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Уязвимость в LibKSBA, приводящая к выполнению кода при обработке S/MIME в GnuPG

17.10.2022 20:55

В библиотеке LibKSBA, развиваемой проектом GnuPG и предоставляющей функции для работы с сертификатами X.509, выявлена критическая уязвимость (CVE-2022-3515), приводящая к целочисленному переполнению и записи произвольных данных за пределы выделенного буфера при разборе структур ASN.1, используемых в S/MIME, X.509 и CMS. Проблема усугубляется тем, что библиотека Libksba используется в пакете GnuPG и уязвимость может привести к удалённому выполнению кода атакующего при обработке в GnuPG (gpgsm) зашифрованных или подписанных данных из файлов или почтовых сообщений, использующих S/MIME. В простейшем случае для атаки на жертву, использующую почтовый клиент с поддержкой GnuPG и S/MIME, достаточно отправить специально оформленное письмо.

Уязвимость также может использоваться для атаки на серверы dirmngr, занимающиеся загрузкой и разбором списков отозванных сертификатов (CRLs) и верификацией сертификатов, применяемых в TLS. Атака на dirmngr может быть совершена со стороны web-сервера, подконтрольного злоумышленнику, через отдачу специально оформленных CRL или сертификатов. Отмечается, что публично доступных эксплоитов для gpgsm и dirmngr пока не выявлено, но уязвимость типовая и ни что не мешает квалифицированным атакующим подготовить эксплоит самостоятельно.

Уязвимость устранена в выпуске Libksba 1.6.2 и в бинарных сборках GnuPG 2.3.8. В дистрибутивах Linux библиотека Libksba обычно поставляется в виде отдельной зависимости, а в сборках для Windows встроена в основной установочный пакет с GnuPG. После обновления следует не забыть перезапустить фоновые процессы командой "gpgconf --kill all". Для проверки присутствия проблемы в выводе команды "gpgconf --show-versions" можно оценить значение строки "KSBA ....", в которой должна быть указана версия не ниже 1.6.2.

Обновления для дистрибутивов пока не выпущены, но проследить за их появлением можно на страницах: Debian, Ubuntu, Gentoo, RHEL, SUSE, Arch, FreeBSD. Уязвимость также присутствует в пакетах MSI и AppImage с GnuPG VS-Desktop и в Gpg4win.

  1. Главная ссылка к новости (https://gnupg.org/blog/2022101...)
  2. OpenNews: Подробности атаки на шифрование PGP и S/MIME в почтовых клиентах
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в системах шифрования email на основе PGP/GPG и S/MIME
  4. OpenNews: В Libgcrypt/GnuPG выявлена уязвимость, позволяющая воссоздать RSA-ключи
  5. OpenNews: Разработчики GnuPG предупредили о трудноустранимой атаке на серверы ключей
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в библиотеке Libgcrypt 1.9.0, затрагивающая GnuPG и systemd
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57928-gnupg
Ключевые слова: gnupg, pgp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:22, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Да тут и комментировать нечего - всё как обычно!
     
     
  • 2.2, хрю (?), 21:30, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>всё как обычно!

    Rust спец. олимпиада ? +:)

     
     
  • 3.4, Аноним (1), 21:36, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой раст? Оно на чистой сишке написано!
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 21:48, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нужно переписать на rust!
     
     
  • 5.13, Аноним (13), 22:40, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    перепишут, там будет блок unsafe и то же самое.
     
  • 4.18, Аноним (18), 23:08, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какой раст? Оно на чистой сишке написано!

    Ну ты же понимаешь, что уязвимости в сишных программах являются результатом диверсий растоманов - для дискредитации Великого Языка. Так-то нужно просто следовать ценным советам местных экспертов - выпрямить руки и писать код без ошибок. Ничего сложного!

     
  • 2.14, Аноним (13), 22:41, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Уязвимость также присутствует в ... AppImage

    кто б сомневался, что это троянский конь :)

     

  • 1.3, Аноним (3), 21:33, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ахаха, RCE при получении письма. Какая прелесть! Бедняги опять не разобрались с проверкой пары чисел...
    Причем страдают только неуловимые Джо, пользующиеся ссупер-секурной гнутятиной.
    Жаль только не указали сколько лет она там жила))
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:29, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не бжи,
    > Уязвимость устранена
     
     
  • 3.12, Анонн (?), 22:31, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не бжи,
    > Обновления для дистрибутивов пока не выпущены
     

  • 1.5, Аноним (5), 21:39, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И эти люди гнали на Столлмана?
     
  • 1.10, Аноним (10), 22:26, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередное подтверждение тому, что никакие специализированные средства для   защищенной переписки использовать для переписки вообще нельзя. Они либо протроянены изначально, либо в них находят уязвимости и вам не говорят. Когда говорят, нельзя исключать, что нет таких, о которых не говорят.
    Криптосистему надо строить самостоятельно неочевидным образом.
     
     
  • 2.15, Аноним (13), 22:42, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот случай, когда переписка без защиты безопасней переписки с защитой :)))
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:02, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > строить самостоятельно неочевидным образом

    Удачи с совместимостью.
    > в них находят уязвимости и вам не говорят.

    А про уязвимости в вашей личной "неочевидно настроеной криптосистеме" вам сразу раскажут, как я понимаю. Ок.

     
     
  • 3.17, Аноним (13), 23:06, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Удачи с совместимостью

    Ты даже не понимаешь, о чём речь... Хинто 1: серьёзные письма отправляются в новолуние.

     

  • 1.19, navdotru (?), 23:09, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите, а на каких архитектурах есть отличие от обычной (ia32/64, arm 32/64) обработки переполнений, керри флаг и все такое?
     
     
  • 2.20, Аноним (16), 23:18, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличие от обычной - это saturation? Много где есть.
     
     
  • 3.21, navdotru (?), 23:26, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но на иа32 это отдельные команды padd скажем (в расширении ммх) а компилятор a=b+c; выдаст обычною инструкцию add, у которой переполнение приведет к врапу и установке керри
     
  • 2.22, Аноним (13), 23:28, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > флаг и все такое?

    Вообще-то у x86 уже есть OF флаг (Overflow Flag), есть команды перехода jo/jno... Но кто б их использовал.

     

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