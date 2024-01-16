Увеличение скорости ввода/вывода на 6% в Linux, благодаря кэшированию запросов времени

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|2.8, Аноним (8), 00:11, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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И увеличит время на установку и обновление проприетарного софта типа Zoom, Teams на 300000000%, не говоря уже про "загрязнение" системы.
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|3.13, Аноним (13), 00:22, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>И увеличит время на установку и обновление проприетарного софта типа Zoom до +∞, так как софта в принципе не будет, а распространять неофициальные версии или прошлые официальные не с са1та копирайтоторговца - нарушение копирайта.
Пофиксил.
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|3.16, Аноним (-), 00:34, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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yay -S teams zoom
думаю, в убунтах будет три строчки вместо одной, но тоже никто не помрёт. а вот от тормозов snap помереть можно. мучительно. очень.
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|4.20, Аноним (8), 00:45, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Думаю, в нормальных дистрибутивах ничего не будет.
Flatpak, для проприетарщины, как firejail для wine - стандарт.
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|5.23, Аноним (23), 01:03, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>как firejail для wine - стандарт.
Проясните. У меня сандбоксинг виндовых приложений через firejail никогда не работал. Вайн даже не стартовала.
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|6.38, Аноним (8), 01:43, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в чем сложность? firejail --private=/home/user/Temp/sandbox/steam/ /usr/bin/steam
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|5.36, Аноним (-), 01:38, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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под snap психически здоровые люди обычно подразумевают в том числе flatpack, appimage и в принципе всё, что там малолетние домохозяйки ещё набыдлокодили
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|6.49, Аноним (8), 04:30, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, я ставил Zoom на Debian, как deb пакет. В итоге при --fix-broken мне залетела какая-то эмоджи хрень, при закрытии которой переставала работать клавиатура. Не, ну I/O конечно быстрее, если его вообще нет. так что ускорение вышло просто феноменальное.
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|2.33, Аноним (-), 01:23, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Выпиливание Snap увеличивает скорость ввода/вывода на 300%
А если у меня его нет - тогда придется, вот, как лоху, 6% довольствоваться. Но те 300% я же и не просирал :)
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|3.41, Kuromi (ok), 02:00, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если ты на *бунточке, то расслабься, там периодически идут разговоры о том чтобы перевести все на шнапсы. Опять же идейки продвигать Ubuntu Core на десктоп уже озвучивались на этот год. При этом, ЧСХ, сразу же признание что tinkerers будут недовольны потому что контроль тю-тю.
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|4.42, Аноним (-), 02:16, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если ты на *бунточке, то расслабься, там периодически идут разговоры о том
> чтобы перевести все на шнапсы.
Я на дебиане. Облом, да? "И пусть эта тля подавится!" :)
> Опять же идейки продвигать Ubuntu Core
> на десктоп уже озвучивались на этот год.
Да вон там и фуксию на десктоп - продвигали. В соседней новости. Мало всякой фигни на свете чтоли?
> При этом, ЧСХ, сразу же признание что tinkerers будут недовольны потому что контроль тю-тю.
Ну так пусть хомячки и юзюют если хотят. А если окажется что хомячкам майки уже винду впарили - ну, окей, этот мир жесток, значит эти ненужные - должны умереть. Ибо кто их аудитория?
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|5.50, paulus (ok), 05:26, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да вон там и фуксию на десктоп - продвигали.
уже не продвигают и даже хоронят в соседней новости :)
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|1.4, Аноним (4), 23:51, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Сначала пять минут на кодинг, а потом Гугл отключает ио ринг к ебеням из-за дыр. Доверие к этой технологии утеряно. И к автору.
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|2.31, Аноним (-), 01:22, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Сначала пять минут на кодинг, а потом Гугл отключает ио ринг к ебеням из-за дыр.
> Доверие к этой технологии утеряно. И к автору.
Как отключат - так и включат, посчитав сколько серверов в проде можно сэкономить. Ибо безопсность конечно хорошо, а бабки считать - еще лучше.
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|1.5, Аноним (13), 23:53, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Идея состоит в том чтобы кэшировать запрос текущего времени в блочной подсистеме, совершаемый при каждой операции ввода/вывода, - поскольку в блочной системе нет ничего, что нуждалось бы в наносекундной точности времени.
Доиграются-доускоряются. Будет очередная уязвимость по типу race condition. 6% - это пренебрежимо малая цена за наличие строгого упорядочения.
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|2.6, Аноним (13), 23:58, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Nobody really needs nsec granularity on the timestamp.
Отучаемся говорить за всю сеть.
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|1.10, Aliech (ok), 00:15, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Шаг 1. Для унификации всего подряд (где-то в районе перехода на 3ю и 4ю версии ядра, чтобы Гуглу проще было с зоопарком ядер на Андройд) делаем возможность подменять системные вызовы ядра на железо-специфичные хуки. Достигается это через разбор кучи условий, в т.ч. через просмотр device tree прямо в рантайме. То есть через лишние накладные расходы к банальному вызову time().
Шаг 2. Думаем, как бы нам кешировать результат системного вызова time(). Ведь системные вызовы такие не быстрые, да.
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|2.29, Аноним (-), 01:20, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Шаг 1. Для унификации всего подряд (где-то в районе перехода на 3ю и 4ю версии ядра,
> чтобы Гуглу проще было с зоопарком ядер на Андройд) делаем возможность подменять
> системные вызовы ядра на железо-специфичные хуки. Достигается это через разбор кучи
> условий, в т.ч. через просмотр device tree прямо в рантайме.
Нельзя ли поконкретнее - про что это? File:line в студию? Сорц ядра у меня есть, я проверю.
> То есть через лишние накладные расходы к банальному вызову time().
1) Ядро != юзермод и у него свои внутренности, которыми оно может пользоваться и без всяких сисколлов. И если еще и посмотреть сабжевый код - оно там внутренние фичи ядра и дергало.
2) Смотрение на часы никогда не было какой-то особо простой и дешевой операцией...
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|3.34, Аноньимъ (ok), 01:27, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> 2) Смотрение на часы никогда не было какой-то особо простой и дешевой операцией...
Почему?
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|4.39, Аноним (39), 01:47, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что:
а) часы - это устройство ввода-вывода, а значит работа с ними - уже недешевое по меркам процессора удовольствие (впрочем, tsc этот момент изрядно оптимизировал по сравнению с HPET и PIC)
б) если говорить про юзерспейс, то обращение к часам происходит через отдельный вызов сисколла (а значит привет, переключение контекста). Этот момент, впрочем, тоже в современных системах сильно оптимизирован за счёт vdso.
В общем, уже по тому, насколько работу с часами обмазали разными оптимизациями, уже можно понять, насколько это больное место в плане производительности.
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|4.43, Аноним (43), 02:24, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Например, со временем все немного сложнее чем кажется Особенно с его стабильнос... большой текст свёрнут, показать
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|3.37, Аноним (37), 01:42, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 2) Смотрение на часы никогда не было какой-то особо простой и дешевой операцией...
Уже не актуально, так как время можно смотреть через vdso.
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|4.44, Аноним (43), 02:26, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> 2) Смотрение на часы никогда не было какой-то особо простой и дешевой операцией...
> Уже не актуально, так как время можно смотреть через vdso.
У того гражданина 20% времени - смотрение на часы оказалось. Вот он и захотел кешировать это дело.
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|1.11, Аноним (13), 00:18, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Querying the current time is the most costly thing we do in the block layer
nehalem: rtdsc throughput^-1: 24, портов не занимает.
Ну в принципе довольно долго, да, так как умножение - 1-2. Плюс ещё по 6 тактов на освобождение нужных регистгов. Но не настолько долго, чтобы ради производительности это упразднять.
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|2.28, Аноним (-), 01:16, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну в принципе довольно долго, да, так как умножение - 1-2. Плюс ещё по 6 тактов
> на освобождение нужных регистгов. Но не настолько долго, чтобы ради производительности
> это упразднять.
Он просто посмотрел на это в "perf top" и увидел что ему не нравится тот процент. Так просто и банально. Да, в линухе есть довольно продвинутый профайлинг. Уже давно.
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|1.18, Аноним (13), 00:36, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Объясните мне, зачем взаимодействие с io_uring вообще идёт через сисколы? Для настройки и заверления зачем сискол нужен понятно. Но зачем нужен io_uring_enter? Ядро же само в отдельном потоке на отдельном ядре может проверить кольцевой буфер, без всякого сискола в потоке приложения. Ядро и так переключает потоки и процессы по таймеру и событиям, может заодно и буффер проверять. В результате при таком механизме вообще никаких доп. задержек на сисколы от приложения. Зачем нужен этот сисколл?
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|2.19, Аноним (19), 00:42, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что-то у меня ощущение, что будет лагать. А как сообщить с nohz, когда прерывания не тикают?
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|3.40, Аноним (39), 01:51, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С nohz прерывания на процессорном ядре не тикают только если runnable таска только одна.
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|1.30, Аноньимъ (ok), 01:21, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> поскольку в блочной системе нет ничего, что нуждалось бы в наносекундной точности времени.
О сколько открытий чудных ждёт в будущем. Ну хотя, за 5 минут добавили, за 5 и убрать можно.
> как оказалось, реализация идеи заняла всего 5 минут.
Дурное дело не хитрое.
А собственно почему, чтение времени вообще хоть какую-то задержку несёт?
Это-же блин должно быть доступное всем подсистемам значение для чтения, писать и читать можно одновременно. И если я верно помню, у каждого ядра ЦП свой таймер, то есть NUMA локальность соблюдается.
Или они каждый раз для каждой программы делают прерывание чтобы время узнать? Да ну не может быть такого.
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|3.53, Аноним (53), 05:39, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чакру свою прочисть, а то она мусором обросла)
(не спрашивай почему, просто захотелось тебе это написать)
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|2.52, Аноним (53), 05:36, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И получаешь увеличение скорости операций на 2%, которую на глаз даже заметить не можешь)
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|1.51, Аноним (51), 05:28, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Маяться идеей 5 лет - нормально.
Поработать 5 минут - ну его нафиг, лень.
Типичный гений программирования, уже наверное десятки таких видел, считают, раз умный, работать ниже достоинства.
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