В загрузчике GRUB2 выявлена 21 уязвимость

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|2.4, Анонимусс (-), 21:35, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> "Си безопасен"
"Настоящий сишник никогда бы не допустил такую... такую 21 ошибку"
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|3.27, User (??), 22:15, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но делать ничего мы, НАСТОЯЩИЕ сишники конечно же не будем...
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|4.39, Аноним (39), 23:00, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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настоящие сишники на зарплате сидят и работы своей у них море, не до открытых проектов. а после всех DEI и COC и желания нет...
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|1.3, Анонимусс (-), 21:34, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Хаха! Сишников решили просто добить на этой неделе!
> запись за границу буфера
> переполнения буфера
> целочисленные переполнения
> доступ по нулевому указателю
> обращение к памяти после её освобождения
Просто сишное бинго!
Вот что бывает, если пишешь на дырявых языках из середины 70х!
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|3.38, Аноним (-), 22:59, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому что их писали профи, в отличии от?
Тут недавно кидали ссылку - у гугла в раст коде в андроиде на 1.5 миллиона строк, ни одной ошибки по памяти.
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|1.6, Аноним (6), 21:41, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> могут использоваться для обхода механизма верифицированной загрузки UEFI Secure Boot
а может не могут а может она вообще не нужна была изначально
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|1.7, Аноним (7), 21:43, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А точно ли можно доверять майкрософту который заставляет всех подписывать все его подписями?
Верим на слово?
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|2.14, Аноним (-), 21:54, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А точно ли можно доверять майкрософту который заставляет
> всех подписывать все его подписями?
Так не доверяйте. И на ноутах линух перестанет грузиться нормально.
И при чем тут мелкософт? Это разве они груб пишут? А не GNU?
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|3.24, Аноним (23), 22:05, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так не доверяйте. И на ноутах линух перестанет грузиться нормально.
> И при чем тут мелкософт? Это разве они груб пишут? А не
> GNU?
При том что на кой его недоделанные приблуды нужны в ноутбуках... чтоб "нормально" грузить линукс. Ты нормальный вообще?
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|3.25, Аноним (-), 22:07, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему перестанет? Подписывайте своими ключами.
Вообще, если углубиться в историю (но это надо читать, это скучно, гораздо веселее распространять FUD о том, что SB это изобретение клятых майков для курощения линуксоидов), то выяснится, что Microsoft этим занимается потому, что никто другой из участников UEFI Forum не горел желанием это на себя взвалить.
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|1.8, Аноним (-), 21:45, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Опубликованы сведения о 21 уязвимости в загрузчике GRUB2,
> большинство из которых приводят к переполнению буфера
"Ой, кто же это наделал?.. ой-ой, вот кто же это наделал??"
В треда призывается аноним Ян
opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/136071.html#44
Ув. Ян, вы говорили что пишите на си и не допускаете таких глупых ошибок.
Вы могли бы помочь своим недалеким коллегам из GRUB и научить их?
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|1.9, Аноним (9), 21:46, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Знаете почему находят уязвимости в программах уровня GRUB2 написанных на C, но не находят в таких же написанных на Rust?
Потому что программы первого вида существуют и пользуются популярностью.
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|3.18, Аноним (9), 21:58, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Причина тряски анонимов в комментариях?
На это не нужна причина, нас всегда трясёт.
О чём бы ни была новость.
Хоть C, хоть Rust.
Хоть Gnome, хоть KDE.
Хоть Linux, хоть FreeBSD.
Хоть Ubuntu, хоть Fedora.
Хоть Valve с Team Fortress, хоть VK с Nau Engine.
Зайди в любую новость - там дискотека паркинсонщиков.
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|3.42, Нуину (?), 23:41, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Где он не прав? Вы уже используете какой-то бутлоэдер на расте? Поделитесь?
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|2.31, verh010m (ok), 22:27, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Программы второго вида, возможно, тоже существуют и в них могут находить такие же ошибки. Но знаешь, контора топит за руст и сообщение о таких вещах попахивает отрицанием холокоста
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|1.12, Аноним (12), 21:50, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Там вроде была "уязвимость" вида "зажать del чтобы обойти secure boot", после такого ещё остались пользователи у этой шляпы? Кому она нужна в эпоху uefi, efistub ж есть?
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|2.28, Аноним (-), 22:22, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Там вроде была "уязвимость" вида "зажать del
Нужно 28 раз нажать Back Space в поле с именем пользователя или паролем, после чего будет запущена консоль GRUB, из которой можно загрузить собственное ядро (например, с USB-накопителя), получить доступ к данным на дисках или повредить имеющиеся данные.
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=43536
Новость за 2015 год, а сама проблема с декабря 2009 года.
В общем... в GRUB2 все стабильно.
Дыры на месте. Сишники тоже не изменились)))
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|1.13, Аноним (13), 21:52, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если вы напишете низкоуровневые программы на rust там будет сплошной unsafe поэтому это мало что даст.
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|2.29, Вася Пупкин (?), 22:25, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему вы никак не можете понять простую мыль из новости в новость, что не 'сплошной', а только тонкая необходимая низкоуровневая часть и та довольно сильно проверяется компиляторм
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|3.32, Аноним (-), 22:40, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Почему вы никак не можете понять простую мыль из новости в новость
Потому что для этого думать нужно))
А тут твою сишку-любимку посмели обидеть! Кровь застилает глаза и оно бежит строчить коменты!
Лучше бы задумались как в сишке писать без таких тупых багов!
Вы патч посмотрите.
lists.gnu.org/archive/html/grub-devel/2025-02/msg00025.html
- grub_strcpy (symlink, (char *) data->inode.symlink);
+ grub_strlcpy (symlink, (char *) data->inode.symlink, sz);
Этого grub_strlcpy, кстати вообще не было - его дописали для фикса
lists.gnu.org/archive/html/grub-devel/2025-02/msg00027.html
lists.gnu.org/archive/html/grub-devel/2025-02/msg00055.html
- while (*src != '\0')
+ while (*src != '\0' && c > 0)
lists.gnu.org/archive/html/grub-devel/2025-02/msg00092.html
- char *val = grub_malloc (2 * taglength + 1);
+ char *val;
+
+ if (grub_mul (taglength, 2, &len) || grub_add (len, 1, &len))
+ return grub_error (GRUB_ERR_OUT_OF_RANGE, N_("tag length overflow"));
+
+ val = grub_malloc (len);
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|4.41, Аноним (6), 23:30, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Потому что для этого думать нужно))
и где можно посмотреть на твой продуманный загрузчик на расте?
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|1.15, Tron is Whistling (?), 21:54, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот всё кроме CVE-2025-0624 - такое, что для этого нужно заранее в систему под рутом попасть, т.е. от обхода синекуребута уже толку нет.
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|1.26, Аноним (26), 22:14, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В загрузчике GRUB2 выявлена 21 уязвимость
А ещё он медленный дико: ему для загрузки ядра обычно нужны секунды, в то время как syslinux и systemd-boot справляются за десятки-сотни мс.
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|2.36, Аноним (36), 22:55, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> медленный дико
Быстрый он насколько это можно, просто там драйвер графики очень очень убогий - и это сделано в угоду совместимости.
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|1.30, мяв (?), 22:27, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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что в очередной раз подтверждает не особую нужность этой прелести, в виду существования uki/refind/sdboot.
правда, каким боком grub к ядерному lockdown ? или у него там свой ?
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|1.40, _kp (ok), 23:11, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ой, уязвимости. Срочно бежать исправлять?
Нет.
>>большинство.. для обхода .. загрузки UEFI Secure Boot
Создают эту часть кода, багов и подобных свистелок, как и латают, не из любви к искусству, а за оплату копоративными спонсорами.
А большинству на это пофиг.
Теперь подумаем, а кто же пишет г-код? Если для UEFI, то подозрения на Микрософт.
А если так, то новость столько о Grub, сколько о запахе от рук. ;)
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|1.43, Нуину (?), 23:43, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не вижу в кодобазе grub санитайзеров и фазинга. А эти уязвимости пофиксились бы рантайм проверками границ как в расте. Оно вам надо? Ну вставьте тогда.
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