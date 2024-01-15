Уязвимость в патчах Red Hat к загрузчику GRUB2, позволяющая обойти проверку пароля

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|2.6, Аноним (6), 13:48, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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- в чём сила, брат?
- а вот в чём, брат! в RHEL вся сила линуксэ
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|3.26, Аноним (26), 14:59, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не так редхот хоть как-то двигает линукс, без него линукс остался бы в 2005 году
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|4.31, Аноним (6), 15:11, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> без него линукс остался бы в 2005 году
будто что то плохое ...
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|1.4, Аноним (4), 13:41, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Опять и снова. Граб абсолютно излишен и максимально бесполезен года эдак с 2006, но ретрограды по привычке тянут гадости в рот.
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|2.5, Аноним (2), 13:44, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А что сейчас у нас есть новенького для мультизагрузочной флешки с кучей iso'шем? Или, например, что новенького с поддержкой FDE?
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|4.16, Аноним (2), 14:31, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Первый раз слышу о нем... Да и шифрование он вроде не поддерживает.
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|2.7, BlackRot (ok), 14:01, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только он один умеет грузить шифрованные разделы в котором лежит ядро
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|5.30, Аноньимъ (ok), 15:11, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не умеет и никогда не научится!
Охренеть, а как у меня тогда грузит?
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|6.36, Аноним (2), 15:18, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никак. Он не может грузиться с шифрованых разделов, где лежит ядро.
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|2.11, Аноним (11), 14:16, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Проблема не проявляется в основном проекте GRUB2 и затрагивает только дистрибутивы, применившие дополнительные патчи Red Hat.
Т.е. шляпа добавила кривой патч, а виноват граб, поэтому надо его удалить.
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|3.19, Аноньимъ (ok), 14:38, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мультубута с чем и чего?
Так то, можно просто UKI образов навалить в EFI раздел - вот и весь мультибут.
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|2.39, Аноним (38), 15:29, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А где ещё можно из загрузчика пофиксить файлы, откатить ядро и параметры ядра поменять?
Носить live usb не хочется.
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|1.10, ПомидорИзДолины (?), 14:13, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Удивлен уровнем инженеров из красношапки. Единственный верный вариант при обнаружении двух устройств с одинаковым UUID -- показать ошибку на экране и прекратить процесс загрузки.
Хотя я красношапку в топе работодателей и не видел. Так что все ожиданно.
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|2.25, Аноним (-), 14:57, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато шапка в топе контрибютеров в ядро.
Почему те кто разбираются - не хотят улучшить линукс?
А могли бы прийти и показать как делать хорошо и правильно)
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|2.42, Аноним (38), 15:32, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А по мне так отличный бекдор. Даже анонимы опеннета поверили что это по глупости.
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|1.15, Аноним (15), 14:30, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А я говорил, что GRUB c UEFI не нужен. Бесполезная дырявая прослойка.
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|3.43, Аноним (38), 15:37, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как будто это что-то плохое.
Стабильности меньше не становится, зато честно и исправляют быстрее + версии свежее.
А не как в убунте: образ могут собрать, но совсем не запускать, пакет могут обновить, но он может не работать - в результате ни дебиановской стабильности, ни свежести роллингов, зато свой снап всюду суют.
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|1.21, Аноним (35), 14:41, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем вообще может быть нужен пароль в загрузчике? С тем же успехом можно и раздел диска переписать и т.д. и т.п. Гроб2 эталонный пример блоата.
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|2.40, Аноним (40), 15:29, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почитал про эту штуку и похудел. Для васян-десктопа лишнее.Нужен исключительно чтобы никто особо ценный прон не посмотрел без разрешения.
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