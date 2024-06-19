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Выпуск криптографической библиотеки Libgcrypt 1.11.0

19.06.2024 22:12

Проект GNU представил выпуск библиотеки Libgcrypt 1.11.0, с реализацией компонентов, лежащих в основе механизмов шифрования, применяемых в GnuPG. Библиотека предоставляет функции для использования в сторонних приложениях различных криптоалгоритмов, включая симметричные шифры (AES, Arcfour, Blowfish, Camellia, CAST5, ChaCha20, DES, GOST28147, Salsa20, SEED, Serpent, Twofish), алгоритмы хэширования (MD5, RIPE-MD160, SHA-*, SHAKE256, TIGER-192, Whirlpool), алгоритмы аутентифицированного шифрования (HMAC-*, CMAC-*, GMAC-*, Poly1305-*), шифрование с использованием публичных ключей (RSA, Elgamal, DSA, ECDSA, EdDSA, ECDH). Новая ветка полностью совместима на уровне API и ABI с веткой 1.10.x (для использования новой версии не требуется пересборка программ).

Ключевые улучшения:

  • Добавлен API для использования механизмов инкапсуляции ключей (KEM, Key Encapsulation Mechanism), применяемых для защиты ключей для симметричного шифрования через задействование для их передачи алгоритмов на основе открытых ключей (асимметричное шифрование).
  • Добавлен алгоритм инкапсуляции ключей sntrup761 (Streamlined NTRU Prime), стойкий к подбору на квантовых компьютерах.
  • Добавлен устойчивый к подбору на квантовых компьютерах алгоритм Kyber, использующий методы криптографии, основанные на решении задач теории решёток, время решения которых не отличается на обычных и квантовых компьютерах.
  • Добавлен алгоритм инкапсуляции ключей Classic McEliece, стойкий к подбору на квантовых компьютерах.
  • Добавлены алгоритмы формирования ключа: One-Step KDF с хэшем и имитовставкой (MAC, Message Authentication Code), HKDF (RFC-5869) и X963KDF.
  • Добавлены алгоритмы аутентифицированного шифрования GMAC-SM4 и Poly1305-SM4.
  • Добавлен алгоритм блочного шифрования ARIA.
  • Добавлен алгоритм хэширования cSHAKE.
  • Реализована поддержка внутренней генерации вектора инициализации (IV) для режима аутентифицированного шифрования AEAD.
  • Добавлены быстрые ассемблерные реализации алгоритмов SM3 и SM4 для архитектуры AArch64, а также варианты SM4 на ассемблере для ARMv9, PowerPC и x86 (задействованы AVX2-инструкции GFNI и AVX512-инструкции GFI).
  • Реализации алгоритмов ChaCha20 и Poly1305 оптимизированы для архитектуры PPC c использованием инструкций P10. Ускорена реализация AES для PPC.
  • Добавлена реализация алгоритма Camellia, использующая AVX2-инструкцию GFNI.
  • Добавлены реализации GHASH (GCM) и POLYVAL (GCM-SIV), ускоренные при помощи расширений AVX2 и AVX512.
  • Добавлены реализации алгоритмов SHA512, Serpent, SHA3, Blake2, Poly1305 и ChaCha20, ускоренные при помощи расширения AVX512.
  • Добавлена реализация AES для систем i386, ускоренная при помощи AVX2-инструкции VAES.
  • Добавлены реализации алгоритмов SHA512 и Camellia, ускоренные при помощи крипто-расширений для архитектуры AArch64.
  • Проведена работа по обеспечению постоянного времени выполнения операций для различных криптоалгоритмов.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnupg.org/piperm...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в библиотеке Libgcrypt 1.9.0, затрагивающая GnuPG и systemd
  3. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Libgcrypt 1.9.0
  4. OpenNews: В Libgcrypt/GnuPG выявлена уязвимость, позволяющая воссоздать RSA-ключи
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в генераторе случайных чисел GnuPG и Libgcrypt
  6. OpenNews: Автор GnuPG основал LibrePGP, форк стандарта OpenPGP
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61405-libgcrypt
Ключевые слова: libgcrypt
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Обсуждение (3) RSS
  • 2, Аноним (2), 22:46, 19/06/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    И тишина..
    Кому какое дело?
    Джикрипт на сишечке с автотулзой

    Предвижу бурю бесполезных аргументов
    В ответ на замечанье
    Вам покорнейшим слугой

    Не время рассуждать о важном
    Неважное нам тоже невдомёк

    Вся правда в том,
    Что подписать бумажки
    Джикриптом - это круто, дорогой :)

     
  • 3, Аноним (3), 22:46, 19/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    Хорошо так добавили оптимизаций! Особенно это:

    > Добавлена реализация AES для систем i386, ускоренная при помощи AVX2-инструкции VAES.

    Вовремя они :) Теперь полнодисковое шифрование будет быстрее работать?

     
  • 4, Аноним (4), 22:49, 19/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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