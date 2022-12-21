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Выпуск GnuPG 2.4.0

21.12.2022 09:57

После пяти лет разработки представлен релиз инструментария GnuPG 2.4.0 (GNU Privacy Guard), совместимого со стандартами OpenPGP (RFC-4880) и S/MIME, и предоставляющего утилиты для шифрования данных, работы с электронными подписями, управления ключами и доступа к публичным хранилищам ключей.

GnuPG 2.4.0 позиционируется как первый выпуск новой стабильной ветки, которая вобрала в себя изменения, накопленные при подготовке выпусков 2.3.x. Ветка 2.2 переведена в разряд старой стабильной ветки, которая будет поддерживаться до конца 2024 года. Ветка GnuPG 1.4 продолжает сопровождаться в качестве классической серии, потребляющей минимальные ресурсы, подходящей для встраиваемых систем и совместимой с устаревшими алгоритмами шифрования.

Ключевые изменения в GnuPG 2.4 по сравнению с прошлой стабильной веткой 2.2:

  • Добавлен фоновый процесс с реализацией базы данных ключей, использующий для хранения СУБД SQLite и демонстрирующий значительно более быстрый поиск ключей. Для включения нового хранилища следует активировать в common.conf опцию "use-keyboxd".
  • Добавлен фоновый процесс tpm2d, позволяющий использовать чипы TPM 2.0 для защиты закрытых ключей и выполнения операций шифрования или создания цифровых подписей на стороне TPM-модуля.
  • Добавлена новая утилита gpg-card, которую можно использовать как гибкий интерфейс для всех поддерживаемых типов смарткарт.
  • Добавлена новая утилита gpg-auth для аутентификации.
  • Добавлен новый общий файл конфигурации common.conf, который задействован для включения фонового процесса keyboxd без раздельного добавления настроек в gpg.conf и gpgsm.conf.
  • Обеспечена поддержка пятой версии ключей и цифровых подписей, в которой используется алгоритм SHA256 вместо SHA1.
  • В качестве алгоритмов по умолчанию для открытых ключей задействованы ed25519 и cv25519.
  • Добавлена поддержка AEAD-режимов блочного шифрования OCB и EAX.
  • Добавлена поддержка эллиптических кривых X448 (ed448, cv448).
  • Разрешено использование имён групп в списках ключей.
  • В gpg, gpgsm, gpgconf, gpg-card и gpg-connect-agent добавлена опция "--chuid" для смены идентификатора пользователя.
  • На платформе Windows реализована полная поддержка Unicode в командной строке.
  • Добавлена сборочная опция "--with-tss" для выбора библиотеки TSS.
  • В gpgsm добавлена базовая поддержка ECC и возможность создания сертификатов EdDSA. Добавлена поддержка расшифровки данных, зашифрованных с использованием пароля. Добавлена поддержка расшифровки AES-GCM. Добавлены новые опции "--ldapserver" и "--show-certs".
  • В агенте разрешено использования значения "Label:" в файле ключей для настройки приглашения ввода PIN-кода. Реализована поддержка расширений ssh-agent для переменных окружения. Добавлена эмуляция Win32-OpenSSH через gpg-agent. Для создания fingerprint-отпечатков SSH-ключей по умолчанию задействован алгоритм SHA-256. Добавлены опции "--pinentry-formatted-passphrase" и "--check-sym-passphrase-pattern".
  • В scd улучшена поддержка работы с несколькими кардридерами и токенами. Реализована возможность использования нескольких приложений с определённой смарткартой. Добавлена поддержка карт PIV, Telesec Signature Cards v2.0 и Rohde&Schwarz Cybersecurity. Добавлены новые опции "--application-priority" и "--pcsc-shared".
  • В утилиту gpgconf добавлена опция "--show-configs".
  • Изменения в gpg:
    • Добавлен параметр "--list-filter" для выборочного формирования списка ключей, например "gpg -k --list-filter 'select=revoked-f && sub/algostr=ed25519'".
    • Добавлены новые команды и опции: "--quick-update-pref", "show-pref", "show-pref-verbose", "--export-filter export-revocs", "--full-timestrings", "--min-rsa-length", "--forbid-gen-key", "--override-compliance-check", "--force-sign-key" и "--no-auto-trust-new-key".
    • Добавлена поддержка импорта произвольных списков отозванных сертификатов.
    • В 10 или более раз ускорена проверка цифровых подписей.
    • Результаты проверки теперь зависят от опции "--sender" и идентификатора создателя подписи.
    • Добавлена возможность экспорта ключей Ed448 для SSH.
    • Разрешено использование только режима OCB при AEAD-шифровании.
    • Разрешена расшифровка без публичного ключа при наличии вставленной смарткарты.
    • Для алгоритмов ed448 и cv448 теперь принудительно включается создания ключей пятой версии
    • При импорте из сервера LDAP по умолчанию отключено применение опции self-sigs-only.
  • В gpg прекращено использование для шифрования алгоритмов с размером блока в 64 бита. Использование 3DES запрещено, а в качестве минимально поддерживаемого алгоритма заявлен AES. Для отключения ограничения можно использовать опцию "--allow-old-cipher-algos".
  • Удалена утилита symcryptrun (устаревшая обвязка над внешней утилитой Chiasmus).
  • Прекращена поддержка устаревшего метода обнаружения ключей PKA и удалены связанные с ним опции.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnupg.org/piperm...)
  2. OpenNews: Уязвимость в LibKSBA, приводящая к выполнению кода при обработке S/MIME в GnuPG
  3. OpenNews: Выпуск GnuPG 2.2.0
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в библиотеке Libgcrypt 1.9.0, затрагивающая GnuPG и systemd
  5. OpenNews: Релиз Sequoia 1.0, реализации OpenPGP на языке Rust
  6. OpenNews: Предложен метод определения коллизий в SHA-1, пригодный для атаки на PGP
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58365-gnupg
Ключевые слова: gnupg, pgp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:06, 21/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нескриптующийся stateful-экскремент.
     
     
  • 2.4, pashev.ru (?), 10:18, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Неосилятор манов.

    Вот лишь один пример полной автоматизации: https://git.pashev.ru/nix/nixsap/tree/modules/apps/gnupg/default.nix

     
     
  • 3.8, Аноним (1), 10:25, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И где ты меня опроверг? "export GNUPGHOME" -- я же говорю, stateful-говнецо. Утилиты OpenSSL лучше подходят для автоматизированного шифрования файлов. И никакого OPENSSL_HOME там не нужно.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:07, 21/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вся эта магия основана на неверном принципе: что шифрование невозможно без подписи.

    Но если ты сам всё подписал (сам во всём признался), то никакое шифрование уже не нужно будет расшифровывать, чтобы тебя арестовать, потому что ты уже сам с повинной явился.

    В общем, бессмысленный инструмент.

     
     
  • 2.3, Admino (ok), 10:16, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отсыпь.
     
     
  • 3.11, Анним (?), 10:27, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и знал что ты жестко долбишь.
     
  • 2.5, 1 (??), 10:18, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пффф ... Откуда такая сидельческая философия ? М.б. PGP используется для того, чтоб быть на 90% уверенным что пишет тебе конкретный человек, а не вован с лексусом.
     
  • 2.6, ффф (?), 10:21, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    $ gpg file.txt

    Это шифрование с подписью?

     
  • 2.9, Анним (?), 10:26, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Твой довод основан на неверном принципе что это как-то связано с шифрованием. Так тебе не обязательно что-то шифровать, чтобы тебя заставили что-то подписать.

    А шифровать можно не только от тех кто может тебя заставить что-то подписать, а от обычного дефолтного Васяна, который если видит что-то сложнее просто текста впадает в ступор.  

     
     
  • 3.18, Аноним (2), 11:21, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От дефолтного Васяна есть rot13.
     
  • 2.15, Sw00p aka Jerom (?), 11:09, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а смысл подписи если не расшифрован основной контент?
     
     
  • 3.19, Аноним (2), 11:23, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит, тебе есть что скрывать от одного государства, username.
     
     
  • 4.20, Admino (ok), 11:27, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    СШАпроблемы.
     
  • 2.16, Sw00p aka Jerom (?), 11:11, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >(сам во всём признался)

    мало ли в чем вы признались, подпись необходимо проверить, а как проверить? читаем выше

     

  • 1.7, Аноним (7), 10:23, 21/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >После пяти лет разработки представлен релиз инструментария GnuPG 2.4.0 (GNU Privacy Guard), совместимого со стандартами OpenPGP (RFC-4880) и S/MIME, и предоставляющего утилиты для шифрования данных, работы с электронными подписями, управления ключами и доступа к публичным хранилищам ключей.

    А это вообще законно?

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:40, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное, найдутся на Земле параши, для которых это незаконно. Но голос со стороны параш никого не волнует, даже если он пронзительный.
     

  • 1.10, Аноним (14), 10:27, 21/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А внутре у него - помойка. Вот до чего Си головного мозга доводит.
     
  • 1.12, Аноним (12), 10:29, 21/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Добавлен фоновый процесс tpm2d, позволяющий использовать чипы TPM 2.0 для защиты закрытых ключей и выполнения операций шифрования или создания цифровых подписей на стороне TPM-модуля.

    Вот так тихо и незаметно внедрили использование аппаратных проприетарных троянов…

     
     
  • 2.13, Аноним (14), 10:37, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    главное, чтобы аппаратныe проприетарныe трояны не использовали тебя.
     

  • 1.17, Аноним (17), 11:19, 21/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлен фоновый процесс…
    > Добавлен фоновый процесс…

    Давайте каждую примитивную команду вынесем в фоновый процесс.

     
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