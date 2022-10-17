Уязвимость в LibKSBA, приводящая к выполнению кода при обработке S/MIME в GnuPG

|
|
|
|
|
|
|
|4.18, Аноним (18), 23:08, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Какой раст? Оно на чистой сишке написано!
Ну ты же понимаешь, что уязвимости в сишных программах являются результатом диверсий растоманов - для дискредитации Великого Языка. Так-то нужно просто следовать ценным советам местных экспертов - выпрямить руки и писать код без ошибок. Ничего сложного!
|
|2.14, Аноним (13), 22:41, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Уязвимость также присутствует в ... AppImage
кто б сомневался, что это троянский конь :)
|
|1.3, Аноним (3), 21:33, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Ахаха, RCE при получении письма. Какая прелесть! Бедняги опять не разобрались с проверкой пары чисел...
Причем страдают только неуловимые Джо, пользующиеся ссупер-секурной гнутятиной.
Жаль только не указали сколько лет она там жила))
|
|1.10, Аноним (10), 22:26, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Очередное подтверждение тому, что никакие специализированные средства для защищенной переписки использовать для переписки вообще нельзя. Они либо протроянены изначально, либо в них находят уязвимости и вам не говорят. Когда говорят, нельзя исключать, что нет таких, о которых не говорят.
Криптосистему надо строить самостоятельно неочевидным образом.
|
|
|
|2.15, Аноним (13), 22:42, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тот случай, когда переписка без защиты безопасней переписки с защитой :)))
|
|2.16, Аноним (16), 23:02, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> строить самостоятельно неочевидным образом
Удачи с совместимостью.
> в них находят уязвимости и вам не говорят.
А про уязвимости в вашей личной "неочевидно настроеной криптосистеме" вам сразу раскажут, как я понимаю. Ок.
|
|
|
|3.17, Аноним (13), 23:06, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Удачи с совместимостью
Ты даже не понимаешь, о чём речь... Хинто 1: серьёзные письма отправляются в новолуние.
|
|1.19, navdotru (?), 23:09, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Подскажите, а на каких архитектурах есть отличие от обычной (ia32/64, arm 32/64) обработки переполнений, керри флаг и все такое?
|
|
|
|
|
|3.21, navdotru (?), 23:26, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, но на иа32 это отдельные команды padd скажем (в расширении ммх) а компилятор a=b+c; выдаст обычною инструкцию add, у которой переполнение приведет к врапу и установке керри
|
|2.22, Аноним (13), 23:28, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> флаг и все такое?
Вообще-то у x86 уже есть OF флаг (Overflow Flag), есть команды перехода jo/jno... Но кто б их использовал.
|