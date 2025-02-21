The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

В загрузчике GRUB2 выявлена 21 уязвимость

21.02.2025 21:01

Опубликованы сведения о 21 уязвимости в загрузчике GRUB2, большинство из которых приводят к переполнению буфера и могут использоваться для обхода механизма верифицированной загрузки UEFI Secure Boot. Проблемы пока устранены только в виде патча. Статус устранения уязвимостей в дистрибутивах можно оценить на данных страницах: Debian, Ubuntu, SUSE, RHEL, Fedora. Для устранения проблем в GRUB2 недостаточно просто обновить пакет, требуется также сформировать новые внутренние цифровые подписи и обновлять инсталляторы, загрузчики, пакеты с ядром, fwupd-прошивки и shim-прослойку.

Выявленные уязвимости:

  • CVE-2024-45774: запись за границу буфера при разборе специально оформленных JPEG-изображений.
  • CVE-2024-45776, CVE-2024-45777: целочисленные переполнения при чтении специально оформленных mo-файлов, приводящие к записи за пределы буфера.
  • CVE-2024-45778, CVE-2024-45779: целочисленные переполнения при работе с повреждённой файловой системой BFS, приводящие к переполнению буфера.
  • CVE-2024-45780: целочисленное переполнение при обработке специально оформленных tar-архивов, приводящее к записи за пределы буфера.
  • CVE-2024-45781, CVE-2025-0677: переполнения буфера при работе с повреждённой файловой системой UFS.
  • CVE-2024-45782, CVE-2025-1125: переполнения буфера при монтировании специально оформленного раздела HFS.
  • CVE-2025-0622: обращение к памяти после её освобождения при манипуляциях с модулями, может привести к выполнению кода атакующего.
  • CVE-2025-0624: переполнение буфера при сетевой загрузке.
  • CVE-2025-0678: переполнения буфера при работе с повреждённой файловой системой Squash4.
  • CVE-2025-0684: переполнения буфера при манипуляциях с символическими ссылками в ФС Reiserfs.
  • CVE-2025-0685: переполнения буфера при манипуляциях с символическими ссылками в ФС JFS.
  • CVE-2025-0685: переполнения буфера при манипуляциях с символическими ссылками в ФС ROMFS.
  • CVE-2025-0689: переполнения буфера при работе со специально модифицированным разделом UDF.
  • CVE-2025-0690: переполнения буфера при получении специально оформленных данных с клавиатуры.
  • CVE-2025-1118: обход режима изоляции Lockdown и извлечение произвольного содержимого памяти через выполнение команды dump.
  • CVE-2024-45775: отсутствие проверки кода ошибки при выделении памяти при разборе переданных аргументов может привести к повреждению данных IVT (Interrupt Vector Table).
  • CVE-2024-45783: доступ по нулевому указателю при монтировании некорректной ФС HFS+.

В большинстве Linux-дистрибутивов для верифицированной загрузки в режиме UEFI Secure Boot используется небольшая прослойка shim, заверенная цифровой подписью Microsoft. Данная прослойка верифицирует GRUB2 собственным сертификатом, что позволяет разработчикам дистрибутивов не заверять каждое обновление ядра и GRUB в Microsoft. Уязвимости в GRUB2 позволяют добиться выполнения своего кода на этапе после успешной верификации shim, но до загрузки операционной системы, вклинившись в цепочку доверия при активном режиме Secure Boot и получив полный контроль за дальнейшим процессом загрузки, например, для загрузки другой ОС, модификации компонентов операционной системы и обхода защиты Lockdown.

Для блокирования уязвимости без отзыва цифровой подписи дистрибутивы могут использовать механизм SBAT (UEFI Secure Boot Advanced Targeting), поддержка которого реализована для GRUB2, shim и fwupd в большинстве популярных дистрибутивов Linux. SBAT разработан совместно с Microsoft и подразумевает добавление в исполняемые файлы компонентов UEFI дополнительных метаданных, которые включают информацию о производителе, продукте, компоненте и версии. Указанные метаданные заверяются цифровой подписью и могут отдельно включаться в списки разрешённых или запрещённых компонентов для UEFI Secure Boot.

SBAT позволяет блокировать использование цифровой подписи для отдельных номеров версий компонентов без необходимости отзыва ключей для Secure Boot. Блокирование уязвимостей через SBAT не требует использования списка отозванных сертификатов UEFI (dbx), а производится на уровне замены внутреннего ключа для формирования подписей и обновления GRUB2, shim и других поставляемых дистрибутивами загрузочных артефактов. До внедрения SBAT, обновление списка отозванных сертификатов (dbx, UEFI Revocation List) было обязательным условием полного блокирования уязвимости, так как атакующий, независимо от используемой операционной системы, мог для компрометации UEFI Secure Boot использовать загрузочный носитель со старой уязвимой версией GRUB2, заверенной цифровой подписью.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость в патчах Red Hat к загрузчику GRUB2, позволяющая обойти проверку пароля
  3. OpenNews: Релиз загрузочного менеджера GNU GRUB 2.12
  4. OpenNews: Уязвимость в NTFS-драйвере из состава GRUB2, позволяющая выполнить код и обойти UEFI Secure Boot
  5. OpenNews: Две уязвимости в GRUB2, позволяющие обойти защиту UEFI Secure Boot
  6. OpenNews: Разбор сути SBAT и проблем с обновлением к Windows, повлиявшим на загрузку Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62771-grub
Ключевые слова: grub, uefi, boot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним Максим (?), 21:32, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    "Си безопасен"
     
     
  • 2.4, Анонимусс (-), 21:35, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    >  "Си безопасен"

    "Настоящий сишник никогда бы не допустил такую... такую 21 ошибку"

     
     
  • 3.27, User (??), 22:15, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но делать ничего мы, НАСТОЯЩИЕ сишники конечно же не будем...
     
     
  • 4.39, Аноним (39), 23:00, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    настоящие сишники на зарплате сидят и работы своей у них море, не до открытых проектов.  а после всех DEI и COC и желания нет...
     

  • 1.3, Анонимусс (-), 21:34, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хаха! Сишников решили просто добить на этой неделе!

    > запись за границу буфера
    > переполнения буфера
    > целочисленные переполнения
    > доступ по нулевому указателю
    > обращение к памяти после её освобождения

    Просто сишное бинго!
    Вот что бывает, если пишешь на дырявых языках из середины 70х!

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 22:02, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ненаписанные проги на расте не глючат знаешь почему, да?
     
     
  • 3.38, Аноним (-), 22:59, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что их писали профи, в отличии от?
    Тут недавно кидали ссылку - у гугла в раст коде в андроиде на 1.5 миллиона строк, ни одной ошибки по памяти.
     

  • 1.6, Аноним (6), 21:41, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > могут использоваться для обхода механизма верифицированной загрузки UEFI Secure Boot

    а может не могут а может она вообще не нужна была изначально

     
  • 1.7, Аноним (7), 21:43, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А точно ли можно доверять майкрософту который заставляет всех подписывать все его подписями?

    Верим на слово?

     
     
  • 2.14, Аноним (-), 21:54, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А точно ли можно доверять майкрософту который заставляет
    > всех подписывать все его подписями?

    Так не доверяйте. И на ноутах линух перестанет грузиться нормально.

    И при чем тут мелкософт? Это разве они груб пишут? А не GNU?

     
     
  • 3.24, Аноним (23), 22:05, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/

    > Так не доверяйте. И на ноутах линух перестанет грузиться нормально.
    > И при чем тут мелкософт? Это разве они груб пишут? А не
    > GNU?

    При том что на кой его недоделанные приблуды нужны в ноутбуках... чтоб "нормально" грузить линукс. Ты нормальный вообще?


     
  • 3.25, Аноним (-), 22:07, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему перестанет? Подписывайте своими ключами.

    Вообще, если углубиться в историю (но это надо читать, это скучно, гораздо веселее распространять FUD о том, что SB это изобретение клятых майков для курощения линуксоидов), то выяснится, что Microsoft этим занимается потому, что никто другой из участников UEFI Forum не горел желанием это на себя взвалить.

     

  • 1.8, Аноним (-), 21:45, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Опубликованы сведения о 21 уязвимости в загрузчике GRUB2,
    > большинство из которых приводят к переполнению буфера

    "Ой, кто же это наделал?.. ой-ой, вот кто же это наделал??"

    В треда призывается аноним Ян
    opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/136071.html#44

    Ув. Ян, вы говорили что пишите на си и не допускаете таких глупых ошибок.
    Вы могли бы помочь своим недалеким коллегам из GRUB и научить их?

     
  • 1.9, Аноним (9), 21:46, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Знаете почему находят уязвимости в программах уровня GRUB2 написанных на C, но не находят в таких же написанных на Rust?
    Потому что программы первого вида существуют и пользуются популярностью.
     
     
  • 2.11, НяшМяш (ok), 21:49, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Причина тряски?
     
     
  • 3.18, Аноним (9), 21:58, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Причина тряски анонимов в комментариях?
    На это не нужна причина, нас всегда трясёт.
    О чём бы ни была новость.
    Хоть C, хоть Rust.
    Хоть Gnome, хоть KDE.
    Хоть Linux, хоть FreeBSD.
    Хоть Ubuntu, хоть Fedora.
    Хоть Valve с Team Fortress, хоть VK с Nau Engine.

    Зайди в любую новость - там дискотека паркинсонщиков.  

     
  • 3.42, Нуину (?), 23:41, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где он не прав? Вы уже используете какой-то бутлоэдер на расте? Поделитесь?
     
  • 2.19, Аноним (19), 21:59, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что с е-лицом?
     
  • 2.31, verh010m (ok), 22:27, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Программы второго вида, возможно, тоже существуют и в них могут находить такие же ошибки. Но знаешь, контора топит за руст и сообщение о таких вещах попахивает отрицанием холокоста
     

  • 1.12, Аноним (12), 21:50, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там вроде была "уязвимость" вида "зажать del чтобы обойти secure boot", после такого ещё остались пользователи у этой шляпы? Кому она нужна в эпоху uefi, efistub ж есть?
     
     
  • 2.28, Аноним (-), 22:22, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Там вроде была "уязвимость" вида "зажать del

    Нужно 28 раз нажать Back Space в поле с именем пользователя или паролем, после чего будет запущена консоль GRUB, из которой можно загрузить собственное ядро (например, с USB-накопителя), получить доступ к данным на дисках или повредить имеющиеся данные.
    opennet.ru/opennews/art.shtml?num=43536

    Новость за 2015 год, а сама проблема с декабря 2009 года.

    В общем... в GRUB2 все стабильно.
    Дыры на месте. Сишники тоже не изменились)))

     
     
  • 3.34, Аноним (34), 22:44, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в 2015 я еще лилу юзал
     

  • 1.13, Аноним (13), 21:52, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если вы напишете низкоуровневые программы на rust там будет сплошной unsafe поэтому это мало что даст.
     
     
  • 2.29, Вася Пупкин (?), 22:25, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему вы никак не можете понять простую мыль из новости в новость, что не 'сплошной', а только тонкая необходимая низкоуровневая часть и та довольно сильно проверяется компиляторм
     
     
  • 3.32, Аноним (-), 22:40, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Почему вы никак не можете понять простую мыль из новости в новость

    Потому что для этого думать нужно))
    А тут твою сишку-любимку посмели обидеть! Кровь застилает глаза и оно бежит строчить коменты!

    Лучше бы задумались как в сишке писать без таких тупых багов!
    Вы патч посмотрите.

    lists.gnu.org/archive/html/grub-devel/2025-02/msg00025.html
    -    grub_strcpy (symlink, (char *) data->inode.symlink);
    +    grub_strlcpy (symlink, (char *) data->inode.symlink, sz);

    Этого grub_strlcpy, кстати вообще не было - его дописали для фикса
    lists.gnu.org/archive/html/grub-devel/2025-02/msg00027.html


    lists.gnu.org/archive/html/grub-devel/2025-02/msg00055.html
    -  while (*src != '\0')
    +  while (*src != '\0' && c > 0)

    lists.gnu.org/archive/html/grub-devel/2025-02/msg00092.html
    -      char *val = grub_malloc (2 * taglength + 1);
    +      char *val;
    +
    +      if (grub_mul (taglength, 2, &len) || grub_add (len, 1, &len))
    +       return grub_error (GRUB_ERR_OUT_OF_RANGE, N_("tag length overflow"));
    +
    +      val = grub_malloc (len);

     
     
  • 4.37, Аноним (39), 22:58, 21/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 4.41, Аноним (6), 23:30, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Потому что для этого думать нужно))

    и где можно посмотреть на твой продуманный загрузчик на расте?

     

  • 1.15, Tron is Whistling (?), 21:54, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот всё кроме CVE-2025-0624 - такое, что для этого нужно заранее в систему под рутом попасть, т.е. от обхода синекуребута уже толку нет.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 21:59, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зато программа на расте будет опасна всегда.
     

  • 1.26, Аноним (26), 22:14, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В загрузчике GRUB2 выявлена 21 уязвимость

    А ещё он медленный дико: ему для загрузки ядра обычно нужны секунды, в то время как syslinux и systemd-boot справляются за десятки-сотни мс.

     
     
  • 2.36, Аноним (36), 22:55, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > медленный дико

    Быстрый он насколько это можно, просто там драйвер графики очень очень убогий - и это сделано в угоду совместимости.

     

  • 1.30, мяв (?), 22:27, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    что в очередной раз подтверждает не особую нужность этой прелести, в виду существования uki/refind/sdboot.
    правда, каким боком grub к ядерному lockdown ? или у него там свой ?
     
  • 1.33, Аноним (33), 22:41, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шёл сишник через буфер...
     

  • 1.40, _kp (ok), 23:11, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ой, уязвимости. Срочно бежать исправлять?
    Нет.

    >>большинство..  для обхода .. загрузки UEFI Secure Boot

    Создают эту часть кода, багов и подобных свистелок, как и латают, не из любви к искусству, а за оплату копоративными спонсорами.
    А большинству на это пофиг.

    Теперь подумаем, а кто же пишет г-код? Если для UEFI, то подозрения на Микрософт.
    А если так, то новость столько о Grub, сколько о запахе от рук. ;)

     
  • 1.43, Нуину (?), 23:43, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не вижу в кодобазе grub санитайзеров и фазинга. А эти уязвимости пофиксились бы рантайм проверками границ как в расте. Оно вам надо? Ну вставьте тогда.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру