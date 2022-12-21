Выпуск GnuPG 2.4.0

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|3.8, Аноним (1), 10:25, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И где ты меня опроверг? "export GNUPGHOME" -- я же говорю, stateful-говнецо. Утилиты OpenSSL лучше подходят для автоматизированного шифрования файлов. И никакого OPENSSL_HOME там не нужно.
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|1.2, Аноним (2), 10:07, 21/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вся эта магия основана на неверном принципе: что шифрование невозможно без подписи.
Но если ты сам всё подписал (сам во всём признался), то никакое шифрование уже не нужно будет расшифровывать, чтобы тебя арестовать, потому что ты уже сам с повинной явился.
В общем, бессмысленный инструмент.
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|2.5, 1 (??), 10:18, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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пффф ... Откуда такая сидельческая философия ? М.б. PGP используется для того, чтоб быть на 90% уверенным что пишет тебе конкретный человек, а не вован с лексусом.
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|2.9, Анним (?), 10:26, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Твой довод основан на неверном принципе что это как-то связано с шифрованием. Так тебе не обязательно что-то шифровать, чтобы тебя заставили что-то подписать.
А шифровать можно не только от тех кто может тебя заставить что-то подписать, а от обычного дефолтного Васяна, который если видит что-то сложнее просто текста впадает в ступор.
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|2.16, Sw00p aka Jerom (?), 11:11, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>(сам во всём признался)
мало ли в чем вы признались, подпись необходимо проверить, а как проверить? читаем выше
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|1.7, Аноним (7), 10:23, 21/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>После пяти лет разработки представлен релиз инструментария GnuPG 2.4.0 (GNU Privacy Guard), совместимого со стандартами OpenPGP (RFC-4880) и S/MIME, и предоставляющего утилиты для шифрования данных, работы с электронными подписями, управления ключами и доступа к публичным хранилищам ключей.
А это вообще законно?
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|2.14, Аноним (14), 10:40, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверное, найдутся на Земле параши, для которых это незаконно. Но голос со стороны параш никого не волнует, даже если он пронзительный.
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|1.12, Аноним (12), 10:29, 21/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлен фоновый процесс tpm2d, позволяющий использовать чипы TPM 2.0 для защиты закрытых ключей и выполнения операций шифрования или создания цифровых подписей на стороне TPM-модуля.
Вот так тихо и незаметно внедрили использование аппаратных проприетарных троянов…
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|2.13, Аноним (14), 10:37, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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главное, чтобы аппаратныe проприетарныe трояны не использовали тебя.
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|1.17, Аноним (17), 11:19, 21/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлен фоновый процесс…
> Добавлен фоновый процесс…
Давайте каждую примитивную команду вынесем в фоновый процесс.
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