Релиз загрузочного менеджера GNU GRUB 2.12

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|3.23, kusb (?), 13:21, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для картинок хватило бы какого-нибудь парсера картинок с отрисовкой картинок и показом картинок.
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|2.5, Аноним (5), 12:05, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Добавлена начальная поддержка интерфейса Boot Loader Interface, развиваемого проектом systemd.
Чтоб можно было нескучные куар коды и анимированные BSOD-ы отображать. В будущем можно будет проигрывать рекламу перед/вместо/во время загрузки.
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|2.9, Аноним (9), 12:14, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы дальше в ядро не загружаться, а все полезные задачи делать сразу в грубе. Дальше ГрубеОС.
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|3.24, Аноним (24), 13:22, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так и сечас наверное можно. Груб2 еще тот монстр, если бы не системДа - мы бы его бесполезность и жирность обсуждали.
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|2.11, ad (??), 12:24, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть Luks2, но без argon2i, который должен быть по-дефолту.
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|1.4, Аноним (4), 12:05, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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PCI iospace 16550-compatible UART и так раньше вроде работал... Если правильно в конфиге базовый адрес портов задать.
Но правда только для mbr, для efi почему-то не заводился.
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|1.7, Аноним (7), 12:09, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена поддержка мультимедийной библиотеки SDL2.
Можно HoMM2 прям из grub запускать?
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|1.10, Аноним (10), 12:21, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для вышеотписавшихся: SDL там с момента зарождения. Просто добавили поддержку актуальной версии.
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|3.26, Голум (?), 13:48, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какое загрузчику дело до корня? Он хоть в tmpfs может быть. Вопрос о разделе с ядрами, конечно.
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|1.19, Аноним (15), 12:58, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>На системах x86 осуществлён переход на EFI-загрузчик ядра Linux.
Как понимать, Оставили только EFI? В предыдущих был выбор.
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|1.20, Аноним (20), 13:03, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена начальная поддержка интерфейса Boot Loader Interface, развиваемого проектом systemd.
Я смотрю, в линукс можно теперь что угодно протолкнуть. Достаточно это прикрутить изолентой к systemd.
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|2.27, Аноним (27), 13:54, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разумеется, кто платит деньги на разработку линукса - тот имеет право проталкивать туда всё что угодно. Всегда так было.
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|2.30, Аноним (30), 14:06, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен. Я ужк забыл что это такое. Какая-то архаика из позапрошлого столетия.
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