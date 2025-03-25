Разработчики GRUB2 рассматривают возможность использования языка Rust

Владимир Сербиненко, один из трёх мэйнтейнеров загрузчика GRUB2, внёсший в кодовую базу более пяти тысяч изменений, выставил на обсуждение возможность написания модулей для GRUB2 c использованием языка Rust. Владимир представил первые результаты экспериментов с добавлением поддержки Rust в GRUB2 и созданием необходимых обвязок. Для GRUB также подготовлены изменения, позволяющие использовать разделяемые библиотеки (".so", ET_DYN) для модулей, вместо связывания на уровне объектных файлов (".o", ET_REL).

Инициатива пока позиционируется как отдельный эксперимент, который не будет влиять на разработку GRUB2. В качестве оптимального применения Rust в GRUB упоминается написание модулей для новых файловых систем. Также не исключается переписывание на Rust кода для работы с дисковыми разделами и GPT.

Предполагается, что использование Rust поможет проекту уменьшить вероятность появление некоторых видов ошибок, особенно в коде модулей, содержащем множество больших с сложных процедур парсинга. В феврале в результате аудита кодовой базы GRUB были выявлены 72 проблемы с безопасностью, 21 из которых признаны опасными уязвимостями, пригодными для обхода механизма верифицированной загрузки UEFI Secure Boot. 20 из 21 уязвимостей вызваны ошибками при работе с памятью, приводившими к переполнению буфера или обращению к памяти после её освобождения.

Дополнительно можно отметить выпуск проекта GNU Boot 0.1 RC6, в состав которого вошли вышеотмеченные исправления уязвимостей (в самом GRUB2 исправления продолжают распространяться в виде патчей без формирования отдельного релиза). Проект GNU Boot развивает замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, основанную на CoreBoot, но применяющую более жёсткие требования к включению бинарных компонентов. GNU Boot преподносится как "coreboot-libre", т.е. как редакция CoreBoot, избавленная от блобов и несвободных компонентов, по аналогии с тем, как проект Linux-libre развивает очищенный вариант ядра Linux. Отдельно развиваются похожие проекты Libreboot и Canoeboot.



