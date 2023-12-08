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Автор GnuPG основал LibrePGP, форк стандарта OpenPGP

08.12.2023 12:05

Вернер Кох (Werner Koch), основной разработчик и создатель проекта GnuPG (GNU Privacy Guard), основал проект LibrePGP, сосредоточенный на развитии обновлённой спецификации, альтернативной стандарту OpenPGP. Форк был создан в ответ на изменения, намеченные рабочей группой IETF для внесения в следующее обновление спецификации OpenPGP (RFC-4880) и воспринятые Кохом как сомнительные с точки зрения сохранения совместимости и обеспечения безопасности. Поддержавшие форк разработчики проектов GnuPG, RNP (реализация OpenPGP от Thunderbird) и Gpg4win опасаются, что намеченные изменения окажутся губительны для существующих внедрений приложений на базе OpenPGP, пользователи которых рассчитывают на стабильность спецификации в длительной перспективе и не готовы мириться с изменениями, нарушающими совместимость.

LibrePGP включает полезные улучшения, последние годы развивавшиеся для будущего варианта спецификации OpenPGP, но при этом исключает изменения, негативно влияющие на обеспечение совместимости. Например, по сравнению с действующим стандартом RFC-4880 в LibrePGP приняты такие возможности, как:

  • Поддержка алгоритма шифрования Camellia (RFC-5581),
  • Расширения ECC (Elliptic Curve Cryptography) для OpenPGP (RFC-6637).
  • Обязательная поддержка хэшей SHA2-256 (SHA-1 и MD5 отнесены к категории не рекомендованных, а возможность расшифровки данных без версификации целостности отнесена к категории полностью устаревших).
  • Увеличение до 256 бит размера проверочного слепка (fingerprint).
  • Поддержка схемы цифровых подписей EdDSA и эллиптических кривых BrainpoolP256r1, BrainpoolP384r1, BrainpoolP512r1, Ed25519, Curve25519, Ed488 и X448.
  • Поддержка алгоритма CRYSTALS-Kyber, устойчивого к подбору на квантовых компьютерах.
  • Поддержка режимов аутентифицированного шифрования OCB (Offset codebook mode).
  • Реализация пятой версии формата цифровых подписей с защитой метаданных.
  • Поддержка расширенных субпакетов с цифровыми подписями.



Основные элементы критики новой спецификации OpenPGP:

  • Рабочая группа IETF вместо постепенного инкрементального обновления спецификации попыталась заново переизобрести стандарт и внести в него значительные изменения, нарушающие совместимость.
  • Навязывание поддержки симметричного режима шифрования GCM (Galois/Counter Mode), который трудно реализовать правильно, игнорируя при этом режим OCB (Offset codebook mode), патенты на который истекли несколько лет назад.
  • Добавление опциональных пакетов со случайным добавочным заполнением для защиты от анализа трафика. По мнению создателей LibrePGP, подобные пакеты с непроверяемым начальным случайным заполнением создают угрозу использования для создания скрытых каналов передачи данных и обхода систем предотвращения утечек данных. Ранее идея включения добавочного заполнения отвергалась, как являющаяся объектом не уровня шифрования, а уровня приложения.
  • Применение модифицированной схемы шифрования ECDH (изменение формата OID), вместо использования уже описанного в RFC-6637 и реализованного в PGP и GnuPG варианта.
  • Удаление некоторых используемых на практике возможностей, таких как классический метод отзыва ключей, флаг "m" для пометки MIME-данных и флаг "t" для отделения текстовых данных от бинарных (на смену флагу "t" пришёл флаг "u" для текста в кодировке UTF-8).
  • Отказ включать в новый формат подписей защиту метаданных подписанного файла (например, можно не нарушая подписи изменить имя файла).
  • Сомнительная возможность добавления "соли" к подписям (Salted signature) для усиления защиты от коллизионных атак с заданным префиксом. Значение с солью может использоваться как неотключаемый скрытый канал для передачи 32 байт данных в подписи.
  • Смещение стандарта в сторону основного использования для online-коммуникации, игнорируя потребности для длительного хранения данных.

Сторонники OpenPGP уже опубликовали критику на критику. В итоге, если не удастся найти компромисс раскол может привести к нарастанию несовместимостей в реализациях OpenPGP/LibrePGP. Частично для решения этой проблемы разработчики OpenPGP зафиксировали пятую версию формата подписей в виде совместимом с LibrePGP и перешли к работе над шестой версией.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.pgpkeys.eu/critiq...)
  2. OpenNews: Сообщество пришло на помощь основному разработчику GnuPG, который оказался на грани разорения
  3. OpenNews: Автор GnuPG прекращает передачу имущественных прав Фонду СПО
  4. OpenNews: Выпуск GnuPG 2.4.0
  5. OpenNews: Подробности атаки на шифрование PGP и S/MIME в почтовых клиентах
  6. OpenNews: Релиз Sequoia 1.0, реализации OpenPGP на языке Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Интересно / Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60256-librepgp
Ключевые слова: librepgp, openpgp, gpg, crypt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 12:34, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Очень печально, когда безальтернативный и умеренно востребованный сообществом проект принадлежит подобным людям. Но, спасибо хоть, либре в названии указано, а это всегда означает грязь и неадекватных разрабов.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:52, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    >Очень печально, когда безальтернативный и умеренно востребованный сообществом проект принадлежит подобным людям.

    Вы про комитет OpenPGP?

     
     
  • 3.13, Аноним (1), 13:00, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы про комитет OpenPGP?

    Конкретно про Werner Koch, это известный с давних времён кадр, из раза в раз подтверждающий свою сомнительную репутацию. А комитетам тоже принадлежат какие-то проекты?

     
     
  • 4.34, n (??), 15:01, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, этот товарищ подлерживал траавлю Столлмана.
     
     
  • 5.40, анонимусс (?), 15:25, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Столман сам ляпнул не подумав, а ты про травлю рассказыаешь.
    Такое бывает у старых диктаторов, думают что они могут делать все что угодно и им ничего не будет, "типа авторитет".
     
     
  • 6.42, Аноним (1), 15:37, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вполне можно проявить должный пиетет главному идеологу за прошлые заслуги. Я видел несколько лекций и собственно всё ныне происходящее было прямым текстом предсказано заранее. А кто противники понятное дело.
     
     
  • 7.46, анонимусс (?), 16:10, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > главному идеологу за прошлые заслуги

    Нет спасибо, иначе скатимся к "давайте простим он так много хорошего(?) сделал" или "дедушка старенький давайте не обращать внимание"
    Особенно за идеологию, а не реальный вклад типа кода.

    Чел не первый год на руководящих должностях и должен научиться следить за своим языком.
    Если хочет быть лицом проекта - то пусть соответствует.

    > А кто противники понятное дело.

    Ну, чтут стоит уточнить.
    Корпорации?
    Злопыхатели?
    Те у кого нет тяги к лолям?

     
     
  • 8.49, Аноним (1), 16:30, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык он нейродивергент и способен только рубить правду-матку, а не лебезить перед... текст свёрнут, показать
     
  • 6.45, Аноним (45), 15:49, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Подростковая чушь.
     
  • 6.70, x3who (?), 19:31, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое-то у вас раздвоение сознания. Даже если не принимать во внимание суть высказывания Столлмана, то всё равно из того, что Столлмана затравили за высказывание никак не вытекает вывод, что он диктатор.
     

  • 1.2, Шарп (ok), 12:39, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >Форк был создан в ответ на изменения, намеченные рабочей группой IETF

    Типичный опенсорс. Разосрались и начали тыкать вилками друг в друга. И не понятно как у него проект отжали, если он основной разработчик.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:43, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь про стандарт OpenPGP. Кох автор программы GnuPG, а LibrePGP форк спецификации OpenPGP.
     
  • 2.7, Аноним (6), 12:54, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иногда, лучше жевать
     
  • 2.11, Аноним (-), 12:57, 08/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 3.16, анонимусс (?), 13:07, 08/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.61, Аноним (-), 19:08, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Форк был создан в ответ на изменения, намеченные рабочей группой IETF
    > Типичный опенсорс. Разосрались и начали тыкать вилками друг в друга. И не
    > понятно как у него проект отжали, если он основной разработчик.

    Да, представляешь, опенсорс так и работает - не нравится кому-то что-то он и может попытаться отфоркаться. Если другим так больше понравится - значит, вон те возможно и правда были неправы.

    А так что кто-то лучше знающий спустит стандарт - спасибо, на ISO уже насмотрелись с этим, что спеки OOXML на 6000 страниц, что патентованые кодеки устраивающие вымогательство на всю планету под амеровские патенты. Не все стандартизаторы одинаково полезны, а без конкуренции получается УГ как видим.

     

  • 1.4, Аноним (4), 12:44, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Похоже на попытку создать FUD вокруг Open/LibrePGP, чтобы отвадить пользователей от обеих на всякое говно вроде age/minisign/signify, как завещали Фрэнк Денис и Агора Исида.
     
  • 1.5, Карлос Сношайтилис (ok), 12:46, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > OpenPGP: добавление пакетов со случайным заполнением для защиты от анализа трафика
    > LibrePGP: пакеты создают угрозу обхода систем предотвращения утечек данных

    То есть LibrePGP против противодействия анализу траффика. Их китайцы подкармливают?

     
     
  • 2.8, Жироватт (ok), 12:54, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Скорее против добавления в стандарт того, что должно делать приложение ДО шифрования, справедливо опасясь критики, что очередная реализация этого RFC таки будет содержать в себе скрытый (телеметрию? прямую утечку?) канал.

    Это не китайский подход - у китайцев наоборот, если через модуль pgp нельзя заказать еды через weibo - то это плохой, негодный софт.

     
  • 2.9, Аноним (6), 12:55, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вы за скрытую отправку данных?
     
     
  • 3.54, Аноним (54), 18:16, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы за DLP-системы? Инспекция трафика во все поля? За деньги подмахиваете корпоратам или в расчёте на то, что в будущем оценят?
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:56, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Кох - красава, прЪдставитель старой школы!
    А вобще за ломание обратной совместимости пора *РосКомНадзор*.
     
     
  • 2.17, Аноним (4), 13:07, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    В код самого gpg лучше не смотреть - говно в сооответствии с худшими традициями любителей сишки. gpgme без процессов и записи в файловую систему работать не может, что ставит крест на использовании этой либы в адекватных пакетных менеджерах. Хорошо, что есть sequoia, но она с тонной  карго-зависимостей и вообще использует говняную сборочную систему раста, из-за которой эта тонна зависимостей и инлайнится. Пока сборочную систему раста не переделают под shared-либы и не оторвут прибитую блокировку версий и не перепишут все зависимости в соответствие с адекватным подходом - sequoia тоже можно не рассматривать.
     
     
  • 3.57, Аноним (57), 18:45, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gpg да, это ад и Израиль. Помню, был в жесточайшем шоке от него, что как так вообще можно. Потом понял, что это +- схоже для всего гну.
     

  • 1.12, Жироватт (ok), 12:57, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > IETF: Лол, мы переписали RFC под стильно-модно-молодёжные аппы!
    > Кох: Пошли вы в зад, я запилю свой PGP, СБИШ.
    > Онанимные иксперды с попеннет: Аааа, шеф, усё пропало, бинт снимают, клиент уезжает!
     
  • 1.14, Анонин (?), 13:01, 08/12/2023 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.15, Аноним (-), 13:03, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Везде где пишется "Open", жди подвоха. За спинами премиссивщиков прячутся хитрые корпорасты. Только Free (копилефт), и только GNU! Ура!
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:16, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    GNU - не Free, а только Open. Ограничительная лицензия не может называться Free.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 14:07, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну назови тогда истинную Free лицензию без вот этих всяких ограничений типа сохранения авторства, отказа в предоставлении гарантий, необходимости включать копию лицензии во все копии, запрета использовать имена правообладателей в рекламе и пр.
     
     
  • 4.41, Аноним (41), 15:27, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Free BSD
    не благодари
     
     
  • 5.44, Аноним (45), 15:48, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рабская лицензия.
     
  • 5.48, Аноним (29), 16:18, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет такой. А если говорить о семействе BSD, то даже 0BSD является ограничительной и, согласно комментарию #21, не может считаться Free
     
  • 5.63, Аноним (-), 19:12, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Free BSD
    > не благодари

    А свободой можно в полной мере насладиться в Sony PlayStation. Фирма Сони популярно покажет как именно они видят эту свободу.

    ...хотя можно, конечно, и свободу копипастить драйвер этих AMD GPU'шек из линуха, на кривой козе, пока соня AAA игры запускает. Нужна ли такая свобода фирмы сони лошить апстрима - вопрос риторический, ибо на него жизнь уже ответила.

     
  • 3.43, Аноним (45), 15:47, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё какая Free. Разрешает всё, ограничивает только ограничителей. Кто так не делает (пермиссивщики), тот - априори, корпоративный раб.
     
     
  • 4.52, анонимусс (?), 17:24, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если я написал код, то по твоей извращенной логике, я ограничитель?
    Копилефтная лицензия лишает меня права распоряжаться кодом который я написал.

    Это противоречит свободе "право частной собственности".
    Которая входит в "права человека".

    В общем те кто продвигают копилефт - это противники "прав и свобод человека".

     
     
  • 5.55, Аноним (55), 18:35, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    флот сша ужек выдвинулся на защиту тех самых прав?
     
  • 2.22, анонимусс (?), 13:17, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Free тоже разное бывает ;)
    Как говорил один бородатый коммунист Free as in 'free speech' not as in 'free beer'.

    Более того у фанатиков есть еще разница между Free и Libre. (Тот же FLOSS это Free/Libre and Open Source Software).

    Libre это типа свободен как птица.
    И как раз под него больше попадают пермиссивки.

     
     
  • 3.27, Аноним (27), 14:01, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Как говорил один бородатый коммунист

    Толсто.

    >Libre это типа свободен как птица.

    И как раз под него больше попадают пермиссивки.

    Нет. Слово Libre придумали всталять европейцы, именно как характеристику копилефта.

     
     
  • 4.30, анонимусс (?), 14:14, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Толсто.

    Ну да, толстовато.
    Но ты учти, что сабжу уже 70 лет и в таком возрасте требовать держать нормальный вес странно.

    > И как раз под него больше попадают пермиссивки.

    Зависит от трактовки священного писания.
    Вот LIBRE Office под Mozilla Public License и все равно либре)

    > Нет. Слово Libre придумали всталять европейцы, именно как характеристику копилефта.

    Хм.. мне казалось, что этим больше заморачивались всякие южноамерикански страны, где много диких обезьян.

     
  • 2.37, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:19, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вива Столлман! Вива революсьен!
     

  • 1.18, Аноним (18), 13:09, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Сторонники OpenPGP уже опубликовали критику на критику.

    Критика критической критики)

     
     
  • 2.39, scriptkiddis (?), 15:24, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надеюсь опубликуют позже.
     

  • 1.19, 12yoexpert (ok), 13:10, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    дайте гайд, зачем это и как пользоваться в thunderbird, который в последнее время на postfix болт положил
     
     
  • 2.36, penetrator (?), 15:11, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а какие проблемы TB и Postfix?
     
  • 2.53, OpenEcho (?), 17:38, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > который в последнее время на postfix болт положил

    С этого места, можно пожалуйста по-подробней?

     

  • 1.20, Аноним (20), 13:13, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Конкуренция - залог качества.
     
     
  • 2.23, анонимусс (?), 13:26, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень заметно на зоопарке мажорных дистрибутивов (и десятка зопарков маргинальных) десктоп линукса. Ну и десятов разных DE.
    2% не дадут соврать про качество!

    Самые популярный дистрибутив на ядре линукса - это хром)

     
     
  • 3.25, Аноним (1), 13:40, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Достаточно посмотреть на ситуацию с vaapi (а это, между прочим, ключевой компонент на платформе). У vdpau всё работало везде. Даже в gstreamer и в adobe flash.
     
  • 3.33, Аноним (33), 14:55, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как раз заметно, и это прекрасно Иначе неадекватные разработчики того же Gnome ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.35, Аноним (1), 15:08, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гномоибмовский вендорлок успешно гадит конкурентам, так что едва ли. Даже кедам сложности создаёт, хотя они вообще отдельно существуют по идее. Ну и про "качественные" это уже протухшая шутка.

     
  • 4.50, анонимусс (?), 17:10, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это либо Android, либо что-то встраиваемое

    Специально же написал "... десктоп линукса" /_-

    > Лично у меня никакой хром не установлен, не знаю о чём ты.

    Я про хромбуки на хромооси.
    У нас они не слишком популярны, а вот за океаном огого.
    И предсказуемо обгоняет остальные
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59422

     
  • 2.28, Аноним (28), 14:04, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В данном случае сторонники OpenPGP встретили отпор, пытаясь сделать криптографию менее защищённым.
     

  • 1.24, Аноним (24), 13:30, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В общем все мутно, главный вопрос: из pass пока в блокнотик экспортировать все пароли?
     
     
  • 2.58, Аноним (55), 18:47, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    экспортируй в мозг -
    это самое надежное..
    ну хотя бы, запомни мастер-пароль
     

  • 1.26, Аноним (26), 13:50, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Достаточно проспецифицировать заполнение, как содержащие хэш от конкатенации соо... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.62, Аноним (62), 19:11, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что бы вставить свои данные в поля, малварь:
    1. Работает в адресном пространстве приложения, создающего сообщения; оно же читает ключ? значит ключ у малвари есть.
    2. Сидит в ядре, значит доступ к ключу опять есть.

    Левый пакет отправлять не надо, его ведь видно.

     
     
  • 3.64, Аноним (62), 19:16, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, эврика! Ключ хранить в специальном процессоре и там же всё шифровать! Тогда можно гарантировать, что поля не будут задействованы для утечки. Профит.
     

  • 1.31, Аноним (31), 14:16, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну основал и основал. Мододец наверное
     
  • 1.32, Аноним (31), 14:17, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что там долго расписывать, Чел делает или не делает ничего.
     
  • 1.38, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:20, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Коху верю, норм мужик. За столько лет не накосячил. Есть чему поучиться.
     
  • 1.47, Sw00p aka Jerom (?), 16:13, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    PFS занесли уже?
     
  • 1.51, Аноним (51), 17:12, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Рабочая группа IETF вместо постепенного инкрементального обновления спецификации попыталась заново переизобрести стандарт и внести в него значительные изменения

    Это-же классика! "Если не можешь победить врага, возглавь его"

     
     
  • 2.56, Аноним (56), 18:39, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разделяй и властвуй.

    Я за Коха и LibrePGP.

     
     
  • 3.59, Sw00p aka Jerom (?), 18:50, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    црушная прокладка он!
     
     
  • 4.60, Печенька (?), 19:02, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пруфы?
     
     
  • 5.66, Sw00p aka Jerom (?), 19:22, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    """
    но утечка документов, предоставленых Сноуденом, вскрыла высокий уровень наблюдения АНБ, и Кох посчитал, что «сейчас не время останавливаться», и продолжил разработку
    """

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%85

    пс: "борец с системой" - должен максимально оставаться анонимным, а не саморекламироваться "угрозами" - мол "мне надо кушать".

     
     
  • 6.68, Аноним (62), 19:27, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "борец с системой" - должен максимально оставаться анонимным

    Так и запишем: Сноуден - засланный казачек.

     
     
  • 7.71, Sw00p aka Jerom (?), 19:34, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он то причем? речь о Кох-е
     
  • 5.67, Аноним (62), 19:22, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выше эксперты пишут, что он против Столлмана и известный с давних времён кадр, пишет г-код, который в свою очередь пишет в файловую систему. Какие ещё нужны пруфы?
     

  • 1.65, Кхржпж (?), 19:19, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Новости macOS: Мы улучшаем дружелюбность и удобство нашей системы.
    > Новости Linux: Автор Кхржпж основал LibreКхржпж, форк стандарта OpenКхржпж, чтобы Кхржпж было ещё более Кхржпжопее.
     
  • 1.69, Аноним (69), 19:28, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Основать форк на гитхабе - это круто.
     
  • 1.72, Аноним (72), 19:57, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ... воспринятые Кохом как сомнительные с точки зрения сохранения совместимости и обеспечения безопасности

    Короче драмма в трех действиях. Сидел делал свою штуку дрюку. Сменилось руководство и пришли люди них$я не понимающие и решили все сделать иначе. Понасоздавали новых идей и всякие Кохи теперь стоят перед выбором либо сваливать и практический бросить на произвол судьбы свое детище или смириться с пришедшим эффективным $банько... Ну ясно понятно. Удалчи, но вот только один в поле не воин и большая масса пойдет за этим злобным козлом под убой...

     
  • 1.73, pda (ok), 20:08, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "а возможность расшифровки данных без версификации" - без чего?
     

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