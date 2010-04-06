Проект Redis вернулся на использование открытой лицензии. Представлен Redis 8.0

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|3.11, Аноним (11), 11:56, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Про цель теперь что угодно сказать можно. Редис обладал всей необходимой функциональностью ещё задолго до смены лицензии, поэтому попытки шантажа провалились, ещё и комьюнити оттолнули.
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|4.30, Илья (??), 13:37, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Редис обладал всей необходимой функциональностью ещё задолго до смены лицензии
там есть ещё какая-то функциональность кроме хранения пар ключ-значение?
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|3.23, Аноним (23), 13:22, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто договорился, о чём? Ограничения на использование никуда не делось. Поэтому все разумные люди выбирают BSD/MIT.
Redis Enterprise просто не мог тягаться с Майкрософтом, Гуглом, Амазоном и Ораклом, поэтому начали зажимать их бизнес в пользу своего бизнеса.
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|3.35, test (??), 15:44, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно договорились, заменили во всех дистрах на форк.
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|2.22, Аноним (-), 13:15, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хах, забегали
Походу стандартный bait-and-switch не прокатил, хотя все стандартно же сделали:
> Redis поставлялся под разрешительной лицензией BSD, позволявшей не открывать свои
> изменения, после чего перешёл на проприетарные лицензии RSALv2
...взяв "персиссивную" лицензию и понадеявшись что закрыв сорц - всем что-то прищемят. А эти негодяи отфоркаться ухитрились! :)
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|2.41, Аноним (41), 16:25, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какой смысл возвращаться к этому продукту? Отошли от лицензии раз - отойдут и еще не раз.
Жалкие оправдания директора - мол я стратег...
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|1.2, Аноним (2), 11:12, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Форки стали более успешны? Можно ли провернуть фарш назад? Теперь доверия у корпораций не будет, а ведь это важный компонент многих инфраструктур.
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|2.17, Bottle (?), 12:27, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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У-у-у, доверия больше не будет! И что? Как миленький будешь пользоваться и добавки просить.
Скандал с Unity Technologies, скандалы с телеметрией Microsoft, Intel, AMD, платной подпиской Photoshop и цветами Pantone, с Musescore Group, да их не счесть! И где борцуны с корпорациями? Те, кому нужны работающие продукты, просто стиснули зубы и продолжают пользоваться.
А эфемерный скандал с переходом на альтернативы как стратегия в общем случае не работает.
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|3.18, Аноним (2), 12:36, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да вроде ничего из этого не прошло бесследно. И юнити чёт подзагнулась, нет? Никогда столько индюшатины на уе не было, теперь ощущение, что абсолютно все игры на анриал.
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|4.24, Аноним (-), 13:23, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да вроде ничего из этого не прошло бесследно. И юнити чёт подзагнулась, нет?
> Никогда столько индюшатины на уе не было, теперь ощущение, что абсолютно все
> игры на анриал.
Юнити вообще - в последнее время не видно, не слышно. Good riddance.
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|4.37, Смузихлеб забывший пароль (?), 15:53, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у анреала, вроде бы как, ранее плюс был в открытых исходниках( не без соблюдения условий кнчн ). В которых вполне можно было что-то подпиливать и оптимизировать или проводить эксперименты
У юнити - всегда был некоторый огороженный кусок, опенсорсный аналог которого, вроде бы, так и не сделали, в т.ч ввиду усилий самого юнити
Судя по тому, что даже в РФ, например, открытых вакансий по юнити в неск. раз больше чем по анреалу, дела у юнити не столь плохи как некоторым может показаться
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|5.38, Аноним (2), 16:04, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Судя по тому, что даже в РФ, например, открытых вакансий по юнити
> в неск. раз больше чем по анреалу, дела у юнити не
> столь плохи как некоторым может показаться
Ну открыто там может что угодно быть, игр то на нём больше не делают. Но остались невостребованные кодеры, которые больше ничего не умеют. Хотя, основное применение юнити всегда было телефонные игры, а все мы знаем, какие там игры.
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|3.36, penetrator (?), 15:50, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Redis можно в принципе выкинуть, очередное ненужно, а если у тебя проект изначально на подпорках, то ты и за деньги будешь юзать
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|3.44, Аноним (44), 16:31, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я напомню, что провернули Oracle с MySQL. Все просто перешли на форк MariaDB, а MySQL нахрен никому не нужен.
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|4.48, Аноним (2), 16:53, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я напомню, что провернули Oracle с MySQL. Все просто перешли на форк
> MariaDB, а MySQL нахрен никому не нужен.
Только с тех пор форк загнулся под багами и техническим долгом и все пользователи спешно побежали обратно в лоно родной корпорации.
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|2.28, человек (??), 13:29, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У главного форка Valkey до сих пор нет функционала expire отдельных элементов hash set и sorted set. Приходится эмулировать временность элементов таких структур с помощью своего локального кода.
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|3.31, Аноним (2), 14:35, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо, так востребовано. Или есть какие-то причины не спешить с копированием.
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|1.9, oneMetr (?), 11:50, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хорошая новость.
Ложечки вернули, осадочек никуда не делся.
У Айтишников долгая память.
К сожалению уроком для корпораций это не станет - запахнет баблом и из разработчиков с пользователями опять клей сварят.
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|2.13, Аноним (11), 11:59, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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У айтишников такая долгая память, что новые фреймворки каждый раз проходят по старым граблям.
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|1.14, Аноним (14), 12:20, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Монстр всё монстреет, хотя большинству нужнен лишь функционал хранения ключ-значение.
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|1.16, Аноним (16), 12:27, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> AGPLv3
Я тут заметил, что особо жадные корпорасты выпускают свое гуано исключительно под копилефтом. Ничего удивительного, ибо пермиссив посвободнее будет. Ну да ладно, уж гуглу-то их насквозь запроприетаренная копилефтная фигня нахрен не упала.
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|2.19, anonymous (??), 12:51, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ничего удивительного, ибо пермиссив посвободнее будет
Ага, пермисив был настолько свободен что коммьюнити свалило с редиса, а корпорации запилили свой форк. Как раз потому что BSD был посвободнее в вашем понимании. А в понимании коммьюнити BSD был несвободным, ведь открытый код закрыли.
И теперь если redis хочет, чтобы коммьюнити вернулось и вкладывало свои усилия в разработку проекта (хотя бы как тестеров), то ему приходится давать гарантии, что в будущем проект не будет закрыт снова. И такой гарантией стала копилефт лицензния.
Именно поэтому копилефт является важнейшим аспектом свободы пользователей.
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|3.26, Аноним (11), 13:25, 02/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>понимании коммьюнити BSD был несвободным
А как же форков понаделали?
>приходится давать гарантии, что в будущем проект не будет закрыт снова
АГПЛ такое не гарантирует, права на код у компании, захотят - закроют.
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|1.43, Анониссимус (?), 16:28, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Красавцы! Но почему-то я не увидел, как редис цинично перетянул к себе все наработки valkey (если они там вообще были). Но в целом сработали хорошо. Заставить халявщиков поработать, особенно если эти халявщики — корпорации из топ 10, — это дорогого стоит.
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|1.46, Аноним (46), 16:45, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> При использовании AGPL-компонентов в работе сетевых сервисов, разработчик обязан предоставить пользователю исходный код всех внесённых в эти компоненты изменений, даже если лежащее в основе сервиса программное обеспечение не распространяется и используется исключительно во внутренней инфраструктуре для организации работы сервиса.
То есть открытый редис всё ещё не годится для бизнеса, всё равно надо покупать коммерческую лицензию. Зачем это делать, если есть аж два форка от локомотивов индустрии и без этих ограничений? Где предполагается использовать редис в таком случае? Опенсорсных сервисов и проектов такого масштаба где он мог бы понадобится не существует. Для остального достаточно Valkey.
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|1.47, голос_из_леса (ok), 16:52, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кэш с возможностью ограничения времени хранения. И все, больше от редиски не надо.
А все эти поиски, вектора и прочее... Новый франкенштейн на подходе. Очередная глючная помеcь эластика с постгресом выходит.
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