Релиз загрузочного менеджера GNU GRUB 2.12

После двух с половиной лет разработки представлен стабильный релиз модульного многоплатформенного менеджера загрузки GNU GRUB 2.12 (GRand Unified Bootloader). GRUB поддерживает широкий спектр платформ, включая обычные ПК с BIOS, платформы IEEE-1275 (оборудование на базе PowerPC/Sparc64), EFI-системы, системы с процессорами RISC-V, Loongson, Itanium, ARM, ARM64, LoongArch и ARCS (SGI), устройства, использующие свободный пакет CoreBoot. Основные новшества: Добавлена начальная поддержка интерфейса Boot Loader Interface, развиваемого проектом systemd.

Добавлена поддержка архитектуры LoongArch.

Реализована возможность сборки с использованием GCC 13 и Clang 14.

Добавлена поддержка binutils 2.38.

EFI-загрузчик ядра Linux унифицирован для всех поддерживаемых архитектур.

На системах x86 осуществлён переход на EFI-загрузчик ядра Linux.

Добавлена поддержка динамического добавления памяти через обращение к обработчикам в прошивке.

Добавлена поддержка PCI и MMIO UART.

Добавлена поддержка мультимедийной библиотеки SDL2.

Решены проблемы в драйвере TPM (Trusted Platform Module).

Исправлены многие проблемы в коде для обращения к файловым системам.

Улучшены возможности для отладки и расширен набор для тестирования.

Устранены накопившиеся уязвимости.



