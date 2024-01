Уязвимость в патчах Red Hat к загрузчику GRUB2, позволяющая обойти проверку пароля

2.5 , Аноним ( 2 ), 13:44, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А что сейчас у нас есть новенького для мультизагрузочной флешки с кучей iso'шем? Или, например, что новенького с поддержкой FDE? 3.13 , Аноним ( 13 ), 14:26, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Limine с нескучными обоями

4.16 , Аноним ( 2 ), 14:31, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Первый раз слышу о нем... Да и шифрование он вроде не поддерживает.

2.7 , BlackRot ( ok ), 14:01, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только он один умеет грузить шифрованные разделы в котором лежит ядро

3.18 , Аноньимъ ( ok ), 14:37, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – SystemD-BootD разве не умеет?

4.24 , Аноним ( 2 ), 14:56, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не умеет и никогда не научится!

5.30 , Аноньимъ ( ok ), 15:11, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Не умеет и никогда не научится! Охренеть, а как у меня тогда грузит?

6.36 , Аноним ( 2 ), 15:18, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Никак. Он не может грузиться с шифрованых разделов, где лежит ядро.

5.35 , Аноним ( 35 ), 15:17, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Потому что никому этот бред ненужен.

2.9 , Аноним ( 9 ), 14:11, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ошибаешься. С начала 2007го.

2.11 , Аноним ( 11 ), 14:16, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Проблема не проявляется в основном проекте GRUB2 и затрагивает только дистрибутивы, применившие дополнительные патчи Red Hat. Т.е. шляпа добавила кривой патч, а виноват граб, поэтому надо его удалить.

2.14 , Аноним ( 14 ), 14:27, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какую альтернативу предложите для мультибута?

3.17 , ryoken ( ok ), 14:36, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – rEFInd

3.19 , Аноньимъ ( ok ), 14:38, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мультубута с чем и чего?

Так то, можно просто UKI образов навалить в EFI раздел - вот и весь мультибут.

4.27 , Аноним ( 14 ), 15:04, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Мультубута с чем и чего? Стандартная схема, Убунта + Винда.

2.39 , Аноним ( 38 ), 15:29, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А где ещё можно из загрузчика пофиксить файлы, откатить ядро и параметры ядра поменять?

Носить live usb не хочется.