Увеличение скорости ввода/вывода на 6% в Linux, благодаря кэшированию запросов времени

2.3 , Alladin ( ? ), 23:50, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +10 + / – на 3000%

2.8 , Аноним ( 8 ), 00:11, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –10 + / – И увеличит время на установку и обновление проприетарного софта типа Zoom, Teams на 300000000%, не говоря уже про "загрязнение" системы.

3.13 , Аноним ( 13 ), 00:22, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >И увеличит время на установку и обновление проприетарного софта типа Zoom до +∞, так как софта в принципе не будет, а распространять неофициальные версии или прошлые официальные не с са1та копирайтоторговца - нарушение копирайта. Пофиксил.

4.32 , Аноним ( 32 ), 01:23, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А в чём подвох?

3.16 , Аноним ( - ), 00:34, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – yay -S teams zoom думаю, в убунтах будет три строчки вместо одной, но тоже никто не помрёт. а вот от тормозов snap помереть можно. мучительно. очень.

4.20 , Аноним ( 8 ), 00:45, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Думаю, в нормальных дистрибутивах ничего не будет. Flatpak, для проприетарщины, как firejail для wine - стандарт.

5.23 , Аноним ( 23 ), 01:03, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >как firejail для wine - стандарт. Проясните. У меня сандбоксинг виндовых приложений через firejail никогда не работал. Вайн даже не стартовала.

6.38 , Аноним ( 8 ), 01:43, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А в чем сложность? firejail --private=/home/user/Temp/sandbox/steam/ /usr/bin/steam

5.36 , Аноним ( - ), 01:38, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – под snap психически здоровые люди обычно подразумевают в том числе flatpack, appimage и в принципе всё, что там малолетние домохозяйки ещё набыдлокодили

6.49 , Аноним ( 8 ), 04:30, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, я ставил Zoom на Debian, как deb пакет. В итоге при --fix-broken мне залетела какая-то эмоджи хрень, при закрытии которой переставала работать клавиатура. Не, ну I/O конечно быстрее, если его вообще нет. так что ускорение вышло просто феноменальное.

2.33 , Аноним ( - ), 01:23, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Выпиливание Snap увеличивает скорость ввода/вывода на 300% А если у меня его нет - тогда придется, вот, как лоху, 6% довольствоваться. Но те 300% я же и не просирал :)

3.41 , Kuromi ( ok ), 02:00, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если ты на *бунточке, то расслабься, там периодически идут разговоры о том чтобы перевести все на шнапсы. Опять же идейки продвигать Ubuntu Core на десктоп уже озвучивались на этот год. При этом, ЧСХ, сразу же признание что tinkerers будут недовольны потому что контроль тю-тю.

4.42 , Аноним ( - ), 02:16, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если ты на *бунточке, то расслабься, там периодически идут разговоры о том

> чтобы перевести все на шнапсы. Я на дебиане. Облом, да? "И пусть эта тля подавится!" :) > Опять же идейки продвигать Ubuntu Core

> на десктоп уже озвучивались на этот год. Да вон там и фуксию на десктоп - продвигали. В соседней новости. Мало всякой фигни на свете чтоли? > При этом, ЧСХ, сразу же признание что tinkerers будут недовольны потому что контроль тю-тю. Ну так пусть хомячки и юзюют если хотят. А если окажется что хомячкам майки уже винду впарили - ну, окей, этот мир жесток, значит эти ненужные - должны умереть. Ибо кто их аудитория?

5.50 , paulus ( ok ), 05:26, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да вон там и фуксию на десктоп - продвигали. уже не продвигают и даже хоронят в соседней новости :)

