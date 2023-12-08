Автор GnuPG основал LibrePGP, форк стандарта OpenPGP

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|1.1, Аноним (1), 12:34, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Очень печально, когда безальтернативный и умеренно востребованный сообществом проект принадлежит подобным людям. Но, спасибо хоть, либре в названии указано, а это всегда означает грязь и неадекватных разрабов.
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|2.6, Аноним (6), 12:52, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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>Очень печально, когда безальтернативный и умеренно востребованный сообществом проект принадлежит подобным людям.
Вы про комитет OpenPGP?
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|3.13, Аноним (1), 13:00, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вы про комитет OpenPGP?
Конкретно про Werner Koch, это известный с давних времён кадр, из раза в раз подтверждающий свою сомнительную репутацию. А комитетам тоже принадлежат какие-то проекты?
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|4.34, n (??), 15:01, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, этот товарищ подлерживал траавлю Столлмана.
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|5.40, анонимусс (?), 15:25, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Столман сам ляпнул не подумав, а ты про травлю рассказыаешь.
Такое бывает у старых диктаторов, думают что они могут делать все что угодно и им ничего не будет, "типа авторитет".
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|6.42, Аноним (1), 15:37, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вполне можно проявить должный пиетет главному идеологу за прошлые заслуги. Я видел несколько лекций и собственно всё ныне происходящее было прямым текстом предсказано заранее. А кто противники понятное дело.
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|7.46, анонимусс (?), 16:10, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> главному идеологу за прошлые заслуги
Нет спасибо, иначе скатимся к "давайте простим он так много хорошего(?) сделал" или "дедушка старенький давайте не обращать внимание"
Особенно за идеологию, а не реальный вклад типа кода.
Чел не первый год на руководящих должностях и должен научиться следить за своим языком.
Если хочет быть лицом проекта - то пусть соответствует.
> А кто противники понятное дело.
Ну, чтут стоит уточнить.
Корпорации?
Злопыхатели?
Те у кого нет тяги к лолям?
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|8.49, Аноним (1), 16:30, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Дык он нейродивергент и способен только рубить правду-матку, а не лебезить перед... текст свёрнут, показать
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|6.70, x3who (?), 19:31, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какое-то у вас раздвоение сознания. Даже если не принимать во внимание суть высказывания Столлмана, то всё равно из того, что Столлмана затравили за высказывание никак не вытекает вывод, что он диктатор.
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|1.2, Шарп (ok), 12:39, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>Форк был создан в ответ на изменения, намеченные рабочей группой IETF
Типичный опенсорс. Разосрались и начали тыкать вилками друг в друга. И не понятно как у него проект отжали, если он основной разработчик.
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|2.3, Аноним (3), 12:43, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Речь про стандарт OpenPGP. Кох автор программы GnuPG, а LibrePGP форк спецификации OpenPGP.
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|2.61, Аноним (-), 19:08, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Форк был создан в ответ на изменения, намеченные рабочей группой IETF
> Типичный опенсорс. Разосрались и начали тыкать вилками друг в друга. И не
> понятно как у него проект отжали, если он основной разработчик.
Да, представляешь, опенсорс так и работает - не нравится кому-то что-то он и может попытаться отфоркаться. Если другим так больше понравится - значит, вон те возможно и правда были неправы.
А так что кто-то лучше знающий спустит стандарт - спасибо, на ISO уже насмотрелись с этим, что спеки OOXML на 6000 страниц, что патентованые кодеки устраивающие вымогательство на всю планету под амеровские патенты. Не все стандартизаторы одинаково полезны, а без конкуренции получается УГ как видим.
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|1.4, Аноним (4), 12:44, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Похоже на попытку создать FUD вокруг Open/LibrePGP, чтобы отвадить пользователей от обеих на всякое говно вроде age/minisign/signify, как завещали Фрэнк Денис и Агора Исида.
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|1.5, Карлос Сношайтилис (ok), 12:46, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> OpenPGP: добавление пакетов со случайным заполнением для защиты от анализа трафика
> LibrePGP: пакеты создают угрозу обхода систем предотвращения утечек данных
То есть LibrePGP против противодействия анализу траффика. Их китайцы подкармливают?
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|2.8, Жироватт (ok), 12:54, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Скорее против добавления в стандарт того, что должно делать приложение ДО шифрования, справедливо опасясь критики, что очередная реализация этого RFC таки будет содержать в себе скрытый (телеметрию? прямую утечку?) канал.
Это не китайский подход - у китайцев наоборот, если через модуль pgp нельзя заказать еды через weibo - то это плохой, негодный софт.
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|3.54, Аноним (54), 18:16, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вы за DLP-системы? Инспекция трафика во все поля? За деньги подмахиваете корпоратам или в расчёте на то, что в будущем оценят?
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|1.10, Аноним (10), 12:56, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Кох - красава, прЪдставитель старой школы!
А вобще за ломание обратной совместимости пора *РосКомНадзор*.
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|2.17, Аноним (4), 13:07, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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В код самого gpg лучше не смотреть - говно в сооответствии с худшими традициями любителей сишки. gpgme без процессов и записи в файловую систему работать не может, что ставит крест на использовании этой либы в адекватных пакетных менеджерах. Хорошо, что есть sequoia, но она с тонной карго-зависимостей и вообще использует говняную сборочную систему раста, из-за которой эта тонна зависимостей и инлайнится. Пока сборочную систему раста не переделают под shared-либы и не оторвут прибитую блокировку версий и не перепишут все зависимости в соответствие с адекватным подходом - sequoia тоже можно не рассматривать.
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|3.57, Аноним (57), 18:45, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Gpg да, это ад и Израиль. Помню, был в жесточайшем шоке от него, что как так вообще можно. Потом понял, что это +- схоже для всего гну.
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|1.12, Жироватт (ok), 12:57, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> IETF: Лол, мы переписали RFC под стильно-модно-молодёжные аппы!
> Кох: Пошли вы в зад, я запилю свой PGP, СБИШ.
> Онанимные иксперды с попеннет: Аааа, шеф, усё пропало, бинт снимают, клиент уезжает!
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|1.15, Аноним (-), 13:03, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Везде где пишется "Open", жди подвоха. За спинами премиссивщиков прячутся хитрые корпорасты. Только Free (копилефт), и только GNU! Ура!
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|2.21, Аноним (21), 13:16, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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GNU - не Free, а только Open. Ограничительная лицензия не может называться Free.
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|3.29, Аноним (29), 14:07, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну назови тогда истинную Free лицензию без вот этих всяких ограничений типа сохранения авторства, отказа в предоставлении гарантий, необходимости включать копию лицензии во все копии, запрета использовать имена правообладателей в рекламе и пр.
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|5.48, Аноним (29), 16:18, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нет такой. А если говорить о семействе BSD, то даже 0BSD является ограничительной и, согласно комментарию #21, не может считаться Free
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|5.63, Аноним (-), 19:12, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Free BSD
> не благодари
А свободой можно в полной мере насладиться в Sony PlayStation. Фирма Сони популярно покажет как именно они видят эту свободу.
...хотя можно, конечно, и свободу копипастить драйвер этих AMD GPU'шек из линуха, на кривой козе, пока соня AAA игры запускает. Нужна ли такая свобода фирмы сони лошить апстрима - вопрос риторический, ибо на него жизнь уже ответила.
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|3.43, Аноним (45), 15:47, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ещё какая Free. Разрешает всё, ограничивает только ограничителей. Кто так не делает (пермиссивщики), тот - априори, корпоративный раб.
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|4.52, анонимусс (?), 17:24, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если я написал код, то по твоей извращенной логике, я ограничитель?
Копилефтная лицензия лишает меня права распоряжаться кодом который я написал.
Это противоречит свободе "право частной собственности".
Которая входит в "права человека".
В общем те кто продвигают копилефт - это противники "прав и свобод человека".
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|2.22, анонимусс (?), 13:17, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Free тоже разное бывает ;)
Как говорил один бородатый коммунист Free as in 'free speech' not as in 'free beer'.
Более того у фанатиков есть еще разница между Free и Libre. (Тот же FLOSS это Free/Libre and Open Source Software).
Libre это типа свободен как птица.
И как раз под него больше попадают пермиссивки.
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|3.27, Аноним (27), 14:01, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Как говорил один бородатый коммунист
Толсто.
>Libre это типа свободен как птица.
И как раз под него больше попадают пермиссивки.
Нет. Слово Libre придумали всталять европейцы, именно как характеристику копилефта.
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|4.30, анонимусс (?), 14:14, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Толсто.
Ну да, толстовато.
Но ты учти, что сабжу уже 70 лет и в таком возрасте требовать держать нормальный вес странно.
> И как раз под него больше попадают пермиссивки.
Зависит от трактовки священного писания.
Вот LIBRE Office под Mozilla Public License и все равно либре)
> Нет. Слово Libre придумали всталять европейцы, именно как характеристику копилефта.
Хм.. мне казалось, что этим больше заморачивались всякие южноамерикански страны, где много диких обезьян.
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|1.18, Аноним (18), 13:09, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Сторонники OpenPGP уже опубликовали критику на критику.
Критика критической критики)
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|1.19, 12yoexpert (ok), 13:10, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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дайте гайд, зачем это и как пользоваться в thunderbird, который в последнее время на postfix болт положил
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|2.53, OpenEcho (?), 17:38, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> который в последнее время на postfix болт положил
С этого места, можно пожалуйста по-подробней?
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|2.23, анонимусс (?), 13:26, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очень заметно на зоопарке мажорных дистрибутивов (и десятка зопарков маргинальных) десктоп линукса. Ну и десятов разных DE.
2% не дадут соврать про качество!
Самые популярный дистрибутив на ядре линукса - это хром)
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|3.25, Аноним (1), 13:40, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Достаточно посмотреть на ситуацию с vaapi (а это, между прочим, ключевой компонент на платформе). У vdpau всё работало везде. Даже в gstreamer и в adobe flash.
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|3.33, Аноним (33), 14:55, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Как раз заметно, и это прекрасно Иначе неадекватные разработчики того же Gnome ... большой текст свёрнут, показать
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|4.35, Аноним (1), 15:08, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гномоибмовский вендорлок успешно гадит конкурентам, так что едва ли. Даже кедам сложности создаёт, хотя они вообще отдельно существуют по идее. Ну и про "качественные" это уже протухшая шутка.
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|2.28, Аноним (28), 14:04, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В данном случае сторонники OpenPGP встретили отпор, пытаясь сделать криптографию менее защищённым.
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|1.24, Аноним (24), 13:30, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В общем все мутно, главный вопрос: из pass пока в блокнотик экспортировать все пароли?
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|2.58, Аноним (55), 18:47, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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экспортируй в мозг -
это самое надежное..
ну хотя бы, запомни мастер-пароль
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|1.26, Аноним (26), 13:50, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Достаточно проспецифицировать заполнение, как содержащие хэш от конкатенации соо... большой текст свёрнут, показать
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|2.62, Аноним (62), 19:11, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что бы вставить свои данные в поля, малварь:
1. Работает в адресном пространстве приложения, создающего сообщения; оно же читает ключ? значит ключ у малвари есть.
2. Сидит в ядре, значит доступ к ключу опять есть.
Левый пакет отправлять не надо, его ведь видно.
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|3.64, Аноним (62), 19:16, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, эврика! Ключ хранить в специальном процессоре и там же всё шифровать! Тогда можно гарантировать, что поля не будут задействованы для утечки. Профит.
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|1.51, Аноним (51), 17:12, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Рабочая группа IETF вместо постепенного инкрементального обновления спецификации попыталась заново переизобрести стандарт и внести в него значительные изменения
Это-же классика! "Если не можешь победить врага, возглавь его"
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|5.66, Sw00p aka Jerom (?), 19:22, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"""
но утечка документов, предоставленых Сноуденом, вскрыла высокий уровень наблюдения АНБ, и Кох посчитал, что «сейчас не время останавливаться», и продолжил разработку
"""
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%85
пс: "борец с системой" - должен максимально оставаться анонимным, а не саморекламироваться "угрозами" - мол "мне надо кушать".
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|6.68, Аноним (62), 19:27, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "борец с системой" - должен максимально оставаться анонимным
Так и запишем: Сноуден - засланный казачек.
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|5.67, Аноним (62), 19:22, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выше эксперты пишут, что он против Столлмана и известный с давних времён кадр, пишет г-код, который в свою очередь пишет в файловую систему. Какие ещё нужны пруфы?
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|1.65, Кхржпж (?), 19:19, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Новости macOS: Мы улучшаем дружелюбность и удобство нашей системы.
> Новости Linux: Автор Кхржпж основал LibreКхржпж, форк стандарта OpenКхржпж, чтобы Кхржпж было ещё более Кхржпжопее.
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|1.72, Аноним (72), 19:57, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> ... воспринятые Кохом как сомнительные с точки зрения сохранения совместимости и обеспечения безопасности
Короче драмма в трех действиях. Сидел делал свою штуку дрюку. Сменилось руководство и пришли люди них$я не понимающие и решили все сделать иначе. Понасоздавали новых идей и всякие Кохи теперь стоят перед выбором либо сваливать и практический бросить на произвол судьбы свое детище или смириться с пришедшим эффективным $банько... Ну ясно понятно. Удалчи, но вот только один в поле не воин и большая масса пойдет за этим злобным козлом под убой...
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|1.73, pda (ok), 20:08, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"а возможность расшифровки данных без версификации" - без чего?
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