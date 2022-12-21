Выпуск GnuPG 2.4.0

После пяти лет разработки представлен релиз инструментария GnuPG 2.4.0 (GNU Privacy Guard), совместимого со стандартами OpenPGP (RFC-4880) и S/MIME, и предоставляющего утилиты для шифрования данных, работы с электронными подписями, управления ключами и доступа к публичным хранилищам ключей. GnuPG 2.4.0 позиционируется как первый выпуск новой стабильной ветки, которая вобрала в себя изменения, накопленные при подготовке выпусков 2.3.x. Ветка 2.2 переведена в разряд старой стабильной ветки, которая будет поддерживаться до конца 2024 года. Ветка GnuPG 1.4 продолжает сопровождаться в качестве классической серии, потребляющей минимальные ресурсы, подходящей для встраиваемых систем и совместимой с устаревшими алгоритмами шифрования. Ключевые изменения в GnuPG 2.4 по сравнению с прошлой стабильной веткой 2.2: Добавлен фоновый процесс с реализацией базы данных ключей, использующий для хранения СУБД SQLite и демонстрирующий значительно более быстрый поиск ключей. Для включения нового хранилища следует активировать в common.conf опцию "use-keyboxd".

Добавлен фоновый процесс tpm2d, позволяющий использовать чипы TPM 2.0 для защиты закрытых ключей и выполнения операций шифрования или создания цифровых подписей на стороне TPM-модуля.

Добавлена новая утилита gpg-card, которую можно использовать как гибкий интерфейс для всех поддерживаемых типов смарткарт.

Добавлена новая утилита gpg-auth для аутентификации.

Добавлен новый общий файл конфигурации common.conf, который задействован для включения фонового процесса keyboxd без раздельного добавления настроек в gpg.conf и gpgsm.conf.

Обеспечена поддержка пятой версии ключей и цифровых подписей, в которой используется алгоритм SHA256 вместо SHA1.

В качестве алгоритмов по умолчанию для открытых ключей задействованы ed25519 и cv25519.

Добавлена поддержка AEAD-режимов блочного шифрования OCB и EAX.

Добавлена поддержка эллиптических кривых X448 (ed448, cv448).

Разрешено использование имён групп в списках ключей.

В gpg, gpgsm, gpgconf, gpg-card и gpg-connect-agent добавлена опция "--chuid" для смены идентификатора пользователя.

На платформе Windows реализована полная поддержка Unicode в командной строке.

Добавлена сборочная опция "--with-tss" для выбора библиотеки TSS.

В gpgsm добавлена базовая поддержка ECC и возможность создания сертификатов EdDSA. Добавлена поддержка расшифровки данных, зашифрованных с использованием пароля. Добавлена поддержка расшифровки AES-GCM. Добавлены новые опции "--ldapserver" и "--show-certs".

В агенте разрешено использования значения "Label:" в файле ключей для настройки приглашения ввода PIN-кода. Реализована поддержка расширений ssh-agent для переменных окружения. Добавлена эмуляция Win32-OpenSSH через gpg-agent. Для создания fingerprint-отпечатков SSH-ключей по умолчанию задействован алгоритм SHA-256. Добавлены опции "--pinentry-formatted-passphrase" и "--check-sym-passphrase-pattern".

В scd улучшена поддержка работы с несколькими кардридерами и токенами. Реализована возможность использования нескольких приложений с определённой смарткартой. Добавлена поддержка карт PIV, Telesec Signature Cards v2.0 и Rohde&Schwarz Cybersecurity. Добавлены новые опции "--application-priority" и "--pcsc-shared".

В утилиту gpgconf добавлена опция "--show-configs".

Изменения в gpg: Добавлен параметр "--list-filter" для выборочного формирования списка ключей, например "gpg -k --list-filter 'select=revoked-f && sub/algostr=ed25519'". Добавлены новые команды и опции: "--quick-update-pref", "show-pref", "show-pref-verbose", "--export-filter export-revocs", "--full-timestrings", "--min-rsa-length", "--forbid-gen-key", "--override-compliance-check", "--force-sign-key" и "--no-auto-trust-new-key". Добавлена поддержка импорта произвольных списков отозванных сертификатов. В 10 или более раз ускорена проверка цифровых подписей. Результаты проверки теперь зависят от опции "--sender" и идентификатора создателя подписи. Добавлена возможность экспорта ключей Ed448 для SSH. Разрешено использование только режима OCB при AEAD-шифровании. Разрешена расшифровка без публичного ключа при наличии вставленной смарткарты. Для алгоритмов ed448 и cv448 теперь принудительно включается создания ключей пятой версии При импорте из сервера LDAP по умолчанию отключено применение опции self-sigs-only.

В gpg прекращено использование для шифрования алгоритмов с размером блока в 64 бита. Использование 3DES запрещено, а в качестве минимально поддерживаемого алгоритма заявлен AES. Для отключения ограничения можно использовать опцию "--allow-old-cipher-algos".

Удалена утилита symcryptrun (устаревшая обвязка над внешней утилитой Chiasmus).

Прекращена поддержка устаревшего метода обнаружения ключей PKA и удалены связанные с ним опции.



