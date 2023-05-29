Выпуск библиотеки libuv 1.45.0 с поддержкой подсистемы io_uring

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|2.28, kai3341 (ok), 17:45, 29/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я─п╟п╠п╬я┌п╟ п╡я│п╣я┘ п©я─п╬пЁя─п╟п╪п╪ п╥п╟п╡п╦я│п╦я┌ п╬я┌ я▐п╢я─п╟. п╩п╬п╩?
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|1.2, Аноним (29), 12:03, 29/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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теперь однопоточная нода будет работать быстрее, чем типичная многопоточная прога на сишке, в которой авторы по религиозным соображениям ограничивает себя posix api (у дидов на юниксе не было io_uring)
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|3.4, Аноним (29), 12:38, 29/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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у мультимиллионов зависимостей require('fs') автомагически получит ядерно-поддерживаемую асинхронщину вместо тред-пул-бейзед.
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|2.5, keydon (ok), 12:40, 29/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Внезапно ОС-специфичные штуки нередко оказываются быстрее, но влияют на совместимость.
Никогда так не было и вот опять.
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|3.10, Аноним (10), 13:09, 29/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Софт, не совместимый с AIX — не софт вовсе. Даже если поддержка совместимости вызывает проблемы и заставляет отказываться от новых фич — она обязана быть, ведь это UNIX-way
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|3.12, Самый Лучший Гусь (?), 13:11, 29/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А ничего кроме линукса в средне-вминяемом продакшене и не бывает. А там где бывает как правило быстрота не нужна.
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|4.20, keydon (ok), 14:09, 29/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А ничего кроме линукса в средне-вминяемом продакшене и не бывает. А там
> где бывает как правило быстрота не нужна.
Фряхи еще встречаются в вменяемых продакшенах.
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|3.17, Аноним (17), 13:52, 29/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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так вся эта библиотека и есть обертка для совместимости и единообразности работы с зоопарком - вокруг кучи разных костылей разных систем тебе дают единый костыль со своей единой абстракцией. Т.е., упрощенно, под капотом (под единой универсальной абстракцией) была спрятана поддержка 4-х движков, чтобы ты не мучался с каждой системой по отдельности и сейчас тебе добавили очередной частный 5-й. Да, это повлияло на совместимость - совместимость библиотеки с системами и их механизмами увеличилась. И да, тут получилось удачно, вопреки мему про "14-ть несовместимых + 1 универсальный протокол = 16 несовместимых протоколов" - этот "нулевой универсальный протокол" вышел таки хорошечным.
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|2.23, Аноним (23), 15:55, 29/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Однопоточная нода будет работать быстрее из-за ключевой C-библиотеки - libuv.so
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|2.9, Аноним (16), 13:08, 29/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Из безопастного языка вызывать небезопасную библиотеку? Некошерно же. Перепешите на Rust.
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|3.13, Аноним (13), 13:14, 29/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему, некошерно? Ведь уже известно, что на расте нельзя ничего написать серьёзного. И такими темпами не скоро ещё можно будет, где асинхронные генераторы? Сколько генераторный голод будет продолжаться? Это всё бюрократы проклятые. А так, любители поиграться со ржавчиной порадуются хоть.
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|5.15, Аноним (13), 13:22, 29/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Не, это то, почему лично я отправил раст на помойку до лучших времён, питон куда лучше справляется с асинхронной нагрузкой, и не зависанет рандомно опять же (и никакой возможности определить из-за чего).
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|1.11, Аноним (13), 13:09, 29/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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8 мегабайт стек? Это много или мало? Типичный асинхронный пул в районе сотен тредов.
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|1.22, Аноним (22), 14:54, 29/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>выставление единого размера стека в 8 МБ для пула потоков на всех архитектурах и платформах
low-memory системы теперь на свалку?
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|2.25, Аноним (25), 16:55, 29/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тащить целую библиотеку в low-memory system? Ну уж нет, двигай биты вручную, как диды, ведь ты же именно этого хочешь, признайся себе. Кто не хочет, пусть берёт с полки читы с большим количеством памяти, благо они и дёшевы, и доступны для любого практического применения.
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