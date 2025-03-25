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Разработчики GRUB2 рассматривают возможность использования языка Rust

25.03.2025 09:49

Владимир Сербиненко, один из трёх мэйнтейнеров загрузчика GRUB2, внёсший в кодовую базу более пяти тысяч изменений, выставил на обсуждение возможность написания модулей для GRUB2 c использованием языка Rust. Владимир представил первые результаты экспериментов с добавлением поддержки Rust в GRUB2 и созданием необходимых обвязок. Для GRUB также подготовлены изменения, позволяющие использовать разделяемые библиотеки (".so", ET_DYN) для модулей, вместо связывания на уровне объектных файлов (".o", ET_REL).

Инициатива пока позиционируется как отдельный эксперимент, который не будет влиять на разработку GRUB2. В качестве оптимального применения Rust в GRUB упоминается написание модулей для новых файловых систем. Также не исключается переписывание на Rust кода для работы с дисковыми разделами и GPT.

Предполагается, что использование Rust поможет проекту уменьшить вероятность появление некоторых видов ошибок, особенно в коде модулей, содержащем множество больших с сложных процедур парсинга. В феврале в результате аудита кодовой базы GRUB были выявлены 72 проблемы с безопасностью, 21 из которых признаны опасными уязвимостями, пригодными для обхода механизма верифицированной загрузки UEFI Secure Boot. 20 из 21 уязвимостей вызваны ошибками при работе с памятью, приводившими к переполнению буфера или обращению к памяти после её освобождения.

Дополнительно можно отметить выпуск проекта GNU Boot 0.1 RC6, в состав которого вошли вышеотмеченные исправления уязвимостей (в самом GRUB2 исправления продолжают распространяться в виде патчей без формирования отдельного релиза). Проект GNU Boot развивает замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, основанную на CoreBoot, но применяющую более жёсткие требования к включению бинарных компонентов. GNU Boot преподносится как "coreboot-libre", т.е. как редакция CoreBoot, избавленная от блобов и несвободных компонентов, по аналогии с тем, как проект Linux-libre развивает очищенный вариант ядра Linux. Отдельно развиваются похожие проекты Libreboot и Canoeboot.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: В загрузчике GRUB2 выявлена 21 уязвимость
  3. OpenNews: Методы безопасной работы с памятью позволили существенно снизить число уязвимостей в Android
  4. OpenNews: Уязвимость в патчах Red Hat к загрузчику GRUB2, позволяющая обойти проверку пароля
  5. OpenNews: Релиз загрузочного менеджера GNU GRUB 2.12
  6. OpenNews: Уязвимость в NTFS-драйвере из состава GRUB2, позволяющая выполнить код и обойти UEFI Secure Boot
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62945-grub
Ключевые слова: grub, rust
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:14, 25/03/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Поттеринг намекнул, что systemd тоже будет переписан на Rust.
     
  • 1.2, Тыгыдык (?), 10:19, 25/03/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Наконец то по начинает отходить от дедовской сишки и заменять себя Rust-ом.
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:20, 25/03/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Поздно, корпы уже на systemd-boot наметили переход.
     
  • 1.4, Аноним (-), 10:21, 25/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    Ничосе! Очередной удар в псину! (с)

    > 20 из 21 уязвимостей вызваны ошибками при работе с памятью,
    > приводившими к переполнению буфера или обращению к памяти
    > после её освобождения.

    Ну а 21я что??? Неужели не сишкодырень?
    Жалко что аффтар новости забыл про уязвимость "для атаки достаточно 28 раз нажать Back Space в поле с именем пользователя или паролем", которая является неким символом качества кодовой базы GRUB2.
    opennet.ru/opennews/art.shtml?num=43536

    Но вообще без шансов. Сейчас все нытики на 6oмж и некром платформах начнут ныть что на их хламе оно не сбилидтся. И продолжат пользоваться дырявым грубом.

     
  • 1.5, Ося Бендер (?), 10:23, 25/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:29, 25/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    Зачем разработчикам grub2 рассматривать что-то, кроме забвения. Вот это главный вопрос.
     

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