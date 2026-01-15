Релиз загрузочного менеджера GNU GRUB 2.14

|
|1.3, Аноним (3), 11:32, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ура! Раньше приходилось собирать из гита, чтобы без костылей грузить системы с рутом на luks+lvm+btrfs. Надеюсь, дистрибутивы не будут тянуть с переходом на новую версию.
|
|
|
|
|
|3.12, Аноним (-), 12:04, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> зачем на BTRFS LVM ?
Чтобы ты мог делать снапшоты делая снапшоты 😎
> Как это работает ???
А кто сказал что это работает!
|
|2.17, Аноним (17), 12:13, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Здорово, что для luks теперь не нужно будет менять хеш на pbkdf с аргона. Но не понятно ради каких других плюшек нужно было собирать с сорсов? Просвяти, пожалуйста
|
|
|
|3.35, Аноним (35), 14:02, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Linux это source based операционная система, здесь это нормальный способ устанавливать программы: ./configure && make && make install
|
|1.4, Аноним (4), 11:33, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
С одной стороны хоть какое-то развитие - uki, tpm, argon2. С другой зачем дистрибутивы продолжают тянуть это динозавра, когда есть systemd-boot?
|
|
|
|2.14, Аноним (14), 12:05, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"Can only launch binaries from the ESP it is installed to or from the Extended Boot Loader Partition (XBOOTLDR partition) on the same disk."
Мне не нужно, чтобы в моём EFI разделе были гигабайты мусора, хватит и 100 МБ размера, всё. А все ядра, иниты и прочее должно быть на разделе с системой
|
|
|
|3.16, User (??), 12:11, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Главное - вот шифт семь раз подряд не давай нажимать. Можно даже выковырять для надежности...
|
|3.18, Аноним (18), 12:24, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как-то странно, NetBSDшный загрузчик, который режит в EFI-разделе, умеет откуда угодно загружать ядро.
|
|
|
|4.34, Аноним (34), 14:01, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ты главное остальной софт с заглушками от системды не сравнивай
|
|2.26, penetrator (?), 13:03, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
загрузку ядра с шифрованного раздела /boot оно не умеет, все должно лежать в открытом EFI
|
|
|
|3.28, Аноним (28), 13:08, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Secure Boot с собственными ключами и UKI решает эту проблему.
|
|1.5, Аноним (5), 11:36, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Реализована опция "--disable-cli" для блокировки интерфейса командной строки GRUB и запрета редактирования элементов меню.
Почему опция по блокировке редактирования меню называется disable cli?
|
|
|
|2.13, _kp (ok), 12:04, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
cli = Command Line Interface
Видимо сперва запретили только cli, а потом агония запретов понеслась, и запретили и меню, но отдельную команду делать не стали
|
|
|
|2.11, Аноним (-), 12:02, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Самый функциональный загрузчик и ни одной строчки Rust.
Угу.
Скорее всего это как-то связано с ссылками из новости :)
- 6 уязвимостей в загрузчике GRUB2 (opennet.ru/opennews/art.shtml?num=64298)
запись за пределы выделенного буфера, use-after-free
- в загрузчике GRUB2 выявлена 21 уязвимость (opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62771)
запись за границу буфера, переполнения буфера, целочисленные переполнения, доступ по
нулевому указателю, обращение к памяти после её освобождения
|
|
|
|
|
|4.23, Аноним (-), 12:30, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Зато всё работает и грузится
Грузится не только для тебя, но и для того чувака, который взял твой ноут без спроса.
Чего только стоит обход пароля нажав 28 раз бекспейс.
|
|
|
|
|
|6.37, Аноним (37), 14:19, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Отличный совет!
Может еще комп примотать изолентой к батарее?
|
|
|
|7.39, 1 (??), 14:52, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не ставить пароль и контр-аргументировать батареей и изолентой это сильный ход, да. Главное, очень логинчый
|
|
|
|2.33, Аноним (33), 13:58, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да ладно? На днях буквально консультировал пользователя, который таскает ноут в командировки и хотел бы зашифровать данные на случай кражи ноута и извлечении из него накопителя.
При этом, ноутом дома пользуются другие члены семьи, для которых создана отдельная учётка.
Пользователь не придумал ничего лучше, как вводить два пароля (чтобы расшифровать накопитель при загрузке и чтобы войти в систему). Тут-то я ему и подсказал, что можно настроить авторазблокировку с помощью TPM, что избавляет от нужды каждый раз вводить первый пароль. Естественно, все необходимые бэкапы у него сделаны, на случай, если проц или материнка сдохнут (но их и без шифрования нужно делать, ведь сдохнуть может сам накопитель).
|
|1.15, Аноним (15), 12:09, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Простейшая задача начальной загрузки различных ОС в итоге превратилась в монструозное bloatware.
Второе начало термодинамики (энтропия может только возрастать) в действии.
|
|
|
|2.30, Аноним (30), 13:34, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Простейшая
Никогда не была простой.
>превратилась
Достигла уровня дедовских TrueЪ ЪUNIXЪ реализаций со встроенным фортом.
|
|1.20, anonymous (??), 12:27, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
до сих пор пользуюсь первым грубом и доволен как слон.
никаких сложностей, простой конфиг - загрузка.
а если что пошло не так можно перейти в консоль, поправить конфиг - загрузиться.
а не так как во втором, где на каждых чих пересборка нужна.
|
|1.25, Аноним (25), 12:47, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>поддержка дат, не попадающих в диапазон 1901-2038
Джва года ждал... Ой, то есть, больше.
|
|1.27, Джон Титор (ok), 13:05, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>> Добавлена поддержка файловой системы EROFS (Extendable Read-Only File System), разработанной компанией Huawei для использования на разделах, доступных в режиме только для чтения.
На сколько оно повышает производительность? Если на NVMe носителе создать такую ФС для статических данных веба - ощущу ли я улучшение производительности?
|
|1.29, Джон Титор (ok), 13:13, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>> Добавлена поддержка файловой системы EROFS (Extendable Read-Only File System), разработанной компанией Huawei для использования на разделах, доступных в режиме только для чтения.
>> При сжатии используется метод, формирующий выходные блоки фиксированного размера (в существующих ФС разбивка на блоки фиксированного размера ведётся до сжатия, а после сжатия на выходе получаются блоки разного размера), что позволяет избавиться от траты ресурсов на чтение остаточного заполнения;
>>В кластере может сохраняться один или несколько блоков со сжатыми данными. Хранимые данные размещаются в блоках фиксированного размера, но распаковываются в цепочки произвольной длины.
> На сколько оно повышает производительность? Если на NVMe носителе создать такую ФС для статических данных веба - ощущу ли я улучшение производительности?
Правильно ли я понимаю? Увеличение производительности может быть существенной только при наличии большого количества маленьких файлов? Т.е. в целом для статических данных веба оно не имеет существенного значения.
|
|1.36, Аноним (35), 14:04, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я не смог последнюю версию в mbr поставить, образ слишком большой. Предыдущая поставилась.
|