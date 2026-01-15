Релиз загрузочного менеджера GNU GRUB 2.14

После двух лет разработки представлен стабильный релиз модульного многоплатформенного менеджера загрузки GNU GRUB 2.14 (GRand Unified Bootloader). GRUB поддерживает широкий спектр платформ, включая обычные ПК с BIOS, платформы IEEE-1275 (оборудование на базе PowerPC/Sparc64), EFI-системы, системы с процессорами RISC-V, Loongson, Itanium, ARM, ARM64, LoongArch и ARCS (SGI), устройства, использующие свободный пакет CoreBoot. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3. Основные новшества: Добавлена поддержка контроля целостности данных в логических томах LVM (LVM LV), реализуемая при помощи dm-integrity.

Добавлена поддержка конфигураций, использующих LVM cachevol для ускорения доступа к медленным дискам за счёт кэширования данных на быстрых накопителях.

Добавлена поддержка файловой системы EROFS (Extendable Read-Only File System), разработанной компанией Huawei для использования на разделах, доступных в режиме только для чтения. Структура EROFS существенно упрощена за счёт отбрасывания при реализации некоторых областей метаданных, таких как битовая карта свободных блоков. EROFS поддерживает хранение данных в сжатом виде, но использует иной подход для хранения сжатых блоков, оптимизированный для достижения высокой производительности при случайном доступе к данным.

Добавлена возможность размещения блока с переменными окружения GRUB в зарезервированную область заголовка файловой системы Btrfs. В подобных переменных могут сохраняться данные об используемом по умолчанию загрузочном разделе.

Добавлена поддержка запуска EFI-образов GRUB в режиме защиты NX (No Execute), запрещающем исполнение инструкций в областях памяти, специально не помеченных, как допустимые для исполнения.

Добавлена поддержка протокола Shim loader, используемого для верифицированной загрузки shim-прослойки для загрузки в режиме UEFI Secure Boot.

Добавлена поддержка загрузки унифицированных образов ядра UKI (Unified Kernel Image), объединяющих обработчик для загрузки ядра из UEFI (UEFI boot stub), образ ядра Linux и загружаемое в память системное окружение initrd, применяемое для начальной инициализации на стадии до монтирования корневой ФС. UKI-образ оформляется в виде одного исполняемого файла в формате PE, который может быть загружен при помощи традиционных загрузчиков или напрямую вызван из прошивки UEFI.

Добавлена поддержка универсальной конфигурации загрузчика в формате BLS (Boot Loader Specification), для разбора которой реализована команда blscfg.

Добавлена поддержка схемы хэширования паролей Argon2.

Добавлена поддержка механизма "TPM2 key protector" для автоматической разблокировки зашифрованного раздела при загрузке, благодаря хранению информации для расшифровки ключей в TPM (Trusted Platform Module).

Добавлена поддержка прикрепляемой цифровой подписи (Appended Signature, применяется для прикрепления подписи к модулям ядра Linux без изменения самого файла) при верификации загрузки в режиме Secure Boot на системах PowerPC.

Реализована опция "--disable-cli" для блокировки интерфейса командной строки GRUB и запрета редактирования элементов меню.

Добавлена поддержка дат, не попадающих в диапазон 1901-2038.

Добавлена поддержка распаковки данных, сжатых при помощи алгоритма ZSTD.

Осуществлён переход на использование новой ветки криптографической библиотеки Libgcrypt 1.11.0 (ранее использовался выпуск libgcrypt 1.5.3, сформированный в 2013 году).

Устранены накопившиеся уязвимости (1, 2).



