочек никуда не делся.
    У Айтишников долгая память.
    К сожалению уроком для корпораций это не станет - запахнет баблом и из разработчиков с пользователями опять клей сварят.

     
     
  • 2.13, Аноним (11), 11:59, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    У айтишников такая долгая память, что новые фреймворки каждый раз проходят по старым граблям.
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 16:27, 02/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.12, Андрей (??), 11:58, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    да ладно, в след. раз закроют...
     
  • 1.14, Аноним (14), 12:20, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Монстр всё монстреет, хотя большинству нужнен лишь функционал хранения ключ-значение.
     
     
  • 2.33, Аноним (32), 15:12, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть Memcached для таких
     

  • 1.15, Bottle (?), 12:21, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ещё один аргумент в пользу копилефта.
     

  • 1.16, Аноним (16), 12:27, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > AGPLv3

    Я тут заметил, что особо жадные корпорасты выпускают свое гуано исключительно под копилефтом. Ничего удивительного, ибо пермиссив посвободнее будет. Ну да ладно, уж гуглу-то их насквозь запроприетаренная копилефтная фигня нахрен не упала.

     
     
  • 2.19, anonymous (??), 12:51, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ничего удивительного, ибо пермиссив посвободнее будет

    Ага, пермисив был настолько свободен что коммьюнити свалило с редиса, а корпорации запилили свой форк. Как раз потому что BSD был посвободнее в вашем понимании. А в понимании коммьюнити BSD был несвободным, ведь открытый код закрыли.

    И теперь если redis хочет, чтобы коммьюнити вернулось и вкладывало свои усилия в разработку проекта (хотя бы как тестеров), то ему приходится давать гарантии, что в будущем проект не будет закрыт снова. И такой гарантией стала копилефт лицензния.

    Именно поэтому копилефт является важнейшим аспектом свободы пользователей.

     
     
  • 3.26, Аноним (11), 13:25, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >понимании коммьюнити BSD был несвободным

    А как же форков понаделали?

    >приходится давать гарантии, что в будущем проект не будет закрыт снова

    АГПЛ такое не гарантирует, права на код у компании, захотят - закроют.

     

  • 1.34, Аноним (34), 15:27, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Использую вместо Memcached. Хорошая штука.
     
  • 1.39, Аноним (39), 16:04, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Редиска возвращается...
     

  • 1.43, Анониссимус (?), 16:28, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Красавцы! Но почему-то я не увидел, как редис цинично перетянул к себе все наработки valkey (если они там вообще были). Но в целом сработали хорошо. Заставить халявщиков поработать, особенно если эти халявщики — корпорации из топ 10, — это дорогого стоит.
     
  • 1.46, Аноним (46), 16:45, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > При использовании AGPL-компонентов в работе сетевых сервисов, разработчик обязан предоставить пользователю исходный код всех внесённых в эти компоненты изменений, даже если лежащее в основе сервиса программное обеспечение не распространяется и используется исключительно во внутренней инфраструктуре для организации работы сервиса.

    То есть открытый редис всё ещё не годится для бизнеса, всё равно надо покупать коммерческую лицензию. Зачем это делать, если есть аж два форка от локомотивов индустрии и без этих ограничений? Где предполагается использовать редис в таком случае? Опенсорсных сервисов и проектов такого масштаба где он мог бы понадобится не существует. Для остального достаточно Valkey.

     
  • 1.47, голос_из_леса (ok), 16:52, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кэш с возможностью ограничения времени хранения. И все, больше от редиски не надо.

    А все эти поиски, вектора и прочее... Новый франкенштейн на подходе. Очередная глючная помеcь эластика с постгресом выходит.

     

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