В загрузчике GRUB2 выявлена 21 уязвимость

> Почему вы никак не можете понять простую мыль из новости в новость Потому что для этого думать нужно))

А тут твою сишку-любимку посмели обидеть! Кровь застилает глаза и оно бежит строчить коменты! Лучше бы задумались как в сишке писать без таких тупых багов!

Вы патч посмотрите. lists.gnu.org/archive/html/grub-devel/2025-02/msg00025.html

- grub_strcpy (symlink, (char *) data->inode.symlink);

+ grub_strlcpy (symlink, (char *) data->inode.symlink, sz); Этого grub_strlcpy, кстати вообще не было - его дописали для фикса

lists.gnu.org/archive/html/grub-devel/2025-02/msg00027.html

lists.gnu.org/archive/html/grub-devel/2025-02/msg00055.html

- while (*src != '\0')

+ while (*src != '\0' && c > 0) lists.gnu.org/archive/html/grub-devel/2025-02/msg00092.html

- char *val = grub_malloc (2 * taglength + 1);

+ char *val;

+

+ if (grub_mul (taglength, 2, &len) || grub_add (len, 1, &len))

+ return grub_error (GRUB_ERR_OUT_OF_RANGE, N_("tag length overflow"));

+

+ val = grub_malloc (len);