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Релиз загрузочного менеджера GNU GRUB 2.12

21.12.2023 11:58

После двух с половиной лет разработки представлен стабильный релиз модульного многоплатформенного менеджера загрузки GNU GRUB 2.12 (GRand Unified Bootloader). GRUB поддерживает широкий спектр платформ, включая обычные ПК с BIOS, платформы IEEE-1275 (оборудование на базе PowerPC/Sparc64), EFI-системы, системы с процессорами RISC-V, Loongson, Itanium, ARM, ARM64, LoongArch и ARCS (SGI), устройства, использующие свободный пакет CoreBoot.

Основные новшества:

  • Добавлена начальная поддержка интерфейса Boot Loader Interface, развиваемого проектом systemd.
  • Добавлена поддержка архитектуры LoongArch.
  • Реализована возможность сборки с использованием GCC 13 и Clang 14.
  • Добавлена поддержка binutils 2.38.
  • EFI-загрузчик ядра Linux унифицирован для всех поддерживаемых архитектур.
  • На системах x86 осуществлён переход на EFI-загрузчик ядра Linux.
  • Добавлена поддержка динамического добавления памяти через обращение к обработчикам в прошивке.
  • Добавлена поддержка PCI и MMIO UART.
  • Добавлена поддержка мультимедийной библиотеки SDL2.
  • Решены проблемы в драйвере TPM (Trusted Platform Module).
  • Исправлены многие проблемы в коде для обращения к файловым системам.
  • Улучшены возможности для отладки и расширен набор для тестирования.
  • Устранены накопившиеся уязвимости.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/g...)
  2. OpenNews: Релиз загрузочного менеджера GNU GRUB 2.06
  3. OpenNews: Уязвимости в GRUB2, позволяющие обойти UEFI Secure Boot
  4. OpenNews: Две уязвимости в GRUB2, позволяющие обойти защиту UEFI Secure Boot
  5. OpenNews: Уязвимость в NTFS-драйвере из состава GRUB2, позволяющая выполнить код и обойти UEFI Secure Boot
  6. OpenNews: В обновлении GRUB2 выявлена проблема, приводящая к невозможности загрузки
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60327-grub
Ключевые слова: grub, boot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:00, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А зачем загрузчику SDL?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:06, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А как же ещё сверкать, крякать и квакать при ЗОГрузке?
     
  • 2.12, Bottle (?), 12:24, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чтобы картинки красивые на фон ставить. Иного применения я не знаю.
    https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fi.redd.it%2
     
     
  • 3.23, kusb (?), 13:21, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для картинок хватило бы какого-нибудь парсера картинок с отрисовкой картинок и показом картинок.
     
  • 2.21, ad (??), 13:04, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://unix.stackexchange.com/questions/405515/how-to-preview-my-grub-menu-wi
     

  • 1.2, Анонимус3000 (?), 12:00, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка мультимедийной библиотеки SDL2.

    Но зачем?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:05, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Добавлена начальная поддержка интерфейса Boot Loader Interface, развиваемого проектом systemd.

    Чтоб можно было нескучные куар коды и анимированные BSOD-ы отображать. В будущем можно будет проигрывать рекламу перед/вместо/во время загрузки.

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 12:32, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ждём браузер?
     
     
  • 4.17, iCat (ok), 12:43, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ждём браузер?

    и видеоредактор

     
  • 2.9, Аноним (9), 12:14, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы дальше в ядро не загружаться, а все полезные задачи делать сразу в грубе. Дальше ГрубеОС.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 13:22, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и сечас наверное можно. Груб2 еще тот монстр, если бы не системДа - мы бы его бесполезность и жирность обсуждали.
     
  • 2.14, Аноним (-), 12:24, 21/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:02, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Luks2 когда?!
     
     
  • 2.11, ad (??), 12:24, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть Luks2, но без argon2i, который должен быть по-дефолту.
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:05, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    PCI iospace 16550-compatible UART и так раньше вроде работал... Если правильно в конфиге базовый адрес портов задать.

    Но правда только для mbr, для efi почему-то не заводился.

     
  • 1.7, Аноним (7), 12:09, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка мультимедийной библиотеки SDL2.

    Можно HoMM2 прям из grub запускать?

     
  • 1.8, Аноним (9), 12:13, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А как раньше LoongArch загружался?
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 13:54, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо спрашивать не "как", а "через что".
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:21, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для вышеотписавшихся: SDL там с момента зарождения. Просто добавили поддержку актуальной версии.
     
     
  • 2.13, Аноним (7), 12:24, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы знаем. Был SDL, стал SDL2
     

  • 1.16, LinAlex (ok), 12:36, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда будет поддержка BTRFS?
     
     
  • 2.18, Аноним (15), 12:53, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корень ОС на BTRFS или /boot ?
     
     
  • 3.26, Голум (?), 13:48, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое загрузчику дело до корня? Он хоть в tmpfs может быть. Вопрос о разделе с ядрами, конечно.
     

  • 1.19, Аноним (15), 12:58, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >На системах x86 осуществлён переход на EFI-загрузчик ядра Linux.

    Как понимать, Оставили только EFI? В предыдущих был выбор.

     
  • 1.20, Аноним (20), 13:03, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена начальная поддержка интерфейса Boot Loader Interface, развиваемого проектом systemd.

    Я смотрю, в линукс можно теперь что угодно протолкнуть. Достаточно это прикрутить изолентой к systemd.

     
     
  • 2.22, Аноним (15), 13:14, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём, можно не особо парится, не обязательно кошерной синей.
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:54, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разумеется, кто платит деньги на разработку линукса - тот имеет право проталкивать туда всё что угодно. Всегда так было.
     

  • 1.25, Аноним (25), 13:45, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не хочет GRUB 2 загружать Windows XP .
     
  • 1.29, Аноним324 (ok), 14:01, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем вообще граб существует? Он же не нужен на современном железе.
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 14:06, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен. Я ужк забыл что это такое. Какая-то архаика из позапрошлого столетия.
     

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