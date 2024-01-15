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Уязвимость в патчах Red Hat к загрузчику GRUB2, позволяющая обойти проверку пароля

15.01.2024 13:14

Раскрыта информация об уязвимости (CVE-2023-4001) в патчах к загрузчику GRUB2, подготовленных компанией Red Hat. Уязвимость позволяет на многих системах с UEFI обойти проверку пароля, выставленного в GRUB2 для ограничения доступа к загрузочному меню или командной строке загрузчика. Уязвимость вызвана изменением, добавленным компанией Red Hat в пакет с GRUB2, поставляемый в RHEL и Fedora Linux. Проблема не проявляется в основном проекте GRUB2 и затрагивает только дистрибутивы, применившие дополнительные патчи Red Hat.

Проблема вызвана ошибкой в логике использования UUID для поиска загрузчиком устройства с файлом конфигурации (например, "/boot/efi/EFI/fedora/grub.cfg"), содержащим хэш пароля. Для обхода аутентификации пользователь, имеющий физический доступ к компьютеру, может подключить внешний накопитель, такой как USB Flash, выставив для него UUID, повторяющий идентификатор загрузочного раздела /boot атакуемой системы.

Многие UEFI-системы в первую очередь обрабатывают внешние накопители и ставят их в списке обнаруженный устройств перед стационарными накопителями, поэтому более приоритетным при обработке будет раздел /boot, подготовленный атакующим, и, соответственно, из этого раздела GRUB2 попытается загрузить файл конфигурации. В процессе поиска раздела при помощи команды "search" в GRUB2 выполняется определение только первого совпадения UUID, после чего поиск прекращается. Если в определённом разделе основной файл конфигурации не будет найден, GRUB2 выведет приглашение командной строки, позволяющее полностью контролировать дальнейший процесс загрузки.

Для определения UUID раздела локальным непривилегированным пользователем может использоваться утилита "lsblk", но посторонний пользователь, не имеющий доступа к системе, но способный наблюдать процесс загрузки, в некоторых дистрибутивах может определить UUID из показываемых во время загрузки диагностических сообщений. Уязвимость устранена Red Hat через добавление к команде "search" нового аргумента, позволяющего привязать операцию сканирования UUID только к блочным устройствам, используемым для запуска загрузочного менеджера (т.е. раздел /boot должен быть только на том же диске, что и системный раздел EFI).

  1. Главная ссылка к новости (https://dfir.ru/2024/01/15/cve...)
  2. OpenNews: Релиз загрузочного менеджера GNU GRUB 2.12
  3. OpenNews: Уязвимость в NTFS-драйвере из состава GRUB2, позволяющая выполнить код и обойти UEFI Secure Boot
  4. OpenNews: Две уязвимости в GRUB2, позволяющие обойти защиту UEFI Secure Boot
  5. OpenNews: Обход шифрования диска в Linux через непрерывное нажатие клавиши Enter
  6. OpenNews: Уязвимость в GRUB2, позволяющая обойти блокировку загрузки паролем
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60439-grub
Ключевые слова: grub, boot, password
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонимно (ok), 13:36, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Адепты Fedora восхищены дырками от любимой корпорации
     
     
  • 2.29, pavlinux (ok), 15:10, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Фидopaз - не болезнь, а сексуальное меньшинство
     
  • 2.32, Аноним (32), 15:11, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да вообще, адепты EFI.
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:39, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не баг, а фича!
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:48, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    - в чём сила, брат?
    - а вот в чём, брат! в RHEL вся сила линуксэ
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 14:59, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не так редхот хоть как-то двигает линукс, без него линукс остался бы в 2005 году
     
     
  • 4.31, Аноним (6), 15:11, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > без него линукс остался бы в 2005 году

    будто что то плохое ...

     
  • 4.38, Аноним (38), 15:26, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как нибудь пережили бы без стстемд и нового гнома
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:40, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Может и не патчи вовсе, а корпоративный бэкдор?
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:41, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Опять и снова. Граб абсолютно излишен и максимально бесполезен года эдак с 2006, но ретрограды по привычке тянут гадости в рот.
     
     
  • 2.5, Аноним (2), 13:44, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что сейчас у нас есть новенького для мультизагрузочной флешки с кучей iso'шем? Или, например, что новенького с поддержкой FDE?

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 14:26, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Limine с нескучными обоями
     
     
  • 4.16, Аноним (2), 14:31, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первый раз слышу о нем... Да и шифрование он вроде не поддерживает.
     
  • 2.7, BlackRot (ok), 14:01, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только он один умеет грузить шифрованные разделы в котором лежит ядро
     
     
  • 3.18, Аноньимъ (ok), 14:37, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SystemD-BootD разве не умеет?
     
     
  • 4.24, Аноним (2), 14:56, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не умеет и никогда не научится!
     
     
  • 5.30, Аноньимъ (ok), 15:11, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Не умеет и никогда не научится!

    Охренеть, а как у меня тогда грузит?

     
     
  • 6.36, Аноним (2), 15:18, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никак. Он не может грузиться с шифрованых разделов, где лежит ядро.
     
  • 5.35, Аноним (35), 15:17, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что никому этот бред ненужен.
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:11, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ошибаешься. С начала 2007го.
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:16, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Проблема не проявляется в основном проекте GRUB2 и затрагивает только дистрибутивы, применившие дополнительные патчи Red Hat.

    Т.е. шляпа добавила кривой патч, а виноват граб, поэтому надо его удалить.

     
  • 2.14, Аноним (14), 14:27, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какую альтернативу предложите для мультибута?
     
     
  • 3.17, ryoken (ok), 14:36, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    rEFInd
     
  • 3.19, Аноньимъ (ok), 14:38, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мультубута с чем и чего?
    Так то, можно просто UKI образов навалить в EFI раздел - вот и весь мультибут.
     
     
  • 4.27, Аноним (14), 15:04, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мультубута с чем и чего?

    Стандартная схема, Убунта + Винда.

     
  • 2.39, Аноним (38), 15:29, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где ещё можно из загрузчика пофиксить файлы, откатить ядро и параметры ядра поменять?
    Носить live usb не хочется.
     

  • 1.8, Аноним (9), 14:11, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И эти допатчились.
     
  • 1.10, ПомидорИзДолины (?), 14:13, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Удивлен уровнем инженеров из красношапки. Единственный верный вариант при обнаружении двух устройств с одинаковым UUID -- показать ошибку на экране и прекратить процесс загрузки.

    Хотя я красношапку в топе работодателей и не видел. Так что все ожиданно.

     
     
  • 2.25, Аноним (-), 14:57, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато шапка в топе контрибютеров в ядро.
    Почему те кто разбираются - не хотят улучшить линукс?
    А могли бы прийти и показать как делать хорошо и правильно)
     
  • 2.42, Аноним (38), 15:32, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А по мне так отличный бекдор. Даже анонимы опеннета поверили что это по глупости.
     

  • 1.12, Аноним (26), 14:16, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну хорошо хоть редкий CVE обходится без особенностей сишки. УРА!
     
  • 1.15, Аноним (15), 14:30, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А я говорил, что GRUB c UEFI не нужен. Бесполезная дырявая прослойка.
     
  • 1.20, Аноним (20), 14:41, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сижу на Федоре, люблю её. Федорочка!
     
     
  • 2.22, Аноним (6), 14:45, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    опенсюзе лутшэ!
     
  • 2.28, Bottle (?), 15:06, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сидишь на пороховой бочке под именем "rolling release".
     
     
  • 3.43, Аноним (38), 15:37, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто это что-то плохое.
    Стабильности меньше не становится, зато честно и исправляют быстрее + версии свежее.
    А не как в убунте: образ могут собрать, но совсем не запускать, пакет могут обновить, но он может не работать - в результате ни дебиановской стабильности, ни свежести роллингов, зато свой снап всюду суют.
     

  • 1.21, Аноним (35), 14:41, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем вообще может быть нужен пароль в загрузчике? С тем же успехом можно и раздел диска переписать и т.д. и т.п. Гроб2 эталонный пример блоата.
     
  • 1.23, Bottle (?), 14:52, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вопили про бэкдоры АНБ в системде, а напоролись на GRUB.
     
     
  • 2.34, Аноним (32), 15:16, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А уверены, что нынешний Ред Шляп не под АНБ? ;)
     
  • 2.37, Аноним (32), 15:18, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А уверены, что нынешний Ред Шляп не под АНБ? ;)
     
  • 2.41, Аноним (41), 15:31, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А уверены, что нынешний Ред Шляп не под АНБ? ;)
     

  • 1.33, pavlinux (ok), 15:12, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Покупайте  АПМДЗ
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 15:29, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почитал про эту штуку и похудел. Для васян-десктопа лишнее.Нужен исключительно чтобы никто особо ценный прон не посмотрел без разрешения.
     
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