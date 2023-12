Автор GnuPG основал LibrePGP, форк стандарта OpenPGP

Free тоже разное бывает ;)

Как говорил один бородатый коммунист Free as in 'free speech' not as in 'free beer'. Более того у фанатиков есть еще разница между Free и Libre. (Тот же FLOSS это Free/Libre and Open Source Software). Libre это типа свободен как птица.

И как раз под него больше попадают пермиссивки.